Sines da Grande Vitória têm mais de 1.200 vagas de emprego nesta quarta

Sine móvel da Serra vai estar o Terminal de Laranjeiras Crédito: Prefeitura da Serra/ Divulgação

Trabalhadores que estão à procura de emprego devem ficar atentos. Os Sines da Grande Vitória estão com mais de 1.200 vagas de emprego abertas a partir desta quarta-feira, 28 de fevereiro.

As ações estão sendo desenvolvidas por duas unidades. Uma delas é a agência da Serra, por meio da agência móvel do trabalhador, que vai levar serviços do Sine e atenderá a população no Terminal de Laranjeiras, das 9 às 14h. São mil oportunidades para os moradores do município.

Os interessados devem levar documento com foto e comprovante de residência. As chances são nas áreas de comércio, logística, indústria e construção civil. Além dos postos de trabalho, a equipe da van do Sine também vai dar orientações para o uso da Carteira de Trabalho Digital.

VILA VELHA

O Sine de Vila Velha realiza nos dias 28 e 29 de fevereiro o “Feirão do Emprego”. O atendimento ocorre, das 9h às 12h, no Terminal de Vila Velha, com mais de 200 vagas exclusivas para moradores do município.

A ação, que vai cadastrar e encaminhar, para contratação, pessoas interessadas em trabalhar para uma grande rede de supermercados (Extrabom). O atendimento será feito por senhas.

As oportunidades são para açougueiro (com e sem experiência), atendente de lanchonete, auxiliar de padaria, auxiliar de produção, auxiliar de serviços gerais (limpeza), embalador de mercadorias, fiscal de loja, operador de caixa, operador de frios e laticínios, repositor, entre outras funções.