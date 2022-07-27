Senac abre 1.257 vagas em cursos técnicos e de qualificação de graça no ES

Curso de salgadeiro no Senac Crédito: Senac / Divulgação

O Senac do Espírito Santo está com 1.257 vagas abertas em cursos técnicos e de qualificação profissional gratuitos. As oportunidades são destinadas para as áreas de estética, informática, hotelaria, saúde e bem-estar.

O Programa de Gratuidade da instituição (PSG) é destinado a pessoas com renda familiar inferior a dois salários mínimos federais, na condição de alunos matriculados ou egressos da educação básica e trabalhadores – empregados ou desempregados.

As aulas serão oferecidas nas unidades de Vitória, Vila Velha, Serra, Cachoeiro de Itapemirim, Colatina, Linhares, Santa Teresa, São Mateus e Venda Nova do Imigrante. As inscrições são feitas em uma dessas escolas.

Há opções para formação em técnico em administração, depilador, cuidador de idoso, manicure, atendente de farmácia, assistente de marketing e vendas, assistente de logística, técnico em recursos humanos, garçom, entre outros.

O presidente da Fecomércio, Idalberto Moro, ressalta que a entidade contribui para o desenvolvimento do segmento de comércio de bens, serviços e turismo do Estado, um dos nichos econômicos mais afetados pela pandemia de Covid-19

“O setor de serviços é o que mais emprega, sendo para muitos jovens a porta de entrada para o mercado de trabalho, como também para profissionais sem experiência. A oportunidade dos cursos gratuitos cumpre um importante papel social, alcançando a população desempregada e, por outro lado, oferece ao empregador uma mão de obra treinada e qualificada para este ciclo importante de retomada da nossa economia”, destaca.

COMO SE INSCREVER

Os interessados deverão comparecer às unidades regionais: Vitória, Vila Velha, Serra, Cachoeiro de Itapemirim, Colatina, Linhares, Santa Teresa, São Mateus e Venda Nova do Imigrante.

CONFIRA OS CURSOS

Vitória

Técnico em Administração

Técnico em Recursos Humanos

Modelista

Depilador

Massagista

Manicure e Pedicure

Salgadeiro

Serra

Depilador

Manicure e Pedicure

Técnico em Administração

Vila Velha

Técnico em Administração

Massagista

Manicure e Pedicure

Atendente de Farmácia

Cachoeiro de Itapemirim

Cuidador de Idoso

Depilador

Assistente marketing e vendas

Manicure e Pedicure

Massagista

Operador de Computador

Técnico em Administração

Assistente de Logística

Venda Nova do Imigrante

Manicure e Pedicure

Assistente Administrativo

Auxiliar de Confeitaria

Operador de Computador

Barista

Garçom

Técnico em Administração

Programador Web

Depilador

Massagista

Agente de Informações Turísticas

Linhares

Manicure e Pedicure

Cuidador Infantil

Depilador

Técnico em Logística

Técnico em Recursos Humanos

Técnico em Administração

São Mateus

Assistente de Marketing e Vendas

Assistente de Logística

Manicure e Pedicure

Assistente de Recursos Humanos

Operador de Computador

Colatina

Assistente de Secretaria Escolar

Depilador

Estoquista

Massagista

Técnico em Logística

Técnico em Recursos Humanos