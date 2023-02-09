20 empresas abrem novas vagas de emprego e estágio no ES

Oportunidades de trabalho para quem quer atuar na indústria do Espírito Santo. Estão abertas quase 220 vagas de emprego e estágio em 20 empresas instaladas em Cariacica, Serra, Viana, São Mateus, Linhares, Aracruz, entre outros municípios capixabas. Há chances também para programas de aprendizagem.
Os interessados devem fazer o cadastro na página de carreira das organizações ou enviar o currículo por e-mail, conforme o modelo de atendimento de cada uma delas. É bom lembrar que as vagas podem ser retiradas do sistema, à medida que forem sendo preenchidas.
Confira as vagas
Simec Cariacica
- Vagas: 19 para Cariacica
- Analista de processos
- Analista de RH Pleno
- Mecânico de manutenção de equipamentos
- Operador de produção
- Estágio em técnico em Mecânica
- Estágio em técnico em Elétrica
- Estágio em Automação ou Eletrotécnica
- Estágio em Segurança do Trabalho
- Estágio em Engenharia Metalúrgica
- Estágio em Engenharia de Produção
- Estágio em Engenharia Mecânica
- Estágio em Automação ou Elétrica
Suzano
- Vagas: 8
- Aprendiz produção (Cachoeiro de Itapemirim)
- Engenheiro (a) meio ambiente (Aracruz)
- Ajudante geral (São Mateus)
- Analista licenciamento ambiental (Aracruz)
- Mecânico (Aracruz)
- Supervisor (a) segurança patrimonial florestal (Aracruz)
Imetame
- Vagas: 41 para Aracruz
- Imetame Porto Aracruz
- Técnico de segurança do trabalho
- Caldeireiro
- Operador de escavadeira
- Motorista de caminhão (caçamba)
- Operador de guindaste
- Encarregado de transporte
- Soldador
- Assistente de produção
- Fiscal de drenagem
- Encarregado de terraplanagem (transporte)
- Mecânico diesel
- Imetame Metalmecânica
- Caldeireiro
- Almoxarife
- Assistente técnico
- Técnico
- Assistente técnico (planejamento)
- Supervisor escalador (pintura - offshore)
- Especialista (segurança do trabalho)
- Coordenador de comunicação
- Mecânico montador
- Comissário de bordo
- Encanador
- Assistente administrativo
- Eletricista automotivo
- Assistente técnico (qualidade)
- Motorista operador de equipamentos
- Motorista operador de equipamentos (guindaste)
- Especialista
- Técnico de segurança do trabalho
- Mecânico diesel
- Soldador tig/mig/ER (onshore)
- Soldador tig/mig/ER (offshore)
- Caldeireiro (offshore)
- Caldeireiro (onshore)
- Eletricista de manutenção
- Assistente de produção (escolinha de caldeiraria)
- Técnico (inspetor de solda)
- Imetame Energia
- Eletricista (sonda terrestre)
- Operador de equipamentos (centrífuga decantadora)
- Eletricista
- Operador de produção
Fortlev
- Vagas: 9, todas para Serra
- Analista de custos pleno
- Analista de marketing de produtos
- Analista fiscal
- Assistente administrativo pcd
- Assistente de marketing
- Operador de televendas
- Operador de televendas pcd
- Recuperador de crédito
- Técnico de suporte em TI pcd
Vale
- Vagas: 14 para Vitória
- Técnico(a) especializado(a) em manutenção - integridade estrutural – usina – vaga preferencial para mulheres
- Engenheiro (a) sênior – arquitetura de tecnologia - vaga preferencial para mulheres
- Analista tecnologia da informação master – arquitetura de nuvem e aplicações modernas – global - vaga preferencial para mulheres
- Técnico(a) especializado(a) em manutenção - integridade estrutural – usina – vaga preferencial para mulheres
