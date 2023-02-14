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33 vagas

Hospital Dr. Jayme Santos Neves tem novas oportunidades de emprego

Há postos para técnico de enfermagem, enfermeiro, assistente administrativo, maqueiro, auxiliar de serviços gerais, entre outros cargos
Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

14 fev 2023 às 09:52

Publicado em 14 de Fevereiro de 2023 às 09:52

Hospital Dr. Jayme Santos Neves, na Serra
Hospital Dr. Jayme Santos Neves, na Serra Crédito: Fernando Madeira
O Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, na Serra, está com 33 vagas de emprego abertas em diferentes áreas da unidade. Os interessados podem cadastrar o currículo no site www.evangelicovv.com.br, na sessão “Trabalhe Conosco” na vaga de seu interesse.
O cargo com o maior número de oportunidades é o de técnico de enfermagem, com 13 chances. Para se candidatar, é necessário ter curso técnico completo em Enfermagem. Já a função de enfermeiro tem seis vagas disponíveis. Os interessados devem ter ensino superior completo. Em ambos os cargos, também é exigido ter registro no Conselho Regional de Enfermagem (Coren-ES).
Há ainda postos para analista administrativo, analista Epimed, assistente administrativo, auxiliar de serviços gerais, coordenador de unidade de internação, maqueiro, técnico de imobilização, terapeuta ocupacional e técnico de segurança do trabalho. 
O Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves é um hospital público, administrado pela Associação Evangélica Beneficente Espírito-Santense (Aebes), por meio de um contrato de gestão firmado com a Secretaria da Saúde (Sesa).

Confira as vagas

  • Analista administrativo Jr. (1)
  • Analista Epimed Jr. (1)
  • Assistente administrativo II (1)
  • Auxiliar administrativo (3)
  • Auxiliar de serviços gerais  (1)
  • Coordenador de unidade de internação (1)
  • Enfermeiro (6)
  • Maqueiro (2)
  • Técnico de enfermagem (13)
  • Técnico de imobilização (2)
  • Terapeuta ocupacional (1)
  • Técnico de segurança do trabalho (1)

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