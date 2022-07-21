Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
On-line

Sesi abre inscrições de cursos para se qualificar sem sair de casa

Há chances para Administrando o seu Dinheiro, Comunicação Efetiva,  Redação Administrativa, entre outras opções; prazo para concluir os treinamento é de três meses
Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

21 jul 2022 às 12:42

Publicado em 21 de Julho de 2022 às 12:42

Mulher usa computador
Participantes podem fazer as aulas pelo computador Crédito: Cookie Studio/Freepik
O Serviço Social da Indústria no Espírito Santo (Sesi) está com inscrições abertas para cursos de qualificação on-line de graça. O objetivo dos treinamentos, na modalidade Educação a Distância (EaD), é aumentar os conhecimentos profissionais, pessoais e sociais dos participantes, preparando-os para atender as necessidades do mercado de trabalho.
As chances são distribuídas pelos seguintes treinamentos: Administrando o seu Dinheiro; Comunicação Efetiva; Comunicação com Foco Organizacional; Qualidade no Atendimento e Postura Profissional; Redação Administrativa; e Satisfação do Cliente. Veja como se inscrever mais abaixo.
De acordo com o Sesi, os cursos de educação continuada são direcionados a quem deseja aprender uma nova habilidade, aprimorando conhecimentos, e se preparando melhor para concorrer uma vaga de emprego.

Veja Também

Sesi do ES abre 305 vagas para EJA com curso de qualificação de graça

Os alunos inscritos têm 30 dias para concluir os treinamento e os acessos podem ser feitos por meio do celular, tablet, notebook ou computador. Os participantes contam com e-books, vídeo aulas e um ambiente totalmente interativo.
Durante o curso, são oferecidas atividades de fixação, com o conteúdo do curso e atividades de passagem, e atividades avaliativas. Ao final do curso, são emitidos certificados de conclusão com a carga horária cursada.
CONFIRA OS CURSOS
Administrando o seu Dinheiro
  • Duração: 12h
  • Objetivo do curso: conscientizar sobre a importância de administrar suas finanças pessoais e familiares de forma adequada, prevenindo-se de possíveis transtornos decorrentes da má gestão do seu dinheiro.
  • Para se inscrever, clique aqui.
Comunicação com Foco Organizacional
  • Duração: 20h
  • Objetivo do curso: promover conhecimentos básicos sobre a Comunicação, ao que tange às situações de relacionamento pessoal e interpessoal no ambiente organizacional, considerando as demandas de trabalho e as interações de pessoas e produtividade, tendo-se em vista a educação de posturas adequadas frente às exigências das atividades de trabalho e relações humanas.
  • Para se inscrever, clique aqui. 
Comunicação Efetiva
  • Duração: 12h
  • Objetivo do curso: destinado ao público interessado em aperfeiçoar sua comunicação oral e escrita da língua portuguesa de forma assertiva.
  • Para se inscrever, clique aqui. 
Qualidade no Atendimento e Postura Profissional
  • Duração: 10h
  • Objetivo do curso: conhecer técnicas e recursos para aprimorar o atendimento aos clientes interno e externo, com foco na satisfação, na humanização do atendimento, na qualidade, na assertividade, na resolutividade, na responsabilidade e na ética.
  • Para se inscrever, clique aqui. 
Redação Administrativa
  • Duração: 10h
  • Objetivo do curso: escrever documentos administrativos com uma boa comunicação empresarial, clareza objetividade e uniformidade.
  • Para se inscrever, clique aqui.  
Satisfação do Cliente
  • Duração: 40h
  • Objetivo do curso: promover conhecimentos no foco da satisfação do cliente, considerando que todo serviço e produto ofertado passam pelo clivo de análise da clientela de uma empresa, sendo que a qualidade dos mesmos estará sempre em função da necessidade e das expectativas que o cliente deposita sobre eles.
  • Para se inscrever, clique aqui. 

Veja Também

400 vagas abertas em cursos técnicos para estudantes do ES

Ifes abre 1.188 vagas em cursos técnicos; inscrições de 2 a 17 de junho

ES vai oferecer 200 mil vagas em cursos de qualificação profissional em 60 cidades

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

cursos es espírito santo Qualificação Profissional
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Biofilia: a natureza que cura as cidades e as pessoas
Imagem de destaque
O manto da Penha sobre as chagas do Espírito Santo: a gestão que nos falta
Imagem de destaque
Fim da escala 6x1, produtividade estagnada e atraso social

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados