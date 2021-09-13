Sines do ES oferecem 1.928 vagas de emprego e estágio

Oportunidade para trabalhar com carteira assinada Crédito: Fernando Madeira

Profissionais que estão à procura de emprego devem ficar atentos às oportunidades abertas nesta segunda-feira (13) nas agências do Trabalhador e do Sine do Espírito Santo . Os postos são destinados para trabalhadores de todos os níveis de escolaridade, com ou sem experiência.

Há chances para cargos como promotor de vendas, pintor oficial de obras, açougueiro, líder de vendas, bombeiro hidráulico, soldador, garçom, auxiliar financeiro, técnico em segurança do trabalho, torneiro mecânico, almoxarife, analista de marketing e confeiteiro.

CONFIRA AS VAGAS

SINE DE VILA VELHA

Como se candidatar: os interessados devem fazer o agendamento no os interessados devem fazer o agendamento no site da prefeitura . O atendimento ocorre na sede do Sine, que funciona na Vila do Empreendedor, no subsolo do Boulevard Shopping.

Vagas: 243

243 Açougueiro (2)

Ajudante de obras (3)

Analista fiscal - economista (1)

Atendente de lojas (1)

Auxiliar de armazenamento (1)

Auxiliar de confeitaria (4)

Auxiliar de garçom (20)

Auxiliar de logística (1)

Auxiliar de manutenção predial (3)

Auxiliar financeiro (1)

Bombeiro hidráulico (10)

Caldeireiro de manutenção (1)

Chefe de confeitaria (2)

Conferente de carga e descarga (2)

Costureira de máquina overloque (7)

Costureira de máquina reta (5)

Costureira de máquinas industriais (4)

Cozinheiro geral (2)

Eletricista de manutenção de linhas elétricas (30)

Encarregado de garagem (8)

Encarregado de obras (1)

Encarregado de patrimônio (8)

Encarregado de supermercado (5)

Engenheiro de minas (1)

Fiscal de loja (2)

Garçom (20)

Gerente de restaurante (1)

Gerente de supermercado (1)

Mecânico de manutenção de máquinas de construção civil (1)

Mecânico de manutenção de máquinas, em geral (1)

Mecânico de manutenção de máquinas industriais (1)

Motorista de automóveis (8)

Motorista de caminhão (1)

Oficial de manutenção predial (1)

Operador de caixa (20)

Operador de câmaras frias (3)

Operador de empilhadeira (1)

Operador de instalação de ar-condicionado (1)

Pedreiro (3)

Pintor de obras (1)

Pintor industrial (1)

Recepcionista atendente (10)

Repositor - em supermercados (10)

Serralheiro (1)

Servente de limpeza e desossa em açougue (4)

Soldador (1)

Supervisor comercial (1)

Técnico em segurança do trabalho (3)

Torneiro mecânico (1)

Vendedor interno (22)

AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE CARIACICA

Como se candidatar: a agência retoma os atendimentos presenciais, sem a necessidade de agendamento. A unidade funciona na Avenida Kleber Andrade, nº 5, no bairro Rio Branco, das 8 às 15 horas.

Vagas: 659

659 Acabador de granito (2)

Açougueiro (24)

Agente de pré-vendas (1)

Ajudante (15)

Ajudante de caminhão (10)

Ajudante de carga e descarga (5)

Ajudante de cozinha (5)

Ajudante de manutenção (5)

Ajudante de padaria (5)

Ajudante de padeiro (10)

Ajudante geral (5)

Ajudante geral de mecânica (1)

Almoxarife (2)

Analista de marketing (1)

Armador (10)

Arrematadeira de roupas (6)

Assistente administrativo (2)

Assistente comercial (3)

Assistente de compras (1)

Assistente de rastreamento (1)

Assistente de vendas (1)

Assistente fiscal (1)

Assistente técnico (1)

Atendente (8)

Atendente/vendedor (3)

Auxiliar administrativo (9)

Auxiliar de almoxarifado (6)

Auxiliar de armador de ferragem (10)

Auxiliar de armazém (15)

Auxiliar de câmara fria (4)

Auxiliar de corte (3)

Auxiliar de cozinha (9)

Auxiliar de departamento pessoal (1)

Auxiliar de indústria (10)

Auxiliar de lavanderia (2)

Auxiliar de limpeza (5)

Auxiliar de mecânico industrial (1)

Auxiliar de obras (3)

Auxiliar de produção (20)

Auxiliar de secretaria (1)

Auxiliar de serviços gerais (3)

