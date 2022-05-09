Sines do ES abrem 2.664 vagas de emprego e estágio

As agências do Sine e do Trabalhador do Espírito Santo disponibilizam, nesta segunda-feira (9), 2.664 ofertas de emprego e estágio em 11 unidades capixabas: Vila Velha, Cariacica, Serra, Vitória, Anchieta, Aracruz, Barra de São Francisco, Colatina, Cachoeiro de Itapemirim, Linhares e São Mateus.
Cariacica oferta o maior número de vagas, com 994 oportunidades, sendo 880 na Agência do Trabalhador e 114 no Sine. Na Serra, a unidade conta com 484 postos de trabalho, enquanto que em Aracruz, são 268.
As oportunidades são destinadas a profissionais de todos os níveis de escolaridade em cargos como fiscal de loja, jardineiro, açougueiro, babá, caldeireiro, técnico em segurança do trabalho, pedreiro, nutricionista, operador de caixa e mecânico eletricista de automóveis.
CONFIRA AS VAGAS
SINE DE VILA VELHA
Como se candidatar: os interessados devem fazer o agendamento no site da prefeitura. O atendimento ocorre na sede do Sine, que funciona na Vila do Empreendedor, no subsolo do Boulevard Shopping.
- Vagas: 106
- Ajudante de açougueiro (2)
- Ajudante de cozinha (4)
- Ajudante de obras (5)
- Assistente de diretoria (1)
- Atendente de padaria (4)
- Auxiliar de cabeleireiro (1)
- Auxiliar de cobrança (1)
- Auxiliar de cozinha (3)
- Auxiliar de expedição (1)
- Auxiliar técnico de refrigeração (4)
- Chefe de cozinha (3)
- Confeiteiro (3)
- Conferente mercadoria (1)
- Costureira em geral (2)
- Cozinheiro geral (9)
- Cuidador de pessoas idosas e dependentes (1)
- Empregado doméstico nos serviços gerais (7)
- Encarregado de obras (5)
- Engenheiro agrônomo (1)
- Engenheiro mecânico - veículos automotores (1)
- Estofador de móveis (2)
- Fiscal de loja (2)
- Gerente de marketing (1)
- Instalador de sistemas eletroeletrônicos de segurança (1)
- Jardineiro (7)
- Mecânico eletricista de automóveis (1)
- Montador de móveis de madeira (1)
- Motorista carreteiro (2)
- Nutricionista (1)
- Operador de caixa (1)
- Operador de serra circular (1)
- Padeiro (1)
- Pedreiro (13)
- Representante comercial autônomo (1)
- Técnico de operações de telecomunicações (6)
- Técnico em geotecnia (1)
- Técnico em segurança do trabalho (5)
- Vendedor em comércio atacadista (1)
AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE CARIACICA
Como se candidatar: a agência retoma os atendimentos presenciais, sem a necessidade de agendamento. A unidade funciona na Avenida Kleber Andrade, nº 5, no bairro Rio Branco, das 8 às 15 horas.
