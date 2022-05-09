Sines do ES abrem 2.664 vagas de emprego e estágio

Cariacica oferta o maior número de vagas, com 994 oportunidades, sendo 880 na Agência do Trabalhador e 114 no Sine. Na Serra, a unidade conta com 484 postos de trabalho, enquanto que em Aracruz, são 268.

As oportunidades são destinadas a profissionais de todos os níveis de escolaridade em cargos como fiscal de loja, jardineiro, açougueiro, babá, caldeireiro, técnico em segurança do trabalho, pedreiro, nutricionista, operador de caixa e mecânico eletricista de automóveis.

Sine de Vila Velha tem 106 vagas de emprego Crédito: Júnior Costa/ Divulgação Prefeitura de Vila Velha

CONFIRA AS VAGAS

SINE DE VILA VELHA

Como se candidatar: os interessados devem fazer o agendamento no os interessados devem fazer o agendamento no site da prefeitura . O atendimento ocorre na sede do Sine, que funciona na Vila do Empreendedor, no subsolo do Boulevard Shopping.

Vagas: 106

106 Ajudante de açougueiro (2)

Ajudante de cozinha (4)

Ajudante de obras (5)

Assistente de diretoria (1)

Atendente de padaria (4)

Auxiliar de cabeleireiro (1)

Auxiliar de cobrança (1)

Auxiliar de cozinha (3)

Auxiliar de expedição (1)

Auxiliar técnico de refrigeração (4)

Chefe de cozinha (3)

Confeiteiro (3)

Conferente mercadoria (1)

Costureira em geral (2)

Cozinheiro geral (9)

Cuidador de pessoas idosas e dependentes (1)

Empregado doméstico nos serviços gerais (7)

Encarregado de obras (5)

Engenheiro agrônomo (1)

Engenheiro mecânico - veículos automotores (1)

Estofador de móveis (2)

Fiscal de loja (2)

Gerente de marketing (1)

Instalador de sistemas eletroeletrônicos de segurança (1)

Jardineiro (7)

Mecânico eletricista de automóveis (1)

Montador de móveis de madeira (1)

Motorista carreteiro (2)

Nutricionista (1)

Operador de caixa (1)

Operador de serra circular (1)

Padeiro (1)

Pedreiro (13)

Representante comercial autônomo (1)

Técnico de operações de telecomunicações (6)

Técnico em geotecnia (1)

Técnico em segurança do trabalho (5)

Vendedor em comércio atacadista (1)

AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE CARIACICA

Como se candidatar: a agência retoma os atendimentos presenciais, sem a necessidade de agendamento. A unidade funciona na Avenida Kleber Andrade, nº 5, no bairro Rio Branco, das 8 às 15 horas.

Vagas: 880

880 Açougueiro (9)

Ajudante (5)

Ajudante de caminhão (6)

Ajudante de cargas e descarga (5)

Ajudante de mecânico (2)

Ajudante de obras (10)

Ajudante de pedreiro (2)

Ajudante de vidraceiro (1)

Almoxarife (1)

Analista contábil (1)

Analista de suprimentos (1)

Área fiscal (1)

Armador (5)

Armador de ferragens (30)

Artífice (1)

Assistente administrativo (2)

Assistente fiscal (5)

Assistente operacional (1)

Atendente/vendedor (1)

Atendimento de loja (1)

Auxiliar administrativo (5)

Auxiliar administrativo de transporte (1)

Auxiliar de almoxarifado (1)

Auxiliar de apoio operacional (2)

Auxiliar de carga e descarga – cnh D (4)

Auxiliar de carga e descarga (14)

Auxiliar de cargas e descarga (18)

Auxiliar de compras (2)

Auxiliar de cozinha (2)

Auxiliar de depósito (2)

Auxiliar de estoque (1)

Auxiliar de expedição (3)

Auxiliar de faturamento (1)

Auxiliar de lavanderia (6)

Auxiliar de limpeza (1)

Auxiliar de logística (1)

Auxiliar de manutenção predial (1)

Auxiliar de obra (5)

Auxiliar de produção (7)

Auxiliar de produção com conhecimento em pintura automotiva (1)

Auxiliar de serviços gerais (3)

Auxiliar de vendas (2)

