Sines do ES oferecem 1.995 vagas de estágio e emprego; confira

Oportunidades para trabalhadores com carteira assinada Crédito: Agência Brasil

A primeira semana do mês de outubro começa com 1.995 vagas de emprego estágio nas agências do Sine e do Trabalhador de todo o Espírito Santo. Há oportunidades para todos os níveis de escolaridade.

Entre os postos de trabalho disponíveis, há cargos para vendedor de consórcio, motorista operador de munck, instrutor de trânsito, churrasqueiro, vidraceiro e técnico de enfermagem.

De acordo com as unidades, as chances são atualizadas diariamente e podem ser retiradas do sistema à medida que forem sendo ocupadas.

Na Grande Vitória , as vagas estão disponíveis na Agência do Trabalhador de Cariacica (747) e nos Sines de Vila Velha (248), Serra (186), Vitória e Cariacica (312). Já no interior do Estado, os trabalhadores têm postos em Anchieta (13), Aracruz (44), Barra de São Francisco (14), Colatina (55), Cachoeiro de Itapemirim (96), Linhares (51), São Mateus (116) e Nova Venécia (27).

SINE DE VILA VELHA

Como se candidatar: os interessados devem fazer o agendamento no site da os interessados devem fazer o agendamento no site da prefeitura . O atendimento ocorre na sede do Sine, que funciona na Vila do Empreendedor, no subsolo do Boulevard Shopping.

Vagas: 248

248 Açougueiro (5)

Almoxarife (1)

Armador de estrutura de concreto (30)

Arte-finalista (1)

Auxiliar de limpeza (1)

Auxiliar de recepção (1)

Auxiliar financeiro (1)

Auxiliar técnico de refrigeração (2)

Caldeireiro - chapas de ferro e aço (4)

Carpinteiro (11)

Churrasqueiro (10)

Costureira de máquinas industriais (1)

Cozinheiro geral (2)

Cuidador de pessoas idosas e dependentes (5)

Demonstrador de mercadorias (1)

Eletricista (80)

Eletricista de instalações industriais (20)

Empregado doméstico nos serviços gerais (1)

Engenheiro de minas (1)

Estoquista (1)

Funileiro de manutenção (2)

Impressor digital (2)

Impressor flexográfico (1)

Instalador de linhas elétricas de alta e baixa - tensão - rede aérea e subterrânea (25)

Instalador e mantenedor de placas fotovoltaicas (2)

Jardineiro (1)

Lavador de artefatos de tapeçaria (1)

Lavador de veículos (5)

Mecânico manutenção de máquina industrial (1)

Mestre carpinteiro (1)

Montador de estruturas metálicas (3)

Montador instalador de acessórios (1)

Motorista de automóveis (1)

Operador de máquinas de usinar madeira cnc (4)

Pedreiro (2)

Pintor de automóveis (1)

Recuperador de crédito (6)

Serralheiro (2)

Técnico de captação de som (1)

Técnico de edificações (1)

Técnico de enfermagem (1)

Técnico de garantia da qualidade (1)

Técnico de manutenção industrial (1)

Técnico de suporte de TI (1)

Vendedor porta a porta (1)

Vidraceiro (2)

AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE CARIACICA

Como se candidatar: a agência retomou os atendimentos presenciais, sem a necessidade de agendamento. A unidade funciona na Avenida Kleber Andrade, nº 5, no bairro Rio Branco, das 8 às 15 horas.

Vagas: 747

747 Acabador de granito (2)

Açougueiro (11)

Agente de pré-vendas (1)

Ajudante de caminhão (6)

Ajudante de caminhão e armazém (4)

Ajudante de moleiro (2)

Ajudante de padeiro (5)

Ajudante geral (5)

Ajudante geral de mecânica (1)

Alinhador (1)

Almoxarife (2)

Analista contábil (1)

Analista de marketing (1)

Analista de redes (1)

Armador - temporário (6)

Armador (1)

Arrematadeira de roupas (6)

Assistente administrativo (1)

Assistente comercial (3)

Assistente de compras (1)

Assistente de vendas (1)

Assistente fiscal (1)

Atendente (5)

Atendente de loja (1)

