Sines abrem 1.841 vagas de emprego e estágio no ES

As agências do Sine e do Trabalhador do Espírito Santo oferecem 1.841 vagas de emprego para todos os níveis de escolaridade nesta segunda-feira (6). Atendente, balconista, carpinteiro, entregador, soldador, padeiro, manicure, operador de ETE/ETA e vendedor estão entre as oportunidades disponíveis.
Os interessados devem procurar uma das unidades, conforme o modelo de atendimento de cada uma delas. É bom lembrar que é necessário levar os documentos pessoais. As oportunidades são atualizadas todos os dias e podem ser retiradas do sistema, sem aviso prévio, à medida que forem preenchidas.
Os postos na Grande Vitória estão disponíveis nos Sines de Vila Velha (115), Cariacica (99), Serra (286) e Vitória (101), além da Agência do Trabalhador de Cariacica (612) e da Agência de Emprego de Viana (83).
Há ainda chances nas unidades de Aracruz (160), Cachoeiro de Itapemirim (71), Linhares (115), Nova Venécia (45) e São Mateus (108). Vagas ainda no Balcão de Oportunidades de Baixo Guandu.
Confira as vagas
Sine de Vila Velha
Como se candidatar: os interessados devem fazer o agendamento no site da prefeitura. O atendimento ocorre na sede do Sine, que funciona na Vila do Empreendedor, no subsolo do Boulevard Shopping.
- Vagas: 115
- Açougueiro (7)
- Ajudante de carga e descarga de mercadoria (4)
- Ajudante de estruturas metálicas (3)
- Ajudante de serralheiro (1)
- Assistente administrativo (1)
- Atendente de padaria (5)
- Auxiliar de armazenamento (5)
- Auxiliar de cozinha (9)
- Auxiliar de estoque (1)
- Auxiliar de logística (3)
- Auxiliar financeiro (3)
- Cabeleireiro tinturista (2)
- Consultor de vendas (2)
- Costureira de máquinas industriais (1)
- Eletricista de manutenção em geral (1)
- Manicure (8)
- Marceneiro (2)
- Mecânico de automóvel (4)
- Mecânico de manutenção de máquinas de construção civil (1)
- Mecânico de motor a diesel (2)
- Mecânico de veículos (1)
- Montador (3)
- Motorista carreteiro (2)
- Motorista de automóveis (1)
- Office-boy (1)
- Operador de caixa (4)
- Operador de máquina copiadora (exceto operador de gráfica rápida) (1)
- Padeiro (1)
- Pintor industrial (1)
- Promotor de vendas (11)
- Repositor - em supermercados (3)
- Serralheiro (2)
- Soldador (1)
- Subgerente de loja (operações comerciais) (1)
- Técnico de rede (telecomunicações) (8)
- Técnico em fibras ópticas (2)
- Técnico mecânico (3)
- Vendedor interno (3)
- Vistoriador de risco de auto (1)
Agência do Trabalhador de Cariacica
Como se candidatar: a agência retoma os atendimentos presenciais, sem a necessidade de agendamento. A unidade funciona na Avenida Kleber Andrade, nº 5, no bairro Rio Branco, das 8 às 15 horas. Por meio do WhatsApp da agência, os candidatos também poderão ter acesso às listas das vagas de emprego, acompanhar processo seletivo e tirar dúvidas sobre agendamento e como se candidatar às vagas oferecidas semanalmente. Os munícipes podem enviar mensagens para o número (27) 98831-6008, de segunda a sexta, das 8h às 16 horas.
