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Quase 220 vagas

20 empresas abrem novas vagas de emprego e estágio no ES

Há postos de trabalho para serralheiro, eletricista veicular, operador de produção, auxiliar de logística, técnico de segurança do trabalho, entre outros cargos
Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

09 fev 2023 às 13:32

Publicado em 09 de Fevereiro de 2023 às 13:32

Oportunidades de trabalho para quem quer atuar na indústria do Espírito Santo. Estão abertas quase 220 vagas de emprego e estágio em 20 empresas instaladas em Cariacica, Serra, Viana, São Mateus, Linhares, Aracruz, entre outros municípios capixabas. Há chances também para programas de aprendizagem.
Os interessados devem fazer o cadastro na página de carreira das organizações ou enviar o currículo por e-mail, conforme o modelo de atendimento de cada uma delas. É bom lembrar que as vagas podem ser retiradas do sistema, à medida que forem sendo preenchidas.
Visita de A Gazeta à P 71, navio plataforma da Petrobrás que está em construção no Estaleiro Jurong, em Aracruz, ES
Estaleiro Jurong, em Aracruz, em oportunidades de trabalho  Crédito: Fernando Madeira

Confira as vagas

Simec Cariacica

Como se candidatar: os interessados devem cadastrar o currículo na página de carreira da empresa. 
  • Vagas: 19 para Cariacica
  • Analista de processos
  • Analista de RH Pleno
  • Mecânico de manutenção de equipamentos
  • Operador de produção
  • Estágio em técnico em Mecânica 
  • Estágio em técnico em Elétrica
  • Estágio em Automação ou Eletrotécnica 
  • Estágio em Segurança do Trabalho
  • Estágio em Engenharia Metalúrgica
  • Estágio em Engenharia de Produção
  • Estágio em Engenharia Mecânica
  • Estágio em Automação ou Elétrica

Suzano

Como se candidatar: os interessados devem cadastrar o currículo na página de carreira da empresa. 
  • Vagas: 8
  • Aprendiz produção (Cachoeiro de Itapemirim)
  • Engenheiro (a) meio ambiente (Aracruz)
  • Ajudante geral (São Mateus)
  • Analista licenciamento ambiental (Aracruz)
  • Mecânico (Aracruz)
  • Supervisor (a) segurança patrimonial florestal (Aracruz)

Imetame

Como se candidatar: os interessados devem cadastrar o currículo na página de carreira da empresa. 
  • Vagas: 41 para Aracruz
  • Imetame Porto Aracruz
  • Técnico de segurança do trabalho
  • Caldeireiro
  • Operador de escavadeira
  • Motorista de caminhão (caçamba)
  • Operador de guindaste
  • Encarregado de transporte
  • Soldador
  • Assistente de produção
  • Fiscal de drenagem
  • Encarregado de terraplanagem (transporte)
  • Mecânico diesel
  • Imetame Metalmecânica
  • Caldeireiro
  • Almoxarife
  • Assistente técnico
  • Técnico
  • Assistente técnico (planejamento)
  • Supervisor escalador (pintura - offshore)
  • Especialista (segurança do trabalho)
  • Coordenador de comunicação
  • Mecânico montador
  • Comissário de bordo
  • Encanador
  • Assistente administrativo
  • Eletricista automotivo
  • Assistente técnico (qualidade)
  • Motorista operador de equipamentos
  • Motorista operador de equipamentos (guindaste)
  • Especialista
  • Técnico de segurança do trabalho
  • Mecânico diesel
  • Soldador tig/mig/ER (onshore)
  • Soldador tig/mig/ER (offshore)
  • Caldeireiro (offshore)
  • Caldeireiro (onshore)
  • Eletricista de manutenção
  • Assistente de produção (escolinha de caldeiraria)
  • Técnico (inspetor de solda)
  • Imetame Energia
  • Eletricista (sonda terrestre)
  • Operador de equipamentos (centrífuga decantadora)
  • Eletricista
  • Operador de produção

Fortlev

Como se candidatar: os interessados devem cadastrar o currículo na página de carreira da empresa. 
  • Vagas: 9, todas para Serra
  • Analista de custos pleno
  • Analista de marketing de produtos
  • Analista fiscal
  • Assistente administrativo pcd 
  • Assistente de marketing
  • Operador de televendas
  • Operador de televendas pcd 
  • Recuperador de crédito
  • Técnico de suporte em TI pcd 

Vale

Como se candidatar: os interessados devem cadastrar o currículo na página de carreira da empresa. 
  • Vagas: 14 para Vitória
  • Técnico(a) especializado(a) em manutenção - integridade estrutural – usina – vaga preferencial para mulheres
  • Engenheiro (a) sênior – arquitetura de tecnologia - vaga preferencial para mulheres
  • Analista tecnologia da informação master – arquitetura de nuvem e aplicações modernas – global - vaga preferencial para mulheres
  • Técnico(a) especializado(a) em manutenção - integridade estrutural – usina – vaga preferencial para mulheres
  • Técnico eletroeletrônica – usina de I a IV pelotização vitória – vaga preferencial para mulheres
  • Inspetor de manutenção – usina pelotização tubarão - vaga preferencial para mulheres
  • Engenheiro sênior – infraestrutura e obras de artes especiais – ferrovia
  • Analista de recursos humanos pleno – departamento pessoal - corporativo – vaga preferencial para mulheres
  • Eletricista (oficina de componentes) – ferrovia – vaga exclusiva para mulheres
  • Engenheiro especialista - descarbonização de ferrovia - vaga preferencial para mulheres

