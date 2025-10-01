Oportunidades

Feirão do emprego em Viana oferece mais de 2.300 vagas nesta quinta-feira (2)

Há postos para promotor de vendas, motorista, açougueiro, operador de caixa, auxiliar de serviços gerais, repositor, auxiliar de logística, atendente de relacionamento, entre outras oportunidades

Publicado em 1 de outubro de 2025 às 10:51

Agência de Empregos de Viana Crédito: Divulgação/Prefeitura de Viana

A Agência de Empregos de Viana realiza nesta quinta-feira (2) o 2º Feirão de Empregos, com mais de 2.300 vagas. O evento acontece a partir das 8h, na praça do Centro Multiuso É Pra Já, em Marcílio de Noronha.

Para participar, o candidato deve levar um currículo atualizado e documento com foto.

Há postos para promotor de vendas, motorista, açougueiro, operador de caixa, auxiliar de serviços gerais, repositor, auxiliar de logística, atendente de relacionamento, entre outras oportunidades.

De acordo com a prefeitura, as vagas são para trabalhar nas seguintes empresas: Frigorifico Zucoloto, Grupo Carone, Center RH, Perfil Alumínio, Primor, Grupo Santa Zita, Villoni, Bem Fruti, Grupo Oré, Grupo Tristão, Grupo RD Saúde, Alinutri, RH EVO, Grupo Coutinho, Grupo Vila Vitória, Grupo Argalit, Grupo Condonal, Ativa Logística, Luvep Volvo, Mega Grill, Casagrande Supermercados, DHL, Nova Via Autopeças, Transportes Poloni, Frilog Transportes, DAF - Vitória Caminhões, BH, CIA Facility, Unimarka, Ybera, Azzas, Tubos Viana, Eurotextil Comércio e Importações, Sollo Brasil, Randon Sobrerodas, Dynamis, Monte Sion, Lojas Avenida, Randstad Operacional, Fotus Distribuidora Solar, Transilva, Patrus Transportes e Miranda Grill.

O evento contará ainda com a participação do Senac, com orientações de como se comportar em entrevistas; e Grau Técnico, com atendimento de massagem relaxante.

O prefeito de Viana, Wanderson Bueno (Podemos), ressalta que para esta edição foi ampliada a oferta de oportunidade e a participação de empresas.

“Somos a cidade que mais gera empregos per capita na Grande Vitória por conta do nosso ambiente de negócios favorável e por políticas públicas como essa, que visam conectar empresas e trabalhadores para transformar a vida de muitas famílias vianenses”, afirma.

Confira as vagas

FRIGORÍFICO ZUCOLOTO

Auxiliar de abate (5)

Auxiliar de produção (5)

Auxiliar de limpeza industrial (3)

Auxiliar de limpeza industrial - noturno (5)

Auxiliar de inspeção de qualidade (1)

GRUPO CARONE

Operador de caixa (6)

Embalador (6)

Repositor de mercearia (4)

Repositor de perecíveis (setor de frios) (5)

Balconista de perecíveis (5)

Balconista de padaria (3)

Auxiliar de padaria (3)

Padeiro (3)

Açougueiro (3)

Auxiliar de açougueiro (3)

Pizzaiolo (3)

Ajudante de recebimento de mercadorias (4)

Conferente (3)

Ajudante de entrega (5)

Auxiliar encarregado recebimento mercadoria (5)

CENTER RH

Coordenador (a) administrativo - Vila Velha (1)

Atendente de loja - Serra (1)

Técnico em ar condicionado / eletricista - Vitória (1)

Programador de produção - Serra (1)

Oficial de rede - Vitória (1)

Auxiliar de almoxarifado - Cariacica (1)

Agente de vendas - Cariacica (1)

Vendedor (a) - Vitória (1)

Auxiliar de reversão / retenção - Vila Velha (1)

Auxiliar de expedição - Vila Velha (1)

Auxiliar de logística - Vila Velha (1)

Auxiliar de imobiliária - Cariacica (1)

Auxiliar de vendas - Vila Velha (1)

Supervisor de vendas (PJ) - Vila Velha (1)

Estágio psicopedagogia - Serra (1)

Estágio técnico em eletrônica / técnico em mecânica / técnico em eletrotécnica / técnico automação - Vila Velha (1)

Estágio Pedagogia - Vila Velha (1)

Estágio Fonoaudiologia - Serra (1)

Estágio Psicologia - Serra (1)

Estágio Técnico ou Superior em Administração / Secretariado - Cariacica (1)

Estágio Administração/Processos Gerenciais / Gestão Hospitalar - Cariacica (1)