- Vagas: 880
- Açougueiro (9)
- Ajudante (5)
- Ajudante de caminhão (6)
- Ajudante de cargas e descarga (5)
- Ajudante de mecânico (2)
- Ajudante de obras (10)
- Ajudante de pedreiro (2)
- Ajudante de vidraceiro (1)
- Almoxarife (1)
- Analista contábil (1)
- Analista de suprimentos (1)
- Área fiscal (1)
- Armador (5)
- Armador de ferragens (30)
- Artífice (1)
- Assistente administrativo (2)
- Assistente fiscal (5)
- Assistente operacional (1)
- Atendente/vendedor (1)
- Atendimento de loja (1)
- Auxiliar administrativo (5)
- Auxiliar administrativo de transporte (1)
- Auxiliar de almoxarifado (1)
- Auxiliar de apoio operacional (2)
- Auxiliar de carga e descarga – cnh D (4)
- Auxiliar de carga e descarga (14)
- Auxiliar de cargas e descarga (18)
- Auxiliar de compras (2)
- Auxiliar de cozinha (2)
- Auxiliar de depósito (2)
- Auxiliar de estoque (1)
- Auxiliar de expedição (3)
- Auxiliar de faturamento (1)
- Auxiliar de lavanderia (6)
- Auxiliar de limpeza (1)
- Auxiliar de logística (1)
- Auxiliar de manutenção predial (1)
- Auxiliar de obra (5)
- Auxiliar de produção (7)
- Auxiliar de produção com conhecimento em pintura automotiva (1)
- Auxiliar de serviços gerais (3)
- Auxiliar de vendas (2)
- Auxiliar técnico fttx (1)
- Babá (2)
- Balconista de açougue (5)
- Bombeiro hidráulico (5)
- Caldeireiro (15)
- Camareira (12)
- Carpinteiro (39)
- Caseiro - vaga para casal (1)
- Chapeiro/ auxiliar de chapeiro (2)
- Classificar contábil (1)
- Conferente (1)
- Consultor comercial (6)
- Contador (3)
- Cortador (1)
- Costureira (3)
- Cozinheira (3)
- Cozinheiro geral - noturno (1)
- Eletricista (24)
- Eletricista pleno (2)
- Empregado doméstico nos serviços gerais (6)
- Encarregado de obra (6)
- Encarregado de produção (1)
- Encarregado de serraria (1)
- Estágio Administração (8)
- Estágio Comunicação Social (4)
- Estágio em Logística/ Administração (2)
- Estágio Engenharia de Computação (2)
- Estágio Ensino Médio (2)
- Estágio Informática (2)
- Estágio Jornalismo (2)
- Estágio Letras (2)
- Estágio Logística (2)
- Estágio Marketing (4)
- Estágio Nível Superior (3)
- Estágio Pedagogia (2)
- Estágio Publicidade e Propaganda (4)
- Estágio Técnico em Administração (2)
- Estágio Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistema (2)
- Faturista (1)
- Faxineiro (1)
- Fiscal de loja (4)
- Fresador (1)
- Funileiro (3)
- Higienizadora (1)
- Instrutor auto escola (1)
- Lanterneiro junior (2)
- Maçariqueiro (1)
- Manobrista – cnh C/D (1)
- Mecânico – cnh D (1)
- Mecânico (3)
- Mecânico automotivo – Diesel (2)
- Mecânico de manutenção (1)
- Mecânico de manutenção de máquinas leves (1)
- Mecânico especializado/mecatrônica - linha amarela (1)
- Mecânico montador (27)
- Mecânico pleno (1)
- Merendeira (25)
- Montador (1)
- Montador de andaime (24)
- Motorista – cnh D (41)
- Motorista – cnh D/E (7)
- Motorista (4)
- Motorista carreteiro – cnh E (43)
- Motorista de caminhão – cnh D/E (1)
- Motorista de caminhão basculante – cnh E (1)
- Motorista de entrega – cnh D/E (3)
- Motorista operador munck – cnh C acima (1)
- Nutricionista (3)
- Oficial de pedreiro (2)
- Oficial polivalente – montador de andaime (7)
- Operador caixa (2)
- Operador de empilhadeira (2)
- Operador de equipamentos pesados (1)
- Operador de escavadeira (1)
- Operador de forno elétrico (1)
- Operador de forno panela (1)
- Operador de máquinas pesadas (1)
- Operador de ponte rolante (1)
- Operador de refratários (1)
- Operador de retroescavadeira (5)
- Operador de rolo (1)
- Operador de telemarketing (2)
- Operador de telemarketing ativo (5)
- Padeiro (4)
- Pedreiro (14)
