Feirão do emprego em Viana oferece mais de 2.300 vagas nesta quinta-feira (2)

Publicado em 1 de outubro de 2025 às 10:51
A Agência de Empregos de Viana realiza nesta quinta-feira (2) o 2º Feirão de Empregos, com mais de 2.300 vagas. O evento acontece a partir das 8h, na praça do Centro Multiuso É Pra Já, em Marcílio de Noronha.
Para participar, o candidato deve levar um currículo atualizado e documento com foto.
Há postos para promotor de vendas, motorista, açougueiro, operador de caixa, auxiliar de serviços gerais, repositor, auxiliar de logística, atendente de relacionamento, entre outras oportunidades.
De acordo com a prefeitura, as vagas são para trabalhar nas seguintes empresas: Frigorifico Zucoloto, Grupo Carone, Center RH, Perfil Alumínio, Primor, Grupo Santa Zita, Villoni, Bem Fruti, Grupo Oré, Grupo Tristão, Grupo RD Saúde, Alinutri, RH EVO, Grupo Coutinho, Grupo Vila Vitória, Grupo Argalit, Grupo Condonal, Ativa Logística, Luvep Volvo, Mega Grill, Casagrande Supermercados, DHL, Nova Via Autopeças, Transportes Poloni, Frilog Transportes, DAF - Vitória Caminhões, BH, CIA Facility, Unimarka, Ybera, Azzas, Tubos Viana, Eurotextil Comércio e Importações, Sollo Brasil, Randon Sobrerodas, Dynamis, Monte Sion, Lojas Avenida, Randstad Operacional, Fotus Distribuidora Solar, Transilva, Patrus Transportes e Miranda Grill.
O evento contará ainda com a participação do Senac, com orientações de como se comportar em entrevistas; e Grau Técnico, com atendimento de massagem relaxante.
O prefeito de Viana, Wanderson Bueno (Podemos), ressalta que para esta edição foi ampliada a oferta de oportunidade e a participação de empresas.
“Somos a cidade que mais gera empregos per capita na Grande Vitória por conta do nosso ambiente de negócios favorável e por políticas públicas como essa, que visam conectar empresas e trabalhadores para transformar a vida de muitas famílias vianenses”, afirma.
