Sines têm mais de 1.800 vagas de emprego e estágio no ES

Oportunidade para trabalhar com carteira assinada Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

As agências do Sine e do Trabalhador disponibilizam nesta segunda-feira (13) 1.896 vagas de emprego e estágio no Espírito Santo, incluindo Pessoas com Deficiência (PcD). Há oportunidades para ajudante de produção, auxiliar de obras, recepcionista, costureira, auxiliar de limpeza, operador de vendas, técnico em atendimento, entre outras funções.

Podem se candidatar profissionais de todos os níveis de escolaridade. Para isso, é só procurar as unidades, sem esquecer dos documentos pessoais. De acordo com as agências, as vagas são atualizadas diariamente e podem ser retiradas do sistema, sem aviso prévio, à medida que forem preenchidas.

Na Grande Vitória, os postos estão nos sines de Vila Velha (125), Serra (307), Cariacica (142) e Vitória (154), além da Agência do Trabalhador de Cariacica (595). Oportunidades ainda no interior do Estado, nos municípios de Anchieta (53), Aracruz (80), Cachoeiro de Itapemirim (55), Nova Venécia (45), Linhares (129) e São Mateus. Já o Balcão de Oportunidades de Emprego de Baixo Guandu abre a semana com 38 chances.

Confira as vagas

Sine de Vila Velha

Como se candidatar: os interessados devem fazer o agendamento no os interessados devem fazer o agendamento no site da prefeitura . O atendimento ocorre na sede do Sine, que funciona na Vila do Empreendedor, no subsolo do Boulevard Shopping.

Vagas: 125

125 Açougueiro (7)

Ajudante de açougueiro (comércio) (4)

Ajudante de carga e descarga de mercadoria (7)

Ajudante de estruturas metálicas (3)

Assistente de contadoria fiscal (1)

Atendente de padaria (4)

Auxiliar administrativo (1)

Auxiliar de armazenamento (5)

Auxiliar de confeiteiro (1)

Auxiliar financeiro - estágio (1)

Balconista de açougue (5)

Cabeleireiro tinturista (2)

Carpinteiro (2)

Churrasqueiro (1)

Eletricista de manutenção em geral (1)

Embalador, a mão (18)

Estoquista (1)

Jardineiro (1)

Manicure (8)

Mecânico de automóvel (4)

Mecânico de manutenção de máquinas de construção civil (1)

Motorista carreteiro (1)

Motorista de automóveis (1)

Office-boy (1)

Operador de caixa (17)

Operador de máquina copiadora (exceto operador de gráfica rápida) (1)

Padeiro (1)

Promotor de vendas (5)

Repositor de mercadorias (4)

Serralheiro (1)

Soldador (1)

Técnico de rede (telecomunicações) (8)

Técnico em fibras ópticas (2)

Técnico mecânico (3)

Vendedor interno (2)

Agência do Trabalhador de Cariacica

Como se candidatar: a agência retoma os atendimentos presenciais, sem a necessidade de agendamento. A unidade funciona na Avenida Kleber Andrade, nº 5, no bairro Rio Branco, das 8 às 15 horas. Por meio do WhatsApp da agência, os candidatos também poderão ter acesso às listas das vagas de emprego, acompanhar processo seletivo e tirar dúvidas sobre agendamento e como se candidatar às vagas oferecidas semanalmente. Os munícipes podem enviar mensagens para o número (27) 98831-6008, de segunda a sexta, das 8h às 16 horas.

Vagas: 595

595 Acabador em granitos (2)

Açougueiro (3)

Ajudante (6)

Ajudante de caminhão e armazém (7)

Ajudante de mecânico (4)

Ajudante de obras (4)

Ajudante de serralheiro (1)

Ajudante geral (1)

Almoxarife (1)

Analista de compras (1)

Analista de contas a pagar e receber (1)

Art finalista (1)

Assistente de licitação (1)

Assistente de prestação de contas (1)

Assistente de vendas (1)

Assistente operacional (2)

Atendente de loja (1)

Atendente de telemarketing (1)

Auxiliar administrativo (4)

Auxiliar de carga e descarga (40)

Auxiliar de compras (1)

Auxiliar de confeitaria (1)

Auxiliar de cozinha (3)

Auxiliar de cozinha (doceria) (2)

Auxiliar de depósito (1)

Auxiliar de escritório (1)

Auxiliar de expedição (88)

Auxiliar de manutenção automotivo (2)

Auxiliar de produção (4)

Auxiliar de programação (1)

Auxiliar de rh (1)

Auxiliar de sac (atendimento ao cliente) (1)

Auxiliar de serviços gerais (55)

Auxiliar de setor comercial (1)

Auxiliar de vendas (1)