- Pedreiro oficial (5)
- Pintor automotivo (2)
- Pizzaiolo (2)
- Porteiro (3)
- Promotor de vendas (4)
- Recepcionista (1)
- Representante de atendimento (30)
- Secretária (1)
- Separador (2)
- Serrador de madeiras (1)
- Supervisor de consórcio (3)
- Supervisor de vendas (1)
- Técnico de segurança do trabalho (1)
- Técnico em elétrica - supervisor (2)
- Técnico em enfermagem do trabalho (1)
- Técnico em planejamento (1)
- Torneiro mecânico (1)
- Trabalhador rural (2)
- Trainee agente de soluções (10)
- Vendedor (3)
- Vendedor de consórcio (30)
- Vendedor externo (47)
- Vendedor interno (3)
- Vendedor porta a porta (5)
- Vendedor técnico (1)
- Zelador (6)
- Vagas para pessoas com deficiência:
- Açougueiro (2)
- Ajudante de distribuição (3)
- Almoxarife (1)
- Auxiliar administrativo (9)
- Auxiliar de almoxarifado (5)
- Auxiliar de compras (1)
- Auxiliar de depósito (2)
- Auxiliar de escritório (1)
- Auxiliar de expedição (2)
- Auxiliar de obra (8)
- Auxiliar de operações (3)
- Auxiliar de produção (12)
- Auxiliar de serviços gerais (3)
- Auxiliar de transporte (3)
- Auxiliar serviço apoio (10)
- Carpinteiro (3)
- Classificador contábil (1)
- Contador (1)
- Costureira (3)
- Embalador (2)
- Empacotador (1)
- Mecânico – cnh D (1)
- Mecânico de máquinas pesadas (1)
- Merendeira (5)
- Operador de produção (3)
- Operadora de telemarketing (2)
- Pintor de veículos (1)
- Promotor de vendas (1)
- Técnico automotivo (1)
- Zelador (6)
SINE DA SERRA
Como se candidatar: os interessados devem comparecer na agência, localizada no bairro Portal de Jacaraípe, no Pró-cidadão, das 8 às 17 horas.
- Vagas: 484
- Ajudante de carga e descarga pcd (1)
- Analista administrativo (1)
- Analista de pcp - programação e controle da produção (3)
- Armador de ferros (10)
- Assistente de vendas (1)
- Auxiliar administrativo pcd (5)
- Auxiliar de corte - preparação da confecção de roupas (2)
- Auxiliar de cozinha (30)
- Auxiliar de linha de produção pcd (5)
- Auxiliar de linha de produção (5)
- Auxiliar de manutenção predial (1)
- Azulejista (4)
- Borracheiro (1)
- Carpinteiro (8)
- Conferente de logistica pcd (1)
- Cortador de roupas (2)
- Cozinheiro industrial (1)
- Eletricista de manutenção industrial (10)
- Embalador, a mão pcd (10)
- Encanador (38)
- Enfermeiro (3)
- Estilista de moda (1)
- Fisioterapeuta (2)
- Garçom (10)
- Gerente de departamento pessoal (1)
- Gerente de restaurante (2)
- Instalador de som e acessórios de veículos (1)
- Instalador de tubulações - embarcações (10)
- Instrutor de cursos livres (1)
- Jardineiro (1)
- Manobrista (5)
- Marceneiro (2)
- Mecânico de automóveis (1)
- Mecânico de manutenção de máquina industrial (10)
- Mecânico de máquinas leve (1)
- Mecânico de máquinas pesadas (1)
- Mecânico de motor a diesel (3)
- Modelista (1)
- montador de estruturas metálicas (16)
- Motorista carreteiro 85)
- Motorista de caminhão -guincho munck (2)
- Pedreiro de acabamento (20)
- Pedreiro, auxiliar de obras carpinteiro pcd (6)
- Pizzaiolo (1)
- Porteiro (1)
- Promotor de vendas (16)
- Radiologista (1)
- Recepcionista atendente (10)
- Representante comercial autônomo (1)
- Serralheiro de ferro (8)
- Servente de obras (1)
- Soldador (83)
- Técnico de enfermagem (5)
- Técnico de sistema automação industrial (5)
- Técnico em enfermagem do trabalho (1)
- Técnico mecânico (10)
- Vendedor de informações comerciais (1)
- Vendedor de serviços (1)
- Vendedor porta a porta (15)
SINE DE VITÓRIA
Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência que funciona na Casa do Cidadão, Avenida Maruípe, 2.544, Itararé, das 8h às 17h.
