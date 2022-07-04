Sines do ES oferecem 2.295 vagas de emprego e estágio

Oportunidades no Sine para trabalhadores de todos os níveis de escolaridade Crédito: Paula Froes/GOVBA

As agências do Sine e do Trabalhador do Espírito Santo estão com 2.295 vagas de emprego estágio abertas nesta segunda-feira (4). Os postos são destinados a profissionais que querem trabalhar com carteira assinada em funções como auxiliar de produção, bombeiro hidráulico, estoquista, gesseiro, pedreiro, eletricista industrial, encanador industrial, soldador TIG, entre outras.

Os interessados podem procurar uma das unidades, munidos dos seguintes documentos: CPF, RG, Carteira de Trabalho e Previdência Social e comprovante de residência. É bom lembrar que as vagas podem sofrer alterações de acordo com o preenchimento das chances anunciadas.

A maior oferta está disponível na Agência do Trabalhador de Cariacica , com 661 postos. O Sine do município tem 217 chances. Há ainda oportunidades nas agências de Vila Velha (130), Serra (262) e Vitória (217).

CONFIRA AS VAGAS

SINE DE VILA VELHA

Como se candidatar: os interessados devem fazer o agendamento no os interessados devem fazer o agendamento no site da prefeitura . O atendimento ocorre na sede do Sine, que funciona na Vila do Empreendedor, no subsolo do Boulevard Shopping.

Vagas : 130

: 130 Acabador de mármore e granito (1)

Ajudante de açougueiro (2)

Analista de marketing (1)

Apontador de obras (1)

Armador de estrutura de concreto (3)

Armador de estrutura de concreto armado (5)

Atendente de lojas (2)

Auxiliar administrativo (2)

Auxiliar de cozinha (6)

Auxiliar de limpeza (2)

Auxiliar mecânico de refrigeração (1)

Auxiliar técnico de mecânica (2)

Auxiliar técnico de obras saneamento (1)

Balconista de açougue (2)

Bombeiro hidráulico (1)

Carpinteiro (20)

Chefe de cozinha (1)

Churrasqueiro (1)

Consultor de vendas (5)

Cozinheiro de restaurante (5)

Cozinheiro geral (2)

Cuidador de pessoas idosas e dependentes (1)

Eletricista (4)

Estoquista (17)

Fiscal de loja (1)

Gesseiro (1)

Laminador de plástico (2)

Lavador de veículos (1)

Manicure (1)

Marceneiro (3)

Mecânico de máquinas pesadas (1)

Mecânico de motor a diesel (1)

Mecânico de refrigeração (1)

Mecânico eletricista de automóveis (1)

Montador de estruturas metálicas (4)

Montador soldador (2)

Motorista de caminhão (7)

Oficial de manutenção predial (1)

Operador de caixa (4)

Pedreiro (6)

Profissional de educação física na saúde (2)

Técnico de manutenção elétrica (1)

Técnico em segurança do trabalho (1)

AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE CARIACICA

Como se candidatar: a agência retoma os atendimentos presenciais, sem a necessidade de agendamento. A unidade funciona na Avenida Kleber Andrade, nº 5, no bairro Rio Branco, das 8 às 15 horas. Por meio do WhatsApp da agência, os candidatos também poderão ter acesso às listas das vagas de emprego, acompanhar processo seletivo e tirar dúvidas sobre agendamento e como se candidatar às vagas oferecidas semanalmente. Os munícipes podem enviar mensagens para o número (27) 98831-6008, de segunda a sexta, das 8h às 16 horas.

Vagas: 661

661 Açougueiro (9)

Açougueiro desossador (1)

Ajudante de caminhão (14)

Ajudante de carga e descarga (13)

Ajudante de obras (10)

Ajudante de padaria (3)

Ajudante geral (2)

Almoxarife (1)

Analista contábil (2)

Armador (5)

Artífice (1)

Assistente de rh/dp (1)

assistente fiscal (1)

Assistente social (2)

Atendente (2)

Atendente de cafeteria (1)

Atendente/vendedor (2)

Atendimento ao cliente (1)

Auxiliar administrativo (2)

Auxiliar contábil/bancário (2)

Auxiliar de almoxarifado (1)

Auxiliar de atendimento ao cliente (1)

auxiliar de carga e descarga (30)

