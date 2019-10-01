Currículo em vídeo: aprenda a fazer uma apresentação profissional

Muitas empresas têm inovado em seus processos de seleção. E, para aproveitar a tecnologia, entra em campo o chamado vídeo currículo. Para ir bem e garantir que sua apresentação em vídeo será bem feita, candidatos a uma vaga devem ficar atentos a alguns detalhes como o ambiente onde ela será gravada.

Apesar de ser um formato novo no Brasil, essa ferramenta já vem se popularizando, especialmente em empresas mais antenadas, em processos com muitos candidatos, como os de trainee, e também no varejo. A Gazeta preparou um vídeo com dicas para você mandar bem em um currículo em vídeo.