Auxiliar de serviços técnicos (1)

Auxiliar mecânico automotivo e diesel (2)

Balconista (5)

Balconista de açougue (13)

Caixa (2)

Caldeireiro - chaparia fina (6)

Camareira (4)

Capoteiro (1)

Chapeiro (5)

Concretista (5)

Confeiteiro (5)

Conferente (5)

Consultor comercial externo (1)

Consultor(a) de vendas (5)

Contador (1)

Copeiro(a) (5)

Costureira pilotista (5)

Costureira retista (6)

Cozinheiro(a) (5)

Designer gráfico (1)

Desossador (3)

Eletricista industrial (1)

Empacotador (5)

Empregada doméstica (7)

Estágio ensino médio - diurno (5)

Estágio ensino médio (2)

Estágio técnico em mecânica/refrigeração (2)

Fiscal de patrimônio (1)

Fresador (1)

Garçom (5)

Instrutor de treinamento comercial (1)

Lavadeira (3)

Líder de equipe - cozinha (2)

Manicure (10)

Mecânico automotivo (2)

Mecânico de manutenção de equipamentos (1)

Mecânico diesel (1)

Mecânico industrial (1)

Mecânico profissional (1)

Modelista (4)

Mosqueadeira de roupas (4)

Motorista – cnh D (20)

Motorista carreteiro - cnh E (15)

Motorista de caminhão – cnh C (2)

Motorista munck - cnh D (2)

Oficial de manutenção (1)

Oficial polivalente (1)

Operador de caixa (4)

Operador de empilhadeira – cnh B (13)

Operador de lingorítimo (1)

Operador de perfuratriz (2)

Pedreiro (3)

Pintor automotivo/veicular (2)

Promotor de vendas externas (3)

Recepcionista (2)

Salgadeira (1)

Soldador de chaparia (1)

Supervisor de obras (5)

Técnico de enfermagem do trabalho (1)

Técnico de manutenção (5)

Técnico em edificações (2)

Técnico em segurança do trabalho (2)

Técnico em segurança do trabalho (3)

Vendedor (25)

Vendedor de pneus (1)

Vendedor externo (10)

Vendedor interno (3)

Vendedora (3)

Vagas para pessoas com deficiência:

Agente de vendas (20)

Ajudante (10)

Ajudante de cargas (3)

Ajudante de produção (12)

Assistente de operações (5)

Atendente de relacionamento (20)

Auxiliar administrativo (2)

Auxiliar de armazém (10)

Auxiliar de escritório (2)

Auxiliar de expedição (5)

Auxiliar de obras (2)

Auxiliar de produção (10)

Conferente (3)

Embalador (2)

Empacotador (3)

Gari (3)

Motorista – cnh D (20)

Operador de caixa (5)

Operador de empilhadeira - cnh B (7)

Porteiro (2)

Recepcionista/administrativo (3)

Repositor (3)

SINE DA SERRA

Como se candidatar: os interessados devem comparecer na agência, localizada no bairro Portal de Jacaraípe, no Pró-cidadão, das 8 às 17 horas.

Vagas: 254

254 Ajudante de carga e descarga (16)

Ajudante de cozinha (5)

Analista de logística (1)

Armador de ferragens na construção civil (2)

Arrematadeira (5)

Artífice (2)

Assistente de vendas (1)

Assistente social (1)

Auxiliar de costureira - no acabamento (4)

Auxiliar de cozinha (1)

Auxiliar de lavanderia (5)

Auxiliar de linha produção (17)

Auxiliar de manutenção (1)

Auxiliar de pizzaiolo (1)

Auxiliar operacional de logística (2)

Cadista (3)

Carregador - veículos de transportes terrestres (2)

Comprador (1)

Costureira em geral - pilotista (4)

Costureira máquina reta (6)

Cozinheiro (4)

Cozinheiro geral (1)

Desenhista industrial de produto de moda- designer corel (1)

Eletricista de linha morta I e II (40)

Eletricista de linha viva I e II (10)

Eletricista de manutenção de linhas elétricas (30)

Eletricista (48)

Encarregado de manutenção (6)

Encarregado de obras (1)

Enfermeiro (1)

Instrumentista de precisão (4)

Mecânico de manutenção (1)

Modelista (4)

Montador de cilindro hidráulico (1)

Motorista carreteiro (3)

Oficial de manutenção (1)

Operador de empilhadeira (5)

Operador de máquina de corte e dobra de vergalhão (2)

Padeiro (1)

Soldador (1)

Supervisor de logística (1)

Supervisor de operação elétrica (5)

Técnico administração - estágio (1)

Técnico em instrumentação (2)

SINE DE VITÓRIA

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência que funciona na Casa do Cidadão, Avenida Maruípe, 2.544, Itararé, das 8h às 17h.

