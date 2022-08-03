ES tem quase mil vagas de estágio com bolsas de até R$ 1,2 mil

Fabiana Oliveira

O Espírito Santo está com quase mil oportunidades de estágio com bolsas de até R$ 1,2 mil para estudantes do ensino médio, técnico e superior da Grande Vitória e interior do Estado.

De acordo com o Centro de Integração Empresa-Escola do Espírito Santo (CIEE/ES), a demanda das empresas de diversos setores por estagiários está cada vez maior e não faltam vagas para aqueles que querem dar o primeiro passo na carreira.

Estágio para estudantes de níveis médio, técnico e superior Crédito: Freepik

Só neste mês, estão abertas cerca de 500 vagas na Grande Vitória e outras 300 vagas em municípios do interior. A expectativa é que outras 1,6 mil vagas sejam abertas nos próximos dois meses.

O CIEE possui vagas para estágio em empresas e em órgãos públicos. O valor das bolsas varia entre R$ 500 e R$ 1,2 mil.

"Além da chance de aprender mais sobre a profissão escolhida e ampliar seus conhecimentos, o estágio pode ser a porta de entrada tão almejada para o mercado de trabalho. Além do aprendizado, o estagiário ainda pode contribuir de maneira criativa na empresa, somando, dessa forma, essa experiência às atividades acadêmicas", informou o CIEE.

As áreas mais demandadas no nível superior são Administração, Ciências Contábeis, Informática, Pedagogia, Comunicação Social e Marketing.

Para os níveis médio e técnico, o maior volume de vagas é para Administração, Logística, Informática e Enfermagem.

Para concorrer a uma das vagas, o estudante precisa preencher o formulário no site do CIEE ( acesse aqui ) e cadastrar o currículo. É importante estar cursando alguma das modalidades e ter CPF próprio.

PROGRAMA JOVEM VALOR

A agência de recrutamento Jovem Valor, que recruta estagiários para empresas, está com 149 vagas na Grande Vitória e também no interior do Estado.

As bolsas variam de R$ 450 a R$ 500 para alunos de ensino médio, R$ 600 a R$ 700 para os de ensino técnico e de R$ 800 a R$ 1 mil para estudantes de cursos superiores.

Os interessados devem acessar o site do programa ( acesse aqui ), fazer o cadastro completo e selecionar a vaga pretendida.

CONFIRA AS VAGAS POR CIDADE:

VITÓRIA

14 vagas para estudantes do ensino médio

9 vagas para técnico em Administração

8 vagas para estudantes de Administração

11 vagas para estudantes de Marketing

VILA VELHA

11 vagas para estudantes de ensino médio

6 vagas para estudantes de Administração Superior

3 vagas para estudantes de Ciências Contábeis

4 vagas para estudantes de Engenharia de Produção

4 vagas para estudantes de Marketing

5 vagas para estudantes de Publicidade e Propaganda

SERRA

10 vagas para estudantes de ensino médio da Serra

6 vagas para estudantes de Técnico em Administração

4 vagas para estudantes de Administração Superior

CARIACICA

5 vagas para estudantes de ensino médio

9 vagas para estudantes de Marketing

LINHARES

8 vagas para estudantes do ensino médio

6 vagas para estudantes de Técnico de Administração

6 vagas para estudantes de Ciências Contábeis

8 vagas para estudantes de Publicidade e Propaganda

SÃO MATEUS

10 vagas para estudantes de ensino médio

JAGUARÉ

2 vagas para estudantes de ensino médio