Mais de 1.460 vagas de emprego e estágio nos Sines do ES

A semana está mais curta por conta do feriado de carnaval, mas cheia de oportunidades de emprego estágio nas agências do Sine e do Trabalhador do Espírito Santo . Ao todo, são 1.462 vagas para cargos de todos os níveis de escolaridade.

As unidades voltam a funcionar normalmente a partir desta quinta-feira (3), com exceção do Sine de Vitória que abre após o meio-dia desta quarta (2), pois o município não decretou ponto facultativo.

Chance para trabalhar com carteira assinada Crédito: Fernando Madeira

Há postos de trabalho para auxiliar administrativo, babá, eletricista de prédios, mecânico de veículos, vendedor externo, assistente de marketing, pedreiro, armador, carpinteiro, padeiro, ajudante de obras, lanterneiro, auxiliar de limpeza, entre outras.

A Agência do Trabalhador de Cariacica conta com 844 chances, sendo 130 para pessoa com deficiência (PCD). Oportunidades ainda nos Sines de Vila Velha (102), da Capital (212), Serra (133) e Cariacica (171).

SINE DE VITÓRIA

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência que funciona na Casa do Cidadão, Avenida Maruípe, 2.544, Itararé, das 8h às 17h.

Vagas: 212

212 Açougueiro (2)

Estágio em Analista de marketing (2)

Atendente de bar (12)

Auxiliar administrativo PCD (3)

Auxiliar de cozinha (51)

Auxiliar de estoque (1)

Auxiliar de escrituração fiscal (1)

Auxiliar de limpeza (10)

Auxiliar de mecânico de autos (1)

Auxiliar de nutrição e dietética (2)

Babá (1)

Caixa no serviço de alimentação (10)

Comprador (2)

Copeiro de restaurante (8)

Cozinheiro de restaurante (5)

Cozinheiro geral (1)

Cumim (25)

Garçom (50)

Gerente administrativo (1)

Gerente administrativo de lanchonete (5)

Gerente de restaurante (3)

Lavador de carros (2)

Maître (3)

Monitor infantil (5)

Motorista de automóveis (1)

Peixeiro - comércio varejista (2)

Promotor de vendas (2)

Vendedor porta a porta (2)

SINE DE VILA VELHA

Como se candidatar: os interessados devem fazer o agendamento no os interessados devem fazer o agendamento no site da prefeitura . O atendimento ocorre na sede do Sine, que funciona na Vila do Empreendedor, no subsolo do Boulevard Shopping.

Vagas: 102

Ajudante de carga e descarga de mercadoria (3)



Assistente de vendas (1)



Atendente de lojas PCD (1)



Estágio em Auxiliar administrativo (3)



Auxiliar administrativo PCD (2)



Auxiliar de cozinha (2)



Auxiliar de garçom (8)



Auxiliar de limpeza (2)



Auxiliar técnico de refrigeração (4)



Babá (1)



Carpinteiro (1)



Costureira de máquina overloque (2)



Costureira em geral (2)



Cuidador de idosos (2)



Desenhista técnico (arquitetura) (1)



Empregado doméstico nos serviços gerais (1)



Garçom (16)



Gerente comercial (1)



Gerente de agência (2)



Motorista de caminhão (3)



Operador de caixa (1)



Operador de telemarketing ativo (3)



Subgerente de loja (operações comerciais) (3)



Supervisor administrativo (2)



Técnico de refrigeração (instalação) (4)



Técnico em manutenção de equipamentos de informática (1)



Vendedor de serviços (28)



Vendedor interno (2)



AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE CARIACICA

Como se candidatar: a agência retoma os atendimentos presenciais, sem a necessidade de agendamento. A unidade funciona na Avenida Kleber Andrade, nº 5, no bairro Rio Branco, das 8 às 15 horas.

Vagas: 844

844 Açougueiro (5)

Agente de produção (3)

Ajudante (5)

Ajudante de caminhão - carga e descarga (30)

Ajudante de caminhão (3)

Ajudante de carga e descarga (4)

Ajudante de confeitaria (1)

Ajudante de entrega (15)

Ajudante de motorista (1)

Ajudante de obras (46)

Ajudante de obras - pintura (1)

Ajudante prático (3)

Almoxarife (1)

Analista de recursos humanos (1)

Analista fiscal (1)

Armador (19)

Armador oficial (10)

Assistente administrativo e departamento pessoal (1)

Assistente controlador de fluxo de serviços (1)

Assistente de contas a receber (1)

Assistente de marketing (1)

Assistente de vendas (1)

Assistente técnico de redes (1)

Atendente (4)

Atendente de loja (1)

Atendente/vendedor (1)

Auxiliar administrativo (3)

Auxiliar administrativo financeiro (1)

Auxiliar de confeitaria (1)

Auxiliar de cozinha (4)

Auxiliar de depósito (22)

Auxiliar de escritório (4)

Auxiliar de estoque (3)

Auxiliar de expedição (2)

Auxiliar de lavanderia (3)

Auxiliar de limpeza (1)

Auxiliar de logística (25)

Auxiliar de obras (28)

Auxiliar de produção (26)

Auxiliar de serviços (1)

Auxiliar de serviços gerais (14)

Auxiliar de topografia (1)

Auxiliar de torneiro mecânico (1)

Auxiliar de vendas (2)

Auxiliar financeiro/faturamento (1)

Auxiliar técnico em edificações (1)

Auxiliar técnico em segurança do trabalho (1)

Balconista (4)

Balconista de açougue (2)