Auxiliar técnico fttx (1)

Babá (2)

Balconista de açougue (5)

Bombeiro hidráulico (5)

Caldeireiro (15)

Camareira (12)

Carpinteiro (39)

Caseiro - vaga para casal (1)

Chapeiro/ auxiliar de chapeiro (2)

Classificar contábil (1)

Conferente (1)

Consultor comercial (6)

Contador (3)

Cortador (1)

Costureira (3)

Cozinheira (3)

Cozinheiro geral - noturno (1)

Eletricista (24)

Eletricista pleno (2)

Empregado doméstico nos serviços gerais (6)

Encarregado de obra (6)

Encarregado de produção (1)

Encarregado de serraria (1)

Estágio Administração (8)

Estágio Comunicação Social (4)

Estágio em Logística/ Administração (2)

Estágio Engenharia de Computação (2)

Estágio Ensino Médio (2)

Estágio Informática (2)

Estágio Jornalismo (2)

Estágio Letras (2)

Estágio Logística (2)

Estágio Marketing (4)

Estágio Nível Superior (3)

Estágio Pedagogia (2)

Estágio Publicidade e Propaganda (4)

Estágio Técnico em Administração (2)

Estágio Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistema (2)

Faturista (1)

Faxineiro (1)

Fiscal de loja (4)

Fresador (1)

Funileiro (3)

Higienizadora (1)

Instrutor auto escola (1)

Lanterneiro junior (2)

Maçariqueiro (1)

Manobrista – cnh C/D (1)

Mecânico – cnh D (1)

Mecânico (3)

Mecânico automotivo – Diesel (2)

Mecânico de manutenção (1)

Mecânico de manutenção de máquinas leves (1)

Mecânico especializado/mecatrônica - linha amarela (1)

Mecânico montador (27)

Mecânico pleno (1)

Merendeira (25)

Montador (1)

Montador de andaime (24)

Motorista – cnh D (41)

Motorista – cnh D/E (7)

Motorista (4)

Motorista carreteiro – cnh E (43)

Motorista de caminhão – cnh D/E (1)

Motorista de caminhão basculante – cnh E (1)

Motorista de entrega – cnh D/E (3)

Motorista operador munck – cnh C acima (1)

Nutricionista (3)

Oficial de pedreiro (2)

Oficial polivalente – montador de andaime (7)

Operador caixa (2)

Operador de empilhadeira (2)

Operador de equipamentos pesados (1)

Operador de escavadeira (1)

Operador de forno elétrico (1)

Operador de forno panela (1)

Operador de máquinas pesadas (1)

Operador de ponte rolante (1)

Operador de refratários (1)

Operador de retroescavadeira (5)

Operador de rolo (1)

Operador de telemarketing (2)

Operador de telemarketing ativo (5)

Padeiro (4)

Pedreiro (14)

Pedreiro oficial (5)

Pintor automotivo (2)

Pizzaiolo (2)

Porteiro (3)

Promotor de vendas (4)

Recepcionista (1)

Representante de atendimento (30)

Secretária (1)

Separador (2)

Serrador de madeiras (1)

Supervisor de consórcio (3)

Supervisor de vendas (1)

Técnico de segurança do trabalho (1)

Técnico em elétrica - supervisor (2)

Técnico em enfermagem do trabalho (1)

Técnico em planejamento (1)

Torneiro mecânico (1)

Trabalhador rural (2)

Trainee agente de soluções (10)

Vendedor (3)

Vendedor de consórcio (30)

Vendedor externo (47)

Vendedor interno (3)

Vendedor porta a porta (5)

Vendedor técnico (1)

Zelador (6)

Vagas para pessoas com deficiência:

Açougueiro (2)

Ajudante de distribuição (3)

Almoxarife (1)

Auxiliar administrativo (9)

Auxiliar de almoxarifado (5)

Auxiliar de compras (1)

Auxiliar de depósito (2)

Auxiliar de escritório (1)

Auxiliar de expedição (2)

Auxiliar de obra (8)

Auxiliar de operações (3)

Auxiliar de produção (12)

Auxiliar de serviços gerais (3)

Auxiliar de transporte (3)

Auxiliar serviço apoio (10)

Carpinteiro (3)

Classificador contábil (1)

Contador (1)

Costureira (3)

Embalador (2)

Empacotador (1)

Mecânico – cnh D (1)

Mecânico de máquinas pesadas (1)

Merendeira (5)

Operador de produção (3)

Operadora de telemarketing (2)

Pintor de veículos (1)

Promotor de vendas (1)

Técnico automotivo (1)

Zelador (6)

SINE DA SERRA

Como se candidatar: os interessados devem comparecer na agência, localizada no bairro Portal de Jacaraípe, no Pró-cidadão, das 8 às 17 horas.