Auxiliar de compras (2)

Auxiliar de consultório (1)

Auxiliar de contas a pagar (1)

Auxiliar de corte (1)

Auxiliar de cozinha (3)

Auxiliar de estampador (1)

Auxiliar de estoque (1)

Auxiliar de expedição (10)

Auxiliar de farmácia (2)

Auxiliar de lavanderia (6)

Auxiliar de limpeza (2)

Auxiliar de manutenção (3)

Auxiliar de manutenção predial (1)

Auxiliar de marketing (1)

Auxiliar de obras (9)

Auxiliar de produção (11)

Auxiliar de projetista - fttx (1)

Auxiliar de saúde bucal (1)

Auxiliar de serviço gerais (4)

Auxiliar de torneiro mecânico (1)

Auxiliar de vendas planos de internet (1)

Auxiliar mecânico (1)

Auxiliar mecânico automotivo (1)

Auxiliar na produção de pães (4)

Auxiliar técnico operacional (1)

Backoffice (1)

Balconista (5)

Balconista de açougue (4)

Balconista de farmácia (4)

Balconista forneira (1)

Bombeiro hidráulico (6)

Caixa (1)

Camareira (6)

Carpinteiro (8)

Caseiro - casal (2)

Classificado contábil (2)

Confeiteiro (1)

Conferente (6)

conferente de mercadoria (1)

Coordenador de atendimento (1)

Cortador (1)

Costureira colaretista (1)

Costureira overloquista (1)

Cozinheiro (1)

Cuidador (1)

Culinarista / técnico em confeitaria (1)

Cumin (1)

Desossador (4)

Eletricista - geradores (1)

Eletricista (1)

Eletricista automotivo (1)

Eletricista pleno (2)

Eletricista predial (1)

Eletricista veicular (1)

Empregada doméstica (1)

Encarregado de depósito (1)

Encarregado de obras (5)

Encarregado de padaria (1)

Encarregado de serviços gerais (1)

Enfermeiro (7)

Engenheiro químico de meio ambiente (1)

Estágio em Administração/Recursos Humanos (1)

Estágio em atendimento ao cliente (2)

Estágio em Engenharia de Telecomunicações (1)

Estágio Ensino Médio (6)

Estágio Superior (1)

Estágio Técnico ou Superior (3)

Estampador (1)

Farmacêutico (1)

Faturista (1)

Faxineira (1)

Fiscal (3)

Garçom (1)

Governanta (4)

Jovem aprendiz (4)

Laboratorista (1)

Lanterneiro (1)

Lanterneiro junior (2)

Lavador de veículos (1)

Marceneiro/meia oficial (3)

Mecânico (6)

Mecânico de refrigeração (1)

Mecânico diesel (5)

Mecânico especializado/mecatrônica (3)

Mecânico hidráulico (1)

Mecânico pleno (1)

Motorista carreteiro – cnh E (32)

Motorista carro leve – cnh B (2)

Motorista cnh D (4)

Motorista cnh D/E (8)

Motorista de caminhão – cnh D (2)

Motorista de caminhão (4)

Motorista parqueador (1)

Oficial (4)

Oficial de manutenção mecânica (2)

Oficial de obra - predial (1)

Oficial de obras (4)

Oficial pleno - encanador/bombeiro hidráulico (2)

Oficial pleno carpinteiro (3)

Oficial pleno pedreiro (3)

Operador de caixa (12)

Operador de desempenadeira (1)

Operador de empilhadeira (3)

Operador de empilhadeira elétrica (1)

Operador de guindaste (1)

Operador de logística (12)

Operador de monitoramento (1)

Operador de munck (1)

Operador de processo de produção (3)

Operador de retroescavadeira (5)

Operador de transpaleteira (4)

Pedreiro (5)

Pintor automotivo (4)

Recepcionista (2)

Repositor de hortifruti (20)

Repositor de mercearia (20)

Repositor de perecíveis (20)

Representante comercial (1)

Saladeira (1)

Secretário (1)

Segurança noturno (1)

Soldador (10)

Soldador montador (1)

Supervisor comercial (1)

Supervisor fiscal (1)

Técnico de enfermagem (21)

Técnico de segurança do trabalho (2)

Técnico em eletromecânica (1)

Técnico em segurança do trabalho (1)

