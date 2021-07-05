Sines abrem 1.827 oportunidades de emprego e estágio no ES

Trabalhador tem milhares de oportunidades com carteira assinada Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

As agências do Sine e do Trabalhador do Espírito Santo têm 1.827 vagas de emprego estágio disponíveis nesta segunda-feira (5). Há postos de trabalhado na indústria, no comércio, em obras, na prestação de serviços, entre outras áreas. Para se candidatar a uma das vagas, basta o trabalhador procurar uma das unidades, conforme o modelo de atendimento de cada uma delas.

As chances são para cargos como desossador, mecânico, promotor de vendas, soldador, eletricista, auxiliar de operação, analista fiscal, costureira, empacotador, manicure, auxiliar de cozinha, faturista, instrumentista, pizzaiolo, auxiliar de serviços gerais.

Na Grande Vitória, a maior oferta está disponível na Agência do Trabalhador de Cariacica, com 579 vagas, sendo 93 para pessoas com deficiência. Já no Sine da Serra , são 492 chances, com 76 oportunidades para mecânico. Há ainda vagas nos Sines de Vila Velha (51), Vitória (83) e Cariacica (50), além de 57 postos na Agência do Trabalho de Viana

CONFIRA AS VAGAS

AGÊNCIA DO TRABALHO DE VIANA

Como se candidatar: os candidatos podem enviar o currículo para o e-mail: [email protected] ou podem comparecer na agência, das 8 às 17 horas, no Centro Multiuso “É Pra Já”, que fica na Rua Espírito Santo, s/n, Marcílio de Noronha. As oportunidades estarão disponíveis até 15 de julho. os candidatos podem enviar o currículo para o e-mail:ou podem comparecer na agência, das 8 às 17 horas, no Centro Multiuso “É Pra Já”, que fica na Rua Espírito Santo, s/n, Marcílio de Noronha. As oportunidades estarão disponíveis até 15 de julho.

Vagas: 57

57 Desossador (5)

Operador de pá carregadeira (2)

Mecânico diesel II - linha amarela (3)

Mecânico diesel III - linha amarela (3)

Armazenista (13)

Operador de guilhotina (1)

Operador de dobradeira (1)

Serralheiro/soldador (1)

Pintor com experiência (1)

Conferente com experiência e separação (1)

Coordenador de expedição (1)

Técnicos de segurança do trabalho (2)

Promotor de vendas (1)

Representantes de vendas (20)

Operador de torno CNC (1)

Eletricista II (1)

AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE CARIACICA

Como se candidatar: a agência está funcionando com atendimento presencial, por meio de agendamento. O candidato deverá ligar com um dia de antecedência para realizar o agendamento. Os telefones são 3354-5510 ou 3354-5507.

Vagas: 579

579 Açougueiro (9)

Ajudante (1)

Ajudante de depósito (1)

Ajudante de motorista (6)

Ajudante de pedreiro - temporário (4)

Almoxarife (2)

Amarrador (10)

Analista fiscal (1)

Assistente comercial (1)

Assistente de marketing (1)

Assistente operacional (1)

Assistente técnico nível II (1)

Atendente – horista (5)

Atendente de portaria (1)

Auxiliar administrativo (6)

Auxiliar de carga e descarga (2)

Auxiliar de confeitaria (2)

Auxiliar de cozinha (2)

Auxiliar de estocagem (1)

Auxiliar de lavanderia (2)

Auxiliar de limpeza (3)

Auxiliar de logística (1)

Auxiliar de manutenção predial (1)

Auxiliar de obras (1)

Auxiliar de operações (15)

Auxiliar de produção (1)

Auxiliar de produção (5)

Auxiliar de refrigeração (2)

Auxiliar de saúde bucal (3)

Auxiliar de serviços técnicos (1)

Auxiliar de torneiro mecânico (1)

Auxiliar departamento de pessoal (1)

Balconista de açougue (1)

Caldeireiro de chaparia fina (1)

Camareira (2)

Caseiro (1)

Churrasqueiro (1)

Conferente (14)

Costureira (10)

Costureira pilotista (5)