Auxiliar financeiro (2)

Auxiliar operacional de pátio (3)

Auxiliar operacional logístico e de armazém (1)

Babá (1)

Balconista de farmácia (3)

Balconista forneira (1)

Caixa (1)

Camareira (10)

Carga e descarga (diarista) (50)

Carpinteiro (8)

Comprador (2)

Condutor de máquina de papel (1)

Conferente (9)

Consultor comercial (1)

Doméstica (5)

Eletricista automotivo (3)

Eletricista industrial (1)

Eletricista predial/industrial (1)

Eletricista veicular (30)

Embalador (3)

Empregada doméstica (2)

Estágio engenharia de produção (1)

Estágio ensino médio (3)

Estoquista (20)

Fiscal de loja (7)

Lanterneiro (1)

Lavador automotivo (1)

Manobrista (1)

Marceneiro (4)

Mecânico de manutenção (11)

Mecânico de motor diesel ou motor gasolina (1)

Mecânico de refrigeração (1)

Mecânico de refrigeração automotivo (caminhões) (1)

Mecânico diesel (1)

Mecânico montador (2)

Motoboy cnh A (1)

Motorista (5)

Motorista carreteiro cnh E (1)

Motorista cegonheiro cnh E (1)

Motorista cnh B (1)

Motorista cnh C (2)

Motorista cnh D (4)

Motorista cnh E (1)

Motorista de caminhão cnh D (1)

Motorista entregador cnh C ou D (2)

Motorista truck (2)

Operador de caixa (3)

Operador de call center (10)

Operador de máquinas pesadas (2)

Operador de perecíveis (3)

Operador industrial (5)

Pedreiro (1)

Pedreiro pleno (1)

Pedreiro/oficial a (2)

Perfumista (3)

Pintor automotivo (1)

Pintor civil (1)

Pintor de marcenaria (1)

Promotor de vendas (1)

Recepcionista (2)

Recuperador de crédito (2)

Repositor (3)

Representante comercial (1)

Sac (2)

Serralheiro (2)

Soldador (2)

Soldador de chaparia (1)

Soldador mig - mag (1)

Supervisor de logística (2)

Técnico de manutenção em ar condicionado automotivo (1)

Técnico de segurança do trabalho (1)

Técnico mecânico (2)

Vendedor (3)

Vendedor externo (10)

Vendedor prospector (1)

Vendedora (1)

Vagas para pessoas com deficiência:

Ajudante de carga e descarga (1)

Atendente de loja (2)

Auxiliar administrativo (8)

Auxiliar administrativo e financeiro (1)

Auxiliar de farmácia (1)

Auxiliar de limpeza (1)

Auxiliar de manutenção automotivo (3)

Auxiliar de produção (4)

Auxiliar de saúde bucal (1)

Auxiliar de serviços gerais (1)

Auxiliar de transportes (10)

Auxiliar operacional logístico e de armazém (1)

Conferente (1)

Enfermeiro (6)

Operador de call center (10)

Porteiro (1)

Técnico de enfermagem (6)

Sine da Serra

Como se candidatar: os interessados devem comparecer na agência, localizada no bairro Portal de Jacaraípe, no Pró-cidadão, das 8 às 17 horas.

Vagas: 307

307 Ajudante de cozinha (7)

Ajudante de obra (28)

Ajudante de pedreiro (5)

Analista administrativo (1)

Analista contábil (2)

Armador de ferros (11)

Atendente lanchonete (2)

Atendente (1)

Auxiliar administrativo pcd (10)

Auxiliar administrativo (1)

Auxiliar contábil (2)

Auxiliar de contabilidade (1)

Auxiliar de estoque pcd (3)

Auxiliar de limpeza pcd (2)

Auxiliar de limpeza (21)

Auxiliar de montagem de transformadores (2)

Auxiliar de serviços gerais (1)

Auxiliar mecânico automotivo (1)

Avaliador de automóveis (4)

Capoteiro (1)

Carpinteiro (11)

Comprador (1)

Conferente de logística (2)

Conferente de mercadoria (5)

Costureira em geral - estágio jovem aprendiz (1)

Cozinheira (1)

Cozinheiro (1)

Eletricista pcd (3)

Encarregado de manutenção (1)

Enfermeiro pcd (1)

Especialista em engenharia civil (1)

Fiscal de loja (6)

Garçom (4)

Garçonete (1)

Gerente de padaria (1)

Instrutor de informática (1)

Líder de manutenção mecânica pcd (1)

Lixador de peças de metal (25)

Mecânico automotivo (1)

Mecânico de motor a diesel (1)

Mestre de obras (4)

Montador (1)

Montador de andaimes (2)

Motorista de caminhão-guincho pesado com munk (3)

