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Saúde

Hospital Jayme dos Santos Neves abre 110 vagas de emprego na Serra

Há chances para assistente administrativo, técnico em enfermagem, enfermeiro, técnico em hemoterapia, terapeuta ocupacional, entre outros postos

Publicado em 17 de Julho de 2023 às 13:35

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

17 jul 2023 às 13:35
Hospital Dr. Jayme Santos Neves, na Serra
Hospital Dr. Jayme Santos Neves, na Serra Crédito: Fernando Madeira
O Hospital Jayme dos Santos Neves, na Serra, está com 110 vagas de emprego distribuídas por várias áreas da unidade, em funções de diversos níveis de escolaridade. O cargo com o maior número de oportunidades é de técnico em enfermagem, com 39 postos.
Há ainda chances para assistente administrativo, enfermeiro, técnico em hemoterapia, terapeuta ocupacional, entre outros postos.
Para se candidatar, os profissionais devem acessar o site www.evangelicovv.com.br e cadastrar os currículos diretamente na sessão “Trabalhe Conosco”, na vaga de interesse.
O Hospital Estadual Dr. Jayme dos Santos Neves é um hospital público, administrado pela Associação Evangélica Beneficente Espírito- Santense (Aebes), por meio de um contrato de gestão firmado com a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).

Confira as vagas

  • Analista de compras jr (1)
  • Analista de RH - DP (1)
  • Analista de RH - remuneração (1)
  • Analista PL - TI (1)
  • Assistente administrativo (6)
  • Auxiliar administrativo (21)
  • Enfermeiro (18)
  • Farmacêutico (2)
  • Fonoaudiólogo (1)
  • Maqueiro (2)
  • Nutricionista (2)
  • Psicólogo (1)
  • Técnico de enfermagem (39)
  • Técnico de imobilização (2)
  • Técnico hemoterapia (11)
  • Terapeuta ocupacional (1)

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