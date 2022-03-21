Quase 2 mil vagas de emprego e estágio abertas nos Sines do ES

As agências do Sine e do Trabalhador do Espírito Santo estão ofertando 1.933 vagas de emprego estágio nesta segunda-feira (21). Há oportunidades para setores como marketing, enfermagem, construção civil, indústria, comércio e prestação de serviços.

Para se candidatar, basta o trabalhador procurar uma das unidades, sem esquecer de levar os documentos pessoais. As oportunidades são atualizadas diariamente e podem ser retiradas do sistema a qualquer momento.

Há vagas para profissionais no setor do telemarketing Crédito: Pixabay

Na Grande Vitória, quem quer trabalhar com carteira assinada deve procurar os Sines de Vila Velha (246 vagas), Serra (201), Vitória (68) e Cariacica (93), além da Agência do Trabalhador de Cariacica (789).

CONFIRA AS VAGAS

SINE DE VILA VELHA

Como se candidatar: os interessados devem fazer o agendamento no os interessados devem fazer o agendamento no site da prefeitura . O atendimento ocorre na sede do Sine, que funciona na Vila do Empreendedor, no subsolo do Boulevard Shopping.

Vagas: 246

Açougueiro (1)



Ajudante de açougueiro (2)



Ajudante de carga e descarga de mercadoria (4)



Ajudante de eletricista (4)



Ajudante de obras (10)



Analista de Marketing (1)



Analista de Mídias Sociais (1)



Atendente comercial (1)

Atendente de lanchonete (1)



Auxiliar administrativo (8)



Auxiliar administrativo – PCD (2)



Auxiliar de costura (1)



Auxiliar de limpeza (11)



Auxiliar de manutenção predial (20)



Auxiliar mecânico de ar condicionado (1)



Barman (2)



Bombeiro hidráulico (2)



Carpinteiro (12)



Chapeiro (1)



Chefe de serviço de limpeza (2)



Confeiteiro (1)



Consultor de vendas (19)



Costureira de máquina reta (2)



Costureira em geral (8)



Cuidador de Idoso (1)

Esteticista (1)



Gerente de agência (2)



Instalador de sistemas eletroeletrônicos de segurança (1)



Jardineiro (15)



Manicure (15)



Marceneiro de móveis (1)



Mecânico de automóvel (2)



Mecânico de refrigeração (6)



Motofretista (2)



Motorista de ambulância (12)



Operador de empilhadeira (2)



Passadeira de peças confeccionadas (3)



Pedreiro (13)



Pintor de móveis - a pistola (1)



Pintor de obras (10)



Promotor de vendas – PCD (2)



Repositor - em supermercados (7)



Supervisor de seção de serviços gerais (1)



Supervisor de vendas comercial (1)



Técnico de enfermagem (12)



Técnico de refrigeração (5)



Técnico em manutenção de equipamentos de informática (1)



Técnico em segurança do trabalho (3)



Tecnólogo em gastronomia (1)



Vendedor (12)



AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE CARIACICA

Como se candidatar: a agência retoma os atendimentos presenciais, sem a necessidade de agendamento. A unidade funciona na Avenida Kleber Andrade, nº 5, no bairro Rio Branco, das 8 às 15 horas.

Vagas: 789

Cozinheiro (1)



Babá (1)



Empregada doméstica (2)



Técnico em secretariado (1)



Nutricionista (3)



Motorista – CNH D (17)



Vendedor (31)



Auxiliar administrativo de obras (1)



Auxiliar administrativo (5)



Contador (2)



Orçamentista (1)



Agente de vendas e serviços (1)



Mecânico (2)



Ajudante de mecânico (1)



Mecânico – CNH D (1)



Serrador de madeiras (1)



Entregador / motoboy – CNH A (1)



Atendente de bar (5)



Auxiliar de serviços gerais (19)



Garçom (5)



Caixa (9)



Pedreiro (31)



Auxiliar de obras (5)



Assistente técnico (1)



Auxiliar de cozinha (1)



Salgadeira (1)



Manobrista – CNH C/D (1)



Motorista – CNH D/E (7)



Manicure (8)



Escovista (1)



Designer de sobrancelha (1)



Designer de unha em gel (1)



Podóloga (1)



Ajudante geral (3)



Ajudante de caminhão e armazém (6)



Técnico em redes/TI (2)



Oficial – construção civil (8)



Oficial pleno – construção civil (8)



Ajudante de obras (49)



Pintor (11)



Eletricista (1)