Operador de inspeção de qualidade (1)

Operador de mini carregadeira (1)

Operador de teleatendimento ativo (telemarketing) (1)

Operador eletromecânico (1)

Padeiro (2)

Pedreiro (22)

Pintor (4)

Representante comercial autônomo (1)

Serralheiro de alumínio (1)

Serralheiro de ferro (2)

Serralheiro (2)

Servente de obras (5)

Soldador (67)

Técnico em administração (1)

Técnico em segurança do trabalho (1)

Técnico mecânico (4)

Técnico mecânico industrial (3)

Vendedor de serviços (1)

Vidraceiro (2)

Sine de Vitória

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência que funciona na Casa do Cidadão, Avenida Maruípe, 2.544, Itararé, das 8h às 17h.

Vagas: 154

154 Açougueiro (1)

Ajudante de obras (13)

Ajudante de polidor de veículos (1)

Asfaltador (1)

Assistente administrativo (1)

Atendente de lojas pcd (1)

Atendente de padaria (3)

Auxiliar de confeiteiro (1)

Auxiliar de cozinha (4)

Auxiliar de limpeza pcd (5)

Auxiliar de marceneiro (1)

Auxiliar mecânico de refrigeração (1)

Auxiliar técnico eletrônico (1)

Cabista (1)

Caixa no comércio (1)

Caminhoneiro carreteiro (2)

Churrasqueiro (1)

Costureira em geral (1)

Cozinheiro industrial (1)

Eletricista de instalações (1)

Empregado doméstico nos serviços gerais (1)

Encanador (10)

Estoquista (1)

Garçom (8)

Gerente de loja e supermercado (1)

Jardineiro (1)

Lavador de veículos (1)

Marceneiro (3)

Mecânico de refrigeração (2)

Mecânico de veículos automotores a diesel (exceto tratores) (2)

Motofretista (1)

Motorista de basculante (2)

Motorista de caminhão-pipa (1)

Musicoterapeuta (1)

Operador de caixa (1)

Operador de escavadeira (1)

Operador de rolo compactador (1)

Operador de vendas (lojas) (30)

Pedreiro (24)

Pintor de obras (15)

Serralheiro (1)

Vendedor interno (1)

Vendedor pracista (3)

Sine de Cariacica

Como se candidatar: o trabalhador deve procurar a agência que funciona no Faça Fácil, Av. Aloizio Santos, 500, Santo André, Cariacica.

Vagas: 142

142 Açougueiro (3)

Ajudante de cozinha (4)

Ajudante de estruturas metálicas (5)

Analista de folha de pagamento (1)

Assistente de vendas (2)

Atendente central de telemarketing (50)

Atendente de farmácia (1)

Auxiliar de marceneiro (1)

Auxiliar técnico eletrônico (1)

Coordenador de projetos (1)

Engenheiro mecânico (1)

Fiscal de loja (7)

Ilustrador (1)

Limpador de fachadas (2)

Marceneiro (2)

Mecânico de automóvel (1)

Mecânico de refrigeração (1)

Montador de estruturas metálicas (5)

Nutricionista (8)

Padeiro (2)

Recuperador de crédito (41)

Representante comercial (1)

Serralheiro (1)

Sine de Anchieta

Como se candidatar: os interessados podem procurar a agência, das 8 às 17 horas, na Casa do Cidadão, Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 767, Centro.

Vagas: 53

53 Ajudante de obras civil (5)

Ajudante industrial (30)

Atendente de farmácia (1)

Atendente de ótica (1)

Auxiliar contábil (1)

Cozinheiro (2)

Limpador de fachadas (1)

Motoboy (1)

Oficial polivalente (2)

Pedreiro (5)

Servente de obras (2)

Técnico segurança do trabalho (2)

Sine de Aracruz

Como se candidatar: o atendimento aos candidatos ocorre na Rua Alegria 795, Bairro Polivalente, das 8 às 17 horas.

Vagas: 80

80 Agente de microcrédito (1)

Ajudante de cozinha (1)

Ajudante de obras (2)

Cozinheiro (1)

Eletricista automotivo (1)

Encarregado de pintura (6)

Lavador de veículos (1)

Lixador (5)

Mecânico automotivo (1)

Mecânico diesel (1)

Mergulhador (2)

Motoboy (2)

Pedreiro (2)

Pintor letrista (5)

Soldador Mig (45)

Supervisor (1)

Torneiro mecânico/operador de usinagem (2)

Zelador (1)

Balcão de Oportunidade de Emprego de Baixo Guandu

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade, das 7 às 16 horas, que fica na Rua Milagres Júnior, 119, Centro, próximo à praça do Jardim.

