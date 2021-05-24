Sines reúnem 1.846 vagas para quem procura emprego no ES

Agências do Sine têm vagas para soldador Crédito: Pixabay

As agências do Sine e do Trabalhador do Espírito Santo oferecem 1.846 vagas de emprego estágio nesta segunda-feira (24). As oportunidades são para atuar de Norte ao Sul do Estado em cargos de todos os níveis de escolaridade.

Para se candidatar, os profissionais devem ficar atentos à forma de atendimento estabelecida por cada unidade, que pode ser presencial ou por e-mail. As vagas são atualizadas diariamente e podem ser retiradas do sistema sem aviso prévio.

Na Agência do Trabalhador de Cariacica , são 564 postos de trabalho, sendo 96 para pessoas com deficiência. As chances são para cargos como balconista, auxiliar de churrasqueiro, soldador, segurança de loja e carpinteiro.

Já no Sine da Serra , a semana começa com 557 vagas para quem quer trabalhar na indústria, na construção civil e em supermercados, por exemplo. Há oportunidades para servente de obras (46), soldador (10), vendedor externo (28), mecânico de manutenção (25), entre outras.

Ainda na Grande Vitória, os postos de trabalho estão disponíveis no Sine de Vila Velha (193), Sine de Vitória (63), Agência do Trabalho de Viana (18) e Sine de Cariacica (37).

No interior do Estado, o destaque fica por conta do Sine de Aracruz . São 145 vagas, sendo 45 para montador de andaime, 14 para líder de montagem de andaime e cinco para ajudante de montagem de andaime. Esses profissionais vão trabalhar na parada programada da Suzano

CONFIRA AS VAGAS

AGÊNCIA DO TRABALHO DE VIANA

Como se candidatar: o interessado pode enviar o currículo para o e-mail [email protected] ou ainda, pode comparecer na Agência do Trabalhador de Viana, das 08 às 17 horas, no Centro Multiuso “É Pra Já”, localizado na Rua Espírito Santo, s/n, Marcílio de Noronha. As oportunidades estão disponíveis até o dia 31 de maio. o interessado pode enviar o currículo para o e-mailou ainda, pode comparecer na Agência do Trabalhador de Viana, das 08 às 17 horas, no Centro Multiuso “É Pra Já”, localizado na Rua Espírito Santo, s/n, Marcílio de Noronha. As oportunidades estão disponíveis até o dia 31 de maio.

Vagas: 18

18 Psicólogo (2)

Fonoaudiólogo (2)

Terapeuta ocupacional (2)

Motorista entregador (5)

Montador de veículos pesados (1)

Pintor de veículos (1)

Instalador de acessórios (1)

Eletricista automotivo (2)

Motorista de guincho (1)

Assistente comercial (1)

SINE DE VILA VELHA

Como se inscrever: a agência do Sine de Vila Velha passa a funcionar a partir desta segunda-feira (24) no Boulevard Shopping Vila Velha, que fica na Rodovia do Sol, em Itaparica. Os interessados também podem se cadastrar no a agência do Sine de Vila Velha passa a funcionar a partir desta segunda-feira (24) no Boulevard Shopping Vila Velha, que fica na Rodovia do Sol, em Itaparica. Os interessados também podem se cadastrar no site

Vagas : 193

: 193 Analista de marketing (2)

Armador de ferros (2)

Atendente de lavanderia (1)

Auxiliar administrativo (2)

Auxiliar de linha de produção (1)

Auxiliar de manutenção predial (2)

Bombeiro hidráulico (2)

Calceteiro (1)

Carpinteiro (3)

Chapeiro (3)

Chefe de departamento pessoal (1)

Consultor de vendas (10)

Cortador de roupas (1)

Costureira máquina reta (1)

Costureira em geral (2)

Cozinheiro geral (2)

Desenvolvedor de TI (100)

Eletricista (2)

Empregado doméstico nos serviços gerais (2)

Encarregado de obras (1)

Estofador de móveis (1)

Fiel de depósito (4)

Marceneiro (3)

Mecânico de auto em geral (1)

Mecânico de manutenção de máquinas, em geral (1)

Montador de andaimes - cenários (2)

