Hospital Dr. Jayme Santos Neves tem novas oportunidades de emprego

Hospital Dr. Jayme Santos Neves, na Serra Crédito: Fernando Madeira

O Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, na Serra, está com 33 vagas de emprego abertas em diferentes áreas da unidade. Os interessados podem cadastrar o currículo no site www.evangelicovv.com.br, na sessão “Trabalhe Conosco” na vaga de seu interesse.

O cargo com o maior número de oportunidades é o de técnico de enfermagem, com 13 chances. Para se candidatar, é necessário ter curso técnico completo em Enfermagem. Já a função de enfermeiro tem seis vagas disponíveis. Os interessados devem ter ensino superior completo. Em ambos os cargos, também é exigido ter registro no Conselho Regional de Enfermagem (Coren-ES).

Há ainda postos para analista administrativo, analista Epimed, assistente administrativo, auxiliar de serviços gerais, coordenador de unidade de internação, maqueiro, técnico de imobilização, terapeuta ocupacional e técnico de segurança do trabalho.

O Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves é um hospital público, administrado pela Associação Evangélica Beneficente Espírito-Santense (Aebes), por meio de um contrato de gestão firmado com a Secretaria da Saúde (Sesa).

Confira as vagas