Motorista de entrega – CNH C, D ou E (12)



Telemarketing ativo (5)



Operador de forno panela (1)



Operador de empilhador automático (1)



Operador de forno elétrico (1)



Mecânico de manutenção de equipamento (1)



Carpinteiro (11)



Operador de ponte rolante (1)



Operador de refratários (1)



Operador de abastecimento suprimentos (1)



Auxiliar de departamento de pessoal (1)



Classificar contábil (1)



Auxiliar de faturamento (1)



Operador de empilhadeira (4)



Estágio em logística (2)



Analista de rede (1)



Auxiliar de suporte técnico (2)



Designer gráfico (1)



Secretária (2)



Cozinheiro (4)



Ajudante (16)



Estágio em administração (1)



Auxiliar de carga e descarga (6)



Ajudante de motorista (4)



Padeiro (4)



Motorista carreteiro – CNH E (4)



Atendimento ao público (1)



Auxiliar de instalação e reparo (1)



Assistente técnico operacional (1)



Assistente de marketing digital (1)



Instalador e reparador de acesso à internet (1)



Analista de recursos humanos (2)



Operador de produção (3)



Auxiliar de mecânico (1)



Mecânico de manutenção I (1)



Oficial de pedreiro (11)



Supervisor de vendas (1)



Lanterneiro (4)



Armador (5)



Mecânico de máquinas pesadas (1)



Meio oficial de cozinha (3)



Auxiliar de logística (25)



Auxiliar de cozinha (4)



Auxiliar de produção (4)



Atendente (5)



Copeiro (4)



Atendente de loja (1)



Mecânico C (1)



Mecânico de injeção eletrônica (1)



Técnico em redes de computador (1)



Técnico em segurança do trabalho (3)



Caseiro - vaga para casal (2)



Balconista de açougue (2)



Pintor automotivo (1)



Preparador de veículos (1)



Eletricista automotivo (1)



Consultor comercial (6)



Instalador de acessórios automotivos (1)



Consultor de vendas (10)



Borracheiro (1)



Auxiliar de limpeza (1)



Técnico automotivo (1)



Pintor de veículos (1)



Auxiliar de produção (5)



Mecânico automotivo (3)



Eletricista veicular (2)



Operador de equipamentos móveis – CNH D (1)



Caldeireiro/montador (2)



Camareira (10)



Açougueiro (5)



Encarregado de obra (6)



Moleiro de caminhão (2)



Armador (10)



Operador de retroescavadeira (10)



Bombeiro hidráulico (20)



Soldador (1)



Ajudante de caminhão - carga e descarga (30)



Governanta (4)



Promotor de vendas (2)



Estoquista (5)



Auxiliar de depósito (2)



Mecânico diesel jr (1)



Encarregado de produção (1)



Auxiliar de estoque (3)



Auxiliar de escritório (1)



Representante de atendimento (60)



Auxiliar de expedição (1)



Operador de patrol (2)



Motorista de caçamba / carro pipa / munk (2)



Supervisor de obras civis (1)



Separador (1)



Motorista cegonheiro – CNH E (10)



Eletricista de distribuição de rede (4)



Assistente técnico de redes (1)



Assistente controlador de fluxo de serviços (1)



Técnico em manutenção predial (1)



Almoxarife (1)



Recepcionista (1)



Auxiliar de lavanderia (3)



Vagas para pessoas com deficiência:

Ajudante de distribuição (3)



Mecânico – CNH D (1)



Auxiliar de serviços gerais (3)



Operador de produção (3)



Auxiliar administrativo (22)



Mecânico de máquinas pesadas (1)



Auxiliar serviço apoio (10)



Empacotador (1)



Técnico automotivo (1)



Pintor de veículos (1)



Estoquista (4)



Auxiliar de depósito (2)



Auxiliar de produção (6)



Representante de atendimento (60)



Açougueiro (2)



Auxiliar de expedição (2)



SINE DA SERRA

Como se candidatar: os interessados devem comparecer na agência, localizada no bairro Portal de Jacaraípe, no Pró-cidadão, das 8 às 17 horas.

