Sines abrem 1.841 vagas de emprego e estágio no ES

Candidatos procuram emprego no Sine da Serra Crédito: Eduardo Dias

As agências do Sine e do Trabalhador do Espírito Santo oferecem 1.841 vagas de emprego para todos os níveis de escolaridade nesta segunda-feira (6). Atendente, balconista, carpinteiro, entregador, soldador, padeiro, manicure, operador de ETE/ETA e vendedor estão entre as oportunidades disponíveis.

Os interessados devem procurar uma das unidades, conforme o modelo de atendimento de cada uma delas. É bom lembrar que é necessário levar os documentos pessoais. As oportunidades são atualizadas todos os dias e podem ser retiradas do sistema, sem aviso prévio, à medida que forem preenchidas.

Os postos na Grande Vitória estão disponíveis nos Sines de Vila Velha (115), Cariacica (99), Serra (286) e Vitória (101), além da Agência do Trabalhador de Cariacica (612) e da Agência de Emprego de Viana (83).

Há ainda chances nas unidades de Aracruz (160), Cachoeiro de Itapemirim (71), Linhares (115), Nova Venécia (45) e São Mateus (108). Vagas ainda no Balcão de Oportunidades de Baixo Guandu.

Confira as vagas

Sine de Vila Velha

Como se candidatar: os interessados devem fazer o agendamento no os interessados devem fazer o agendamento no site da prefeitura . O atendimento ocorre na sede do Sine, que funciona na Vila do Empreendedor, no subsolo do Boulevard Shopping.

Vagas: 115

115 Açougueiro (7)

Ajudante de carga e descarga de mercadoria (4)

Ajudante de estruturas metálicas (3)

Ajudante de serralheiro (1)

Assistente administrativo (1)

Atendente de padaria (5)

Auxiliar de armazenamento (5)

Auxiliar de cozinha (9)

Auxiliar de estoque (1)

Auxiliar de logística (3)

Auxiliar financeiro (3)

Cabeleireiro tinturista (2)

Consultor de vendas (2)

Costureira de máquinas industriais (1)

Eletricista de manutenção em geral (1)

Manicure (8)

Marceneiro (2)

Mecânico de automóvel (4)

Mecânico de manutenção de máquinas de construção civil (1)

Mecânico de motor a diesel (2)

Mecânico de veículos (1)

Montador (3)

Motorista carreteiro (2)

Motorista de automóveis (1)

Office-boy (1)

Operador de caixa (4)

Operador de máquina copiadora (exceto operador de gráfica rápida) (1)

Padeiro (1)

Pintor industrial (1)

Promotor de vendas (11)

Repositor - em supermercados (3)

Serralheiro (2)

Soldador (1)

Subgerente de loja (operações comerciais) (1)

Técnico de rede (telecomunicações) (8)

Técnico em fibras ópticas (2)

Técnico mecânico (3)

Vendedor interno (3)

Vistoriador de risco de auto (1)

Agência do Trabalhador de Cariacica

Como se candidatar: a agência retoma os atendimentos presenciais, sem a necessidade de agendamento. A unidade funciona na Avenida Kleber Andrade, nº 5, no bairro Rio Branco, das 8 às 15 horas. Por meio do WhatsApp da agência, os candidatos também poderão ter acesso às listas das vagas de emprego, acompanhar processo seletivo e tirar dúvidas sobre agendamento e como se candidatar às vagas oferecidas semanalmente. Os munícipes podem enviar mensagens para o número (27) 98831-6008, de segunda a sexta, das 8h às 16 horas.