Vagas: 83

83 Analista contábil (2)

Analista de redes e de comunicação de dados (1)

Analista fiscal - economista (2)

Arrematadeira (6)

Assistente de vendas (2)

Auxiliar administrativo - estágio (1)

Auxiliar de corte - preparação da confecção de roupas (4)

Auxiliar de costureira - no acabamento (6)

Auxiliar de cozinha (2)

Auxiliar de expedição - estágio (2)

Auxiliar de expedição (1)

Auxiliar de jardinagem na conservação de vias permanentes (1)

Auxiliar de linha de produção PCD (4)

Auxiliar de manutenção de linha férrea (2)

Cadista - desenhista técnico de arquitetura (3)

Chapeiro (2)

Consultor de vendas (3)

Coordenador de contabilidade (2)

Costureira de máquina reta (6)

Costureira em geral (6)

Empregado doméstico nos serviços gerais (1)

Garçom (2)

Jardineiro (1)

Modelista (3)

Operador de empilhadeira elétrica (2)

Operador de máquinas especiais em conservação de via permanente - trilhos (1)

Representante comercial autônomo (8)

Soldador (2)

Supervisor administrativo de pessoal (1)

Supervisor de vendas comercial (1)

Técnico de enfermagem (3)

SINE DE CARIACICA

Como se candidatar: o trabalhador deve procurar a agência que funciona no Faça Fácil, Av. Aloizio Santos, 500, Santo André, Cariacica.

Vagas: 132

132 Açougueiro desossador (1)

Apontador de obras (1)

Armador de ferragens (20)

Auxiliar administrativo (1)

Auxiliar de dobrador (1)

Carpinteiro (21)

Costureira em geral (10)

Costureira de overloque (1)

Encanador (5)

Encarregado de obras (1)

Engenheiro eletricista (2)

Lavador de automóveis (2)

Mecânico de automóvel (1)

Motorista de automóveis (7)

Operador de motoniveladora (4)

Operador de máquina de dobrar chapas (1)

Operador de retroescavadeira (2)

Operador de tesoura volante (1)

Pedreiro (1)

Pintor a revólver (1)

Representante técnico de vendas (1)

Servente de obras (1)

Técnico de refrigeração (3)

Técnico em atendimento e vendas (2)

Técnico em segurança do trabalho (2)

Vendedor permissionário (1)

Vendedor de serviços (30)

Vendedor porta a porta (8)

SINE DE ANCHIETA

Como se candidatar: os interessados podem procurar a agência, das 8 às 17 horas, na Casa do Cidadão, Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 767, Centro.

Vagas: 11

11 Auxiliar de limpeza (1)

Consultor de vendas (1)

Contador (1)

Cozinheira (1)

Doméstica (1)

Recepcionista atendente (2)

Supervisor de estoque (1)

Supervisor de facilities (1)

Técnico Refrigeração - instalação e manutenção (1)

Vendedor interno (1)

SINE DE ARACRUZ

Como se candidatar: o atendimento aos candidatos ocorre na Rua Alegria 795, Bairro Polivalente, das 8 às 17 horas.

Vagas: 117

117 Ajudante de eletricista PCD (1)

Ajudante florestal PCD (3)

Aprendiz de mecânica de manutenção PCD (2)

Auxiliar administrativo PCD (1)

Montador de estruturas (6)

Lixador (2)

Soldador (20)

Caldeireiro (2)

Motorista carreteiro (40)

Mecânico montador (10)

Operador de equipamento (3)

Motorista - caçambeiro (10)

Mecânico (4)

Motorista (1)

Pedreiro (4)

Auxiliar de obras (6)

Auxiliar de serviços gerais (1)

Supervisor administrativo (1)

SINE DE BARRA DE SÃO FRANCISCO

Como se candidatar: os interessados devem enviar o currículos para o e-mail: currí os interessados devem enviar o currículos para o e-mail: currí [email protected] com o número de CPF.

Vagas: 14

14 Analista de departamento pessoal (1)

Analista PCP (1)

Balconista (1)

Cozinheira em geral (1)

Engenheiro civil (1)

Operador de pórtico rolante (1)

Representante comercial (1)

Montador de estruturas metálicas (1)

Motorista de veículos de cargas em geral (1)

Motociclistas de entregas rápidas (1)

Soldador (1)

Técnico em informática (1)

Técnico em segurança do trabalho (1)

Torneiro mecânico (1)

SINE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade, das 8 às 17 horas, que fica na Av. Beira Rio, 141. Edifício Portela, Bairro Guandu.