Vagas: 201

Ajudante de carga e descarga (6)



Ajudante de serralheiro (4)



Apontador de obras – PCD (1)



Auxiliar administrativo – PCD (1)



Auxiliar de cozinha (1)



Auxiliar de linha de produção (20)



Auxiliar de logística (1)



Auxiliar de manutenção elétrica e hidráulica (2)



Auxiliar de mecânico diesel (1)



Auxiliar de topógrafo (3)



Balconista de açougue (3)



Carpinteiro (7)



Costurador de lonas (2)



Costureira industrial (2)



Cozinheiro de restaurante (1)



Cozinheiro industrial (1)



Embalador – PCD (3)



Encanador industrial (5)



Encarregado de manutenção (1)



Estágio em odontologia (8)



Fiscal de loja (4)



Instrumentista de precisão (10)



Jardineiro (1)



Marceneiro (2)



Mecânico alinhador (1)



Mecânico de manutenção de máquinas em geral (5)



Mecânico de motor a diesel (2)



Mecânico diesel (1)



Motorista de caminhão - retroescavadeira e patrol (2)



Oficial de manutenção civil (5)



Operador de empilhadeira (1)



Pedreiro (8)



Pintor de estruturas metálicas (5)



Pintor de metais a pistola (5)



Pintor de obras (10)



Promotor de vendas (8)



Serralheiro de alumínio (5)



Serralheiro (1)



Servente – PCD (1)



Soldador manual (1)



Supervisor de manutenção de máquinas e equipamentos (10)



Técnico de refrigeração (1)



Técnico instrumentista (5)



Técnico segurança trabalho (1)



Telhadista - montagem painel solar (1)



Torneiro mecânico (20)



Vendedor (12)



SINE DE VITÓRIA

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência que funciona na Casa do Cidadão, Avenida Maruípe, 2.544, Itararé, das 8h às 17h.

Vagas: 68

Ajudante de obras (4)



Árbitro geral de pista (1)



Armador de ferros (2)



Assistente administrativo – PCD (4)



Atendente de lanchonete – PCD (1)



Auxiliar administrativo – PCD (1)



Estágio de Auxiliar administrativo (2)



Estágio de Auxiliar contábil (3)



Auxiliar de cozinha (2)



Auxiliar de mecânico de autos (1)



Auxiliar financeiro (1)



Balconista (2)



Cabeleireiro (1)



Carpinteiro (2)



Costureira em geral (1)



Eletricista (14)



Eletricista de instalações (4)



Eletricista de instalações de veículos automotores (1)



Encarregado de obras (2)



Lavador de veículos (1)



Manicure (2)



Mecânico de automóvel (1)



Mecânico de motor a diesel (1)



Montador de automóveis (1)



Motorista de caminhão-guincho pesado com munk (1)



Operador de caixa (1)



Operador de retroescavadeira (2)



Pedreiro (4)



Saladeiro (1)



Serralheiro (1)



Técnico de enfermagem – PCD (2)



Técnico em segurança do trabalho (1)



SINE DE CARIACICA

Como se candidatar: o trabalhador deve procurar a agência que funciona no Faça Fácil, Av. Aloizio Santos, 500, Santo André, Cariacica.

Vagas: 93

Ajudante de obras - PCD (3)



Ajudante de obras (5)



Analista fiscal (1)



Assistente de tráfego (1)



Auxiliar de operação (11)



Balconista de açougue (3)



Contador (1)



Encarregado de operações (2)



Estágio de Engenheiro civil (1)



Esteticista (3)



Estoquista (2)



Funileiro montador (14)



Manicure (10)



Mecânico de injeção eletrônica (1)



Oficial de manutenção (5)



Oficial de manutenção civil (1)



Passadeira (2)



Pedreiro (15)



Pintor de móveis (1)



Sinaleiro (2)



Técnico de meio ambiente (1)



Técnico de segurança do trabalho (3)



Tradutor (5)



SINE DE ANCHIETA

Como se candidatar: os interessados podem procurar a agência, das 8 às 17 horas, na Casa do Cidadão, Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 767, Centro.

Vagas: 29

Encarregado de Obras (1)



Atendente de Cafeteria (1)



Técnico de Telecomunicações (2)



Serralheiro (1)



Técnico de Planejamento de Produção (1)



Soldador (12)



Mecânico (10)



SINE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade, das 8 às 17 horas, que fica na Av. Beira Rio, 141. Edifício Portela, Bairro Guandu.

