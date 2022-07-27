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Grande Vitória e interior

Senac abre 1.257 vagas em cursos técnicos e de qualificação de graça no ES

Chances são destinadas para as áreas de estética, informática, hotelaria, saúde e bem-estar; pode se inscrever quem tem renda familiar inferior a dois salários mínimos
Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

27 jul 2022 às 11:37

Publicado em 27 de Julho de 2022 às 11:37

Curso de salgadeiro no Senac
Curso de salgadeiro no Senac Crédito: Senac / Divulgação
O Senac do Espírito Santo está com 1.257 vagas abertas em cursos técnicos e de qualificação profissional gratuitos. As oportunidades são destinadas para as áreas de estética, informática, hotelaria, saúde e bem-estar.
O Programa de Gratuidade da instituição (PSG) é destinado a pessoas com renda familiar inferior a dois salários mínimos federais, na condição de alunos matriculados ou egressos da educação básica e trabalhadores – empregados ou desempregados.
As aulas serão oferecidas nas unidades de Vitória, Vila Velha, Serra, Cachoeiro de Itapemirim, Colatina, Linhares, Santa Teresa, São Mateus e Venda Nova do Imigrante. As inscrições são feitas em uma dessas escolas.
Há opções para formação em técnico em administração, depilador, cuidador de idoso, manicure, atendente de farmácia, assistente de marketing e vendas, assistente de logística, técnico em recursos humanos, garçom, entre outros.
O presidente da Fecomércio, Idalberto Moro, ressalta que a entidade contribui para o desenvolvimento do segmento de comércio de bens, serviços e turismo do Estado, um dos nichos econômicos mais afetados pela pandemia de Covid-19.
“O setor de serviços é o que mais emprega, sendo para muitos jovens a porta de entrada para o mercado de trabalho, como também para profissionais sem experiência. A oportunidade dos cursos gratuitos cumpre um importante papel social, alcançando a população desempregada e, por outro lado, oferece ao empregador uma mão de obra treinada e qualificada para este ciclo importante de retomada da nossa economia”, destaca.
COMO SE INSCREVER
  • Os interessados deverão comparecer às unidades regionais: Vitória, Vila Velha, Serra, Cachoeiro de Itapemirim, Colatina, Linhares, Santa Teresa, São Mateus e Venda Nova do Imigrante.
Informações: www.es.senac.br.
CONFIRA OS CURSOS
  • Vitória 
  • Técnico em Administração
  • Técnico em Recursos Humanos
  • Modelista
  • Depilador
  • Massagista
  • Manicure e Pedicure 
  • Salgadeiro
  • Serra 
  • Depilador
  • Manicure e Pedicure
  • Técnico em Administração
  • Vila Velha 
  • Técnico em Administração
  • Massagista
  • Manicure e Pedicure
  • Atendente de Farmácia
  • Cachoeiro de Itapemirim 
  • Cuidador de Idoso
  • Depilador
  • Assistente marketing e vendas
  • Manicure e Pedicure
  • Massagista
  • Operador de Computador
  • Técnico em Administração
  • Assistente de Logística
  • Venda Nova do Imigrante 
  • Manicure e Pedicure
  • Assistente Administrativo
  • Auxiliar de Confeitaria
  • Operador de Computador
  • Barista
  • Garçom
  • Técnico em Administração
  • Programador Web
  • Depilador
  • Massagista
  • Agente de Informações Turísticas
  • Linhares 
  • Manicure e Pedicure
  • Cuidador Infantil
  • Depilador
  • Técnico em Logística
  • Técnico em Recursos Humanos
  • Técnico em Administração
  • São Mateus
  • Assistente de Marketing e Vendas
  • Assistente de Logística
  • Manicure e Pedicure
  • Assistente de Recursos Humanos
  • Operador de Computador
  • Colatina 
  • Assistente de Secretaria Escolar
  • Depilador
  • Estoquista
  • Massagista
  • Técnico em Logística
  • Técnico em Recursos Humanos
  • Santa Teresa 
  • Auxiliar de Cozinha
  • Operador de Computador
  • Manicure e Pedicure

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