Vagas: 612

612 Açougueiro (3)

Ajudante (6)

Ajudante de caminhão e armazém (7)

Ajudante de carga e descarga (1)

Ajudante de mecânico (4)

Ajudante de obras (4)

Ajudante de padeiro (1)

Ajudante de serralheiro (1)

Ajudante de serviços gerais (5)

Amarrador cnh B (1)

Analista de compras (1)

Analista de contas a pagar e receber (1)

Analista de departamento pessoal (1)

Assistente administrativo (1)

Assistente de e-commerce (10)

Assistente de estoque jr. (25)

Assistente de licitação (1)

Assistente de transporte (2)

Assistente de vendas (1)

Assistente financeiro administrativo (1)

Assistente operacional (2)

Atendente de loja (1)

Atendente de telemarketing (1)

Auxiliar administrativo (1)

Auxiliar de carga e descarga (18)

Auxiliar de compras (1)

Auxiliar de confeitaria (1)

Auxiliar de cozinha (3)

Auxiliar de cozinha (doceria) (2)

Auxiliar de depósito (1)

Auxiliar de estoque (1)

Auxiliar de expedição (100)

Auxiliar de logística (25)

Auxiliar de manutenção automotivo (2)

Auxiliar de produção (16)

Auxiliar de rh (1)

Auxiliar de sac (atendimento ao cliente) (1)

Auxiliar de serviços gerais (54)

Auxiliar de setor comercial (1)

Auxiliar de vendas (1)

Auxiliar financeiro (2)

Auxiliar operacional de pátio (3)

Auxiliar operacional logístico e de armazém (1)

Babá (1)

Balconista (4)

Balconista de farmácia (3)

Balconista forneira (1)

Caixa (1)

Camareira (10)

Carga e descarga (20)

Carpinteiro (8)

Comprador (a) (1)

Conferente (2)

Consultor comercial (1)

Cozinheira (2)

Doméstica (5)

Eletricista automotivo (1)

Eletricista industrial (1)

Eletricista predial/industrial (1)

Embalador (4)

Estágio ensino médio (3)

Estoquista (20)

Fiscal de loja (7)

Lavador automotivo (1)

Manobrista (1)

Marceneiro (4)

Mecânico de manutenção (11)

Mecânico de refrigeração (1)

Mecânico diesel (1)

Mecânico montador (2)

Motoboy cnh A (1)

Motorista (4)

Motorista carreteiro (1)

Motorista carreteiro cnh E (10)

Motorista cegonheiro cnh E (1)

Motorista cnh C (1)

Motorista cnh D (3)

Motorista de caminhão cnh D (1)

Motorista entregador cnh C ou D (2)

Motorista parqueador cnh B (1)

Motorista truck (2)

Operador de caixa (3)

Operador de call center (10)

Operador de máquinas pesadas (2)

Operador de pdi (1)

Operador de perecíveis (3)

Operador industrial (5)

Pedreiro pleno (1)

Perfumista (3)

Planejador e controlador de manutenção (1)

Promotor de vendas (1)

Recepcionista (3)

Recuperador de crédito (2)

Repositor (3)

Sac (1)

Saladeira (1)

Serralheiro (2)

Soldador (2)

Soldador de chaparia (1)

Técnico de manutenção em ar condicionado automotivo (1)

Técnico de segurança do trabalho (2)

Vendedor (2)

Vendedor (a) (1)

Vendedor externo (10)

Vendedora (1)

Vagas para pessoas com deficiência:

Ajudante de carga e descarga (10)

Amarrador cnh B (3)

Assistente de departamento pessoal (1)

Atendente de loja (2)

Auxiliar administrativo (7)

Auxiliar administrativo e financeiro (1)

Auxiliar de farmácia (1)

Auxiliar de limpeza (1)

Auxiliar de manutenção automotivo (3)

Auxiliar de produção (4)

Auxiliar de saúde bucal (1)

Auxiliar de transportes (10)

Auxiliar operacional logístico e de armazém (1)

Conferente (1)

Enfermeiro (6)

Motorista carreteiro cnh E (10)

Operador de call center (10)

Porteiro (1)

Recepcionista (3)

Técnico de enfermagem (6)

Vendedor (2)

Sine da Serra

Como se candidatar: os interessados devem comparecer na agência, localizada no bairro Portal de Jacaraípe, no Pró-cidadão, das 8 às 17 horas.