Aruna Energia Solar

Como se candidatar: os interessados devem cadastrar o currículo na página de carreira da empresa. 
  • Vagas: 18 para diversas áreas em Vila Velha
  • Vendas
  • Instalação fotovoltaica
  • Analista financeiro
  • Coordenador de obras
  • Analista de negócios: Dados e Automação

Nestlé

Como se candidatar: os interessados devem cadastrar o currículo na página de carreira da empresa. 
  • Vagas: 4 para Vila Velha
  • Supervisão agrícola - cafés
  • Analista produção
  • Estágio em Manutenção Mecânica
  • Consultoria de boutique 

Jurong

Como se candidatar: os interessados devem cadastrar o currículo na página de carreira da empresa. 
  • Vagas: para Aracruz
  • Motorista 
  • Engenheiro de projeto de estrutura naval
  • Projetista de estrutura naval
  • Analista de subcontratação
  • Gerente de engenharia de projeto naval
  • Gerente de facilidades
  • Engenheiro de processos naval
  • Projetista 3d naval
  • Gerente de construção topside
  • Coordenador de Qa / qc

Brinox

Como se candidatar: os interessados devem cadastrar o currículo na página de carreira da empresa. 
  • Vagas: 11 para Linhares
  • Analista da qualidade
  • Analista de PCP 
  • Auxiliar de logística
  • Auxiliar de produção pcd 
  • Operador de carga e descarga
  • Operador de empilhadeira | almoxarifado
  • Operador de máquinas | estampagem 
  • Técnico de segurança do trabalho

Real Café

Como se candidatar: os interessados devem cadastrar o currículo na página de carreira da empresa. 
  • Vagas: 10 para Viana
  • Auxiliar de produção
  • Auxiliar de serviços gerais pcd 
  • Auxiliar de serviços gerais - produção
  • Estagiário Controle de Qualidade
  • Estagiário da área Contábil
  • Estagiário de Tecnologia da Informação
  • Estágio em Ensino Superior
  • Operador de utilidades (caldeira)
  • Programa de aprendizagem
  • Técnico em controle de qualidade

Biancogrês

Como se candidatar: os interessados devem cadastrar o currículo na página de carreira da empresa. 
  • Vagas: 28 para Serra
  • Operador de produção
  • Analista de PCP
  • Auxiliar de serviços gerais
  • Auxiliar de amostra - expedição
  • Oficial de manutenção civil
  • Eletromecânico
  • Auxiliar de sondagem
  • Auxiliar de descarga 
  • Operador de empilhadeira
  • Operador de pá carregadeira 

Agrale

Como se candidatar: os interessados devem cadastrar o currículo na página de carreira da empresa. 
  • Vaga: 1 para São Mateus
  • Estágio - Qualidade (estudantes de Engenharia Mecânica, Engenharia de Produção ou afins).

Coopeavi

Como se candidatar: os interessados devem cadastrar o currículo na página de carreira da empresa. 
  • Vagas: 2
  • Auxiliar de classificação de ovos (Santa Maria de Jetibá)
  • Auxiliar de granja (Santa Teresa)

Marcopolo

Como se candidatar: os interessados devem cadastrar o currículo na página de carreira da empresa. 
  • Vagas: 2 para São Mateus
  • Auxiliar de produção
  • Eletricista veicular

Cedisa

Como se candidatar: os interessados devem cadastrar o currículo na página de carreira da empresa. 
  • Vagas: 4 para Serra
  • Consultor de vendas 
  • Coordenador de vendas 
  • Cozinheiro 
  • Assistente comercial 

Zucchi

Como se candidatar: os interessados devem cadastrar o currículo na página de carreira da empresa. 
  • Vagas: 1 para Serra
  • Especialista em Custo e Orçamentos

Adcos

Como se candidatar: os interessados devem cadastrar o currículo na página de carreira do Linkedin
  • Vagas: 4 para Serra
  • Estágio comunicação interna
  • Analista comercial
  • Analista de PCP
  • Estágio opex - Engenharia de Produção

Argalit

Como se candidatar: os interessados enviar o currículo para o e-mail [email protected].
  • Vagas: 19 para Viana
  • Auxiliar de produção (12)
  • Estágio PCD (1)
  • Estágio suprimentos (1)
  • Artífice (1)
  • Mecânico industrial (1)
  • Operador de ETE (1)
  • Auxiliar de almoxarifado (1)

Villoni Alimentos

Como se candidatar: os interessados enviar o currículo para o e-mail [email protected]
  • Vagas: para Serra
  • Serralheiro / soldador
  • Assistente de controle de qualidade

Ellus Tintas:

Como se candidatar: os interessados devem enviar o currículo para o e-mail [email protected]
  • Vagas: 11 para Serra
  • Auxiliar de logística (10)
  • Motorista de caminhão truck (01)

Novapack

Como se candidatar: os interessados devem enviar o currículo para o e-mail [email protected]
  • Vagas: 2 para Serra
  • Vendedora telemarketing (2)

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