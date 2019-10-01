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Carreira

Currículo em vídeo: aprenda a fazer uma apresentação profissional

Apesar de ser um formato novo no Brasil, essa ferramenta já vem se popularizando nas empresas antenadas em inovação

Publicado em 01 de Outubro de 2019 às 18:15

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

01 out 2019 às 18:15
Muitas empresas têm inovado em seus processos de seleção. E, para aproveitar a tecnologia, entra em campo o chamado vídeo currículo. Para ir bem e garantir que sua apresentação em vídeo será bem feita, candidatos a uma vaga devem ficar atentos a alguns detalhes como o ambiente onde ela será gravada. 
> Como fazer um bom currículo e chamar atenção da empresa
Apesar de ser um formato novo no Brasil, essa ferramenta já vem se popularizando, especialmente em empresas mais antenadas, em processos com muitos candidatos, como os de trainee, e também no varejo. A Gazeta preparou um vídeo com dicas para você mandar bem em um currículo em vídeo.

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