Montador mecânico - máquinas industriais (3)

Operador de pá carregadeira (1)

Pedreiro (7)

Programador de sistemas de computador (1)

Recepcionista de consultório médico ou dentário (1)

Serralheiro (2)

Supervisor comercial (2)

Técnico em administração (2)

Técnico em manutenção de equipamentos e instrumentos médicos-hospitalares (2)

Vendedor de serviços (1)

Vendedor interno (2)

Vendedor porta a porta (16)

AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE CARIACICA

Como se candidatar: os interessados devem preencher o formulário disponível no [email protected], colocando no campo assunto o código da vaga e a função. os interessados devem preencher o formulário disponível no site da prefeitura e encaminhá-lo para o e-mail, colocando no campo assunto o código da vaga e a função.

Vagas : 564

: 564 Açougueiro (9)

Ajudante (13)

Ajudante de manutenção (1)

Ajudante de produção em padaria (2)

Almoxarife (4)

Amarrador (10)

Analista ambiental (1)

Armador (5)

Arrematadeira (4)

Assessor de cliente (1)

Assistente administrativo - sac (2)

Assistente comercial (1)

Assistente de contas a receber (1)

Assistente de vendas – autopeças diesel (1)

Assistente pessoal (1)

Assistente setor de pessoal (1)

Atendente - restaurante (1)

Atendente de loja (4)

Atendente de padaria (2)

Atendente de portaria (1)

Auxiliar administrativo (4)

Auxiliar de churrasqueiro (1)

Auxiliar de corte (2)

Auxiliar de estoque (4)

Auxiliar de loja (16)

Auxiliar de produção (7)

Auxiliar de serviços gerais (7)

Auxiliar de transportes (1)

Auxiliar de vendas (2)

Auxiliar financeiro (1)

Auxiliar fiscal (1)

Auxiliar técnico planejamento (1)

Balconista de açougueiro (1)

Cadista (1)

Caldeireiro (1)

Caldeireiro / serralheiro (1)

Caldeireiro de chaparia fina (1)

Carpinteiro (3)

Churrasqueiro (1)

Conferente (15)

Consultor de vendas (1)

Coordenador(a) de marketing (2)

Cortadores (3)

Costureira pilotista (13)

Costureira retista (14)

Eletricista automotivo (5)

Eletricista de manutenção (3)

Eletricista força e controle (1)

Eletricista (2)

Empregada doméstica (1)

Encarregado de expedição (1)

Encarregado de obras (4)

Estágio (1)

Estágio administração/tecnólogo rh (1)

Estágio administrativo financeiro (1)

Estágio ciências contábeis (1)

Estágio engenharia (1)

Estágio logística (1)

Estágio técnico em elétrica (1)

Estoquista (2)

Garagista (1)

Garçom (1)

Hidrojatista (4)

Inspetor de CQPA (4)

Instalador de acessórios automotivos (1)

Instalador predial – bombeiro hidráulico (1)

Líder de turma (2)

Marceneiro (2)

Marceneiro ou oficial marcenaria (2)

Marteleteiro (5)

Mecânico de carreta (2)

Mecânico de máquinas (1)

Mecânico de máquinas pesadas (1)

Mecânico diesel (4)

Mecânico geral (1)

Meio oficial de marcenaria (2)

Modelista (3)

Montador de varandas de vidro (1)

Mosqueadeira (4)

Motorista - cnh D (5)

Motorista (8)

Motorista cegonheiro – cnh E (20)

Motorista de guincho pesado – cnh E (1)

Motorista entregador - cnh AD (4)

Oficial de obras (8)

Oficial polivalente (9)

Operador de caixa (12)

Operador de empilhadeira elétrica (1)

Operador de equipamento (1)

Operador de logística (5)

Operador de mini pá carregadeira (1)

Operador de ponte rolante (2)

Operador logístico (3)

Pedreiro (17)

Pintor – eletrostática a pó (1)

Pintor industrial (6)

Projetista (1)

Promotor de vendas (2)

Representante de atendimento (40)

Segurança de loja (6)

Serralheiro (2)

Soldador (1)

Soldador de chaparia (10)

Soldador mig mag (1)

Supervisor (1)

