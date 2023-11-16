TRT abre vagas de estágio com bolsa de até R$ 1.914 no ES

Do total de vagas, 10% serão reservadas aos estudantes com deficiência e 30% aos negros e pardos, conforme determina o edital.
O estágio terá carga horária de 20 horas semanais, no caso de graduação; e de 30 horas semanais, no caso de pós-graduação. A bolsa será de R$ 862,87 e R$ 1.914, respectivamente. Eles recebem ainda R$ 9 por dia estagiado.
Para participar, os estudantes devem estar matriculados e com frequência regular em instituições de ensino público ou particular de nível superior.
Em Vitória, as oportunidades são para graduandos dos cursos de Administração, Arquitetura, Arquivologia, Ciências Contábeis, Comunicação Social – Jornalismo, Publicidade, Cinema e Desenho Industrial - Direito, Engenharia - Civil, Elétrica e Mecânica - Informática e Psicologia. Também há chances para pós-graduandos nos cursos de Arquitetura, Comunicação Social – Publicidade – Direito, Engenharia - Civil, Elétrica e Mecânica - e Informática.
Há ainda vagas para as cidades de Aracruz, Cachoeiro de Itapemirim, Colatina, Guarapari, Linhares, Nova Venécia, São Mateus e Venda Nova do Imigrante. Neste caso, as oportunidades de estágio são para estudantes de graduação dos cursos de Direito e de Ciências Contábeis.
Os interessados podem se inscrever até 30 de novembro pelo site da CIDE - Capacitação, Inserção e Desenvolvimento.
O processo seletivo contará com provas objetivas e de redação, que serão aplicadas no dia 10 de dezembro de 2023. Os estudantes de Direito terão ainda que resolver questões discursivas. Todos os testes serão on-line.