Vagas: 286

286 Ajudante de carga e descarga de mercadoria (30)

Ajudante de cozinha (4)

Analista administrativo (1)

Analista contábil (2)

Assistente de qualidade (1)

Atendente de lanchonete (1)

Atendente de mesa (2)

Auxiliar administrativo pcd (10)

Auxiliar administrativo (1)

Auxiliar contábil (2)

Auxiliar de contabilidade (1)

Auxiliar de estoque pcd (14)

Auxiliar de limpeza (30)

Auxiliar de logística pcd (4)

Auxiliar de logística (10)

Auxiliar de serviços gerais pcd (2)

Avaliador de automóveis (4)

Caixa (1)

Capoteiro (1)

Carpinteiro (8)

Conferente de carga e descarga (2)

Conferente mercadoria - exceto carga e descarga (2)

Cozinheira (1)

Cozinheiro de restaurante (2)

Cozinheiro (1)

Eletricista pcd (3)

Eletricista (1)

Embalador a mão pcd (10)

Encarregado de montagem (2)

Enfermeiro pcd (1)

Especialista em engenharia civil (1)

Fiscal de loja (6)

Forneiro de padaria (1)

Garçom (4)

Instrutor de informática (1)

Líder de manutenção mecânica pcd (1)

Lixador de peças de metal (25)

Mecânico de veículos (1)

Mestre de obras (11)

Montador (1)

Montador de andaimes (2)

Montador de estruturas metálicas (2)

Montador (1)

Motoboy - motofretista (1)

Oficial de manutenção civil (5)

Operador de caldeira (1)

Operador de inspeção de qualidade (1)

Operador de retroescavadeira (5)

Operador de teleatendimento ativo - telemarketing (1)

Operador eletromecânico (1)

Padeiro (3)

Pintor (4)

Serralheiro de alumínio (1)

Serralheiro de ferro (2)

Serralheiro (2)

Soldador (31)

Técnico de enfermagem pcd (1)

Técnico de qualidade (1)

Técnico em administração (1)

Técnico em segurança do trabalho (2)

Técnico mecânico industrial (3)

Vendedor de serviços (1)

Vendedor interno (6)

Vidraceiro (2)

Sine de Vitória

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência que funciona na Casa do Cidadão, Avenida Maruípe, 2.544, Itararé, das 8h às 17h.

Vagas: 101

101 Ajudante de carga e descarga de mercadoria pcd (1)

Ajudante de cozinha (4)

Ajudante de obras (10)

Ajudante de pasteleiro (2)

Assistente administrativo (1)

Atendente de lanchonete (1)

Atendente do setor de frios e laticínios (2)

Auxiliar de confeitaria (1)

Auxiliar de cozinha (4)

Auxiliar de marceneiro (1)

Auxiliar de mecânico de autos (2)

Auxiliar mecânico de refrigeração (1)

Cabista (1)

Caixa de bar, lanchonetes e restaurantes (2)

Caixa no comércio (1)

Consultor de vendas (2)

Controlador de serviços de produção (1)

Costureira em geral (1)

Cozinheiro geral (4)

Eletricista de instalações (1)

Garçom (9)

Gerente de loja e supermercado (1)

Lavador de veículos (1)

Marceneiro (3)

Mecânico de refrigeração (2)

Mecânico de veículos automotores a diesel (exceto tratores) (2)

Motofretista (1)

Musicoterapeuta (1)

Operador de caixa (1)

Pedreiro (14)

Pintor de obras (15)

Promotor de vendas (2)

Recreador (1)

Serralheiro (1)

Subchefe de loja (operações comerciais) (1)

Vendedor pracista (3)

Agência de Emprego do Viana

Como se candidatar: os interessados em alguma das vagas podem enviar o currículo para o e-mail os interessados em alguma das vagas podem enviar o currículo para o e-mail [email protected]

Vagas: 83

83 Ajudante de obras (10)

Atendente de SAC (1)

Auxiliar de infocenter (5)

Auxiliar de lavanderia (2)

Auxiliar de mecânico (1)

Auxiliar de obra (5)

Auxiliar de serviços gerais (1)

Camareira (5)

Moleiro (2)

Motorista (10)

Oficial pleno (5)

Operador de carga e descarga (30)

Recepcionista (2)

Supervisor de rota (1)

Supervisor operacional (2)

Técnico de segurança no trabalho (1)

Sine de Cariacica

Como se candidatar: o trabalhador deve procurar a agência que funciona no Faça Fácil, Av. Aloizio Santos, 500, Santo André, Cariacica.