Vagas: 119

119 Acabador de mármore e granito (4)

Ajudante de confeiteiro e ajudante de padaria (4)

Ajudante de produção (6)

Atendente de loja (9)

Auxiliar de movimentação de cargas (18)

Auxiliar de serviço bucal (1)

Balconista/ atendente (4)

Conferente (13)

Coordenador comercial (1)

Costureira (1)

Cozinheira(o) (1)

Eletricista de autos (1)

Fiscal de loja (1)

Implantodontista protesista (1)

Instalador de cortinas (1)

Marceneiro (2)

Montador industrial (1)

Motorista (5)

Motorista de ônibus (1)

Operador de empilhadeira (4)

Operadora de caixa (5)

Pintor industrial (1)

Polidor (1)

Repositor (3)

Repositor em supermercado (8)

Serrador de mármore (4)

Soldador (2)

Técnico de informática (3)

Vendedor (3)

Vendedor de consórcio (10)

SINE DE COLATINA

Como se candidatar: o atendimento é on-line e os candidatos devem enviar o currículo e número do PIS e do CPF para o e-mail [email protected]. o atendimento é on-line e os candidatos devem enviar o currículo e número do PIS e do CPF para o e-mail

Vagas: 55

55 Ajudante de obras (5)

Auxiliar administrativo (1)

Auxiliar de linha de produção (2)

Auxiliar - armador de ferragens na construção civil (3)

Auxiliar de estoque - noturno (2)

Auxiliar de manutenção predial (1)

Auxiliar de mecânico para automóveis (1)

Atendente de padaria (2)

Confeiteira padaria de supermercado (1)

Consultor técnico em oficina (1)

Costureira jeans (1)

Eletricista de distribuição (1)

Encarregado administrativo para confecção (1)

Encarregado de limpeza (1)

Encarregado de obras (3)

Jardineiro (1)

Montador - base para colchão e sofá (2)

Motoboy (3)

Motorista de táxi cnh b (1)

Operador de retroescavadeira (2)

Operador de motoniveladora patrol (3)

Pedreiro (6)

Representante comercial (2)

Repositor de supermercado (3)

Soldador para máquinas agrícolas (2)

Vendedor externo (2)

Vendedor interno (1)

Vidraceiro (1)

SINE DE LINHARES

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência, das 8 às 13 horas, localizada na Av. Governador Carlos Lindenberg, 660, Centro.

Vagas: 132

132 Analista suprimentos (1)

Almoxarife (1)

Auxiliar de cozinha (2)

Auxiliar de limpeza (1)

Auxiliar de produção pcd (2)

Auxiliar técnico segurança do trabalho (1)

Atendente (1)

Caldeireiro (2)

Carregador de caminhão (1)

Caseiro (1)

Comprador (1)

Contador (2)

Copeiro (1)

Costureira overlock e coloreti (2)

Cozinheiro (2)

Eletricista automotivo (2)

Eletricista predial (1)

Eletricista de veículos (2)

Encarregado de obras (3)

Estoquista (2)

Farmacêutico (1)

Garçom (1)

Gerente transportadora (2)

Instrutor de trânsito (5)

Líder de vendas (10)

Lubrificador auto pesados (2)

Mecânico automotivo (1)

Mecânico caminhão (1)

Motorista de munck (3)

Motorista operador de munck (1)

Operador de caixa (1)

Operador maquina industrial (1)

Operador retroescavadeira (1)

Oficial pedreiro (5)

Pedreiro oficial (2)

Pedreiro (5)

Pintor oficial de obras (10)

Promotor de vendas (30)

Representante comercial autônomo (1)

Salgadeira (1)

Serralheiro de alumínio (1)

Soldador (5)

Técnico agrícola (1)

Técnico em automação (1)

Trabalhador rural (6)

Vendedor interno/externo (1)

Vendedor (2)

SINE DE SÃO MATEUS

Como se candidatar: o atendimento presencial é feito com hora marcada, das 8 às 17 horas, na Alberto Sartório, nº 404, Carapina. Para isto, é necessário enviar o currículo para o e-mail: o atendimento presencial é feito com hora marcada, das 8 às 17 horas, na Alberto Sartório, nº 404, Carapina. Para isto, é necessário enviar o currículo para o e-mail: [email protected]