Costureira retista (10)

Cozinheira (1)

Cuidador de saúde (5)

Designer gráfico (2)

Doméstica (1)

Eletricista automotivo (3)

Empacotador de roupas (5)

Encarregado operacional - noturno (1)

Estágio Administração (2)

Estágio Edificações (1)

Estágio em RH (2)

Estágio superior em Ciências Contábeis (2)

Estampador de serigrafia (3)

Estoquista (3)

Garçom (1)

Instalador de acm (1)

Instrutor de treinamento comercial (1)

Líder de logística (1)

Líder de SSO (1)

Manicure (10)

Masseiro (1)

Mecânico de frota leve (1)

Mecânico de manutenção (1)

Mecânico de máquinas pesadas (1)

Mecânico de motos (2)

Mecânico de refrigeração A (1)

Mecânico de refrigeração B (1)

Mecânico II - linha amarela/diesel (3)

Mecânico III - linha amarela/diesel (3)

Mecânico profissional (1)

Modelista de roupas (5)

Montador de estruturas metálicas (1)

Montador de veículos pesados (1)

Mosqueadeira (4)

Motoboy - cnh A (2)

Motorista – cnh AD (1)

Motorista carreteiro – cnh E (10)

Motorista carreteiro (1)

Motorista cegonheiro – cnh E (12)

Motorista de caminhão - viagens - cnh AD (2)

Motorista de caminhão – cnh C, D ou E (1)

Motorista de manobra – cnh D (1)

Motorista entregador - cnh AD (4)

Motorista truck cnh-D (10)

Oficial – pedreiro de acabamento (1)

Oficial de manutenção predial (4)

Oficial de obras (1)

Operador de empilhadeira (1)

Operador de equipamento IV – escavadeira (1)

Operador de escavadeira (5)

Operador de logística (5)

Operador de mini pá carregadeira (5)

Operador de pá carregadeira (5)

Operador de ponte rolante (2)

Operador de retroescavadeira (5)

Operador de retroescavadeira e patrol (1)

Operador de torno CNC (1)

Pedreiro (2)

Pedreiro de acabamento - temporário (4)

Pizzaiolo (1)

Promotor de vendas - panfletagem (5)

Promotor de vendas (1)

Representante de atendimento (40)

Separador (7)

Serrador de madeiras (1)

Soldador (1)

Supervisor comercial (1)

Supervisor de loja (1)

Supervisor de obras (1)

Supervisor de vendas (2)

Supervisora de balcão (2)

Técnico de enfermagem do trabalho (2)

Técnico em edificações (1)

Torneiro mecânico (1)

Trabalhador rural (1)

Vendedor (3)

Vendedor externo (1)

Vendedor interno (1)

Vendedor porta a porta (20)

Vendedora (2)

Vagas para pessoas com deficiência:

Agente de vendas (20)

Ajudante de produção (1)

Almoxarife (1)

Apontador de obras (1)

Armador (1)

Auxiliar administrativo (5)

Auxiliar de almoxarifado (1)

Auxiliar de manutenção predial (1)

Auxiliar de produção (5)

Auxiliar de serviços gerais (5)

Auxiliar operacional logístico (5)

Auxiliar sanitizador (2)

Carpinteiro (1)

Eletricista II (1)

Embalador (1)

Encanador hidráulico (1)

Mantenedor de produção (1)

Mecânico II - linha amarela/diesel (3)

Mecânico III - linha amarela/diesel (3)

Operador de equipamento IV – escavadeira (1)

Operador de telemarketing (2)

Pedreiro (1)

Representante de atendimento (30)

SINE DE VILA VELHA

Como se candidatar: os interessados devem ir até a unidade, que funciona do Boulevard Shopping, das 8 às 17 horas.

