Sines do Norte do ES tem 355 vagas de emprego e estágio

Oportunidade de trabalho para garçom Crédito: Freepik

As agências do Sine abrem nesta segunda-feira (26) com 355 vagas de emprego e estágio no Norte do Espírito Santo. Quem quer trabalhar com carteira assinada pode procurar uma das unidades, sem esquecer de levar os documentos pessoais.

Os postos são para atuar na construção civil, indústria, supermercados, comércio, prestação de serviços, entre outros segmentos. As chances estão em Aracruz (90), São Mateus (186) e Linhares (79).

Há vagas para açougueiro, estoquista, jardineiro, recepcionista, técnico de instalação de internet, atendente de farmácia, pedreiro, projetista, vendedor externo, eletricista, garçom, manicure, entre outras chances

As vagas são atualizadas diariamente e podem ser retiradas do sistema, sem aviso prévio.

Confira as vagas

Sine de Aracruz

Como se candidatar: o atendimento aos candidatos ocorre na Rua Alegria 795, Bairro Polivalente, das 8 às 17 horas.

Vagas: 90

90 Ajudante de confeitaria (3)

Ajudante de mecânico de automóveis (1)

Ajudante/auxiliar de obras (10)

Armador (2)

Assistente administrativo (1)

Atendente de padaria (3)

Auxiliar assistente de departamento pessoal (1)

Auxiliar de eletricista (2)

Auxiliar de serviços gerais (13)

Caldeireiro (5)

Carpinteiro (2)

Eletricista (2)

Empregada doméstica (3)

Encarregado de viveiro (2)

Engenheiro de estruturas (1)

Engenheiro de projetos (1)

Engenheiro mecânico (1)

Gerente de planejamento (1)

Maçariqueiro (8)

Mecânico de automóveis (1)

Operador de martelete (2)

Operador de roçadeira (1)

Pedreiro (10)

Projetista (3)

Soldador (5)

Soldador MIG (5)

Torneiro mecânico (1)

Sine de Linhares

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência, das 8 às 13 horas, localizada na Av. Governador Carlos Lindenberg, 660, Centro.

Vagas: 79

79 Açougueiro (1)

Ajudante de expedição (3)

Apontador (1)

Armador (5)

Assistente comercial (1)

Assistente de vendas (1)

Atendente (1)

Atendente de lanchonete (1)

Atendente de farmácia (1)

Auxiliar de cozinha (2)

Auxiliar de estoquista (1)

Auxiliar de laboratório (1)

Auxiliar de logística (10)

Auxiliar de oficina (4)

Borracheiro (2)

Chapeiro (2)

Caixa (1)

Conferente (5)

Carpinteiro (5)

Cozinheiro de lanchonete (1)

Eletromecânico (1)

Garçom (3)

Montador de veículo (1)

Motoboy (1)

Operador de empilhadeira (1)

Operador de logística (3)

Operador de pá carregadeira (1)

Operador de produção pcd (2)

Operador de retroescavadeira (1)

Operador de rolo de pneu (1)

Pedreiro (2)

Promotor de vendas (1)

Técnico de instalação (1)

Técnico mecânico automotivo (1)

Técnico rede telecomunicação (1)

Técnico segurança do trabalho (1)

Vendedor externo (6)

Vendedor interno (2)

Sine de São Mateus

Como se candidatar: a unidade já realiza atendimento presencial, mas em virtude da pandemia, o currículo também será recolhido via e-mail ( a unidade já realiza atendimento presencial, mas em virtude da pandemia, o currículo também será recolhido via e-mail ( [email protected] ou [email protected] ), que deverá conter o nome, o cargo e o número do PIS do trabalhador. Caso seja necessário a presença do trabalhador, a agência entra em contato por telefone, para atendimento agendado.