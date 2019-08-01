10 concursos públicos previstos para o segundo semestre; veja lista

Boa notícia para quem quer ingressar no serviço público. Até dezembro devem ser realizados, pelo menos, dez concursos em todo o país. A remuneração poderá chegar a R$ 24 mil. Os cargos serão para profissionais de níveis médio e superior.
No Espírito Santo, quatro prefeituras já iniciaram os preparativos para a abertura de seleções: Guarapari, Vitória, Vila Velha e Serra.
No governo federal, serão mais de 234 mil oportunidades temporárias. Chances também em outros Estados. Confira a lista:
10 concursos públicos previstos para o segundo semestre
ESPÍRITO SANTO
1 - Prefeitura de Guarapari
A Prefeitura de Guarapari, que fica no litoral do Espírito Santo, vai abrir concurso público para contratar profissionais da área da Educação. A oferta será de 92 vagas para professores e pedagogos, além da formação de cadastro de reserva. A remuneração não foi divulgada. A previsão é de que o edital seja publicado nos próximos dias.
As vagas serão para cargos de nível superior e distribuídas entre os cargos de pedagogo, professor de educação infantil, ensino fundamental I, educação especial e de disciplinas.
2 - Prefeitura de Vila Velha
A Prefeitura de Vila Velha vai abrir 1.529 vagas para cargos de níveis médio, superior. Para o magistério, serão 650 vagas, enquanto para que Saúde 650 oportunidades. O Instituto de Previdência contará com nove chances. As demais vagas serão distribuídas por outros cargos administrativos. A remuneração pode chegar a R$ 4,5 mil.
A seleção está prevista para ocorrer ainda este ano. A seleção está em fase de escolha da empresa que ficará responsável pela organização do certame.
3 - Prefeitura de Vitória
O concurso da Prefeitura de Vitória tem como objetivo preencher 162 vagas ainda este ano. As oportunidades serão distribuídas por cargos de todos os níveis de escolaridade . O salário pode chegar a R$ 7.958,62. Além das oportunidades iniciais, haverá formação de cadastro de reserva.
A empresa que ficará responsável pelo certame, no entanto, já foi contratada e será o Instituto AOCP, a mesma organizadora dos concursos da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros. O edital deve ser publicado a qualquer momento.
4 - Prefeitura da Serra
A Prefeitura da Serra prepara concurso para várias áreas de diferente níveis de escolaridade. O municípios está em processo de ajuste no cronograma.
GOVERNO FEDERAL
5 - IBGE
O IBGE já está autorizado a contratar, 234.416 profissionais para atuarem no Censo Demográfico de 2020. A data limite para publicação do edital do concurso IBGE, conforme a portaria que autorizou as contratações, é de seis meses, ou seja, a data limite é até 6 de setembro. O certame contará com vagas para todos os municípios do país. As contratações dos aprovados temporários acontecerão a partir de janeiro de 2020. A remuneração varia de R$ 1,8 mil a R$ 4 mil.
OUTROS ESTADOS
6 - Polícia Civil do Distrito Federal (PC-DF)
O edital do concurso da Polícia Civil do Distrito Federal já está pronto para ser lançado. As oportunidades serão para cargos de escrivão e agente. O requisito é ter o nível superior. A banca organizadora deve ser escolhida em breve. A previsão é que sejam oferecidas 1.800 policiais. O salário da polícia civil (agente e escrivão) chegam a R$ 13 mil.
7 - Tribunal Regional Federal (TRF 3ª Região)
O Tribunal Regional da 3ª Região, que compreende as seções judiciárias de São Paulo e Mato Grosso do Sul, oficializou um pedido do Conselho da Justiça Federal ao Ministério da Fazenda para um concurso, que foi autorizado. Segundo o portal da transparência, hoje, existem 291 cargos vagos de Técnico e Analista. Mas ainda não se sabe quantas vagas serão disponibilizadas. Os salários são generosos, com vencimentos de até R$ 15 mil.
8 - Tribunal de Justiça de Minas Gerais TJ MG 1ª e 2ª Instância
Os editais de concurso do Tribunal de Justiça de Minas Gerais podem ser publicados ainda neste ano. O certame já conta com banca organizadora definida, mas depende do processo que prevê a unificação das carreiras dos servidores da 1ª e 2ª Instâncias do tribunal para ser publicado. Além disso, o edital já está em fase de elaboração. Os salários podem chegar a R$ 24.439,27 para cargos técnicos!
9 - Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro TJ RJ
O presidente do Tribunal declarou que trabalha para a publicação de um edital ainda em 2019. De acordo com dados do próprio TJ RJ são muitas cadeiras vagas devido a aposentadorias recentes, com 785 cargos vagos para Técnico, para Analista são 2.446 vacâncias e ainda 595 funções de confiança vagas. Os salários para Técnico e Analista Judiciário são de R$ 5 mil a R$ 7 mil.
10 - Polícia Civil do Rio de Janeiro PC RJ
O Governador do Estado do Rio de Janeiro, anunciou a necessidade de um novo edital para a criação de 1000 vagas de nível fundamental, médio e superior. O que promete acontecer ainda em 2019, já que uma comissão trabalha para a publicação do edital. Entre as oportunidades, há vagas para os cargos de delegado, inspetor de polícia, perito legista, técnico e auxiliar de necrópsia, além das novas carreiras de investigador de polícia e perito criminal. Os salários variam de R4 4.506,27 a R$ 18.747,95.