Supervisor de obras – recuperação (1)

Técnico administrativo (1)

Técnico de edificações (1)

Técnico em edificações - medições (1)

Técnico em eletrotécnica (2)

Técnico em manutenção de impressoras - externo (1)

Técnico em meio ambiente (1)

Técnico em qualidade (1)

Técnico em segurança do trabalho - campo (2)

Técnico em segurança do trabalho - documentação (2)

Técnico planejamento (1)

Vendedor (5)

Vendedor de autopeças (2)

Vendedor de carro (1)

Vendedor externo (42)

Vagas para pessoas com deficiência:

Agente de vendas (20)

Ajudante de produção (7)

Ajudante serviço de apoio (10)

Atendente de relacionamento (20)

Auxiliar de logística operacional (2)

Auxiliar de serviços gerais (4)

Mecânico diesel (2)

Representante de atendimento (30)

SINE DA SERRA

Como se candidatar: o Sine da Serra funciona na Av. Talma Rodrigues Ribeiro, 5416, Portal de Jacaraípe.

Vagas: 557

557 Acabador (1)

Açougueiro (2)

Ajudante de padeiro (2)

Almoxarife (4)

Analista fiscal (1)

Aplicador de material isolante (1)

Auxiliar administrativo (3)

Auxiliar de armazenista PCD (20)

Auxiliar de marcenaria (1)

Auxiliar de marmoraria (1)

Auxiliar de mecânico (3)

Auxiliar de obras (15)

Auxiliar de pizzaiolo (1)

Auxiliar de produção (7)

Auxiliar mecânico (2)

Auxiliar mecânico industrial (2)

Balconista de açougue (4)

Borracheiro (2)

Caldeireiro (8)

Caldeireiro de fabricação (5)

Carpinteiro (5)

Carpinteiro B (6)

Chapista (1)

Churrasqueiro (2)

Consultor de televendas (6)

Coordenador de marketing (1)

Costureira(o) industrial (1)

Eletricista B (15)

Eletricista de caminhões PCD (1)

Eletricista de força e controle (8)

Empacotador (15)

Encanador (4)

Encarregado (1)

Encarregado de fabricação/montagem (3)

Encarregado de mercearia (1)

Encarregado de padaria (1)

Encarregado de produção de poliuretano (1)

Encarregado geral (2)

Estagiário de técnico de segurança do trabalho (3)

Estagiário em técnico ou superior - mecânica e ou elétrica (6)

Estágio de ciências contábeis/direito (1)

Estágio em administração /tecnólogo rh (1)

Estágio em engenharia elétrica (3)

Estágio em rotinas administrativa (3)

Estágio em TI e telecomunicação (3)

Estágio qualidade (1)

Estofador (1)

Executivo de contas pl (3)

Faturista (1)

Fiscal de caixa (4)

Instalador / reparador de redes e aparelhos - instalador de internet (1)

Instalador de ar condicionado automotivo (1)

Instalador de infraestrutura de rede (3)

Jardineiro PCD (90)

Líder de equipe - operador de armazém (2)

Maçariqueiro (18)

Mecânico ajustador (3)

Mecânico de manutenção (24)

Mecânico de manutenção de máquinas pesadas (12)

Mecânico de máquinas pesadas (3)

Mecânico de válvulas de segurança (2)

Mecânico diesel (4)

Mecânico especializado em telhados (3)

Montador instalador de toldos e estruturas metálicas (1)

Motorista de munck (17)

Motorista op. munck (1)

Motorista operador munck - ou guindauto (3)

Operador de câmara fria (1)

Operador de empilhadeira (1)

Operador de motoniveladora (1)

Operador de retroescavadeira (3)

Operador de rolo compactador - pé de carneiro (1)

Padeiro (1)

Pedreiro (2)

Pedreiro B (9)

Promotor de vendas (1)

Repositor de flv (8)

Repositor em restaurante (2)

Representante comercial autônomo (2)

Servente de obras (46)

Soldador (10)

Soldador- mig-arame tubular-chaparia (27)

Supervisor de vendas (3)

Técnico de informática (1)

Técnico de planejamento (3)

Técnico de segurança do trabalho (10)

Técnico em edificações (2)