Estágio Ensino Médio - Vitória (1)

Estágio Pedagogia / Letras - Vitória (1)

Estágio Administração / Ciências Contábeis / Processos Gerenciais - Vitória (1)

Estágio Pedagogia - Vitória (1)

Estágio Ensino Médio / Técnico Administração / Técnico Logística / Comércio Exterior - Vitória (1)

Estágio Jornalismo - Vitória (1)

Estágio Ensino Médio - Serra (1)

Estágio Técnico / Superior em Logística - Serra (1)

Estágio Educação Física - Vila Velha (1)

Estágio Técnico / Superior em Administração - Vila Velha (1)

Estágio Marketing / Publicidade e Propaganda / Jornalismo - Vitória (1)

Estágio Ensino Médio - Serra (1)

Estágio Administração / Ciências Contábeis - Vitória (1)

Estágio Terapia Ocupacional - Vila Velha (1)

PERFIL ALUMÍNIO

Assistente de PCP (1)

Estagiário da Qualidade (1)

Mantenedor de produção (23)

Mecânico especializado (1)

Operador de empilhadeira (1)

Planejador de manutenção (1)

Serralheiro (2)

PRIMOR

Conferente (23)

Motorista parqueador (64)

Motorista (8)

Auxiliar de serviços gerais (2)

Amarrador (22)

Operador de PDI (25)

GRUPO SANTA ZITA

Assistente departamento pessoal (2)

Auxiliar de borracheiro (2)

Auxiliar de refrigeração (3)

Analista de Rh pleno (formação em Psicologia) (1)

Eletricista pleno (2)

Mecânico júnior (1)

Eletricista júnior (1)

Assistente de tráfego (2)

Auxiliar de tráfego pleno PCD (1)

Motorista (30)

VILLONI

Armazenista (1)

Auxiliar de almoxarifado de peças (1)

Auxiliar de manutenção e limpeza (2)

Auxiliar de produção (13)

Masseiro (2)

Soldador (2)

Oficial pleno (2)

Operador de máquinas (4)

Zelador (5)

BEM FRUTI

Promotor de vendas / repositor (44)

Carregador (10)

Carregador PCD (5)

GRUPO ORÉ

Consultora de vendas (5)

Estagiário de vendas (2)

Atendente de ER (3)

Gerente de loja (1)

Coordenador de logística (1)

GRUPO TRISTÃO

Auxiliar de higienização (1)

Auxiliar de serviços gerais (2)

Auxiliar de operações logísticas (8)

Soldador II (1)

Soldador III (2)

GRUPO RD SAÚDE

Ajudante de caminhão (17)

Motorista (15)

ALINUTRI

Auxiliar de operação de produção (15)

Pintor (3)

Auxiliar de manutenção industrial (2)

Auxiliar de elétrica (3)

Auxiliar de serviços gerais (2)

Eletricista de manutenção (3)

Mecânico industrial (2)

Mecânico de refrigeração (1)

Auxiliar de armazém (20)

Auxiliar operacional logístico (Viagem) (30)

Vagas para PCD (5)

RH EVO

Estágio Técnico ou Superior em Administração (5)

Estágio em Educação Física (2)

GRUPO COUTINHO

Açougueiro (30)

Auxiliar de limpeza (5)

Auxiliar de produção (5)

Balconista de frios (10)

Embalador (5)

Operador de caixa (20)

Repositor (18)

GRUPO VILA VITÓRIA

Assistente de logística expedição (2)

Auxiliar de limpeza (1)

Vendedor interno (3)

Operador logístico (16)

Vendedor externo (4)

GRUPO ARGALIT

Consultor de vendas interno (2)

Separador - carga e descarga (4)

Estágio em Marketing (2)

Auxiliar de produção (4)

Operador de máquina de produção (1)

Mecânico industrial (1)

GRUPO CONDONAL

Auxiliar de serviços gerais (50)

Porteiros (30)

Artífice (10)

Jardineiro (4)

ATIVA LOGÍSTICA

Auxiliar de expedição (1)

Auxiliar de SAC (1)

Operador de empilhadeira (1)

Ajudante geral (25)

Conferente (10)

LUVEP VOLVO

Assistente administrativo (1)

Consultor de peças (1)

Analista de controladoria (1)

Funileiro/lanterneiro (1)

Auxiliar de funileiro (1)

Auxiliar de pintor (1)

Mecânico diesel (1)

Coordenador comercial plano de serviços (1)

Consultor externo de pós-venda (1)

Coordenador comercial ônibus - Pós Venda (1)