- Vagas: 612
- Açougueiro (3)
- Ajudante (6)
- Ajudante de caminhão e armazém (7)
- Ajudante de carga e descarga (1)
- Ajudante de mecânico (4)
- Ajudante de obras (4)
- Ajudante de padeiro (1)
- Ajudante de serralheiro (1)
- Ajudante de serviços gerais (5)
- Amarrador cnh B (1)
- Analista de compras (1)
- Analista de contas a pagar e receber (1)
- Analista de departamento pessoal (1)
- Assistente administrativo (1)
- Assistente de e-commerce (10)
- Assistente de estoque jr. (25)
- Assistente de licitação (1)
- Assistente de transporte (2)
- Assistente de vendas (1)
- Assistente financeiro administrativo (1)
- Assistente operacional (2)
- Atendente de loja (1)
- Atendente de telemarketing (1)
- Auxiliar administrativo (1)
- Auxiliar de carga e descarga (18)
- Auxiliar de compras (1)
- Auxiliar de confeitaria (1)
- Auxiliar de cozinha (3)
- Auxiliar de cozinha (doceria) (2)
- Auxiliar de depósito (1)
- Auxiliar de estoque (1)
- Auxiliar de expedição (100)
- Auxiliar de logística (25)
- Auxiliar de manutenção automotivo (2)
- Auxiliar de produção (16)
- Auxiliar de rh (1)
- Auxiliar de sac (atendimento ao cliente) (1)
- Auxiliar de serviços gerais (54)
- Auxiliar de setor comercial (1)
- Auxiliar de vendas (1)
- Auxiliar financeiro (2)
- Auxiliar operacional de pátio (3)
- Auxiliar operacional logístico e de armazém (1)
- Babá (1)
- Balconista (4)
- Balconista de farmácia (3)
- Balconista forneira (1)
- Caixa (1)
- Camareira (10)
- Carga e descarga (20)
- Carpinteiro (8)
- Comprador (a) (1)
- Conferente (2)
- Consultor comercial (1)
- Cozinheira (2)
- Doméstica (5)
- Eletricista automotivo (1)
- Eletricista industrial (1)
- Eletricista predial/industrial (1)
- Embalador (4)
- Estágio ensino médio (3)
- Estoquista (20)
- Fiscal de loja (7)
- Lavador automotivo (1)
- Manobrista (1)
- Marceneiro (4)
- Mecânico de manutenção (11)
- Mecânico de refrigeração (1)
- Mecânico diesel (1)
- Mecânico montador (2)
- Motoboy cnh A (1)
- Motorista (4)
- Motorista carreteiro (1)
- Motorista carreteiro cnh E (10)
- Motorista cegonheiro cnh E (1)
- Motorista cnh C (1)
- Motorista cnh D (3)
- Motorista de caminhão cnh D (1)
- Motorista entregador cnh C ou D (2)
- Motorista parqueador cnh B (1)
- Motorista truck (2)
- Operador de caixa (3)
- Operador de call center (10)
- Operador de máquinas pesadas (2)
- Operador de pdi (1)
- Operador de perecíveis (3)
- Operador industrial (5)
- Pedreiro pleno (1)
- Perfumista (3)
- Planejador e controlador de manutenção (1)
- Promotor de vendas (1)
- Recepcionista (3)
- Recuperador de crédito (2)
- Repositor (3)
- Sac (1)
- Saladeira (1)
- Serralheiro (2)
- Soldador (2)
- Soldador de chaparia (1)
- Técnico de manutenção em ar condicionado automotivo (1)
- Técnico de segurança do trabalho (2)
- Vendedor (2)
- Vendedor (a) (1)
- Vendedor externo (10)
- Vendedora (1)
- Vagas para pessoas com deficiência:
- Ajudante de carga e descarga (10)
- Amarrador cnh B (3)
- Assistente de departamento pessoal (1)
- Atendente de loja (2)
- Auxiliar administrativo (7)
- Auxiliar administrativo e financeiro (1)
- Auxiliar de farmácia (1)
- Auxiliar de limpeza (1)
- Auxiliar de manutenção automotivo (3)
- Auxiliar de produção (4)
- Auxiliar de saúde bucal (1)
- Auxiliar de transportes (10)
- Auxiliar operacional logístico e de armazém (1)
- Conferente (1)
- Enfermeiro (6)
- Motorista carreteiro cnh E (10)
- Operador de call center (10)
- Porteiro (1)
- Recepcionista (3)
- Técnico de enfermagem (6)
- Vendedor (2)
Sine da Serra
Como se candidatar: os interessados devem comparecer na agência, localizada no bairro Portal de Jacaraípe, no Pró-cidadão, das 8 às 17 horas.
- Vagas: 286
- Ajudante de carga e descarga de mercadoria (30)
- Ajudante de cozinha (4)
- Analista administrativo (1)
- Analista contábil (2)
- Assistente de qualidade (1)
- Atendente de lanchonete (1)
- Atendente de mesa (2)
- Auxiliar administrativo pcd (10)
- Auxiliar administrativo (1)
- Auxiliar contábil (2)
- Auxiliar de contabilidade (1)
- Auxiliar de estoque pcd (14)
- Auxiliar de limpeza (30)
- Auxiliar de logística pcd (4)
- Auxiliar de logística (10)
- Auxiliar de serviços gerais pcd (2)
- Avaliador de automóveis (4)
- Caixa (1)
- Capoteiro (1)
- Carpinteiro (8)
- Conferente de carga e descarga (2)
- Conferente mercadoria - exceto carga e descarga (2)
- Cozinheira (1)
- Cozinheiro de restaurante (2)
- Cozinheiro (1)
- Eletricista pcd (3)
- Eletricista (1)
- Embalador a mão pcd (10)
- Encarregado de montagem (2)
- Enfermeiro pcd (1)
- Especialista em engenharia civil (1)
- Fiscal de loja (6)
- Forneiro de padaria (1)
- Garçom (4)
- Instrutor de informática (1)
- Líder de manutenção mecânica pcd (1)
- Lixador de peças de metal (25)
- Mecânico de veículos (1)
- Mestre de obras (11)
- Montador (1)
- Montador de andaimes (2)
- Montador de estruturas metálicas (2)
- Montador (1)
- Motoboy - motofretista (1)
- Oficial de manutenção civil (5)
- Operador de caldeira (1)
- Operador de inspeção de qualidade (1)
- Operador de retroescavadeira (5)
- Operador de teleatendimento ativo - telemarketing (1)
- Operador eletromecânico (1)
- Padeiro (3)
- Pintor (4)
- Serralheiro de alumínio (1)
- Serralheiro de ferro (2)
- Serralheiro (2)
- Soldador (31)
- Técnico de enfermagem pcd (1)
- Técnico de qualidade (1)
- Técnico em administração (1)
- Técnico em segurança do trabalho (2)
- Técnico mecânico industrial (3)
- Vendedor de serviços (1)
- Vendedor interno (6)
- Vidraceiro (2)
Sine de Vitória
Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência que funciona na Casa do Cidadão, Avenida Maruípe, 2.544, Itararé, das 8h às 17h.
- Vagas: 101
- Ajudante de carga e descarga de mercadoria pcd (1)
- Ajudante de cozinha (4)
- Ajudante de obras (10)
- Ajudante de pasteleiro (2)
- Assistente administrativo (1)
- Atendente de lanchonete (1)
- Atendente do setor de frios e laticínios (2)
- Auxiliar de confeitaria (1)
- Auxiliar de cozinha (4)
- Auxiliar de marceneiro (1)
- Auxiliar de mecânico de autos (2)
- Auxiliar mecânico de refrigeração (1)
- Cabista (1)
- Caixa de bar, lanchonetes e restaurantes (2)
- Caixa no comércio (1)
- Consultor de vendas (2)
- Controlador de serviços de produção (1)
- Costureira em geral (1)
- Cozinheiro geral (4)
- Eletricista de instalações (1)
- Garçom (9)
- Gerente de loja e supermercado (1)
- Lavador de veículos (1)
- Marceneiro (3)
- Mecânico de refrigeração (2)
- Mecânico de veículos automotores a diesel (exceto tratores) (2)
- Motofretista (1)
- Musicoterapeuta (1)
- Operador de caixa (1)
- Pedreiro (14)
- Pintor de obras (15)
- Promotor de vendas (2)
- Recreador (1)
- Serralheiro (1)
- Subchefe de loja (operações comerciais) (1)
- Vendedor pracista (3)
Agência de Emprego do Viana
Como se candidatar: os interessados em alguma das vagas podem enviar o currículo para o e-mail [email protected].
