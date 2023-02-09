20 empresas abrem novas vagas de emprego e estágio no ES

Oportunidades de trabalho para quem quer atuar na indústria do Espírito Santo. Estão abertas quase 220 vagas de emprego e estágio em 20 empresas instaladas em Cariacica, Serra, Viana, São Mateus, Linhares, Aracruz, entre outros municípios capixabas. Há chances também para programas de aprendizagem.

Os interessados devem fazer o cadastro na página de carreira das organizações ou enviar o currículo por e-mail, conforme o modelo de atendimento de cada uma delas. É bom lembrar que as vagas podem ser retiradas do sistema, à medida que forem sendo preenchidas.