Vagas: 484

484 Ajudante de carga e descarga pcd (1)

Analista administrativo (1)

Analista de pcp - programação e controle da produção (3)

Armador de ferros (10)

Assistente de vendas (1)

Auxiliar administrativo pcd (5)

Auxiliar de corte - preparação da confecção de roupas (2)

Auxiliar de cozinha (30)

Auxiliar de linha de produção pcd (5)

Auxiliar de linha de produção (5)

Auxiliar de manutenção predial (1)

Azulejista (4)

Borracheiro (1)

Carpinteiro (8)

Conferente de logistica pcd (1)

Cortador de roupas (2)

Cozinheiro industrial (1)

Eletricista de manutenção industrial (10)

Embalador, a mão pcd (10)

Encanador (38)

Enfermeiro (3)

Estilista de moda (1)

Fisioterapeuta (2)

Garçom (10)

Gerente de departamento pessoal (1)

Gerente de restaurante (2)

Instalador de som e acessórios de veículos (1)

Instalador de tubulações - embarcações (10)

Instrutor de cursos livres (1)

Jardineiro (1)

Manobrista (5)

Marceneiro (2)

Mecânico de automóveis (1)

Mecânico de manutenção de máquina industrial (10)

Mecânico de máquinas leve (1)

Mecânico de máquinas pesadas (1)

Mecânico de motor a diesel (3)

Modelista (1)

montador de estruturas metálicas (16)

Motorista carreteiro 85)

Motorista de caminhão -guincho munck (2)

Pedreiro de acabamento (20)

Pedreiro, auxiliar de obras carpinteiro pcd (6)

Pizzaiolo (1)

Porteiro (1)

Promotor de vendas (16)

Radiologista (1)

Recepcionista atendente (10)

Representante comercial autônomo (1)

Serralheiro de ferro (8)

Servente de obras (1)

Soldador (83)

Técnico de enfermagem (5)

Técnico de sistema automação industrial (5)

Técnico em enfermagem do trabalho (1)

Técnico mecânico (10)

Vendedor de informações comerciais (1)

Vendedor de serviços (1)

Vendedor porta a porta (15)

SINE DE VITÓRIA

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência que funciona na Casa do Cidadão, Avenida Maruípe, 2.544, Itararé, das 8h às 17h.

Vagas: 284

284 Açougueiro (11)

Açougueiro desossador (1)

Ajudante de açougueiro (7)

Ajudante de padeiro (1)

Analista fiscal - economista (1)

Assistente de controle técnico de manutenção (1)

Atendente balconista (15)

Atendente de balcão (5)

Auxiliar de estoque (5)

Auxiliar de limpeza (8)

Auxiliar em saúde bucal (1)

Balconista (3)

Barman (4)

Borracheiro (2)

Carpinteiro (2)

Chapeiro (1)

Confeiteiro (1)

Cozinheiro geral (10)

Digitador (30)

Garçom (6)

Jardineiro (1)

Lavador de automóveis (2)

Mecânico de manutenção de ar condicionado (3)

Operador de caixa (64)

Operador de câmaras frias (3)

Programador de usinagem (1)

Recepcionista de consultório médico ou dentário (1)

Repositor de mercadorias (27)

Serralheiro (1)

Técnico em segurança do trabalho (1)

Tradutor-intérprete de libras (6)

Vendedor porta a porta (2)

Vendedor pracista (11)

SINE DE CARIACICA

Como se candidatar: o trabalhador deve procurar a agência que funciona no Faça Fácil, Av. Aloizio Santos, 500, Santo André, Cariacica.

