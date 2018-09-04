Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Concursos
  • 10 dicas valiosas para quem quer passar em concurso público
Dedicação e foco

10 dicas valiosas para quem quer passar em concurso público

Concurseiros iniciantes devem investir nos estudos da língua portuguesa, por exemplo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 set 2018 às 15:49

Publicado em 04 de Setembro de 2018 às 15:49

Ingressar no serviço público é o sonho de milhares de candidatos em todo o país. Para ser aprovado, é necessário muito estudo, dedicação e foco. E quem ainda não começou a preparação não pode perder tempo.
O primeiro passo é escolher a área de interesse como Segurança ou Judiciária. A partir daí, já dá para iniciar a preparação.
As orientações abaixo foram elaboradas pela diretora pedagógica de um cursinho preparatório, Ivone Goldner.
1) invista no estudo da língua portuguesa;
2) estude com antecedência a legislação correlacionada à estrutura que realizará o certame;
3) quem deseja disputar as vagas em que se exijam conhecimentos gerais, deve ficar atento ao que acontece no mundo, lendo jornais e revistas;
4) abandonar o emprego para se dedicar aos estudos é uma decisão que precisa ser tomada com muita cautela. Analise os prós e os contras. Nem sempre a atitude é necessária, e, muitas vezes, acaba contribuindo para a desestruturação do candidato, causando efeito contrário, diminuindo a competitividade;
5) separe pelo menos três horas diárias para estudo;
6) para conseguir aprovação, não basta apenas investimento material, como cursos preparatórios, por exemplo. Também é importante investimento pessoal, renunciando a algumas horas de sono, de lazer e de convívio familiar;
7) fixe um prazo para alcançar o objetivo (a aprovação);
8) mantenha a saúde física e psicológica  arrume tempo para atividades físicas e mantenha um bom relacionamento familiar;
9) faça um projeto de vida  coloque num papel todas suas atividades diárias, retire aquelas que não são prioridades ou que, embora importantes, possa abrir mão e encaixe ali suas horas de estudo ( se não conseguir horas para estudar é porque isso não é sua prioridade);
10) leia sempre, pois aumenta a chance nas provas de português, redação e discursiva.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Homem é preso após furtar R$ 64 mil em baterias de estações de telefonia no ES
Imagem de destaque
Suzuki e-Vitara chega ao Brasil com preço de lançamento de R$ 259.990
Imagem de destaque
Porquinho-da-índia: 7 curiosidades que você precisa conhecer

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados