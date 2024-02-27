Sines da Grande Vitória têm mais de 1.200 vagas de emprego nesta quarta

As ações estão sendo desenvolvidas por duas unidades. Uma delas é a agência da Serra, por meio da agência móvel do trabalhador, que vai levar serviços do Sine e atenderá a população no Terminal de Laranjeiras, das 9 às 14h. São mil oportunidades para os moradores do município.
Os interessados devem levar documento com foto e comprovante de residência. As chances são nas áreas de comércio, logística, indústria e construção civil. Além dos postos de trabalho, a equipe da van do Sine também vai dar orientações para o uso da Carteira de Trabalho Digital.
VILA VELHA
O Sine de Vila Velha realiza nos dias 28 e 29 de fevereiro o “Feirão do Emprego”. O atendimento ocorre, das 9h às 12h, no Terminal de Vila Velha, com mais de 200 vagas exclusivas para moradores do município.
A ação, que vai cadastrar e encaminhar, para contratação, pessoas interessadas em trabalhar para uma grande rede de supermercados (Extrabom). O atendimento será feito por senhas.
As oportunidades são para açougueiro (com e sem experiência), atendente de lanchonete, auxiliar de padaria, auxiliar de produção, auxiliar de serviços gerais (limpeza), embalador de mercadorias, fiscal de loja, operador de caixa, operador de frios e laticínios, repositor, entre outras funções.
Para participar da seleção, é necessário levar comprovante de residência (para provar que mora na cidade) e documentos pessoais (RG e CPF). Quem tiver currículo, também deve apresentá-lo, para facilitar o cadastro e o encaminhamento que será feito pelo Sine de Vila Velha. Já a seleção e a contratação serão feitas pela equipe de Recursos Humanos do próprio Extrabom.