Vagas: 51

51 Ajudante de cozinha (1)

Ajudante de motorista (2)

Ajudante de obras (2)

Auxiliar administrativo (1)

Auxiliar de cozinha (5)

Auxiliar de manutenção predial (1)

Auxiliar de saúde bucal (1)

Cartazeiro (1)

Chapeiro (1)

Consultor de vendas (1)

Copeiro (5)

Cortador de roupas (1)

Costureira de máquina overloque (1)

Cozinheiro de restaurante (3)

Estoquista (1)

Mecânico de manutenção de máquina industrial (3)

Mecânico de máquinas pesadas - manutenção (2)

Motorista de caminhão (1)

Operador de caixa (1)

Operador de pá carregadeira (2)

Pintor de obras (1)

Vendedor de consórcio (8)

Vendedor interno (5)

SINE DA SERRA

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência, que fica na Av. Talma Rodrigues Ribeiro, 5416, Portal de Jacaraípe, das 8 às 17 horas.

Vagas : 492

: 492 Acabador de mármore (1)

Ajudante de produção (1)

Ajudante geral - na área de marmoraria (1)

Artífice (11)

Auxiliar administrativo (1)

Auxiliar de almoxarifado (10)

Auxiliar de cozinha (1)

Auxiliar de elétrica (2)

Auxiliar de mecânico (1)

Auxiliar de mecânico automotivo (1)

Auxiliar de mecânico ou técnico de refrigeração (1)

Auxiliar de operações pcd (3)

Auxiliar de serviços gerais (1)

Auxiliar serviços técnico (1)

Caseiro (1)

Chapeiro (1)

Consultor de vendas (5)

Consultor de vendas interno (4)

Cortador de granito (1)

Costureira pilotista (5)

Costureira/retista (10)

Cozinheiro (a) (1)

Doméstica (1)

Eletricista automotivo (1)

Eletricista força e controle (21)

Eletricista montador (4)

Empacotador/roupas (4)

Estampador/serigrafia (5)

Estoquista PCD (2)

Executivo de contas PL (1)

Expedidor (5)

Faturista (1)

Instalador de acessórios (1)

Instrumentista (5)

Isolador (10)

Jardineiro PCD (30)

Mecânico (77)

Mecânico automóvel (1)

Mecânico de automóveis (2)

Mecânico de máquinas pesadas (5)

Mecânico diesel (1)

Mecânico II (3)

Mecânico III (3)

Mecânico industrial (40)

Modelista (5)

Montador (1)

Montador instalador de toldos e estruturas metálicas (1)

Mosqueadeira (5)

Motorista (1)

Motorista munck (4)

Motorista operador de munck (1)

Operador (1)

Operador de bomba lança (3)

Operador de escavadeira (4)

Operador de máquina (1)

Operador de pá carregadeira (1)

Operador de prensa dobradeira (1)

Operador de retroescavadeira (1)

Operador de retroescavadeira e motoniveladora - patrol (1)

Operador de torno cnc (1)

Operador de vendas e serviços pcd (2)

Orçamentista técnico (1)

Padeiro (1)

Pintor de automóveis (2)

Pizzaiolo (1)

Promotor de vendas (1)

Representante de vendas (20)

Salgadeira (1)

Serralheiro (4)

Soldador eletrodo revestido (33)

Soldador II (60)

Soldador TIG/ER (30)

Supervisor de obras (1)

Técnico de segurança do trabalho pcd (1)

Técnico em automação (1)

Terapeuta ocupacional (2)

Torneiro mecânico (2)

Vendedor externo (9)

Vidraceiro (1)

SINE DE VITÓRIA

Como se candidatar: as oportunidades são divulgadas no as oportunidades são divulgadas no portal Trabalha Vix . Na ferramenta, o trabalhador tem acesso a um passo a passo de como acessar a oportunidade online no aplicativo Sine Fácil.

Vagas : 83

: 83 Cozinheiro geral (1)

Eletricista de instalações industriais (20)

Empregado doméstico nos serviços gerais (1)

Manicure (1)

Pizzaiolo (1)

Representante comercial autônomo (20)

Vendedor interno (1)

Cabeleireiro escovista (1)

Corretor de imóveis (15)

Encarregado de açougue (2)

Eletricista de manutenção eletroeletrônica (5)

Esteticista facial (1)

Açougueiro desossador (2)

Copeiro de bar (1)

Montador de equipamentos eletrônicos (10)

Técnico de sistema automação industrial (1)

SINE DE ANCHIETA

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência, que fica na Casa do Cidadão, Av. Marechal Deodoro da Fonseca, s/nº Centro. O atendimento ocorre das 8 às 17 horas.