- Vagas: 83
- Ajudante de obras (10)
- Atendente de SAC (1)
- Auxiliar de infocenter (5)
- Auxiliar de lavanderia (2)
- Auxiliar de mecânico (1)
- Auxiliar de obra (5)
- Auxiliar de serviços gerais (1)
- Camareira (5)
- Moleiro (2)
- Motorista (10)
- Oficial pleno (5)
- Operador de carga e descarga (30)
- Recepcionista (2)
- Supervisor de rota (1)
- Supervisor operacional (2)
- Técnico de segurança no trabalho (1)
Sine de Cariacica
Como se candidatar: o trabalhador deve procurar a agência que funciona no Faça Fácil, Av. Aloizio Santos, 500, Santo André, Cariacica.
- Vagas: 99
- Açougueiro (3)
- Ajudante de estruturas metálicas (5)
- Analista de folha de pagamento (1)
- Arrematadeira (2)
- Assistente de vendas (2)
- Atendente central de telemarketing (50)
- Atendente de farmácia (1)
- Auxiliar de marceneiro (1)
- Auxiliar mecânico de refrigeração (1)
- Caixa de bar (1)
- Coordenador de projetos (1)
- Engenheiro mecânico (1)
- Garçom de bar (1)
- Ilustrador (1)
- Marceneiro (2)
- Mecânico de automóvel (1)
- Mecânico de refrigeração (1)
- Montador de estruturas metálicas (5)
- Motorista entregador (1)
- Nutricionista (8)
- Padeiro (2)
- Passadeira (3)
- Pedreiro (1)
- Representante comercial (1)
- Serralheiro (1)
- Vendedor (1)
- Zelador (1)
Sine de Aracruz
Como se candidatar: o atendimento aos candidatos ocorre na Rua Alegria 795, Bairro Polivalente, das 8 às 17 horas.
- Vagas: 160
- Ajudante de obras (5)
- Analista de subcontratação (1)
- Assistente de operações (1)
- Assistente de produção (5)
- Assistente social (1)
- Auxiliar de padaria (2)
- Caldeireiro (4)
- Carpinteiro (2)
- Designer gráfico (2)
- Eletricista automotivo (1)
- Empregada doméstica (1)
- Encanador (3)
- Fisioterapeuta (2)
- Funileiro montador (6)
- Funileiro traçador (1)
- Gerente de loja (1)
- Isolador (2)
- Lavador de veículos (1)
- Líder de isolamento (2)
- Lixador (26)
- Maçariqueiro (9)
- Mecânico automotivo (1)
- Mecânico diesel (1)
- Mecânico e instalador de ar condicionado (1)
- Mergulhador (2)
- Operador de equipamento guindaste de esteira e treliçado (10)
- Operador de equipamento escavadeira (10)
- Operador de equipamento caçamba (10)
- Operador de roçadeira (1)
- Psicólogo (2)
- Soldador mig (40)
- Técnico industrial (2)
- Vendedor (2)
Balcão de Oportunidade de Emprego de Baixo Guandu
Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade, das 7 às 16 horas, que fica na Rua Milagres Júnior, 119, Centro, próximo à praça do Jardim.