Atendente de portaria (2)

Auxiliar (2)

Auxiliar administrativo (8)

Auxiliar de câmara fria - noturno (2)

Auxiliar de carga e descarga (3)

Auxiliar de cobrança (3)

Auxiliar de corte (3)

Auxiliar de cozinha (9)

Auxiliar de estocagem (1)

Auxiliar de garantia (1)

Auxiliar de lavanderia (2)

Auxiliar de limpeza (2)

Auxiliar de logística (1)

Auxiliar de mecânica (3)

Auxiliar de obras (10)

Auxiliar de produção (3)

Auxiliar de recepção de serviços (1)

Auxiliar de secretaria (1)

Auxiliar de serviços gerais (25)

Auxiliar mecânico (2)

Auxiliar mecânico automotivo e diesel (2)

Auxiliar mecânico de refrigeração (2)

Auxiliar operacional - temporário (100)

Balconista (10)

Balconista de açougue (12)

Bombeiro (1)

Borracheiro (2)

Caixa (2)

Caldeireiro - chaparia fina (3)

Call center (15)

Camareira (4)

Capoteiro (1)

Carpinteiro (1)

Chapeiro (5)

Conferente (5)

Conferente líder (1)

Consultor comercial externo (1)

Consultor de serviços (1)

Contador (1)

Copeiro(a) (5)

Costureira pilotista (5)

Costureira retista (6)

Cozinheiro(a) (5)

Cuidador de saúde mental (5)

Designer gráfico (1)

Desossador (3)

Eletricista de manutenção - temporário (6)

Eletricista industrial (1)

Empregada doméstica (4)

Encarregado (1)

Encarregado de pátio – cnh D (1)

Encarregado de peças (1)

Encarregado de serviços gerais (3)

Encarregado de turma – terraplanagem e pavimentação (1)

Estágio engenharia civil/ edificações (2)

Estágio Ensino Médio (3)

Estágio Publicidade e Propaganda (1)

Estágio Superior (1)

Estágio Técnico em Mecânica/Refrigeração (2)

Estoquista (2)

Fiscal de loja (1)

Fiscal de monitoramento (1)

Fresador (1)

Garçom (5)

Gerente (1)

Governanta (1)

Instrutor de treinamento comercial (1)

Jardineiro (2)

Laboratorista de solo e asfalto (1)

Lanterneiro (2)

Lavadeira (3)

Líder de equipe - cozinha (2)

Logística/estoque (1)

Manicure (10)

Marceneiro (1)

Mecânico automotivo (3)

Mecânico de ferramentas (1)

Mecânico de manutenção industrial (1)

Mecânico de refrigeração (2)

Mecânico diesel (1)

Mecânico profissional (1)

Meio oficial de marcenaria (1)

Modelista (4)

Moleiro (2)

Montador de guias e cadeiras - temporário (1)

Mosqueadeira de roupas (4)

Motorista – cnh C (1)

Motorista – cnh D (4)

Motorista carreteiro – cnh E (10)

Motorista cegonheiro – cnh E (5)

Motorista de caminhão – cnh C (2)

Motorista munck - cnh D (2)

Oficial de manutenção (1)

Oficial polivalente (1)

Operador de caixa (4)

Operador de caminhão munck – cnh D (1)

Operador de empilhadeira – cnh B (3)

Operador de escavadeira hidráulica – cnh D (1)

Operador de forno elétrico - temporário (1)

Operador de logística (1)

Operador de retroescavadeira – cnh D (1)

Operador de tesoura - temporário (6)

Pedreiro (2)

Pedreiro oficial (2)

Porteiro (5)

Preparador de veículos (1)

Promotor de vendas externas (3)

Recepcionista (5)

Representante comercial (2)

Salgadeira (1)

Supervisor de obras de terraplenagem (2)

Supervisor de vendas (1)

Supervisor técnico - informática (1)

Técnico de informática (1)

Técnico de manutenção (1)

Técnico de segurança do trabalho (1)

Técnico em edificações (2)

Técnico em manutenção de impressoras - interno (1)

Técnico em manutenção mecânica - temporário (1)

Técnico em mecânica (1)

Técnico em segurança do trabalho (4)

