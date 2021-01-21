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Ao trabalho!

Wine, Imetame, Estaleiro Jurong e mais 12 empresas do ES abrem vagas

Oportunidades de emprego são para profissionais de vários níveis de escolaridade, com chances para trabalhar na Grande Vitória e no interior do Estado. Veja os cargos e as companhias que estão contratando
Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

21 jan 2021 às 13:00

Publicado em 21 de Janeiro de 2021 às 13:00

Fachada do Centro de Distribuição da Wine na Serra
Fachada do Centro de Distribuição da Wine na Serra: vagas abertas Crédito: Divulgação/Wine
Os trabalhadores que estão à procura de um emprego devem ficar atentos às oportunidades disponíveis nesta semana no Espírito Santo. Várias empresas de diferentes setores estão com vagas abertas para profissionais de vários níveis de escolaridade. Há chances para trabalhar na Grande Vitória e no interior do Estado. 
Na indústria, há vagas na Diaço, Suzano, Estaleiro Jurong AracruzArcelorMittal Tubarão e Imetame. Postos de trabalho também estão abertos na área de tecnologia, na Loga, e nos setores de comércio e serviços, na Wine, Mila Transportes, Farmácia Alquimia, Eurotextil, Milleninum, Lince Humanização, Hospital Santa Rita, Supermercado Carone e Multivix.
Veja abaixo as vagas abertas e para onde mandar o currículo.

CONFIRA AS VAGAS

Loga

Como se candidatar: interessados devem enviar currículo para [email protected] com o nome da função no assunto. 
  • Vagas:
  • Instalador e reparador de linhas
  • Supervisor comercial e-commerce
  • Consultor predial
  • Assistente operacional de telefonia
  • Assistente de mídias digitais
  • Operador de telemarketing
  • Operador de suporte técnico
  • Supervisor comercial 
  • Vendedor externo

Veja Também

13 dicas para preparar um bom currículo e conseguir um emprego em 2021

Mila Transportes

Como se candidatar: o candidato pode entregar o currículo na portaria da empresa, em Marcilio de Noronha, Viana.
  • Vaga:
  • Motorista carreteiro

Farmácia Alquimia

Como se candidatar: os interessados devem enviar o currículo para o e-mail: [email protected] para as vagas de auxiliar e [email protected] para as demais.
  • Vagas:
  • Auxiliar de limpeza
  • Auxiliar de laboratório
  • Farmacêutico
  • Atendente de manipulação

Eurotextil - Importação de tecido

Como se candidatar: é necessário enviar o currículo para o e-mail: [email protected]
  • Vaga:
  • Operador de empilhadeira

Veja Também

Abertas mais de 1,2 mil vagas no ES para trabalhar com carteira assinada

Millenium Distribuidora Farmacêutica

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site
  • Vagas: 
  • Assistente de compras
  • Operador
  • Auxiliar de atendimento ao cliente

Lince Humanização

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site 
  • Vagas:
  • Vitória
  • Analista fiscal e contábil
  • Analista de RH pleno
  • Assistente administrativo financeiro
  • Auxiliar de mecânica
  • Consultor de vendas
  • Desenvolvedor front-end
  • Gerente de loja
  • Técnico de laboratório
  • Serra
  • Analista de DP
  • Consultor de vendas
  • Supervisor comercial
  • Técnico de segurança do trabalho
  • Cariacica
  • Assistente fiscal
  • Auxiliar de açougue
  • Auxiliar administrativo
  • Auxiliar de frios
  • Repositor
  • Operador de caixa
  • Vila Velha
  • Agente de registro
  • Técnico fibra ótica
  • Linhares
  • Consultor de vendas

Diaço Distribuidora de Aço

Como se candidatar: os interessados devem enviar o currículo para o e-mail: [email protected].
  • Vaga: 
  • Analista de Recursos Humanos

Veja Também

Currículo em vídeo: aprenda a fazer uma apresentação profissional

Hospital Santa Rita

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site, na aba Trabalhe Conosco
  • Vagas:
  • Enfermeiro pronto-socorro
  • Enfermeiro
  • Enfermeiro de educação continuada
  • Técnico de enfermagem
  • Técnico de enfermagem pronto-socorro
  • Auxiliar administrativo
  • Auxiliar de farmácia
  • Auxiliar de limpeza

Multivix

Como se candidatar: os interessados devem encaminhar o currículo para o e-mail: [email protected]
  • Vagas:
  • Técnico em Segurança do Trabalho
  • Auxiliar administrativo – PCD

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Com novos lançamentos, construtoras abrirão 6 mil empregos no ES em 2021

Supermercado Carone

Como se candidatar: o candidato pode enviar o currículo para o e-mail: [email protected] ou entregá-lo em uma das lojas.
  • Vagas 
  • Para pessoas com deficiência

Wine

Como se candidatar: o candidato deve fazer o cadastro no site 
  • Vagas: 
  • Assistente fiscal
  • Desenvolvedor App
  • Desenvolvedor Backend
  • Desenvolvedor Back End
  • Especialista em Marketing (Web/Data Analytics)
  • Estagiário de design - Comunicação interna
  • Estágio E-commerce / Marketing Digital
  • QA Tester (Quality Assurance)

Estaleiro Jurong Aracruz

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site 
  • Vagas:
  • Gerente de SMS
  • Gerente de QA/QC

Imetame

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site 
  • Vagas:
  • Encarregado de tubulação
  • Encanador industrial
  • Assistente de produção
  • Analista de desenvolvimento Java
  • Operador de Centrífuga decantadora
  • Motorista operador de equipamento (guindauto/munck)
  • Motorista operador de equipamento (guindaste)
  • Motorista operador de equipamento (carreta)
  • Mecânico (guindaste)
  • Técnico (inspeção de solda)
  • Técnico de segurança do trabalho

ArcelorMittal

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site 
  • Vaga:
  • Analista de Capex

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Suzano

Como se candidatar: o profissional deve fazer o cadastro no site 
  • Vagas:
  • Florestal
  • Mecânico I (São Mateus)
  • Mecânico II (Pedro Canário)
  • Motorista pipa (São Mateus)
  • Operador de máquinas agrícolas (São Mateus)
  • Técnico logística florestal (Aracruz)
  • Técnico operações florestais (Pedro Canário)

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