Vagas: 38

38 Açougueiro (1)

Administração (1)

Ajudante de cozinha (1)

Ajudante prático (1)

Auxilar de crediário (1)

Auxiliar de açougueiro (1)

Auxiliar de produção (1)

Auxiliar de serviços gerais (1)

Auxiliar de vidraceiro (3)

Barbeiro (1)

Chapeiro (1)

Consultor técnico de campo (1)

Costureira (1)

Cozinheira (2)

Doméstica (1)

Eletricista automotivo (1)

Marceneiro (1)

Montador de andaime (5)

Nutricionista (1)

Oleiro (1)

Pedreiro oficial (2)

Produção (5)

Soldador mecânico (2)

Soldador mig (1)

Trabalhador volante da agricultura (1)

Trabalhador rural (1)

Vendedor (1)

Vidraceiro (1)

Sine de Cachoeiro de Itapemirim

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade, das 8 às 17 horas, que fica na Av. Beira Rio, 141. Edifício Portela, Bairro Guandu.

Vagas: 55

55 Ajudante de carga e descarga de mercadoria (5)

Almoxarife (1)

Auxiliar de linha de produção (1)

Auxiliar de mecânico de autos (1)

Chefe de cozinha (1)

Cirurgião dentista (2)

Costureira em geral (3)

Cozinheiro geral (1)

Eletricista de automóveis (1)

Eletricista industrial (5)

Encarregado de produção (1)

Ensacador (8)

Estampador de tecidos (1)

Gerente industrial (1)

Líder operacional (1)

Operador de manipulador telescópico (1)

Mecânico industrial (5)

Mecânico de refrigeração (1)

Mestre de obras (1)

Montador soldador (1)

Motorista de caminhão munck (2)

Operador de trator (1)

Ortodontista (2)

Auxiliar de soldagem (2)

Supervisor de qualidade industrial (2)

Técnico em segurança no trabalho (1)

Vendedor porta a porta (1)

Vidraceiro (1)

Zelador (1)

Sine de Linhares

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência, das 8 às 13 horas, localizada na Av. Governador Carlos Lindenberg, 660, Centro.

Vagas: 129

129 Ajudante de produção (20)

Analista administrativo (1)

Armador oficial (3)

Atendente / caixa (2)

Auxiliar de carga e descarga (4)

Auxiliar de depósito (2)

Auxiliar de departamento pessoal (1)

Auxiliar de expedição (2)

Auxiliar de limpeza (3)

Auxiliar de obras (20)

Auxiliar de produção (3)

Balconista (1)

Bombeiro hidráulico (1)

Carpinteiro (5)

Cobrador / entregador (1)

Conferente (4)

Consultor de vendas externas (1)

Eletricista de carro (1)

Entregador (1)

Expedidor (4)

Fatiador de frios (1)

Instalador de máquinas (3)

Mecânico de motos (1)

Mecânico de suspensão (2)

Motorista de basculante (1)

Oficial (pedreiro) (14)

Operador de caixa (1)

Operador de carregadeira (1)

Operador de escavadeira (1)

Operador de máquinas (2)

Operador de motoniveladora (1)

Profissional de logística (1)

Representante comercial (1)

Supervisor de produção (1)

Técnico em atendimento (5)

Técnico em cabeamento (4)

Técnico em edificações (1)

Vendedor (2)

Vendedor de festa (2)

Vendedor de peças automotivas (1)

Vendedor interno (3)

Sine de Nova Venécica

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência, das 8 às 17 horas, Rua Jussara, 10, Margareth, Nova Venécia.

Vagas: 55

55 Ajudante civil (6)

Armador (1)

Assistente administrativo (1)

Atendente comercial (1)

Auxiliar de churrasqueiro (1)

Auxiliar de escritório (1)

Auxiliar de serviços gerais (4)

Balconista de farmácia (1)

Balconista de padaria pcd (1)

Carpinteiro (1)

Consultor externo (5)

Estagiário de Educação Física (1)

Operador de caixa pcd (1)

Pedreiro (2)

Perfumista de farmácia (1)

Professor de educação física (1)

Recepcionista (1)

Representante de negócios (3)

Técnico em informática (1)

Trabalhador rural (8)

Vendedor externo (2)

Vendedor interno (1)

Sine de São Mateus

Como se candidatar: a unidade já realiza atendimento presencial, mas em virtude da pandemia, o currículo também será recolhido via e-mail ( a unidade já realiza atendimento presencial, mas em virtude da pandemia, o currículo também será recolhido via e-mail ( [email protected] ou [email protected] ), que deverá conter o nome, o cargo e o número do PIS do trabalhador. Caso seja necessário a presença do trabalhador, a agência entra em contato por telefone, para atendimento agendado.