Tutor de polo - comercial (1)

Vendedor (37)

Vendedor de pneus (1)

Vendedor executivo (30)

Vendedor externo (10)

Vendedor interno (10)

Vendedor(a) (1)

Vendedora (5)

Vagas para pessoas com deficiência:

Agente de vendas (20)

Ajudante de cargas (3)

Ajudante de produção (12)

Assistente de compras (1)

Assistente de faturamento (1)

Assistente de operações (5)

Atendente de relacionamento (20)

Auxiliar administrativo (2)

Auxiliar de escritório (2)

Auxiliar de expedição (5)

Auxiliar de laboratório (1)

Auxiliar de obras (2)

Auxiliar de produção (10)

Auxiliar de produção (3)

Gari (3)

Motorista carreteiro – cnh E (10)

Operador de empilhadeira – cnh B (3)

Porteiro (2)

Recepcionista/administrativo (3)

Representante de atendimento (25)

Técnico em segurança do trabalho (3)

SINE DA SERRA

Como se candidatar: os interessados devem ir até a agência, localizada no bairro Portal de Jacaraípe, no Pró-cidadão, das 8h às 17 horas.

Vagas: 186

186 Açougueiro (1)

Ajudante de cozinha PCD (4)

Ajudante de obras (9)

Armador B (7)

Artífice de manutenção PCD (2)

Assistente de logística de transporte (1)

Assistente de serviço de contabilidade (1)

Auxiliar administrativo PCD (6)

Auxiliar de almoxarifado (1)

Auxiliar de escrituração fiscal (1)

Auxiliar de linha produção (3)

Auxiliar de marceneiro (1)

Auxiliar de mecânico de autos (1)

Auxiliar financeiro (1)

Auxiliar mecânico de refrigeração (2)

Borracheiro (2)

Caldeireiro de manutenção (20)

Carpinteiro B (10)

Costureira de máquinas industriais (2)

Cozinheiro geral (2)

Eletricista B (8)

Eletricista força e controle (10)

Estofador de móveis (1)

Garçom (1)

Mecânico (1)

Mecânico de amortecedores (3)

Mecânico de manutenção de automóveis (1)

Mecânico de motocicletas-pleno (1)

Mecânico montador (20)

Montador (2)

Motorista de caminhão (2)

Motorista entregador (3)

Operador de escavadeira (2)

Operador de retroescavadeira (1)

Pedreiro B (9)

Pintor B (9)

Serralheiro (6)

Técnico em segurança do trabalho pcd (1)

Vendedor de consórcio (18)

Vendedor de serviço (10)

SINE DE VITÓRIA

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência que funciona na Casa do Cidadão, Avenida Maruípe, 2.544, Itararé, das 8h às 17h.

Vagas: 86

86 Açougueiro (1)

Ajudante de cozinha (3)

Alinhador de direção (1)

Atendente de lanchonete (6)

Auxiliar contábil (1)

Auxiliar de cozinha (7)

Auxiliar de limpeza (3)

Auxiliar de manutenção predial (1)

Auxiliar de mecânico de autos (2)

Auxiliar de recepção (1)

Babá (2)

Bombeiro hidráulico (3)

Caixa de loja (1)

Chapeiro (4)

Consultor de vendas (1)

Copeiro de bar (1)

Costureira em geral (1)

Cozinheiro de restaurante (2)

Cozinheiro geral (2)

Cumim (6)

Empregado doméstico nos serviços gerais (1)

Encarregado de estoque (1)

Estoquista (2)

Garçom (2)

Gerente de posto de venda (1)

Mecânico de automóvel (2)

Motofretista (2)

Operador de caixa (2)

Operador de lavador de veículos (1)

Operador de pá carregadeira (1)

Padeiro (1)

Recepcionista atendente (1)

Representante comercial autônomo (8)

Subgerente de loja - operações comerciais (1)

Técnico de garantia da qualidade (1)

Técnico de manutenção eletrônica (1)

Técnico em análises clínicas (8)

Vendedor interno (1)

SINE DE CARIACICA

Como se candidatar: o trabalhador deve procurar a agência que funciona no Faça Fácil, localizada na Avenida Aloizio Santos, 500, bairro Santo André, em Cariacica.