Vagas: 99

99 Açougueiro (3)

Ajudante de estruturas metálicas (5)

Analista de folha de pagamento (1)

Arrematadeira (2)

Assistente de vendas (2)

Atendente central de telemarketing (50)

Atendente de farmácia (1)

Auxiliar de marceneiro (1)

Auxiliar mecânico de refrigeração (1)

Caixa de bar (1)

Coordenador de projetos (1)

Engenheiro mecânico (1)

Garçom de bar (1)

Ilustrador (1)

Marceneiro (2)

Mecânico de automóvel (1)

Mecânico de refrigeração (1)

Montador de estruturas metálicas (5)

Motorista entregador (1)

Nutricionista (8)

Padeiro (2)

Passadeira (3)

Pedreiro (1)

Representante comercial (1)

Serralheiro (1)

Vendedor (1)

Zelador (1)

Sine de Aracruz

Como se candidatar: o atendimento aos candidatos ocorre na Rua Alegria 795, Bairro Polivalente, das 8 às 17 horas.

Vagas: 160

160 Ajudante de obras (5)

Analista de subcontratação (1)

Assistente de operações (1)

Assistente de produção (5)

Assistente social (1)

Auxiliar de padaria (2)

Caldeireiro (4)

Carpinteiro (2)

Designer gráfico (2)

Eletricista automotivo (1)

Empregada doméstica (1)

Encanador (3)

Fisioterapeuta (2)

Funileiro montador (6)

Funileiro traçador (1)

Gerente de loja (1)

Isolador (2)

Lavador de veículos (1)

Líder de isolamento (2)

Lixador (26)

Maçariqueiro (9)

Mecânico automotivo (1)

Mecânico diesel (1)

Mecânico e instalador de ar condicionado (1)

Mergulhador (2)

Operador de equipamento guindaste de esteira e treliçado (10)

Operador de equipamento escavadeira (10)

Operador de equipamento caçamba (10)

Operador de roçadeira (1)

Psicólogo (2)

Soldador mig (40)

Técnico industrial (2)

Vendedor (2)

Balcão de Oportunidade de Emprego de Baixo Guandu

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade, das 7 às 16 horas, que fica na Rua Milagres Júnior, 119, Centro, próximo à praça do Jardim.

Vagas: 46

46 Ajudante prático (1)

Auxiliar de produção (1)

Ajudante de vidraceiro (3)

Administração (1)

Auxiliar de churrasqueiro (1)

Auxiliar de escritório (1)

Auxiliar de cozinha (2)

Auxiliar de crediário (1)

Auxiliar de serviços gerais (2)

Açougueiro (1)

Barbeiro (1)

Consultor técnico de campo (1)

Chapeiro (1)

Copeira (1)

Cozinheira (3)

Costureira (1)

Doméstica (1)

Eletricista automotivo (1)

Garçom (1)

Marceneiro (1)

Merendeira (1)

Mecânico de refrigeração (1)

Montador de andaime (5)

Nutricionista (1)

Oleiro (1)

Produção (5)

Pedreiro oficial (2)

Recepcionista (1)

Soldador mecânico (1)

Soldador mig (1)

Trabalhador volante da agricultura (1)

Vidraceiro (1)

Vendedor (2)

Sine de Cachoeiro de Itapemirim

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade, das 8 às 17 horas, que fica na Av. Beira Rio, 141. Edifício Portela, Bairro Guandu.