Vagas: 38

38 Auxiliar designer de produtos (1)

Auxiliar administrativo (1)

Técnico em enfermagem (1)

Oficineiro (1)

Vendedor interno (1)

Estágio auxiliar administrativo (4)

Estágio auxiliar de informática (1

Vendedor externo (4)

Retirador de antenas de televisão (1)

Instalador de antenas de televisão (2)

Técnico instrumentação (2)

Acabador de mármore e granito (1)

Cortador de mármore e granito (1)

Fiscal de caixa (1)

Consultor de vendas (2)

Supervisor de modificação e reparos (1)

Soldador - nível 1 ou 2 (5)

Soldador irata/escalador - nível 1 ou 2 (5)

Auxiliar contábil (1)

Auxiliar de frota (1)

Auxiliar faturista (1)

SINE DE BARRA DE SÃO FRANCISCO

Como se candidatar: os candidatos devem enviar o currículo para o e-mail: currí[email protected] com o número de CPF. os candidatos devem enviar o currículo para o e-mail:com o número de CPF.

Vagas: 12

12 Assistente de logística (1)

Auxiliar administrativo PCD (1)

Eletricista (1)

Empregado doméstico nos serviços gerais (1)

Garçom (1)

Mecânico de manutenção de máquinas industriais (1)

Operador de ponte rolante (1)

Recepcionista em geral (1)

Técnico em segurança do trabalho (1)

Torneiro mecânico (2)

Vendedor interno (1)

SINE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência, que fica na Avenida Beira Rio, Centro, das 8 às 17 horas.

Vagas: 99

99 Ajudante de carga e descarga de mercadoria (8)

Ajudante de obras (3)

Ajudante de obras - para trabalhar em Castelo (10)

Analista de cobrança (1)

Analista de recursos humanos (1)

Auxiliar administrativo (1)

Auxiliar contábil (1)

Carpinteiro (2)

Classificador de minérios - mármore e granito (1)

Cortador de roupas (1)

Empregado doméstico nos serviços gerais (1)

Operador de empilhadeira (2)

Operador de escavadeira - hidraúlica (1)

Operador de máquina a fio diamantado - Operador de multifio (1)

Operador de máquina agrícola - roçadeira (1)

Operador de retroescavadeira (1)

Pedreiro (2)

Polidor de mármore (1)

Polidor de pedras (1)

Representante comercial autônomo (1 vaga para Cachoeiro e 1 para Marataízes)

Soldador (2)

Supervisor de vendas de serviços (3)

Técnico em enfermagem (1)

Técnico em manutenção de equipamentos de informática (1)

Vendedor permissionário (1)

Vendedor de serviços (4 vagas para Cachoeiro e 3 vagas Guarapari)

Vendedor de serviços (5)

Vendedor interno (5)

Vendedor porta a porta (32)

SINE DE CARIACICA

Como se candidatar: a agência funciona no Faça Fácil, que fica na Av. Aloizio Santos, 500, Santo André, Cariacica.

Vagas: 50

50 Açougueiro desossador (1)

Ajudante de obras (4)

Auxiliar mecânico de refrigeração (2)

Comprador (1)

Costureira (2)

Encarregado de obras (5)

Engenheiro civil (6)

Mecânico de máquinas (2)

Mecânico diesel (2)

Mecânico montador (2)

Mestre de obras (1)

Motorista carreteiro (5)

Operador de máquina (1)

Operador de pá carregadeira (2)

Representante comercial (1)

Técnico em segurança do trabalho (1)

Vendedor de plano de saúde (1)

Vendedor de serviços (3)

Vendedor porta a porta (8)

SINE DE COLATINA

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência, que funciona na Av. Getúlio Vargas, 98, Centro, Colatina.