Vagas: 312

312 Analista fiscal (1)

Assistente técnico - auxiliar de licitação (2)

Auxiliar administrativo (11)

Auxiliar financeiro (1)

Auxiliar operacional de logística (70)

Costureira (3)

Eletricista de prédios (5)

Gerente de loja (1)

Gerente de supermercado (1)

Motorista de carro de passeio - motorista de aplicativo Lady Driver, exclusivo para mulheres (200)

Operador de motoniveladora (3)

Operador de retroescavadeira (2)

Operador de tesoura volante (1)

Pedreiro de fachada (3)

Pintor a revolver (1)

Pintor de edifícios (5)

Vendedor de serviços (2)

Vendedor porta a porta (9)

SINE DE ANCHIETA

Como se candidatar: os interessados podem procurar a agência na Casa do Cidadão, das 8 às 17 horas. O endereço é: Avenida Marechal Deodoro da Fonseca, 767, Centro.

Vagas: 13

13 Auxiliar administrativo (1)

Auxiliar de limpeza (1)

Auxiliar de vendas (1)

Auxiliar técnico (1)

Chefe de cozinha (2)

Faxineiro (1)

Oficial de manutenção industrial (1)

Preparador de setores (1)

Recepcionista de pousada (1)

Serviço gerais/camareira (1)

Técnico refrigeração - instalação e manutenção (1)

Vendedor externo (1)

SINE DE ARACRUZ

Como se candidatar: o atendimento aos candidatos ocorre na Rua Alegria 795, Bairro Polivalente, das 8 às 17 horas.

Vagas: 44

44 Ajudante (1)

Almoxarife (1)

Assistente técnico em engenharia (1)

Analista de planejamento (1)

Bombeiro hidráulico (1)

Carpinteiro (1)

Confeiteiro (2)

Mecânico de automóveis (2)

Mecânico de manutenção de máquinas (2)

Motorista (7)

Operador de equipamentos de escavadeiras (1)

Pintor industrial (20)

Porteiro diurno (1)

Técnico de refrigeração (1)

Torneiro mecânico com experiência em fresa (1)

Vidraceiro (1)

SINE DE BARRA DE SÃO FRANCISCO

Como se candidatar: os interessados devem enviar o currículo para o e-mail: currí : os interessados devem enviar o currículo para o e-mail: currí [email protected] com o número de CPF.

Vagas: 14

14 Analista de departamento pessoal (1)

Analista PCP (1)

Balconista (1)

Cozinheira em geral (1)

Engenheiro civil (1)

Operador de pórtico rolante (1)

Representante comercial (1)

Montador de estruturas metálicas (1)

Motorista de veículos de cargas em geral (1)

Motociclistas de entregas rápidas (1)

Soldador (1)

Técnico em informática (1)

Técnico em segurança do trabalho (1)

Torneiro mecânico (1)

SINE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade na Avenida Beira Rio, 141. Edifício Portela, Bairro Guandu. O funcionamento é das 8h às 17 horas.

Vagas : 96

: 96 Acabador de mármore e granito (1)

Ajudante de carga e descarga (10)

Ajudante de sushiman (2)

Almoxarife (1)

Assistente de laboratório industrial (1)

Aplicador de resinas em piso - resinador (1)

Assistente de vendas (1)

Auxiliar de linha da produção (4)

Auxiliar de manutenção elétrica e hidráulica (1)

Auxiliar de mecânico do autos (1)

Auxiliar de técnico de montagem (6)

Chefe de cozinha (1)

Confeiteiro (1)

Cortador de roupas - couro e pele (1)

Costureiro na confecção em série (2)

Cozinheiro de restaurante (2)

Cozinheiro geral (1)

Desenhista industrial gráfico - designer gráfico (1)

Eletricista de instalações industriais (1)

Encarregado de hortifrutigrangeiros (1)

Fiscal de balanças (1)

Garçom (1)

Instalador de antenas de televisão (3)

Mecânico de instalações industriais - manutenção (1)

Oficial de serviços gerais na manutenção de edificações (2)

Operador de manutenção eletromecânica (1)