- Vagas: 284
- Açougueiro (11)
- Açougueiro desossador (1)
- Ajudante de açougueiro (7)
- Ajudante de padeiro (1)
- Analista fiscal - economista (1)
- Assistente de controle técnico de manutenção (1)
- Atendente balconista (15)
- Atendente de balcão (5)
- Auxiliar de estoque (5)
- Auxiliar de limpeza (8)
- Auxiliar em saúde bucal (1)
- Balconista (3)
- Barman (4)
- Borracheiro (2)
- Carpinteiro (2)
- Chapeiro (1)
- Confeiteiro (1)
- Cozinheiro geral (10)
- Digitador (30)
- Garçom (6)
- Jardineiro (1)
- Lavador de automóveis (2)
- Mecânico de manutenção de ar condicionado (3)
- Operador de caixa (64)
- Operador de câmaras frias (3)
- Programador de usinagem (1)
- Recepcionista de consultório médico ou dentário (1)
- Repositor de mercadorias (27)
- Serralheiro (1)
- Técnico em segurança do trabalho (1)
- Tradutor-intérprete de libras (6)
- Vendedor porta a porta (2)
- Vendedor pracista (11)
SINE DE CARIACICA
Como se candidatar: o trabalhador deve procurar a agência que funciona no Faça Fácil, Av. Aloizio Santos, 500, Santo André, Cariacica.
- Vagas: 114
- Ajudante de padeiro (2)
- Assistente social (1)
- Balconista de açougue (5)
- Carpinteiro (20)
- Encanador (20)
- Marceneiro (1)
- Motofretista (4)
- Padeiro confeiteiro (1)
- Pedreiro (38)
- Polidor de automóveis (1)
- Professor de Língua Inglesa (2)
- Recuperador de crédito (8)
- Supervisor técnico de manutenção (1)
- Sushiman (2)
- Técnico de enfermagem (1)
- Técnico em segurança do trabalho (1)
- Vendedor porta a porta (6)
SINE DE ANCHIETA
Como se candidatar: os interessados podem procurar a agência, das 8 às 17 horas, na Casa do Cidadão, Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 767, Centro.
- Vagas: 74
- Ajudante industrial - descarga de carvão (30)
- Alpinista industrial N1 - trabalhador da manutenção de edificações (3)
- Alpinista industrial N2 - trabalhador da manutenção de edificações (1)
- Auxiliar administrativo (1)
- Auxiliar de cozinha (10)
- Auxiliar de limpeza (2)
- Caldeireiro (2)
- Consultor técnico de pátio (1)
- Eletricista de manutenção (2)
- Encarregado de obras civis (1)
- Garçom (10)
- Recepcionista atendente (10)
- Soldador (1)
SINE DE ARACRUZ
Como se candidatar: o atendimento aos candidatos ocorre na Rua Alegria 795, Bairro Polivalente, das 8 às 17 horas.
- Vagas: 268
- Ajudante (5)
- Ajudante de comboio pcd (1)
- Assistente de produção (5)
- Assistente de produção - transporte (3)
- Atendente de padaria (1)
- Auxiliar de serviços gerais (2)
- Auxiliar de serviços gerais ou administrativos pcd (4)
- Auxiliar nos serviços de alimentação (1)
- Caldeireiro (1)
- Cozinheira (o) (2)
- Cozinheiro (1)
- Cuidadora (2)
- Designer gráfico (1)
- Empregada doméstica (8)
- Engenheiro elétrico (1)
- Líder de equipe (4)
- Líder de pintura (5)
- Lixador (10)
- Maçariqueiro (7)
- Mecânico (3)
- Mecânico de válvulas (5)
- Mecânico em veículos e máquinas pesadas (1)
- Mecânico montador (3)
- Montador de ACM (1)
- Montador de andaimes (50)
- Montador de estruturas metálicas (8)
- Operador de equipamento (3)
- Operador de equipamento caçamba (3)
- Operador de equipamentos (30)
- Pedreiro (2)
- Pintor (1)
- Pintor industrial (50)
- Pintor jatista (2)
- Serralheiro (1)
- Serralheiro de alumínio (1)
- Soldador Mig (21)
- Supervisor de comissionamento (10)
- Técnico em instrumentação (2)
- Técnico em segurança do trabalho (1)
- Tubista industrial (5)
- Vidraceiro (1)
SINE DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
Como se candidatar: os interessados devem enviar o currículos para o e-mail: currí[email protected] com o número de CPF.