- Técnico eletroeletrônica – usina de I a IV pelotização vitória – vaga preferencial para mulheres
- Inspetor de manutenção – usina pelotização tubarão - vaga preferencial para mulheres
- Engenheiro sênior – infraestrutura e obras de artes especiais – ferrovia
- Analista de recursos humanos pleno – departamento pessoal - corporativo – vaga preferencial para mulheres
- Eletricista (oficina de componentes) – ferrovia – vaga exclusiva para mulheres
- Engenheiro especialista - descarbonização de ferrovia - vaga preferencial para mulheres
Aruna Energia Solar
- Vagas: 18 para diversas áreas em Vila Velha
- Vendas
- Instalação fotovoltaica
- Analista financeiro
- Coordenador de obras
- Analista de negócios: Dados e Automação
Nestlé
- Vagas: 4 para Vila Velha
- Supervisão agrícola - cafés
- Analista produção
- Estágio em Manutenção Mecânica
- Consultoria de boutique
Jurong
- Vagas: para Aracruz
- Motorista
- Engenheiro de projeto de estrutura naval
- Projetista de estrutura naval
- Analista de subcontratação
- Gerente de engenharia de projeto naval
- Gerente de facilidades
- Engenheiro de processos naval
- Projetista 3d naval
- Gerente de construção topside
- Coordenador de Qa / qc
Brinox
- Vagas: 11 para Linhares
- Analista da qualidade
- Analista de PCP
- Auxiliar de logística
- Auxiliar de produção pcd
- Operador de carga e descarga
- Operador de empilhadeira | almoxarifado
- Operador de máquinas | estampagem
- Técnico de segurança do trabalho
Real Café
- Vagas: 10 para Viana
- Auxiliar de produção
- Auxiliar de serviços gerais pcd
- Auxiliar de serviços gerais - produção
- Estagiário Controle de Qualidade
- Estagiário da área Contábil
- Estagiário de Tecnologia da Informação
- Estágio em Ensino Superior
- Operador de utilidades (caldeira)
- Programa de aprendizagem
- Técnico em controle de qualidade
Biancogrês
- Vagas: 28 para Serra
- Operador de produção
- Analista de PCP
- Auxiliar de serviços gerais
- Auxiliar de amostra - expedição
- Oficial de manutenção civil
- Eletromecânico
- Auxiliar de sondagem
- Auxiliar de descarga
- Operador de empilhadeira
- Operador de pá carregadeira
Agrale
- Vaga: 1 para São Mateus
- Estágio - Qualidade (estudantes de Engenharia Mecânica, Engenharia de Produção ou afins).
Coopeavi
- Vagas: 2
- Auxiliar de classificação de ovos (Santa Maria de Jetibá)
- Auxiliar de granja (Santa Teresa)
Marcopolo
- Vagas: 2 para São Mateus
- Auxiliar de produção
- Eletricista veicular
Cedisa
- Vagas: 4 para Serra
- Consultor de vendas
- Coordenador de vendas
- Cozinheiro
- Assistente comercial
Zucchi
- Vagas: 1 para Serra
- Especialista em Custo e Orçamentos
Adcos
Como se candidatar: os interessados devem cadastrar o currículo na página de carreira do Linkedin.
- Vagas: 4 para Serra
- Estágio comunicação interna
- Analista comercial
- Analista de PCP
- Estágio opex - Engenharia de Produção
Argalit
Como se candidatar: os interessados enviar o currículo para o e-mail [email protected].
- Vagas: 19 para Viana
- Auxiliar de produção (12)
- Estágio PCD (1)
- Estágio suprimentos (1)
- Artífice (1)
- Mecânico industrial (1)
- Operador de ETE (1)
- Auxiliar de almoxarifado (1)
Villoni Alimentos
Como se candidatar: os interessados enviar o currículo para o e-mail [email protected]
- Vagas: para Serra
- Serralheiro / soldador
- Assistente de controle de qualidade
Ellus Tintas:
- Vagas: 11 para Serra
- Auxiliar de logística (10)
- Motorista de caminhão truck (01)
Novapack
- Vagas: 2 para Serra
- Vendedora telemarketing (2)