Bombeiro hidráulico (21)

Borracheiro (1)

Caixa (4)

Caldeireiro (1)

Caldeireiro/montador (1)

Camareira (10)

Carpinteiro (10)

Carpinteiro oficial (10)

Caseiro - vaga para casal (2)

Caseiro (1)

Churrasqueiro (1)

Confeiteira (1)

Consultor comercial - PJ (5)

Consultor comercial (6)

Consultor comercial externo (3)

Consultor de vendas (10)

Copeiro (4)

Cortador (1)

Cozinheira (1)

Cozinheiro (3)

Cozinheiro ferista (2)

Desenhista cadista (1)

Eletricista automotivo (1)

Eletricista de distribuição de rede (4)

Eletricista veicular (2)

Empregada doméstica (1)

Encarregado de obra (8)

Encarregado de produção (1)

Estágio em Administração (2)

Estágio em Logística (1)

Estágio em Marketing (1)

Estoquista (5)

Faturista (3)

Gerente fiscal e contábil (1)

Governanta (4)

Instalador de acessórios automotivos (1)

Jardineiro (3)

Lanterneiro (3)

Mecânico (2)

Mecânico automotivo (3)

Mecânico de injeção eletrônica (1)

Mecânico de máquinas pesadas (2)

Mecânico diesel jr (1)

Meio oficial de cozinha (6)

Meio oficial de manutenção (1)

Moleiro de caminhão (2)

Motorista – cnh D (3)

Motorista – cnh D/E (4)

Motorista carreteiro – cnh E (16)

Motorista carreteiro bitrem - cnh E (1)

Motorista cegonheiro – cnh E (10)

Motorista de caçamba / carro pipa / munck (2)

Motorista de caminhão – cnh D (1)

Motorista entregador – cnh D (4)

Oficial (4)

Oficial de manutenção (2)

Oficial de pedreiro (1)

Oficial pedreiro (3)

Oficial pleno (4)

Operador de empilhadeira (3)

Operador de equipamentos móveis – cnh d (1)

Operador de pá carregadeira - bob cat (1)

Operador de patrol (2)

Operador de retroescavadeira (10)

Pedreiro (23)

Pedreiro oficial (27)

Pintor (2)

Pintor automotivo (2)

Pintor de veículos (3)

Preparador de veículos (1)

Professor de inglês (1)

Programador de sistemas (1)

Projetista (1)

Promotor de vendas - pap (1)

Promotor de vendas (2)

Recepcionista (1)

Recepcionista/auxiliar administrativo (1)

Representante comercial (1)

Representante de atendimento (60)

Secretária (1)

Separador (1)

Soldador (1)

Supervisor de fundação (1)

Supervisor de obras civis (1)

Técnico automotivo (1)

Técnico de segurança do trabalho (1)

Técnico em edificações (1)

Técnico em manutenção predial (1)

Técnico em redes de computador (1)

Técnico em segurança do trabalho (3)

Topógrafo (1)

Torneiro mecânico (1)

Tutor de polo (1)

Vendedor (3)

Vendedor externo (14)

Vendedor externo/panfletagem (5)

Vendedor interno (3)

Vendedor interno/televendas (3)

Vendedor/balconista (1)

Vagas para pessoas com deficiência:

Açougueiro (2)

Ajudante de motorista (1)

Auxiliar administrativo (22)

Auxiliar de depósito (2)

Auxiliar de expedição (2)

Auxiliar de obras (2)

Auxiliar de produção (6)

Auxiliar de serviços gerais (2)

Auxiliar de transportes (2)

Auxiliar serviço apoio (10)

Empacotador (1)

Estoquista (4)

Mecânico de máquinas pesadas (1)

Merendeira (10)

Pintor de veículos (1)

Porteiro (1)

Representante de atendimento (60)

Técnico automotivo (1)

SINE DA SERRA

Como se candidatar: os interessados devem comparecer na agência, localizada no bairro Portal de Jacaraípe, no Pró-cidadão, das 8 às 17 horas.

Vagas: 133

Auxiliar administrativo (1)

Auxiliar de dentista (1)

Auxiliar de limpeza PCD (2)

Auxiliar de marceneiro (2)

Barman (1)

Carreteiro (motorista de caminhão-carreta) (10)



Estágio em Cirurgião dentista - odontologia para pacientes com necessidades especiais (8)



Costurador de lonas e encerados (2)

Costureira de máquina reta (2)

Cumim (2)

Eletricista (2)

Encarregado de acabamento de chapas e metais (1)

Encarregado de manutenção (1)

Encarregado geral de operações de conservação de vias (1)

Estoquista (2)

Garçom (2)

Instrumentista de precisão (10)

Lustrador de móveis (2)

Mecânico de auto em geral (1)

Mecânico de direção e freios de automóveis (1)

Mecânico de manutenção de máquinas em geral (5)

Mestre de produção química (1)

Montador de estruturas de aço (2)



Operador de máquina perfuratriz (1)



Pedreiro de edificações (1)



Pintor de obras (1)



Serralheiro de alumínio (5)



Serralheiro de ferro (2)



Soldador (2)

Supervisor de manutenção de máquinas e equipamentos (10)

Técnico em segurança trabalho (1)

Técnico instrumentista (5)



Torneiro mecânico (20)

Vendedor de serviços (10)

Vendedor interno (1)

Vendedor porta a porta (12)

SINE DE CARIACICA

Como se candidatar: o trabalhador deve procurar a agência que funciona no Faça Fácil, Av. Aloizio Santos, 500, Santo André, Cariacica.