Torneiro mecânico (2)

Tutor de polo - atendimento comercial / orientador educacional (1)

Vendedor (2)

Vendedor externo (39)

Vendedor interno - televendas (3)

Vendedor porta a porta (3)

Vendedora (1)

Vagas para pessoas com deficiência:

Ajudante de distribuição (3)

Ajudante de motorista (2)

Almoxarife (2)

Auxiliar administrativo (6)

Auxiliar de compras (1)

Auxiliar de expedição (11)

Auxiliar de logística (1)

Auxiliar de produção (6)

Auxiliar de serviço gerais (7)

Auxiliar de transporte (4)

Carpinteiro (3)

Classificado contábil (2)

Conferente (1)

Embalador (2)

Enfermeiro telemonitoramento (1)

Laboratorista (1)

Mecânico especializado/mecatrônica - linha amarela (3)

Movimentador de mercadorias (3)

Operador de telemarketing (2)

Técnico em segurança do trabalho (1)

Técnico enfermagem telemonitoramento (1)

SINE DA SERRA

Como se candidatar: os interessados devem comparecer na agência, localizada no bairro Portal de Jacaraípe, no Pró-cidadão, das 8 às 17 horas.

Vagas: 262

262 Açougueiro (5)

Ajudante de cozinha pcd (1)

Alinhador de pneus (1)

Atendente de telemarketing (2)

Auxiliar de almoxarifado (2)

Auxiliar de estoque pcd (5)

Auxiliar de limpeza pcd (10)

Auxiliar de marceneiro (1)

Auxiliar de pintor de automóveis (1)

Carpinteiro (5)

Carregador - veículos de transportes terrestres pcd (2)

Consultor de vendas (9)

Contador (1)

Coordenador de salão (2)

Cozinheiro industrial (7)

Eletricista de instalações de veículos automotores (1)

Encarregado de obras (1)

Engenheiro civil (1)

Estoquista (10)

Mecânico de motocicletas (1)

Mecânico de veículos automotores a diesel (1)

Montador de drywall (1)

Montador de estruturas metálica (1)

Montador de móveis (1)

Montador (3)

Motorista carreteiro (5)

Motorista carreteiro pcd (3)

Motorista de caminhão-guincho pesado com munck (1)

Nutricionista (1)

Operador de empilhadeira elétrica (1)

Operador de empilhadeira (4)

Operador de máquinas fixas, em geral (4)

Operador de motoniveladora (2)

Operador de pá carregadeira (2)

Operador de retroescavadeira (2)

Operador de rolo compactador (6)

Pedreiro (4)

Pedreiro de acabamento (2)

Pintor (1)

Pintor de móveis (1)

Promotor de vendas (7)

Recepcionista atendente (100)

Serralheiro de alumínio (1)

Soldador (30)

Supervisor de obras (1)

Técnico em edificações (1)

Técnico mecânico em automação (5)

Torneiro mecânico (1)

Vendedor de serviços (2)

SINE DE VITÓRIA

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência que funciona na Casa do Cidadão, Avenida Maruípe, 2.544, Itararé, das 8h às 17h.

Vagas: 116

116 Açougueiro (1)

Administrador de restaurante (2)

Ajudante de obras (5)

Atendente de cafeteria (2)

Auxiliar administrativo (3)

Auxiliar de enfermagem (1)

Auxiliar de limpeza (2)

Consultor de vendas (5)

Empregado doméstico nos serviços gerais (2)

Encarregado de obras (1)

Enfermeiro (3)

Fresador (1)

Garçom (14)

Gerente de restaurante (1)

Mecânico de automóvel (1)

Motofretista (2)

Operador de telemarketing ativo (40)

Operador de telemarketing receptivo (5)

Pedagogo (10)

Pizzaiolo (4)

Polidor de automóveis (1)

Representante comercial autônomo (4)

Soldador (3)

Técnico de enfermagem (2)

Técnico eletrônico (1)

SINE DE CARIACICA

Como se candidatar: o trabalhador deve procurar a agência que funciona no Faça Fácil, Av. Aloizio Santos, 500, Santo André, Cariacica.

