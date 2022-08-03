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Demanda de empresas

ES tem quase mil vagas de estágio com bolsas de até R$ 1,2 mil

As oportunidades são para estudantes de ensino médio, técnico e superior; veja como se inscrever. Ao longo dos próximos meses, cerca de 1,6 mil vagas serão abertas

Publicado em 

03 ago 2022 às 13:59

Publicado em 03 de Agosto de 2022 às 13:59

  • Fabiana Oliveira

O Espírito Santo está com quase mil oportunidades de estágio com bolsas de até R$ 1,2 mil para estudantes do ensino médio, técnico e superior da Grande Vitória e interior do Estado.
De acordo com o Centro de Integração Empresa-Escola do Espírito Santo (CIEE/ES), a demanda das empresas de diversos setores por estagiários está cada vez maior e não faltam vagas para aqueles que querem dar o primeiro passo na carreira.
Estágio para estudantes de níveis médio, técnico e superior
Estágio para estudantes de níveis médio, técnico e superior Crédito: Freepik
Só neste mês, estão abertas cerca de 500 vagas na Grande Vitória e outras 300 vagas em municípios do interior. A expectativa é que outras 1,6 mil vagas sejam abertas nos próximos dois meses.
O CIEE possui vagas para estágio em empresas e em órgãos públicos. O valor das bolsas varia entre R$ 500 e R$ 1,2 mil.
"Além da chance de aprender mais sobre a profissão escolhida e ampliar seus conhecimentos, o estágio pode ser a porta de entrada tão almejada para o mercado de trabalho. Além do aprendizado, o estagiário ainda pode contribuir de maneira criativa na empresa, somando, dessa forma, essa experiência às atividades acadêmicas", informou o CIEE.

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As áreas mais demandadas no nível superior são Administração, Ciências Contábeis, Informática, Pedagogia, Comunicação Social e Marketing.
Para os níveis médio e técnico, o maior volume de vagas é para Administração, Logística, Informática e Enfermagem.
Para concorrer a uma das vagas, o estudante precisa preencher o formulário no site do CIEE (acesse aqui) e cadastrar o currículo. É importante estar cursando alguma das modalidades e ter CPF próprio.

PROGRAMA JOVEM VALOR

A agência de recrutamento Jovem Valor, que recruta estagiários para empresas, está com 149 vagas na Grande Vitória e também no interior do Estado.
As bolsas variam de R$ 450 a R$ 500 para alunos de ensino médio, R$ 600 a R$ 700 para os de ensino técnico e de R$ 800 a R$ 1 mil para estudantes de cursos superiores.
Os interessados devem acessar o site do programa (acesse aqui), fazer o cadastro completo e selecionar a vaga pretendida.

CONFIRA AS VAGAS POR CIDADE: 

VITÓRIA
  • 14 vagas para estudantes do ensino médio
  • 9 vagas para técnico em Administração
  • 8 vagas para estudantes de Administração
  • 11 vagas para estudantes de Marketing
VILA VELHA
  • 11 vagas para estudantes de ensino médio
  • 6 vagas para estudantes de Administração Superior
  • 3 vagas para estudantes de Ciências Contábeis
  • 4 vagas para estudantes de Engenharia de Produção
  • 4 vagas para estudantes de Marketing
  • 5 vagas para estudantes de Publicidade e Propaganda
SERRA
  • 10 vagas para estudantes de ensino médio da Serra
  • 6 vagas para estudantes de Técnico em Administração
  • 4 vagas para estudantes de Administração Superior
CARIACICA
  • 5 vagas para estudantes de ensino médio
  • 9 vagas para estudantes de Marketing
LINHARES
  • 8 vagas para estudantes do ensino médio
  • 6 vagas para estudantes de Técnico de Administração
  • 6 vagas para estudantes de Ciências Contábeis
  • 8 vagas para estudantes de Publicidade e Propaganda
SÃO MATEUS
  • 10 vagas para estudantes de ensino médio
JAGUARÉ
  • 2 vagas para estudantes de ensino médio
Com  informações do G1 ES

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