Vagas: 104

Acabador de mármore e granito (1)



Atendente (2)



Ajudante de depósito (2)



Ajudante de carga e descarga (10)



Ajudante de pátio PCD (1)



Ajudante de polidor PCD (1)



Ajudante de resinador PCD (1)



Almoxarife PCD (1)



Analista financeiro (1)



Armador de ferragens (1)



Auxiliar de departamento pessoal (1)



Auxiliar de manutenção PCD (12)



Borracheiro (1)



Carpinteiro (1)



Coordenador administrativo (1)



Cortador de pedras (1)



Cortador de rochas (1)



Embalador (2)



Eletricista de instalações industriais (1)



Encarregado administrativo - aceita PCD (1)



Encarregado de terraplanagem (1)



Encarregado de pavimentação (1)



Fisioterapeuta (1)



Laboratorista de solos (1)



Lanterneiro (1)



Mecânico automotivo (3)



Mecânico de manutenção de máquinas (1)



Mecânico a diesel (1)



Montador (4)



Motorista de caminhão munk (1)



Operador de ponte rolante - CNH AB (1)



Operador de ponte rolante (2)



Operador de ponte rolante PCD (1)



Operador de telemarketing (20)



Pedreiro (2)



Resinador (2)



Resinador PCD (1)



Repositor (4)



Pintor industrial (1)



Pintor automotivo (3)



Porteiro PCD (3)



Polidor de mármore PCD (1)



Polidor de pedras (1)



Torneiro mecânico (1)



Vendedor interno (1)



Vigia PCD (2)



SINE DE COLATINA

Como se candidatar: o atendimento é on-line e os candidatos devem enviar o currículo e número do PIS e do CPF para o e-mail [email protected]. o atendimento é on-line e os candidatos devem enviar o currículo e número do PIS e do CPF para o e-mail

Vagas: 59

Ajudante de motorista (1)



Ajudante de obras (1)



Ajudante de obras PCD (2)



Artesão (1)



Auxiliar administrativo (3)



Estágio de auxiliar administrativo (1)



Auxiliar de açougueiro (1)



Auxiliar de corte - jeans (1)



Auxiliar de lavanderia (1)



Confeiteiro (1)



Consultor de vendas (3)



Cortador de mármore (1)



Costureira de máquinas industriais (1)



Costureira em geral (1)



Costureira - jeans (1)



Costureira pilotista (1)



Encarregado de obras (1)



Estilista - jeans (1)



Laboratorista de solo (1)



Motorista de automóveis (1)



Motorista de caminhão (5)



Motorista de caminhão basculante (5)



Motorista carreteiro (2)



Movimentador de mercadorias (10)



Operador de multifio (1)



Operador de pá carregadeira (2)



Operador de retroescavadeira (2)



Pedreiro (3)



Porteiro (1)



Técnico em segurança do trabalho (1)



Topógrafo (1)



Vaqueiro (1)



SINE DE LINHARES

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência, das 8 às 13 horas, localizada na Av. Governador Carlos Lindenberg, 660, Centro.

Vagas: 208

Ajudante de caminhão (5)



Atendente comercial PCD (1)



Auxiliar de cozinha (15)



Auxiliar contábil (1)



Auxiliar de expedição (5)



Auxiliar de mecânico (2)



Auxiliar de montagem est. Metálica (2)



Auxiliar de obras (10)



Auxiliar de pintura industrial (2)



Auxiliar de refrigeração (3)



Auxiliar de serviços gerais (2)



Balconista (2)



Borracheiro (3)



Caldeireiro industrial (8)



Chapista lanchonete (1)



Eletricista (2)



Encanador de manutenção (1)



Garçom (15)



Gerente (1)



Mecânico de caminhão (2)



Mecânico manutenção (4)



Mecânico de moto (1)



Motorista (1)



Motoboy (2)



Oficial pleno armador (20)



Oficial pleno carpinteiro (20)



Padeiro (1)



Pintor industrial (5)



Recepcionista (15)



Representante comercial (1)



Soldador industrial (2)



Soldador/montador (1)



Técnico edificações (1)



Técnico de informática (1)



Técnico em seg. do trabalho (1)



Torneiro mecânico (1)



Trabalhador rural (34)



Vendedor interno (4)



SINE DE SÃO MATEUS

Como se candidatar: a unidade já realiza atendimento presencial, mas em virtude da pandemia, o currículo também será recolhido via e-mail ([email protected] ou [email protected]), que deverá conter o nome, o cargo e o número do PIS do trabalhador. Caso seja necessário a presença do trabalhador, a agência entra em contato por telefone, para atendimento agendado. a unidade já realiza atendimento presencial, mas em virtude da pandemia, o currículo também será recolhido via e-mail (ou), que deverá conter o nome, o cargo e o número do PIS do trabalhador. Caso seja necessário a presença do trabalhador, a agência entra em contato por telefone, para atendimento agendado.