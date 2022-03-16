Abertas 550 vagas em programa que acelera crescimento de pequenas empresas

O programa prevê atendimento personalizado e gratuito durante 4 meses, por meio dos Agentes Locais de Inovação (ALI), que são profissionais com experiência em pequenos negócios e inovação. Crédito: Shutterstock

Empreendedores mais produtivos e competitivos em meio a um cenário econômico desafiador. Esse é o objetivo do Brasil Mais, realizado pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae). O programa, totalmente gratuito, tem 550 novas vagas abertas no Espírito Santo, com inscrições até o dia 1º de abril.

Para participar, é preciso ser dono de micro ou pequena empresa dos setores de comércio, serviço ou indústria. As inscrições podem ser feitas pelo site: Brasil Mais

O Brasil Mais oferece soluções para melhorar a gestão, inovar processos e reduzir desperdícios, de forma rápida e com baixo custo. A analista do Sebrae ES Ana Carolina Apolinário explica que a metodologia foi pensada para trazer resultados significativos em pouco tempo.

"Por meio de metodologias de alto impacto e baixo custo, o Brasil Mais aprimora processos gerenciais dos pequenos negócios, promovendo melhorias rápidas que garantam aumento de produtividade e competitividade" Ana Carolina Apolinário - analista do Sebrae ES

O programa prevê atendimento personalizado e gratuito durante quatro meses, por meio dos Agentes Locais de Inovação (ALI), que são bolsistas do CNPq graduados, com até 10 anos de formados, com experiência em pequenos negócios e inovação.

Ao receber a visita do profissional, a empresa tem acesso a ferramentas e orientações com foco em indicadores, inovação de processo, de produtos e serviços, práticas sustentáveis e transformação digital, além de consultorias complementares e das oficinas gerenciais.

Dados do Sebrae ES apontam que os clientes atendidos em 2021 tiveram um aumento de mais de 150% na produtividade e de 64% no faturamento.

“Brasil Mais foi fundamental para meu negócio”

As mudanças trazidas na prática pelo programa Brasil Mais podem ser sentidas por aqueles que já foram atendidos pelo Sebrae. A empresária Luciane Esteves, dona do Hotel Recanto da Prainha, em Vila Velha, teve a oportunidade de participar da capacitação do Sebrae ES em 2021.

“Com a participação no Brasil Mais, identificamos que um de nossos pontos principais a serem melhorados era a comunicação tanto com o público interno, os funcionários, quanto com o público externo”, lembra.

A empresária Luciane Esteves, dona de um hotel em Vila Velha, participou da capacitação do Sebrae ES em 2021 e viu resultados em seu negócio. Crédito: Acervo pessoal

Entre as medidas adotadas, um aplicativo foi a ferramenta escolhida para que as equipes se mantivessem mais conectadas e informadas do que ocorria no hotel, além de um quadro de avisos. Segundo Luciane, o programa a ajudou, ainda, a identificar as prioridades durante uma reforma, qual ocorrida em 2021.

“Para mim, foi maravilhoso, me trouxe muito mais organização. Foram três meses sendo assistidos pelo Sebrae, um período de grande importância. Fico feliz por estarmos dando continuidade a tudo que aprendemos e desenvolvemos. Se eu pudesse, faria outro Brasil Mais! Eu indico a todos. Hoje, minha empresa cresceu em organização e entrego a venda com mais excelência”, comemora.

Por meio do Sebrae, o Programa Brasil Mais já atendeu 1.000 empresas capixabas e 71 mil em todo país.

No país, a meta do Programa Brasil Mais é realizar até 120 mil atendimentos assistidos até dezembro de 2022, como parte de uma política mais ampla para promover a modernização do setor produtivo.

PROGRAMA BRASIL MAIS