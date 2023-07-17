Hospital Jayme dos Santos Neves abre 110 vagas de emprego na Serra

Há ainda chances para assistente administrativo, enfermeiro, técnico em hemoterapia, terapeuta ocupacional, entre outros postos.
Para se candidatar, os profissionais devem acessar o site www.evangelicovv.com.br e cadastrar os currículos diretamente na sessão “Trabalhe Conosco”, na vaga de interesse.
O Hospital Estadual Dr. Jayme dos Santos Neves é um hospital público, administrado pela Associação Evangélica Beneficente Espírito- Santense (Aebes), por meio de um contrato de gestão firmado com a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).
Confira as vagas
- Analista de compras jr (1)
- Analista de RH - DP (1)
- Analista de RH - remuneração (1)
- Analista PL - TI (1)
- Assistente administrativo (6)
- Auxiliar administrativo (21)
- Enfermeiro (18)
- Farmacêutico (2)
- Fonoaudiólogo (1)
- Maqueiro (2)
- Nutricionista (2)
- Psicólogo (1)
- Técnico de enfermagem (39)
- Técnico de imobilização (2)
- Técnico hemoterapia (11)
- Terapeuta ocupacional (1)