Vagas: 114

114 Ajudante de padeiro (2)

Assistente social (1)

Balconista de açougue (5)

Carpinteiro (20)

Encanador (20)

Marceneiro (1)

Motofretista (4)

Padeiro confeiteiro (1)

Pedreiro (38)

Polidor de automóveis (1)

Professor de Língua Inglesa (2)

Recuperador de crédito (8)

Supervisor técnico de manutenção (1)

Sushiman (2)

Técnico de enfermagem (1)

Técnico em segurança do trabalho (1)

Vendedor porta a porta (6)

SINE DE ANCHIETA

Como se candidatar: os interessados podem procurar a agência, das 8 às 17 horas, na Casa do Cidadão, Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 767, Centro.

Vagas: 74

74 Ajudante industrial - descarga de carvão (30)

Alpinista industrial N1 - trabalhador da manutenção de edificações (3)

Alpinista industrial N2 - trabalhador da manutenção de edificações (1)

Auxiliar administrativo (1)

Auxiliar de cozinha (10)

Auxiliar de limpeza (2)

Caldeireiro (2)

Consultor técnico de pátio (1)

Eletricista de manutenção (2)

Encarregado de obras civis (1)

Garçom (10)

Recepcionista atendente (10)

Soldador (1)

SINE DE ARACRUZ

Como se candidatar: o atendimento aos candidatos ocorre na Rua Alegria 795, Bairro Polivalente, das 8 às 17 horas.

Vagas: 268

268 Ajudante (5)

Ajudante de comboio pcd (1)

Assistente de produção (5)

Assistente de produção - transporte (3)

Atendente de padaria (1)

Auxiliar de serviços gerais (2)

Auxiliar de serviços gerais ou administrativos pcd (4)

Auxiliar nos serviços de alimentação (1)

Caldeireiro (1)

Cozinheira (o) (2)

Cozinheiro (1)

Cuidadora (2)

Designer gráfico (1)

Empregada doméstica (8)

Engenheiro elétrico (1)

Líder de equipe (4)

Líder de pintura (5)

Lixador (10)

Maçariqueiro (7)

Mecânico (3)

Mecânico de válvulas (5)

Mecânico em veículos e máquinas pesadas (1)

Mecânico montador (3)

Montador de ACM (1)

Montador de andaimes (50)

Montador de estruturas metálicas (8)

Operador de equipamento (3)

Operador de equipamento caçamba (3)

Operador de equipamentos (30)

Pedreiro (2)

Pintor (1)

Pintor industrial (50)

Pintor jatista (2)

Serralheiro (1)

Serralheiro de alumínio (1)

Soldador Mig (21)

Supervisor de comissionamento (10)

Técnico em instrumentação (2)

Técnico em segurança do trabalho (1)

Tubista industrial (5)

Vidraceiro (1)

SINE DE BARRA DE SÃO FRANCISCO

Como se candidatar: os interessados devem enviar o currículos para o e-mail: currí os interessados devem enviar o currículos para o e-mail: currí [email protected] com o número de CPF.

Vagas: 23

Assistente fiscal (1)

Assistente de desenvolvimento (1)

Assistente fiscal (1)

Assistente contábil (1)

Auxiliar de marketing (1)

Auxiliar pós vendas (1)

Auxiliar de organização de estoque (1)

Caseiro (1)

Doméstica (1)

Mecânico industrial (1)

Motorista (1)

Operador de escavadeira ou carregadeira (1)

Operador de ponte rolante (1)

Produção (2)

Resinado (2)

Técnico de Informática (1)

Torneiro mecânico (1)

Vendedor externo (2)

Zelador (1)

Soldador (1)

SINE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade, das 8 às 17 horas, que fica na Av. Beira Rio, 141. Edifício Portela, Bairro Guandu.

