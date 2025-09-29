Oportunidades

ES tem 6.100 vagas de emprego nesta segunda-feira (29)

Há postos para ajudante de carga e descarga de mercadoria, atendente central telemarketing, auxiliar administrativo, auxiliar de expedição, carpinteiro, copeiro de hospital, enfermeiro, entre outras chances

Publicado em 29 de setembro de 2025 às 11:12

Pedreiro em obra construção civil Crédito: Freepik

As agências do Sine e do Trabalhador do Espírito Santo têm 6.144 vagas de emprego e estágio disponíveis nesta segunda-feira (29). Os interessados devem procurar as unidades, sem esquecer de levar os documentos pessoais.

As oportunidades são atualizadas diariamente e podem ser retiradas do sistema à medida que forem preenchidas. Há postos para trabalhar na indústria, supermercado, comércio, construção civil, entre outros setores.

Confira as vagas

SINE DE VILA VELHA

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade, que funciona na Vila do Empreendedor, no subsolo do Boulevard Shopping, das 8h às 17h.

Vagas: 851. Há oportunidades para ajudante de carga e descarga de mercadoria, atendente central telemarketing, auxiliar administrativo, auxiliar de expedição, carpinteiro, copeiro de hospital, cumim, enfermeiro, entre outras chances. Veja as vagas.

AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE CARIACICA

Como se candidatar: Não há necessidade de agendamento prévio. A agência vai funcionar em um novo local: o Centro Administrativo, localizado na avenida Alice Coutinho, em Vera Cruz, ao lado da Câmara Municipal de Cariacica, das 8 às 18 horas. Por meio do WhatsApp da agência, os candidatos também poderão ter acesso às listas das vagas de emprego, acompanhar processo seletivo e tirar dúvidas sobre agendamento e como se candidatar às vagas oferecidas semanalmente. Os munícipes podem enviar mensagens para o número (27) 98831-6008, de segunda a sexta, das 8h às 16 horas.

Vagas: 1.249, sendo 417 para pessoas com deficiência. Há oportunidades para auxiliar administrativo, atendente de relacionamento, auxiliar de serviços gerais, ajudante, soldador, mecânico, limpeza, embalador, entre outros postos. Veja as vagas.

SINE DA SERRA

Como se candidatar: os interessados devem comparecer na agência, localizada no bairro Portal de Jacaraípe, no Pró-cidadão, das 8 às 17 horas.

Vagas: 1.215. Há oportunidades para açougueiro, ajudante de cozinha, assistente comercial de seguros, atendente de lanchonete, auxiliar de saúde bucal, balconista, estofador de móveis, frentista, motorista de caminhão, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE VITÓRIA

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência que funciona na Casa do Cidadão, Avenida Maruípe, 2.544, Itararé, das 8h às 17h.

Vagas: 499. Há oportunidades para analista de folha de pagamento, atendente de marketing pcd, auxiliar de limpeza, balconista, operador de caixa, pedreiro, repositor em supermercado, entre outras chances. Ao acessar o site, é necessário usar o filtro para identificar apenas as vagas do Sine da Capital. Veja as vagas.

SINE DE CARIACICA

Como se candidatar: o trabalhador deve procurar a agência que funciona no Faça Fácil, Av. Aloizio Santos, 500, Santo André, Cariacica, das 8h às 17h

Vagas: 536. Há oportunidades para analista fiscal, assistente de vendas, auxiliar de estoque, auxiliar de produção, bilheteiro de agência, consultor, eletricista, motorista de caminhão, motorista de ônibus rodoviário, padeiro, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE ANCHIETA

Como se candidatar: os interessados podem procurar a agência, das 8 às 17 horas, na Casa do Cidadão, Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 767, Centro.

Vagas: 30. Há oportunidades para ajudante de obras, pedreiro, ajudante de obra pcd, zelador pcd, vidraceiro, estofador, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade, das 8 às 17 horas, que fica na Av. Beira Rio, 141. Edifício Portela, Bairro Guandu.

Vagas: 133. Há oportunidades para auxiliar de estoque, carpinteiro, ensacador, faxineiro, motorista carreteiro, motorista de van, telefonista, resinador, entre outros postos. Veja as vagas.

AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE MARATAÍZES

Como se candidatar: o atendimento aos candidatos ocorre na Av. Rubens Rangel nº 1489 - Ed. Itamaraty, Cidade Nova, das 8 às 17 horas.

Vagas: 41. Há oportunidades para ajudante de carga e descarga de mercadoria, ajudante de padeiro, auxiliar de cozinha, trabalhador da avicultura de postura, técnico de segurança do trabalho, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE ARACRUZ

Como se candidatar: o atendimento aos candidatos ocorre na Rua Alegria 795, Bairro Polivalente, das 8 às 17 horas.

Vagas: 372. Há oportunidades para ajudante de obras, analista administrativo, auxiliar de linha de produção, auxiliar de serviços gerais, cozinheiro, encarregado de pintura, montador de andaime, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE LINHARES

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência, das 8 às 13 horas, no Center Norte Conceição, que fica na Rua Florentino Avidos, no bairro Conceição.

Vagas: 320. Há oportunidades para operador de caixa, auxiliar de serviços gerais, repositor, costureira, auxiliar de logística, auxiliar de depósito, atendente de restaurante, açougueiro, ajudante de obras, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE SÃO MATEUS

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade que funciona, das 8 às 17 horas, na Rua Alberto Sartório, 404, Carapina.

Vagas: 605. Há oportunidades para analista administrativo, atendente de suporte, agente funerário, ajudante de obras, auxiliar de lavanderia de hotel, auxiliar de serviços gerais, carpinteiro de obras, embalador, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE BARRA DE SÃO FRANCISCO

Como se candidatar: os interessados devem enviar o currículos para o e-mail: currí[email protected] com o número de CPF.

Vagas: 41. Há oportunidades para ajudante de motorista, oficial polivalente, ajudante de resinador, auxiliar de produção, motorista de caminhão, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE COLATINA

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade que funciona, das 8 às 17 horas, na Av. Getúlio Vargas, 98, Centro.

Vagas: 32. Há oportunidades para agente administrativo, ajudante de obras, armador de estrutura de concreto, carpinteiro, empregado doméstico nos serviços gerais, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE NOVA VENÉCIA

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade que funciona, das 8 às 17 horas, na Rua Jussara, 10, Margareth.

Vagas: 220. Há oportunidades para ajudante armador de estrutura de concreto armado, ajudante de motorista, auxiliar de armazenamento, cortador de pedras, motorista entregador, operador de empilhadeira, entre outras chances. Veja as vagas.