- Vagas: 46
- Ajudante prático (1)
- Auxiliar de produção (1)
- Ajudante de vidraceiro (3)
- Administração (1)
- Auxiliar de churrasqueiro (1)
- Auxiliar de escritório (1)
- Auxiliar de cozinha (2)
- Auxiliar de crediário (1)
- Auxiliar de serviços gerais (2)
- Açougueiro (1)
- Barbeiro (1)
- Consultor técnico de campo (1)
- Chapeiro (1)
- Copeira (1)
- Cozinheira (3)
- Costureira (1)
- Doméstica (1)
- Eletricista automotivo (1)
- Garçom (1)
- Marceneiro (1)
- Merendeira (1)
- Mecânico de refrigeração (1)
- Montador de andaime (5)
- Nutricionista (1)
- Oleiro (1)
- Produção (5)
- Pedreiro oficial (2)
- Recepcionista (1)
- Soldador mecânico (1)
- Soldador mig (1)
- Trabalhador volante da agricultura (1)
- Vidraceiro (1)
- Vendedor (2)
Sine de Cachoeiro de Itapemirim
Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade, das 8 às 17 horas, que fica na Av. Beira Rio, 141. Edifício Portela, Bairro Guandu.
- Vagas: 71
- Ajudante de carga e descarga de mercadoria (5)
- Alinhador (carreta e caminhão) (1)
- Atendente /garçom (1)
- Auxiliar de elétrica (1)
- Auxiliar de mecânica industrial (1)
- Auxiliar em saúde bucal (1)
- Carpinteiro (4)
- Chefe de cozinha (1)
- Cirurgião dentista (2)
- Cortador de mármore (4)
- Costureira (3)
- Cozinheiro de restaurante (1)
- Cozinheiro geral (1)
- Dentista (1)
- Eletricista de automóveis (1)
- Eletricista de instalações (2)
- Eletricista industrial (5)
- Ensacador (8)
- Estampador de tecidos (1)
- Gerente industrial (1)
- Jardineiro (1)
- Líder operacional (1)
- Mecânico de refrigeração (1)
- Mecânico industrial (5)
- Montador (1)
- Motorista de caminhão munck (2)
- Operador de manipulador telescópico (1)
- Operador de trator (1)
- Ortodontista (2)
- Recepcionista, em geral (1)
- Repositor de mercadorias (2)
- Supervisor comercial (1)
- Técnico de projetos e controle de obras pcd (1)
- Técnico em segurança no trabalho (1)
- Vendedor em comércio atacadista (1)
- Vendedor interno (2)
- Vendedor porta a porta (1)
- Zelador (1)
Sine de Linhares
Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência, das 8 às 13 horas, localizada na Av. Governador Carlos Lindenberg, 660, Centro.
- Vagas: 115
- Agente de microcrédito (1)
- Ajudante de produção (20)
- Analista administrativo (1)
- Analista de expedição (1)
- Assistente de cobrança (1)
- Atendente / caixa (1)
- Auxiliar de carga e descarga (7)
- Auxiliar de depósito (2)
- Auxiliar de departamento pessoal (1)
- Auxiliar de expedição (5)
- Auxiliar de obras (4)
- Balconista (1)
- Bombeiro hidráulico (1)
- Carpinteiro (2)
- Cobrador / entregador (1)
- Conferente (4)
- Consultor de vendas externas (1)
- Eletricista de carro (1)
- Entregador (4)
- Expedidor (4)
- Instalador de máquinas (3)
- Instalador de painel (2)
- Mecânico de manutenção de empilhadeiras (1)
- Mecânico de motos (1)
- Mecânico de pesados (2)
- Oficial (pedreiro) (14)
- Operador de carregadeira (1)
- Operador de escavadeira (1)
- Operador de ete/eta (1)
- Operador de máquinas (2)
- Operador de motoniveladora (1)
- Profissional de logística (1)
- Publicitário júnior (1)
- Representante comercial (1)
- Supervisor de produção (1)