- Vagas: 23
- Assistente fiscal (1)
- Assistente de desenvolvimento (1)
- Assistente fiscal (1)
- Assistente contábil (1)
- Auxiliar de marketing (1)
- Auxiliar pós vendas (1)
- Auxiliar de organização de estoque (1)
- Caseiro (1)
- Doméstica (1)
- Mecânico industrial (1)
- Motorista (1)
- Operador de escavadeira ou carregadeira (1)
- Operador de ponte rolante (1)
- Produção (2)
- Resinado (2)
- Técnico de Informática (1)
- Torneiro mecânico (1)
- Vendedor externo (2)
- Zelador (1)
- Soldador (1)
SINE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade, das 8 às 17 horas, que fica na Av. Beira Rio, 141. Edifício Portela, Bairro Guandu.
- Vagas: 58
- Ajudante de cabista (2)
- Ajudante de carga e descarga (10)
- Analista comercial (1)
- Assistente de recursos humanos (1)
- Auxiliar administrativo pcd (1)
- Auxiliar de montagem (1)
- Balconista (1)
- Copeiro pcd (1)
- Costureira (3)
- Marmorista (1)
- Mecânico de veículos (3)
- Mecânico industrial (1)
- Motorista (10)
- Motorista com habilitação d/e (1)
- Motorista de ônibus (4)
- Operador de fundo rolo (2)
- Pintor de automóveis (3)
- Salgadeira (1)
- Técnico de informática (1)
- Técnico em segurança do trabalho (1)
- Vendedor - no comércio de mercadorias (1)
- Vendedor externo (1)
- Vendedor interno (1)
- Vendedora em domicílio (1)
SINE DE COLATINA
Como se candidatar: o atendimento é on-line e os candidatos devem enviar o currículo e número do PIS e do CPF para o e-mail [email protected].
- Vagas: 45
- Ajudante de obras (2)
- Ajudante de estruturas metálicas com nr-35 (1)
- Ajudante de obras pcd (3)
- Ajudante reparador de telecomunicações (1)
- Bombeiro civil (4)
- Confeiteiro (1)
- Costureira jeans (1)
- Cuidador de idosos (1)
- Designer de desenvolvimento (1)
- Eletricista (1)
- Eletricista com nr10 e nr-35 (1)
- Encarregado de manutenção automotiva (1)
- Expedidor (1)
- Frentista (1)
- Inspetor de qualidade - confecção (1)
- Lavador de máquina industrial, operador de centrífuga e de maquina de secar (4)
- Operador de caldeira (1)
- Passador no serviço de vestuário (1)
- Pedreiro pcd (1)
- Pesador de produtos químicos (1)
- Revisor têxtil (1)
- Serralheiro (1)
- Tratorista operador de roçadeira (3)
- Técnico de manutenção de impressora (1)
- Tecnólogo em tecnologia da informação (1)
- Técnico eletrotécnica (1)
- Técnico de segurança do trabalho (2)
- Técnico em edificações (1)
- Torneiro mecânico (1)
- Vendedor externo (2)
- Vendedor de serviços (1)
- Vigia (1)
SINE DE LINHARES
Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência, das 8 às 13 horas, localizada na Av. Governador Carlos Lindenberg, 660, Centro.