Técnico em eletrotécnica (1)

Técnico em informática (1)

Técnico mecânico em refrigeração industrial (1)

Vendedor (12)

Vendedor de carro (1)

Vendedor externo (28)

Vendedor pronta entrega (1)

SINE DE VITÓRIA

Como se candidatar: as oportunidades de emprego disponíveis no Sine da Capital são divulgadas no as oportunidades de emprego disponíveis no Sine da Capital são divulgadas no site Trabalha Vix . Na ferramenta, caso o trabalhador tenha o perfil da vaga ofertada, é possível ter acesso a um passo a passo de como acessar a oportunidade online no aplicativo Sine Fácil.

Vagas : 63

: 63 Analista contábil (2)

Analista de recursos humanos (1)

Analista fiscal (2)

Atendente de balcão (5)

Auxiliar de mecânico de autos (1)

Auxiliar de pessoal (2)

Auxiliar de técnico de eletrônica (4)

Auxiliar técnico de refrigeração (1)

Babá (1)

Bombeiro hidráulico (1)

Churrasqueiro (1)

Costureira em geral (1)

Cozinheiro geral (10)

Dedetizador (1)

Eletricista (2)

Eletricista de instalações de veículos automotores (1)

Estofador de móveis (2)

Gari (3)

Jornalista-empregador (1)

Lanterneiro de automóveis (1)

Mecânico de automóvel (1)

Mecânico de refrigeração (1)

Montador de estruturas metálicas (1)

Pintor de estruturas metálicas (1)

Soldador (1)

Sushiman (1)

Técnico de apoio ao usuário de informática (10)

Técnico de eletricidade (1)

Técnico de telecomunicações (1)

Técnico eletrônico (1)

Vendedor interno (1)

SINE DE ANCHIETA

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência, das 8 às 12 horas, na Av. Marechal Deodoro da Fonseca, S/N, Centro. Também é possível enviar o currículo para o e-mail: [email protected]. os interessados devem procurar a agência, das 8 às 12 horas, na Av. Marechal Deodoro da Fonseca, S/N, Centro. Também é possível enviar o currículo para o e-mail:

Vagas: 4

4 Auxiliar de serviços gerais PCD (3)

Analista de qualidade (1)

SINE DE ARACRUZ

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência, das 8 às 17 horas, na Rua Alegria 795, bairro Polivalente.

Vagas: 145

145 Ajudante montagem de andaime (5)

Analista de planejamento (1)

Consultor de vendas (1)

Greidista (1)

Lavador de ônibus (1)

Líder de montagem (1)

Lider de montagem de andaime (14)

Montador de andaime (45)

Montador de andaime (50)

Operador de trator D8 (1)

Operador de trator de grade (1)

Operador rolo compactador (4)

Pintor industrial (8)

Professor de Inglês (1)

Soldador MIG 3G/4G (10)

Técnico em segurança do trabalho (1)

SINE DE BARRA DE SÃO FRANCISCO

Como se candidatar: os interessados devem enviar o currículo para o e-mail: currí[email protected] com o número de CPF. os interessados devem enviar o currículo para o e-mail:com o número de CPF.

Vagas: 20

20 Assistente de logística (1)

Auxiliar de almoxarifado (1)

Auxiliar de contabilidade (1)

Auxiliar de escritório (1)

Auxiliar de expedição (1)

Auxiliar de faturamento (1)

Açougueiro (1)

Auxiliar administrativo PCD (1)

Babá (1)

Chapista de lanchonete (1)

Embalador a mão PCD (1)

Garçom (1)

Mecânico de manutenção de máquinas industriais (1)

Motoristas de veículos de pequeno e médio porte (1)

Operador de caixa (1)

Operador de ponte rolante (1)

Repositor de mercadorias PCD (1)

Técnico agrícola (1)

Técnico de comunicação de dados (1)

Técnico em informática (1)

SINE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência, das 8 às 17 horas, na Av. Beira Rio, 141. Edifício Portela, bairro Guandu.