Vagas: 52

52 Ajudante de obras (5)

Ajudante de pintor (1)

Almoxarife (1)

Atendente de lanchonete (1)

Atendente de pet shop (1)

Auxiliar de cozinha (4)

Auxiliar de limpeza (2)

Bobinador eletricista (1)

Caixa de bar e lanchonete (1)

Conferente (1)

Cortador na confecção (1)

Costureira de máquina reta em malha (1)

Costureira - jeans (1)

Cozinheira (2)

Eletricista (1)

Enfestador (1)

Estoquista (1)

Garçom (1)

Gerente de transportes (1)

Jardineiro (1)

Lanterneiro/ funileiro (2)

Mecânico de caminhões (1)

Motorista carreteiro (2)

Operador de máquina de corte (1)

Passador a prensa (2)

Pintor industrial (1)

Promotor de vendas (10)

Supervisor de vendas (1)

Técnico de segurança do trabalho (1)

Técnico em enfermagem (2)

SINE DE LINHARES

Como se candidatar: O trabalhador deve procurar a agência, das 8 às 13 horas, na Avenida Governador Carlos Lindenberg, 660, Centro.

Vagas: 77

77 Almoxarife (4)

Atendente (1)

Ajudante (1)

Alimentador linha produção (3)

Apontador (1)

Armador (3)

Assistente de engenharia (1)

Assistente de qualidade (1)

Assistente financeiro / d.p. (1)

Auxiliar de churrasqueiro (1)

Auxiliar de cozinha (1)

Cozinheiro (1)

Cortador de granitos (1)

Estagiário Engenharia Civil (2)

Estoquista irrigação (1)

Gerente de loja (1)

Gerente de vendas (1)

Mecânico de automóvel (1)

Mecânico de oficina (1)

Montador estrutura metalica (4)

Operador ponte rolante (1)

Padeiro (1)

Pasteleiro (1)

Pedreiro (4)

Pedreiro oficial obras (15)

Pedreiro de acabamento (3)

Pintor oficial obras (10)

Repositor (2)

Soldador (7)

Vendedor interno (2)

Vendedor externo (1)

SINE DE SÃO MATEUS

Como se candidatar: os interessados podem procurar a agência, que funciona na Rua Alberto Sartório, 404, Carapina, São Mateus. Quem preferir também pode encaminhar o currículo para o e-mail: [email protected]. : os interessados podem procurar a agência, que funciona na Rua Alberto Sartório, 404, Carapina, São Mateus. Quem preferir também pode encaminhar o currículo para o e-mail:

Vagas: 125

125 Armador (1)

Açougueiro ou auxiliar de açougue (1)

Auxiliar administrativo (4)

Auxiliar de saúde bucal (1)

Auxiliar de capotaria (1)

Auxiliar de serviços gerais (2)

Auxiliar de contabilidade (1)

Auxiliar de obras (6)

Auxiliar de obras PCD (2)

Caminhoneiro caçambeiro (1)

Capoteiro (1)

Caldeireiro (5)

Carpinteiro (3)

Caseiro (1)

Consultor de vendas externas (2)

Consultor de vendas (2)

Churrasqueiro (1)

Cozinheiro (1)

Eletricista (1)

Eletricista de automóvel (1)

Eletromecânico (2)

Encanador (1)

Garçom (5)

Instrutor de inglês (1)

Instrutor de francês (1)

Isolador (2)

Mecânico alinhador (1)

Meio oficial (7)

Nutricionista (1)

Operador de grua PCD (4)

Operador de pá carregadeira (2)

Operador de motoniveladora (1)

Pedreiro (4)

Pintor de automóveis (2)

Polidor de veículos (2)

Representante comercial (1)

Soldador (36)

Supervisor de automação (1)

Supervisor de vendas (1)

Técnico em automação (2)

Técnico em edificações (1)

Técnico de enfermagem (1)

Vendedor (1)

Vendedor interno (1)

Vendedor externo (6)

SINE DE ARACRUZ

Como se candidatar: o atendimento aos trabalhadores ocorre, das 8 às 17 horas, na Rua Alegria 795, Bairro Polivalente, Aracruz.