- Vagas: 187
- Agente de relacionamento (1)
- Ajudante (8)
- Ajudante de carregamento (2)
- Ajudante de obras (6)
- Analista financeiro (1)
- Analista de suporte (2)
- Armador (2)
- Arte-finalista (2)
- Assistente de vendas (1)
- Auxiliar classificador café (1)
- Auxiliar administrativo (1)
- Auxiliar de estoque (1)
- Auxiliar de logística (3)
- Auxiliar de obras (4)
- Auxiliar de mecânico manutenção (1)
- Auxiliar de montagem (1)
- Auxiliar de produção (63)
- Auxiliar de saúde bucal (1)
- Bombeiro civil (20)
- Carpinteiro (2)
- Consultor de negócios (1)
- Desenhista projetista (1)
- Eletricista de manutenção (2)
- Eletricista montador (1)
- Encarregado de obras (1)
- Expedidor (5)
- Frentista (1)
- Irrigador (1)
- Líder/supervisor (1)
- Mecânico de manutenção (1)
- Motorista operador de guindauto (1)
- Motorista operador munck (1)
- Oficial pedreiro (5)
- Operador de empilhadeira (2)
- Operador de equipamentos móveis (6)
- Operador de manipulador telescopico (1)
- Operador maquina coladeira (1)
- Operador ponte rolante (4)
- Operador de retroescavadeira (2)
- Padeiro (1)
- Pedreiro (2)
- Recepcionista (2)
- Rigger (1)
- Técnico em manutenção/impressora (1)
- Técnico em meio ambiente (1)
- Técnico instalador (1)
- Técnico instalador internet (12)
- Técnico segurança trabalho (2)
- Técnico em informática (1)
- Vendedor interno (2)
- Vendedor / atendente (2)
SINE DE SÃO MATEUS
Como se candidatar: a unidade já realiza atendimento presencial, mas em virtude da pandemia, o currículo também será recolhido via e-mail ([email protected] ou [email protected]), que deverá conter o nome, o cargo e o número do PIS do trabalhador. Caso seja necessário a presença do trabalhador, a agência entra em contato por telefone, para atendimento agendado.
- Vagas: 187
- Ajudante de serralheria e vidros (1)
- Atendente vendas (2)
- Auxiliar administrativo (4)
- Auxiliar de cozinha (2)
- Auxiliar de eletricista automotivo (1)
- Auxiliar de mecânico de caminhonete a diesel (1)
- Auxiliar de produção (4)
- Auxiliar de logística (1)
- Ajudante de motorista (1)
- Ajudante de padeiro (1)
- Consultor de vendas internas e externas (14)
- Cozinheiro (1)
- Cozinheira (1)
- Consultor óptico (1)
- Eletricista de manutenção industrial (1)
- Eletricista de automóvel (3)
- Eletricista automóveis (1)
- Encarregado de elétrica (1)
- Encarregado de obras (1)
- Instalador júnior (5)
- Mecânico veicular (1)
- Mecânico de automóveis (1)
- Mecânico alinhador (1)
- Mecânico de automóvel (1)
- Mecânico consultor (1)
- Mecânico de caminhonete a diesel (1)
- Mecânico de manutenção (1)
- Motorista de ônibus (10)
- Motorista de caminhão (3)
- Operador de máquina de bloco (1)
- Oficial de manutenção (3)
- Oficial de serviços gerais (3)
- Operador de pá carregadeira (2)
- Operador de trator de esteira (2)
- Operador de motosserra (5)
- Operador de secador de café (4)
- Padeiro (1)
- Representante comercial (2)
- Soldador (11)
- Técnico em enfermagem do trabalho (1)
- Técnico em instalação (2)
- Técnico de instalação de segurança eletrônica (2)
- Técnico em segurança do trabalho (1)
- Tratorista (8)
- Trabalhador rural (63)
- Torneiro (1)
- Vendedor externo (1)
- Vendedor interno (2)
- Vendedor de serviços (2)
- Vendedor externo (3)