- Sushiman (3)
- Técnico de manutenção predial (1)
- Técnico de campo (1)
- Técnico em cabeamento (4)
- Trabalhador rural (1)
- Vendedor (1)
- Vendedor de festa (2)
- Vendedor de peças automotivas (1)
- Vendedor externo (2)
- Vendedor interno (3)
Sine de Nova Venécia
Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência, das 8 às 17 horas, localizada na Rua Jussara, 10, Margareth, Nova Venécia - ES
- Vagas: 45
- Ajudante civil (6)
- Armador (1)
- Assistente administrativo (1)
- Atendente comercial (1)
- Auxiliar de churrasqueiro (1)
- Auxiliar de escritório (1)
- Auxiliar de serviços gerais (1)
- Auxiliar de serviços gerais (3)
- Balconista de farmácia (1)
- Balconista de padaria pcd (1)
- Carpinteiro (1)
- Consultor externo (5)
- Estagiário de Educação Física (1)
- Operador de caixa pcd (1)
- Pedreiro (2)
- Perfumista de farmácia (1)
- Professor de educação física (1)
- Recepcionista (1)
- Representante de Negócios (3)
- Técnico em informática (1)
- Trabalhador rural (8)
- Vendedor (2)
- Vendedor interno (1)
Sine de São Mateus
Como se candidatar: a unidade já realiza atendimento presencial, mas em virtude da pandemia, o currículo também será recolhido via e-mail ([email protected] ou [email protected]), que deverá conter o nome, o cargo e o número do PIS do trabalhador. Caso seja necessário a presença do trabalhador, a agência entra em contato por telefone, para atendimento agendado.
- Vagas: 108
- Agente de microcrédito urbano (1)
- Ajudante geral (4)
- Ajudante de obras (1)
- Atendente de loja pcd (1)
- Atendente de padaria (1)
- Ajudante de padeiro (1)
- Ajudante de motorista (1)
- Ajudante de pizzaiolo (forneiro) (2)
- Auxiliar administrativo (1)
- Assistente de T.I pcd (1)
- Auxiliar de estoque (1)
- Auxiliar de cozinha (2)
- Auxiliar de eletricista (2)
- Auxiliar de serviços gerais (2)
- Auxiliar de serviços gerais pcd (1)
- Auxiliar de departamento pessoal pcd (1)
- Auxiliar administrativo (1)
- Auxiliar de açougue (1)
- Auxiliar de mecânico diesel (2)
- Auxiliar de serviços gerais (1)
- Balconista atendente (1)
- Bombeiro hidráulico (1)
- Caldeireiro (1)
- Caldeireiro (10)
- Confeiteiro (1)
- Costureira (1)
- Cozinheiro (1)
- Conferente (3)
- Coletor de lixo pcd (1)
- Chapeiro (1)
- Consultor de vendas (1)
- Cozinheiro (1)
- Estoquista (1)
- Estágio (área administrativa) (1)
- Eletricista de automóvel (3)
- Funileiro (1)
- Fisioterapeuta (1)
- Garçom (2)
- Gerente geral (1)
- Gerente de restaurante (1)
- Limpador de sofá (1)
- Marceneiro (1)
- Mecânico alinhador (1)
- Mecânico de caminhão (1)
- Mecânico industrial (1)
- Mecânico de veículos (1)
- Montador automotivo (1)
- Motorista de caminhão (2)
- Nutricionista (1)
- Operador de empilhadeira (3)
- Operador de exploração de petróleo (1)
- Operador de caixa (1)
- Pedreiro (4)
- Padeiro (1)
- Panfleteiro (1)
- Projetista de móveis (1)
- Publicitário Jr (1)
- Promotor de vendas júnior (1)
- Recepcionista atendente (1)
- Supervisor de loja (1)
- Técnico em mecânica (1)
- Trabalhador rural (1)
- Técnico de instalação de internet (2)
- Torneiro (2)
- Vendedor (10)
- Vigilante (1)
- Vendedor interno (3)