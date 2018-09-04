10 dicas valiosas para quem quer passar em concurso público

Ingressar no serviço público é o sonho de milhares de candidatos em todo o país. Para ser aprovado, é necessário muito estudo, dedicação e foco. E quem ainda não começou a preparação não pode perder tempo.

O primeiro passo é escolher a área de interesse como Segurança ou Judiciária. A partir daí, já dá para iniciar a preparação.

As orientações abaixo foram elaboradas pela diretora pedagógica de um cursinho preparatório, Ivone Goldner.

1) invista no estudo da língua portuguesa;

2) estude com antecedência a legislação correlacionada à estrutura que realizará o certame;

3) quem deseja disputar as vagas em que se exijam conhecimentos gerais, deve ficar atento ao que acontece no mundo, lendo jornais e revistas;

4) abandonar o emprego para se dedicar aos estudos é uma decisão que precisa ser tomada com muita cautela. Analise os prós e os contras. Nem sempre a atitude é necessária, e, muitas vezes, acaba contribuindo para a desestruturação do candidato, causando efeito contrário, diminuindo a competitividade;

5) separe pelo menos três horas diárias para estudo;

6) para conseguir aprovação, não basta apenas investimento material, como cursos preparatórios, por exemplo. Também é importante investimento pessoal, renunciando a algumas horas de sono, de lazer e de convívio familiar;

7) fixe um prazo para alcançar o objetivo (a aprovação);

8) mantenha a saúde física e psicológica  arrume tempo para atividades físicas e mantenha um bom relacionamento familiar;

9) faça um projeto de vida  coloque num papel todas suas atividades diárias, retire aquelas que não são prioridades ou que, embora importantes, possa abrir mão e encaixe ali suas horas de estudo ( se não conseguir horas para estudar é porque isso não é sua prioridade);