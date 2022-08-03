ES tem quase mil vagas de estágio com bolsas de até R$ 1,2 mil

O Espírito Santo está com quase mil oportunidades de estágio com bolsas de até R$ 1,2 mil para estudantes do ensino médio, técnico e superior da Grande Vitória e interior do Estado.
De acordo com o Centro de Integração Empresa-Escola do Espírito Santo (CIEE/ES), a demanda das empresas de diversos setores por estagiários está cada vez maior e não faltam vagas para aqueles que querem dar o primeiro passo na carreira.
Só neste mês, estão abertas cerca de 500 vagas na Grande Vitória e outras 300 vagas em municípios do interior. A expectativa é que outras 1,6 mil vagas sejam abertas nos próximos dois meses.
O CIEE possui vagas para estágio em empresas e em órgãos públicos. O valor das bolsas varia entre R$ 500 e R$ 1,2 mil.
"Além da chance de aprender mais sobre a profissão escolhida e ampliar seus conhecimentos, o estágio pode ser a porta de entrada tão almejada para o mercado de trabalho. Além do aprendizado, o estagiário ainda pode contribuir de maneira criativa na empresa, somando, dessa forma, essa experiência às atividades acadêmicas", informou o CIEE.
As áreas mais demandadas no nível superior são Administração, Ciências Contábeis, Informática, Pedagogia, Comunicação Social e Marketing.
Para os níveis médio e técnico, o maior volume de vagas é para Administração, Logística, Informática e Enfermagem.
Para concorrer a uma das vagas, o estudante precisa preencher o formulário no site do CIEE (acesse aqui) e cadastrar o currículo. É importante estar cursando alguma das modalidades e ter CPF próprio.
PROGRAMA JOVEM VALOR
A agência de recrutamento Jovem Valor, que recruta estagiários para empresas, está com 149 vagas na Grande Vitória e também no interior do Estado.
As bolsas variam de R$ 450 a R$ 500 para alunos de ensino médio, R$ 600 a R$ 700 para os de ensino técnico e de R$ 800 a R$ 1 mil para estudantes de cursos superiores.
Os interessados devem acessar o site do programa (acesse aqui), fazer o cadastro completo e selecionar a vaga pretendida.
CONFIRA AS VAGAS POR CIDADE:
VITÓRIA
- 14 vagas para estudantes do ensino médio
- 9 vagas para técnico em Administração
- 8 vagas para estudantes de Administração
- 11 vagas para estudantes de Marketing
VILA VELHA
- 11 vagas para estudantes de ensino médio
- 6 vagas para estudantes de Administração Superior
- 3 vagas para estudantes de Ciências Contábeis
- 4 vagas para estudantes de Engenharia de Produção
- 4 vagas para estudantes de Marketing
- 5 vagas para estudantes de Publicidade e Propaganda
SERRA
- 10 vagas para estudantes de ensino médio da Serra
- 6 vagas para estudantes de Técnico em Administração
- 4 vagas para estudantes de Administração Superior
CARIACICA
- 5 vagas para estudantes de ensino médio
- 9 vagas para estudantes de Marketing
LINHARES
- 8 vagas para estudantes do ensino médio
- 6 vagas para estudantes de Técnico de Administração
- 6 vagas para estudantes de Ciências Contábeis
- 8 vagas para estudantes de Publicidade e Propaganda
SÃO MATEUS
- 10 vagas para estudantes de ensino médio
JAGUARÉ
- 2 vagas para estudantes de ensino médio
Com informações do G1 ES