Operador de máquina de corte de roupas (1)

Operador de máquinas fixas, em geral (1)

Operador de ponte rolante (1)

Operador de suporte técnico - telemarketing (2)

Pedagogo (1)

Pintor de automóveis (1)

Polidor de pedras (1)

Representante comercial (15)

Sushiman (2)

Técnico de edificações (1)

Técnico de operações eletrotécnica (2)

Técnico de rede - telecomunicações (10)

Técnico de automação industrial (1)

Técnico em segurança do trabalho (1)

Torneiro mecânico (1)

Vendedor no comércio de mercadorias (2)

Vendedor de serviços (5)

SINE DE COLATINA

Como se candidatar: o atendimento é on-line e os candidatos devem enviar o currículo e os números do PIS e do CPF para o e-mail [email protected]. : o atendimento é on-line e os candidatos devem enviar o currículo e os números do PIS e do CPF para o e-mail

Vagas: 55

55 Ajudante de obras (7)

Ajudante de estruturas metálicas (1)

Assistente de vendas de parafusos e ferramentas (1)

Carpinteiro (1)

Consultor de vendas (1)

Consultor de vendas (10)

Costureira máquinas industriais (2)

Costureira de máquina reta (1)

Costureira em geral (1)

Costureira - alfaiataria roupas delicadas (5)

Cozinheira (1)

Eletricista de distribuição (1)

Encarregado de obras (4)

Engenheiro civil (1)

Gerente de loja (1)

Lavador de carros (2)

Motorista de ambulância pcd (1)

Motorista carreteiro (1)

Movimentador de mercadorias (1)

Pedreiro (2)

Pedreiro oficial (6)

Representante comercial (1)

Secretária de consultório médico (1)

Soldador (2)

SINE DE LINHARES

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência localizada na Av. Governador Carlos Lindenberg, 660, Centro. O horário de funcionamento é das 8h às 13 horas.

Vagas: 51

51 Almoxarife (1)

Ajudante de depósito (4)

Analista de rede social (1)

Auxiliar técnico de rede externa (1)

Auxiliar técnico de rede externas (2)

Balconista (1)

Caldeireiro (2)

Carregador de caminhão (1)

Cozinheiro (2)

Instrutor de trânsito (3)

Líder de produção (1)

Mecânico linha leve (1)

Mecânico automotivo (1)

Motorista operador de munck (6)

Operador maquina industrial (1)

Representante comercial (3)

Técnico de manutenção industrial (1)

Técnico em automação (1)

Técnico segurança do trabalho (1)

Vendedor de consórcio (20)

SINE DE NOVA VENÉCIA

Como se candidatar: o trabalhador deve procurar a agência que fica na Rua Jussara, 10, Margareth.

Vagas: 27

27 Acompanhante (1)

Atendente (1)

Auxiliar de açougue (1)

Auxiliar de compras (1)

Auxiliar de dentista (1)

Auxiliar de serviços gerais PCD (1)

Auxiliar fiscal (1)

Bombeiro hidráulico (1)

Doméstica (1)

Eletricista (2)

Fonoaudiólogo (1)

Gerente de compras (1)

Gerente fiscal (1)

Mecânico (2)

Operador de escavadeira hidráulica (1)

Operador de motoniveladora (1)

Representante comercial de cosméticos (3)

Técnico de enfermagem ou cuidadora (1)

Técnico de saneamento (1)

Terapeuta ocupacional (1)

Trabalhador rural (1)

Tradutor e intérprete de libras (1)

Vendedor (1)

SINE DE SÃO MATEUS

Como se candidatar: a unidade já realiza atendimento presencial, mas em virtude da pandemia, o currículo também será recolhido via e-mail ([email protected] ou [email protected]) contendo o nome, o cargo e o número do PIS do trabalhador. Caso seja necessário a presença do trabalhador, a agência vai entrar em contato por telefone, para agendar o atendimento. a unidade já realiza atendimento presencial, mas em virtude da pandemia, o currículo também será recolhido via e-mail (ou) contendo o nome, o cargo e o número do PIS do trabalhador. Caso seja necessário a presença do trabalhador, a agência vai entrar em contato por telefone, para agendar o atendimento.