Vagas: 217

217 Analista fiscal (2)

Agregado (1)

Ajudante de carga e descarga (10)

Ajudante de cozinha (14)

Ajudante de farmácia pcd (1)

Analista de controladoria pcd (1)

Apresentador de eventos (4)

Auxiliar de expedição (12)

Auxiliar de mecânico de automóveis (1)

Caixa de restaurante (1)

Carpinteiro (20)

Chefe de cozinha (1)

Cozinheiro de restaurante (12)

Cumim (4)

Encarregado de expedição (2)

Encarregado de obras (3)

Estoquista (5)

Garçom (4)

Lavador de veículos (1)

Mecânico de automóvel (1)

Montador soldador (2)

Motorista de caminhão (5)

Nutricionista (8)

Operador de empilhadeira (3)

Operador de martelete (1)

Pedreiro (20)

Recepcionista atendente pcd (1)

Recuperador de crédito (28)

Supervisor de manutenção elétrica (1)

Técnico em segurança do trabalho (3)

Telefonista pcd (1)

Vendedor de mercadorias (2)

Vendedor de comércio varejista (4)

Vendedor de serviços (1)

Vendedor (1)

Vendedor interno pcd (30)

Vendedor porta a porta (6)

SINE DE ANCHIETA

Como se candidatar: os interessados podem procurar a agência, das 8 às 17 horas, na Casa do Cidadão, Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 767, Centro.

Vagas: 36

36 Almoxarife (1)

Assistente de manutenção (4)

Auxiliar de cozinha (4)

Auxiliar de lavanderia (1)

Auxiliar de limpeza (2)

Camareira (4)

Conferente (1)

Coordenador adm/financeiro/Rh (1)

Coordenador de alimentos e bebidas (1)

Coordenador de recepção (1)

Cortador mármores e granito (1)

Garçom (5)

Manobrista (2)

Recepcionista de hotel (6)

Supervisor de andares/lavanderia/ limpeza (1)

SINE DE ARACRUZ

Como se candidatar: o atendimento aos candidatos ocorre na Rua Alegria 795, Bairro Polivalente, das 8 às 17 horas.

Vagas: 105

105 Agente funerário (1)

Atendente de telemarketing (1)

Auxiliar administrativo (1)

Auxiliar de limpeza (3)

Caldeireiro (2)

Encarregado (1)

Encarregado de obras (1)

Entregador (2)

Líder de equipe de pintura (2)

Líder de pintura (2)

Maçariqueiro (8)

Mecânico automotivo (3)

Mecânico de moto (1)

Mecânico em veículos e máquinas pesadas (1)

Mecânico montador (4)

Montador de estruturas metálicas (8)

Operador de equipamento (7)

Operador de motoniveladora (2)

Operador de retroescavadeira (1)

Operador de roçadeira (1)

Pintor de airless (1)

Pintor hidrojatista (2)

Pintor industrial (25)

Pintor rolo e trincha (15)

Rigger (3)

Supervisor de comissionamento (6)

Supervisor de pintura (1)

BALCÃO DE OPORTUNIDADE DE EMPREGO DE BAIXO GUANDU

Como se candidatar: o atendimento aos candidatos ocorre, das 7 às 16 horas, na Rua Milagres Júnior, 119, Centro, próximo à praça do Jardim.

Vagas: 76

76 Auxiliar de churrasqueiro (1)

Auxiliar de refrigeração (1)

Auxiliar de escritório (1)

Auxiliar de cozinha (1)

Auxiliar de serviços gerais (1)

Açougueiro aprendiz (1)

Auxiliar de vidraceiro (3)

Auxiliar de obras (5)

Costureira máquina reta (1)

Copeira (1)

Cozinheira (2)

Costureira (15)

Empregada doméstica (2)

Eletromecânica (1)

Entregador (1)

Faxineiro administrativo (1)

Garçonete (1)

Lombador (5)

Mecânico (1)

Mecânico eletricista (1)

Motorista (1)

Operador de multifios (1)

Operador de ponte rolante e pórtico (1)

Oleiro (1)

Pedreiro oficial (2)

Pedreiro oficial pleno (7)

Pintor (10)

Pizzaiolo (1)

Polidor de máquinas de três Cabeças (1)

Saladeira (1)

Salgadeira (1)

Serralheiro-esquadria (1)

Vendedor interno (1)

Vidraceiro (1)

SINE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade, das 8 às 17 horas, que fica na Av. Beira Rio, 141. Edifício Portela, Bairro Guandu.