Vagas: 58

58 Ajudante de cabista (2)

Ajudante de carga e descarga (10)

Analista comercial (1)

Assistente de recursos humanos (1)

Auxiliar administrativo pcd (1)

Auxiliar de montagem (1)

Balconista (1)

Copeiro pcd (1)

Costureira (3)

Marmorista (1)

Mecânico de veículos (3)

Mecânico industrial (1)

Motorista (10)

Motorista com habilitação d/e (1)

Motorista de ônibus (4)

Operador de fundo rolo (2)

Pintor de automóveis (3)

Salgadeira (1)

Técnico de informática (1)

Técnico em segurança do trabalho (1)

Vendedor - no comércio de mercadorias (1)

Vendedor externo (1)

Vendedor interno (1)

Vendedora em domicílio (1)

SINE DE COLATINA

Como se candidatar: o atendimento é on-line e os candidatos devem enviar o currículo e número do PIS e do CPF para o e-mail [email protected]. o atendimento é on-line e os candidatos devem enviar o currículo e número do PIS e do CPF para o e-mail

Vagas: 45

45 Ajudante de obras (2)

Ajudante de estruturas metálicas com nr-35 (1)

Ajudante de obras pcd (3)

Ajudante reparador de telecomunicações (1)

Bombeiro civil (4)

Confeiteiro (1)

Costureira jeans (1)

Cuidador de idosos (1)

Designer de desenvolvimento (1)

Eletricista (1)

Eletricista com nr10 e nr-35 (1)

Encarregado de manutenção automotiva (1)

Expedidor (1)

Frentista (1)

Inspetor de qualidade - confecção (1)

Lavador de máquina industrial, operador de centrífuga e de maquina de secar (4)

Operador de caldeira (1)

Passador no serviço de vestuário (1)

Pedreiro pcd (1)

Pesador de produtos químicos (1)

Revisor têxtil (1)

Serralheiro (1)

Tratorista operador de roçadeira (3)

Técnico de manutenção de impressora (1)

Tecnólogo em tecnologia da informação (1)

Técnico eletrotécnica (1)

Técnico de segurança do trabalho (2)

Técnico em edificações (1)

Torneiro mecânico (1)

Vendedor externo (2)

Vendedor de serviços (1)

Vigia (1)

SINE DE LINHARES

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência, das 8 às 13 horas, localizada na Av. Governador Carlos Lindenberg, 660, Centro.

Vagas: 187

187 Agente de relacionamento (1)

Ajudante (8)

Ajudante de carregamento (2)

Ajudante de obras (6)

Analista financeiro (1)

Analista de suporte (2)

Armador (2)

Arte-finalista (2)

Assistente de vendas (1)

Auxiliar classificador café (1)

Auxiliar administrativo (1)

Auxiliar de estoque (1)

Auxiliar de logística (3)

Auxiliar de obras (4)

Auxiliar de mecânico manutenção (1)

Auxiliar de montagem (1)

Auxiliar de produção (63)

Auxiliar de saúde bucal (1)

Bombeiro civil (20)

Carpinteiro (2)

Consultor de negócios (1)

Desenhista projetista (1)

Eletricista de manutenção (2)

Eletricista montador (1)

Encarregado de obras (1)

Expedidor (5)

Frentista (1)

Irrigador (1)

Líder/supervisor (1)

Mecânico de manutenção (1)

Motorista operador de guindauto (1)

Motorista operador munck (1)

Oficial pedreiro (5)

Operador de empilhadeira (2)

Operador de equipamentos móveis (6)

Operador de manipulador telescopico (1)

Operador maquina coladeira (1)

Operador ponte rolante (4)

Operador de retroescavadeira (2)

Padeiro (1)

Pedreiro (2)

Recepcionista (2)

Rigger (1)

Técnico em manutenção/impressora (1)

Técnico em meio ambiente (1)

Técnico instalador (1)

Técnico instalador internet (12)

Técnico segurança trabalho (2)

Técnico em informática (1)

Vendedor interno (2)

Vendedor / atendente (2)

SINE DE SÃO MATEUS

Como se candidatar: a unidade já realiza atendimento presencial, mas em virtude da pandemia, o currículo também será recolhido via e-mail ([email protected] ou [email protected]), que deverá conter o nome, o cargo e o número do PIS do trabalhador. Caso seja necessário a presença do trabalhador, a agência entra em contato por telefone, para atendimento agendado. a unidade já realiza atendimento presencial, mas em virtude da pandemia, o currículo também será recolhido via e-mail (ou), que deverá conter o nome, o cargo e o número do PIS do trabalhador. Caso seja necessário a presença do trabalhador, a agência entra em contato por telefone, para atendimento agendado.