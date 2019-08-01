10 concursos públicos previstos para o segundo semestre; veja lista

IBGE terá mais de 234 mil vagas temporárias Crédito: Reprodução | Arquivo

Boa notícia para quem quer ingressar no serviço público. Até dezembro devem ser realizados, pelo menos, dez concursos em todo o país. A remuneração poderá chegar a R$ 24 mil. Os cargos serão para profissionais de níveis médio e superior.

No Espírito Santo , quatro prefeituras já iniciaram os preparativos para a abertura de seleções: Guarapari, Vitória, Vila Velha e Serra.

No governo federal, serão mais de 234 mil oportunidades temporárias. Chances também em outros Estados. Confira a lista:

Your browser does not support the audio element. 10 concursos públicos previstos para o segundo semestre

ESPÍRITO SANTO

1 - Prefeitura de Guarapari

Prefeitura de Guarapari, que fica no litoral do Espírito Santo, vai abrir concurso público para contratar profissionais da área da Educação. A oferta será de 92 vagas para professores e pedagogos, além da formação de cadastro de reserva. A remuneração não foi divulgada. A previsão é de que o edital seja publicado nos próximos dias.

As vagas serão para cargos de nível superior e distribuídas entre os cargos de pedagogo, professor de educação infantil, ensino fundamental I, educação especial e de disciplinas.

2 - Prefeitura de Vila Velha

A seleção está prevista para ocorrer ainda este ano. A seleção está em fase de escolha da empresa que ficará responsável pela organização do certame.

3 - Prefeitura de Vitória

A empresa que ficará responsável pelo certame, no entanto, já foi contratada e será o Instituto AOCP, a mesma organizadora dos concursos da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros. O edital deve ser publicado a qualquer momento.

4 - Prefeitura da Serra

A Prefeitura da Serra prepara concurso para várias áreas de diferente níveis de escolaridade. O municípios está em processo de ajuste no cronograma.

GOVERNO FEDERAL

5 - IBGE

IBGE já está autorizado a contratar, 234.416 profissionais para atuarem no Censo Demográfico de 2020. A data limite para publicação do edital do concurso IBGE, conforme a portaria que autorizou as contratações, é de seis meses, ou seja, a data limite é até 6 de setembro. O certame contará com vagas para todos os municípios do país. As contratações dos aprovados temporários acontecerão a partir de janeiro de 2020. A remuneração varia de R$ 1,8 mil a R$ 4 mil. A data limite para publicação do edital do concurso IBGE, conforme a portaria que autorizou as contratações, é de seis meses, ou seja, a data limite é até 6 de setembro. O certame contará com vagas para todos os municípios do país. As contratações dos aprovados temporários acontecerão a partir de janeiro de 2020. A remuneração varia de R$ 1,8 mil a R$ 4 mil.

OUTROS ESTADOS

6 - Polícia Civil do Distrito Federal (PC-DF)

O edital do concurso da Polícia Civil do Distrito Federal já está pronto para ser lançado. As oportunidades serão para cargos de escrivão e agente. O requisito é ter o nível superior. A banca organizadora deve ser escolhida em breve. A previsão é que sejam oferecidas 1.800 policiais. O salário da polícia civil (agente e escrivão) chegam a R$ 13 mil.

7 - Tribunal Regional Federal (TRF 3ª Região)

O Tribunal Regional da 3ª Região, que compreende as seções judiciárias de São Paulo e Mato Grosso do Sul, oficializou um pedido do Conselho da Justiça Federal ao Ministério da Fazenda para um concurso, que foi autorizado. Segundo o portal da transparência, hoje, existem 291 cargos vagos de Técnico e Analista. Mas ainda não se sabe quantas vagas serão disponibilizadas. Os salários são generosos, com vencimentos de até R$ 15 mil.

8 - Tribunal de Justiça de Minas Gerais  TJ MG 1ª e 2ª Instância

Os editais de concurso do Tribunal de Justiça de Minas Gerais podem ser publicados ainda neste ano. O certame já conta com banca organizadora definida, mas depende do processo que prevê a unificação das carreiras dos servidores da 1ª e 2ª Instâncias do tribunal para ser publicado. Além disso, o edital já está em fase de elaboração. Os salários podem chegar a R$ 24.439,27 para cargos técnicos!

9 - Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro  TJ RJ

O presidente do Tribunal declarou que trabalha para a publicação de um edital ainda em 2019. De acordo com dados do próprio TJ RJ são muitas cadeiras vagas devido a aposentadorias recentes, com 785 cargos vagos para Técnico, para Analista são 2.446 vacâncias e ainda 595 funções de confiança vagas. Os salários para Técnico e Analista Judiciário são de R$ 5 mil a R$ 7 mil.

10 - Polícia Civil do Rio de Janeiro  PC RJ

O Governador do Estado do Rio de Janeiro, anunciou a necessidade de um novo edital para a criação de 1000 vagas de nível fundamental, médio e superior. O que promete acontecer ainda em 2019, já que uma comissão trabalha para a publicação do edital. Entre as oportunidades, há vagas para os cargos de delegado, inspetor de polícia, perito legista, técnico e auxiliar de necrópsia, além das novas carreiras de investigador de polícia e perito criminal. Os salários variam de R4 4.506,27 a R$ 18.747,95.