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Veja como concorrer

Sine seleciona para 1.260 empregos em obras de saneamento em Cariacica

Oportunidades começam a ser abertas no início de 2021. São chances para cargos como servente de obras e motorista de caminhão. Saiba como se candidatar e garantir sua vaga
Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

16 dez 2020 às 21:46

Publicado em 16 de Dezembro de 2020 às 21:46

Obra de saneamento no ES: oportunidades serão criadas com coleta e tratamento de esgoto Crédito: Cesan/Divulgação
Os interessados em trabalhar nas obras de saneamento em Cariacica já podem procurar o Sine do município para fazer o cadastro e concorrer a uma das oportunidades. As empresas que vão prestar serviço para a Aegea, nova concessionária de tratamento de esgoto na cidade e em parte de Viana vão começar a selecionar já no início do ano os profissionais que vão preencher uma das 1.260 vagas que serão abertas até 2022.
Em entrevista para A Gazeta, o vice-presidente de Relações Institucionais da Aegea, Rogério Tavares, informou que, ao longo da duração do contrato, que tem prazo de 30 anos, as obras devem criar 2.200 empregos nos setores de construção civil e de prestação de serviços. A maior parte das vagas será aberta nesses dois anos iniciais, segundo a Secretaria de Estado de Desenvolvimento (Sedes).
Entre as oportunidades abertas nesta fase inicial, a maioria deverá ser para cargos de nível médio. Entre as vagas estão a de leiturista, servente de obras, motorista de caminhão, operador de estação de tratamento, mecânico de manutenção de máquinas e eletricista de manutenção.
O gerente de Emprego e Renda da Secretaria de Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social (Setades), Fabricio Chiqueto, destaca que o Sine terá o papel de fazer a captação de mão de obra. Para cada vaga, são encaminhados cerca de três trabalhadores para as entrevistas. 

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“Além da agência, também teremos à disposição o Sine Itinerante, que vai até os bairros para fazer a captação de trabalhadores. Estamos trabalhando juntos para fazer um diagnóstico para identificar o perfil ideal de profissionais. Algumas vagas já estão disponíveis para cadastro”, ressalta.
As obras de saneamento serão executadas por meio de uma Parceria Público-Privada (PPP). A Aegea Saneamento venceu o leilão promovido pelo governo do Estado. O contrato prevê obras de infraestrutura para universalizar o esgotamento sanitário, além de melhorias, manutenção e operação dos sistemas em Cariacica e ainda, o tratamento de esgoto de alguns bairros de Viana.
Ao todo, serão beneficiadas mais de 400 mil pessoas. O investimento da companhia será na ordem de R$ 580 milhões, nos 30 anos de concessão. A empresa tem ainda outros dois contratos de PPP com a Cesan, um na Serra e outro em Vila Velha. Com sede em São Paulo, a Aegea atua em outras 55 cidades de Norte a Sul do país, totalizando mais de 8,9 milhões de pessoas atendidas.

SAIBA MAIS

Vagas

Durante os 30 anos de contrato da Aegea, deverão ser criados 2.200 postos de trabalho diretos e indiretos. O maior volume de contratação deve ocorrer em até dois anos, com cerca de 1.260 chances entre 2021 e 2022.

Cargos

  • Leiturista
  • Servente de obras
  • Motorista de caminhão
  • Operador de estação de tratamento
  • Mecânico de manutenção de máquinas
  • Eletricista de manutenção
  • Auxiliar de escritório
  • Ajudante de operações
  • Ajudante de saneamento

Como se candidatar

As contratações serão feitas via Sine. Os interessados podem procurar a agência que fica no Faça Fácil de Cariacica, localizado na Avenida Aloizio Santos, 500, bairro Santo André. O atendimento é feito de segunda a sexta, das 8 às 17 horas.

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