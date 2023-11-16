TRT abre vagas de estágio com bolsa de até R$ 1.914 no ES

Sede do Tribunal Regional do Trabalho - TRT Crédito: Carlos Alberto Silva

O Tribunal Regional do Trabalho no Espírito Santo ( TRT da 17ª Região) está com inscrições abertas para o processo seletivo de estágio para estudantes do ensino superior - graduação e pós-graduação. As vagas são para formação de cadastro de reserva para atuar em Vitória e no interior do Estado.

Do total de vagas, 10% serão reservadas aos estudantes com deficiência e 30% aos negros e pardos, conforme determina o edital.

O estágio terá carga horária de 20 horas semanais, no caso de graduação; e de 30 horas semanais, no caso de pós-graduação. A bolsa será de R$ 862,87 e R$ 1.914, respectivamente. Eles recebem ainda R$ 9 por dia estagiado.

Para participar, os estudantes devem estar matriculados e com frequência regular em instituições de ensino público ou particular de nível superior.

Em Vitória, as oportunidades são para graduandos dos cursos de Administração, Arquitetura, Arquivologia, Ciências Contábeis, Comunicação Social – Jornalismo, Publicidade, Cinema e Desenho Industrial - Direito, Engenharia - Civil, Elétrica e Mecânica - Informática e Psicologia. Também há chances para pós-graduandos nos cursos de Arquitetura, Comunicação Social – Publicidade – Direito, Engenharia - Civil, Elétrica e Mecânica - e Informática.

Há ainda vagas para as cidades de Aracruz, Cachoeiro de Itapemirim, Colatina, Guarapari, Linhares, Nova Venécia, São Mateus e Venda Nova do Imigrante. Neste caso, as oportunidades de estágio são para estudantes de graduação dos cursos de Direito e de Ciências Contábeis.