Wine, Imetame, Estaleiro Jurong e mais 12 empresas do ES abrem vagas

Os trabalhadores que estão à procura de um emprego devem ficar atentos às oportunidades disponíveis nesta semana no Espírito Santo. Várias empresas de diferentes setores estão com vagas abertas para profissionais de vários níveis de escolaridade. Há chances para trabalhar na Grande Vitória e no interior do Estado.
Na indústria, há vagas na Diaço, Suzano, Estaleiro Jurong Aracruz, ArcelorMittal Tubarão e Imetame. Postos de trabalho também estão abertos na área de tecnologia, na Loga, e nos setores de comércio e serviços, na Wine, Mila Transportes, Farmácia Alquimia, Eurotextil, Milleninum, Lince Humanização, Hospital Santa Rita, Supermercado Carone e Multivix.
Veja abaixo as vagas abertas e para onde mandar o currículo.
CONFIRA AS VAGAS
Loga
Como se candidatar: interessados devem enviar currículo para [email protected] com o nome da função no assunto.
- Vagas:
- Instalador e reparador de linhas
- Supervisor comercial e-commerce
- Consultor predial
- Assistente operacional de telefonia
- Assistente de mídias digitais
- Operador de telemarketing
- Operador de suporte técnico
- Supervisor comercial
- Vendedor externo
Mila Transportes
Como se candidatar: o candidato pode entregar o currículo na portaria da empresa, em Marcilio de Noronha, Viana.
- Vaga:
- Motorista carreteiro
Farmácia Alquimia
Como se candidatar: os interessados devem enviar o currículo para o e-mail: [email protected] para as vagas de auxiliar e [email protected] para as demais.
- Vagas:
- Auxiliar de limpeza
- Auxiliar de laboratório
- Farmacêutico
- Atendente de manipulação
Eurotextil - Importação de tecido
Como se candidatar: é necessário enviar o currículo para o e-mail: [email protected]
- Vaga:
- Operador de empilhadeira
Millenium Distribuidora Farmacêutica
- Vagas:
- Assistente de compras
- Operador
- Auxiliar de atendimento ao cliente
Lince Humanização
- Vagas:
- Vitória
- Analista fiscal e contábil
- Analista de RH pleno
- Assistente administrativo financeiro
- Auxiliar de mecânica
- Consultor de vendas
- Desenvolvedor front-end
- Gerente de loja
- Técnico de laboratório
- Serra
- Analista de DP
- Consultor de vendas
- Supervisor comercial
- Técnico de segurança do trabalho
- Cariacica
- Assistente fiscal
- Auxiliar de açougue
- Auxiliar administrativo
- Auxiliar de frios
- Repositor
- Operador de caixa
- Vila Velha
- Agente de registro
- Técnico fibra ótica
- Linhares
- Consultor de vendas
Diaço Distribuidora de Aço
Como se candidatar: os interessados devem enviar o currículo para o e-mail: [email protected].
- Vaga:
- Analista de Recursos Humanos
Hospital Santa Rita
Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site, na aba Trabalhe Conosco
- Vagas:
- Enfermeiro pronto-socorro
- Enfermeiro
- Enfermeiro de educação continuada
- Técnico de enfermagem
- Técnico de enfermagem pronto-socorro
- Auxiliar administrativo
- Auxiliar de farmácia
- Auxiliar de limpeza
Multivix
Como se candidatar: os interessados devem encaminhar o currículo para o e-mail: [email protected]
- Vagas:
- Técnico em Segurança do Trabalho
- Auxiliar administrativo – PCD
Supermercado Carone
Como se candidatar: o candidato pode enviar o currículo para o e-mail: [email protected] ou entregá-lo em uma das lojas.
- Vagas
- Para pessoas com deficiência
Wine
Como se candidatar: o candidato deve fazer o cadastro no site
- Vagas:
- Assistente fiscal
- Desenvolvedor App
- Desenvolvedor Backend
- Desenvolvedor Back End
- Especialista em Marketing (Web/Data Analytics)
- Estagiário de design - Comunicação interna
- Estágio E-commerce / Marketing Digital
- QA Tester (Quality Assurance)
Estaleiro Jurong Aracruz
- Vagas:
- Gerente de SMS
- Gerente de QA/QC
Imetame
- Vagas:
- Encarregado de tubulação
- Encanador industrial
- Assistente de produção
- Analista de desenvolvimento Java
- Operador de Centrífuga decantadora
- Motorista operador de equipamento (guindauto/munck)
- Motorista operador de equipamento (guindaste)
- Motorista operador de equipamento (carreta)
- Mecânico (guindaste)
- Técnico (inspeção de solda)
- Técnico de segurança do trabalho
ArcelorMittal
- Vaga:
- Analista de Capex
Suzano
Como se candidatar: o profissional deve fazer o cadastro no site
- Vagas:
- Florestal
- Mecânico I (São Mateus)
- Mecânico II (Pedro Canário)
- Motorista pipa (São Mateus)
- Operador de máquinas agrícolas (São Mateus)
- Técnico logística florestal (Aracruz)
- Técnico operações florestais (Pedro Canário)