Auxiliar de mecânico (1)

Auxiliar de serviços gerais (1)

Mecatrônico (1)

Montador de veículos (1)

Consultor técnico (1)

Coordenador comercial de peças (1)

Auxiliar de estoque (1)

MEGA GRILL

Atendente de lanchonete e restaurante (4)

Serviços gerais (2)

Ajudante de cozinha (2)

Encarregado de loja (2)

CASAGRANDE SUPERMERCADOS

Carregador (matutino) (2)

Carregador (vespertino) (4)

Auxiliar de cozinha (1)

Auxiliar de serviços gerais (1)

DHL

Operador de empilhadeira (5)

Auxiliar logístico L (14)

NOVA VIA AUTOPEÇAS

Operador logístico (5)

Líder logístico (1)

TRANSPORTES POLONI

Motorista categoria D (2)

Motorista categoria E (20)

Mecânico diesel (2)

FRILOG TRANSPORTES

Motorista categoria E (26)

DAF - VITÓRIA CAMINHÕES

Lanterneiro (1)

Mecânico diesel (4)

Pintor (1)

Consultor técnico (1)

Auxiliar de reforma (2)

Auxiliar de mecânico (2)

Assistente administrativo de vendas (1)

BH

Operador de caixa (30)

Repositor (20)

Auxiliar de depósito (10)

Auxiliar de padaria (4)

Padeiro (3)

Açougueiro (10)

Balconista de açougue (10)

Atendente de frios (8)

Fiscal de loja (6)

Auxiliar de loja (10)

Orientador de estacionamento (5)

CIA FACILITY

Auxiliar de serviços gerais (30)

Recepcionista (12)

UNIMARKA

Operador de logística (1)

Motorista (5)

YBERA

Operador de empilhadeira - Viana (1)

Auxiliar de laboratório - Guarapari (1)

Auxiliar de produção - Guarapari (5)

Auxiliar de logística - Viana (5)

Auxiliar de estoque - Guarapari (3)

Encarregado de manutenção (automação) - Guarapari (1)

Auxiliar de logística (Back Office) - Viana (1)

Atendente de SAC - Viana (2)

Auxiliar de logística pesagem (Noturno) - Viana (1)

AZZAS

Analista de planejamento e controle de produção (1)

Auxiliar de logística - exclusiva para PCD (20)

Encarregado de logística (3)

Técnico de enfermagem do trabalho (1)

TUBOS VIANA

Auxiliar serviços gerais (5)

Auxiliar de concretagem (3)

Auxiliar de armador (3)

Armador (1)

Ajudante (5)

EUROTEXTIL COMÉRCIO E IMPORTAÇÕES

Ajudante de armazém (40)

SOLLO BRASIL

Atendente de relacionamento (150)

RANDON SOBRERODAS

Assistente de vendas (3)

Motorista (Categoria D) (1)

Engenheiro (estudante) (1)

DYNAMIS

Jardineiro (1)

Controlador de acesso (1)

Artífice (1)

Auxiliar de serviços gerais (1)

MONTE SION

Promotor de merchandising JR (3)

Auxiliar câmara fria (1)

Auxiliar serviços gerais (1)

Artífice (1)

Promotor vendedor JR (1)

Auxiliar de departamento pessoal (1)

LOJAS AVENIDA

Assessor de clientes (16)

Assessor visual merchandising (1)

Fiscal de loja (3)

Líder de produtos financeiros (1)

Líder de departamento - Loja (1)

Assistente administrativo (1)

Gerente de loja (1)

RANDSTAD OPERACIONAL

Auxiliar de logística (50)

FOTUS DISTRIBUIDORA SOLAR

Motorista de caminhão (2)

Ajudante de motorista (2)

Auxiliar de operações logísticas (5)

Conferente (1)

Operador de empilhadeira (1)

Auxiliar de serviços gerais (1)

TRANSILVA

Motorista cegonheiro - CNH E (50)

Motorista carreteiro - CNH E (25)

Motorista escolinha (Carreta e Cegonha) - CNH E (30)

Técnico em segurança do trabalho (1)

Estagiário de Direito (1)

Mecânico de veículos pesados (3)

Amarrador (20)

Vigia (2)

Fiscal de segurança patrimonial (3)

Auxiliar de manutenção (2)

Auxiliar de serviços gerais (3)

Operador de PDI (25)

Conferente (25)

Motorista parqueador - CNH B (40)

PATRUS TRANSPORTES

Auxiliar transporte (10)

MIRANDA GRILL

Cozinheiro (a) (2)

Ajudante de cozinha (2)