Vagas: 189

189 Ajudante de pátio (1)

Analista de ti (1)

Assistente administrativo (1)

Auxiliar de linha de produção (40)

Auxiliar de técnico de informática (1)

Auxiliar de mecânico de autos (1)

Churrasqueiro (2)

Chapeiro (1)

Conferente de carga e descarga (1)

Costureira de máquina overloque (1)

Costureira de reparação de roupas (1)

Costureira (3)

Departamento pessoal e fiscal (2)

Fisioterapeuta (1)

Mecânico de refrigeração (1)

Mecânico de veículos (2)

Motorista entregador (1)

Motorista de caminhão (1)

Operador de motosserra (2)

Nutricionista (1)

Promotor de vendas (1)

Recepcionista atendente de restaurante (100)

Servente de obras (4)

Técnico de enfermagem (1)

Vendedor externo (15)

Vendedor porta a porta (3)

SINE DE COLATINA

Como se candidatar: o atendimento é on-line e os candidatos devem enviar o currículo e número do PIS e do CPF para o e-mail o atendimento é on-line e os candidatos devem enviar o currículo e número do PIS e do CPF para o e-mail [email protected]

Vagas: 88

88 Ajudante de estrutura metálica (1)

Ajudante de obras (4)

Ajudante de obras pcd (2)

Ajudante florestal (5)

Atendente de padaria (1)

Auxiliar administrativo (1)

Auxiliar de corte (1)

Auxiliar de costura (2)

Auxiliar de cozinha (4)

Auxiliar de limpeza (2)

Auxiliar de linha de produção (10)

Auxiliar de linha de produção pcd (3)

Auxiliar de mecânico automotivo (1)

Balconista de açougue (1)

Carpinteiro (1)

Corretor de seguros (1)

Costureira de máquinas industriais (2)

Costureira em geral (5)

Cozinheira (2)

Eletricista (1)

Encarregado de costura (1)

Encarregado de obras (1)

Encarregado de padaria (1)

Enfermeiro pcd (1)

Estoquista (1)

Garçom (1)

Lanterneiro (1)

Lavador de veículos (1)

Mecânico automotivo (1)

Motorista de caminhão (4)

Movimentador de mercadorias (10)

Pedreiro (3)

Pintor automotivo (1)

Porteiro (1)

Recepcionista (1)

Técnico eletrotécnica (1)

Vendedor interno (4)

Zelador (1)

SINE DE LINHARES

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência, das 8 às 13 horas, localizada na Av. Governador Carlos Lindenberg, 660, Centro.

Vagas: 213

213 Acabador de mármore (1)

Agente de vendas pcd (1)

Analista contábil (1)

Analista de marketing/crm (1)

Atendente restaurante para morar fora (80)

Auxiliar de cozinha (4)

Auxiliar de estoque (1)

Auxiliar de limpeza (2)

Auxiliar de padeiro (1)

Auxiliar de pcp (1)

Auxiliar de produção (20)

Caseiro/trabalhador rural (1)

Carpinteiro (1)

Cerqueiro (1)

Conferente (1)

Costureira (1)

Cozinheira (5)

Eletricista industrial (40)

Encarregado geral (1)

Encarregado de a.s.g (1)

Entregador de gás (2)

Expedidor (1)

Fonoaudiólogo (1)

Lavador de veículos (1)

Mecânico de máquinas (1)

Preparador de veículos (1)

Representante (4)

Serrador de mármore (1)

Servente de obras (4)

Soldador (3)

Soldador tig (20)

Trabalhador rural (8)

Vidraceiro (1)

SINE DE SÃO MATEUS

Como se candidatar: a unidade já realiza atendimento presencial, mas em virtude da pandemia, o currículo também será recolhido via e-mail ([email protected] ou [email protected]), que deverá conter o nome, o cargo e o número do PIS do trabalhador. Caso seja necessário a presença do trabalhador, a agência entra em contato por telefone, para atendimento agendado. a unidade já realiza atendimento presencial, mas em virtude da pandemia, o currículo também será recolhido via e-mail (ou), que deverá conter o nome, o cargo e o número do PIS do trabalhador. Caso seja necessário a presença do trabalhador, a agência entra em contato por telefone, para atendimento agendado.