Vagas: 71

71 Ajudante de carga e descarga de mercadoria (5)

Alinhador (carreta e caminhão) (1)

Atendente /garçom (1)

Auxiliar de elétrica (1)

Auxiliar de mecânica industrial (1)

Auxiliar em saúde bucal (1)

Carpinteiro (4)

Chefe de cozinha (1)

Cirurgião dentista (2)

Cortador de mármore (4)

Costureira (3)

Cozinheiro de restaurante (1)

Cozinheiro geral (1)

Dentista (1)

Eletricista de automóveis (1)

Eletricista de instalações (2)

Eletricista industrial (5)

Ensacador (8)

Estampador de tecidos (1)

Gerente industrial (1)

Jardineiro (1)

Líder operacional (1)

Mecânico de refrigeração (1)

Mecânico industrial (5)

Montador (1)

Motorista de caminhão munck (2)

Operador de manipulador telescópico (1)

Operador de trator (1)

Ortodontista (2)

Recepcionista, em geral (1)

Repositor de mercadorias (2)

Supervisor comercial (1)

Técnico de projetos e controle de obras pcd (1)

Técnico em segurança no trabalho (1)

Vendedor em comércio atacadista (1)

Vendedor interno (2)

Vendedor porta a porta (1)

Zelador (1)

Sine de Linhares

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência, das 8 às 13 horas, localizada na Av. Governador Carlos Lindenberg, 660, Centro.

Vagas: 115

115 Agente de microcrédito (1)

Ajudante de produção (20)

Analista administrativo (1)

Analista de expedição (1)

Assistente de cobrança (1)

Atendente / caixa (1)

Auxiliar de carga e descarga (7)

Auxiliar de depósito (2)

Auxiliar de departamento pessoal (1)

Auxiliar de expedição (5)

Auxiliar de obras (4)

Balconista (1)

Bombeiro hidráulico (1)

Carpinteiro (2)

Cobrador / entregador (1)

Conferente (4)

Consultor de vendas externas (1)

Eletricista de carro (1)

Entregador (4)

Expedidor (4)

Instalador de máquinas (3)

Instalador de painel (2)

Mecânico de manutenção de empilhadeiras (1)

Mecânico de motos (1)

Mecânico de pesados (2)

Oficial (pedreiro) (14)

Operador de carregadeira (1)

Operador de escavadeira (1)

Operador de ete/eta (1)

Operador de máquinas (2)

Operador de motoniveladora (1)

Profissional de logística (1)

Publicitário júnior (1)

Representante comercial (1)

Supervisor de produção (1)

Sushiman (3)

Técnico de manutenção predial (1)

Técnico de campo (1)

Técnico em cabeamento (4)

Trabalhador rural (1)

Vendedor (1)

Vendedor de festa (2)

Vendedor de peças automotivas (1)

Vendedor externo (2)

Vendedor interno (3)

Sine de Nova Venécia

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência, das 8 às 17 horas, localizada na Rua Jussara, 10, Margareth, Nova Venécia - ES

Vagas: 45

45 Ajudante civil (6)

Armador (1)

Assistente administrativo (1)

Atendente comercial (1)

Auxiliar de churrasqueiro (1)

Auxiliar de escritório (1)

Auxiliar de serviços gerais (1)

Auxiliar de serviços gerais (3)

Balconista de farmácia (1)

Balconista de padaria pcd (1)

Carpinteiro (1)

Consultor externo (5)

Estagiário de Educação Física (1)

Operador de caixa pcd (1)

Pedreiro (2)

Perfumista de farmácia (1)

Professor de educação física (1)

Recepcionista (1)

Representante de Negócios (3)

Técnico em informática (1)

Trabalhador rural (8)

Vendedor (2)

Vendedor interno (1)

Sine de São Mateus

Como se candidatar: a unidade já realiza atendimento presencial, mas em virtude da pandemia, o currículo também será recolhido via e-mail ( a unidade já realiza atendimento presencial, mas em virtude da pandemia, o currículo também será recolhido via e-mail ( [email protected] ou [email protected] ), que deverá conter o nome, o cargo e o número do PIS do trabalhador. Caso seja necessário a presença do trabalhador, a agência entra em contato por telefone, para atendimento agendado.