Vagas: 54

54 Acabador de pedras (2)

Ajudante de cabista (4)

Ajudante de fábrica de tijolos (5)

Ajudante de serralheiro (1)

Aplicador de resinas em pisos (3)

Assistente social (1)

Auxiliar de linha de produção PCD (1)

Caldeireiro de manutenção (1)

Chefe de cozinha (1)

Confeiteiro (1)

Conservador de estradas de rodagem PCD (1)

Cortador de pedras (2)

Cozinheiro de restaurante (1)

Eletricista (1)

Eletricista de instalações industriais (1)

Enfermeiro (1)

Engenheiro mecânico (1)

Lanterneiro de automóveis (1)

Mecânico de refrigeração (1)

Operador de empilhadeira (2)

Operador de máquina de serraria (1)

Operador de ponte rolante (1)

Padeiro (1)

Polidor de mármore (2)

Promotor de vendas PCD (3)

Salgadeiro (1)

Serrador de mármore (2)

Soldador (1)

Sushiman (1)

Técnico de manutenção de equipamentos de informática (1)

Técnico em enfermagem (1)

Técnico mecânico (1)

Vendedor no comércio de mercadorias (2)

Vendedor de serviços (3)

Vidraceiro (1)

SINE DE CARIACICA

Como se candidatar: a unidade funciona no Faça Fácil e os atendimentos são feitos por agendamento. Mais informações no a unidade funciona no Faça Fácil e os atendimentos são feitos por agendamento. Mais informações no site

Vagas: 37

37 Administrador de marketing (1)

Analista fiscal (1)

Cozinheira (1)

Eletricista de veículos (1)

Lanterneiro (1)

Lavador de veículos (1)

Mecânico diesel (2)

Motorista carreteiro (15)

Pedreiro (5)

Pintor de automóveis (1)

Promotor de vendas (2)

Representante comercial (1)

Serralheiro (1)

Técnico de eletrônica (1)

Vendedor de serviços (2)

SINE DE COLATINA

Como se candidatar: os interessados devem enviar o currículo para o e-mail: [email protected]. os interessados devem enviar o currículo para o e-mail:

Vagas: 34

34 Ajudante de eletricista (1)

Atendente de balcão (1)

Auxiliar de limpeza (1)

Auxiliar de mecânico de automóveis (1)

Consultor técnico de oficina (1)

Costureira (1)

Cozinheira (1)

Eletricista (2)

Mecânico de refrigeração (1)

Motorista de caminhão (1)

Movimentador de mercadorias (10)

Operador de caixa (1)

Padeiro (1)

Vendedor interno (1)

Vendedor de consórcio (10)

SINE DE LINHARES

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência que fica na Avenida Governador Lindenberg, 660, no Centro. O atendimento ocorre das 8 às 13 horas.

Vagas: 94

94 Ajudante de laboratório (2)

Ajudante ferramenteiro (1)

Apontador (1)

Apropriador (1)

Assistente administrativo (2)

Auxiliar de limpeza (2)

Auxiliar de inspeção (4)

Caixa (1)

Caldeireiro (5)

Carpinteiro (1)

Consultor de vendas (2)

Controlador de pragas (1)

Encarregado de asfalto (1)

Farmacêutico (1)

Irrigador (2)

Instrumentista (1)

Laboratorista (2)

Moleiro (2)

Motorista basculante (15)

Motorista caminhão pintura (1)

Motorista de caminhão munck (1)

Motorista de sinalização (1)

Motorista veiculo esp.-prancha (2)

Motorista de sinalização (1)

Operador de pá carregadeira (1)

Operador de vibro acabadora (1)

Operador fresa (1)

Operador rolo de pintura (1)

Operador retro escavadeira (2)

Operador rolo chapa (1)

Operador rolo pneu (1)

Operador bob cat01 (1)

Pedreiro (1)

Rasteleiro de asfalto (4)

Servente sinalização (9)

Soldador de caminhão (2)

Soldador (2)

Técnico meio ambiente (1)

Técnico laboratório (1)

Trabalhador rural (6)

Pré-marcador (1)

Tratorista (2)

Trocador de óleo (1)

Vendedor interno (1)

Vidraceiro instalador (1)

SINE DE SÃO MATEUS

Como se candidatar: os interessados devem enviar o currículo para o e-mail: [email protected]. os interessados devem enviar o currículo para o e-mail: