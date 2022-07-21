Sesi abre inscrições de cursos para se qualificar sem sair de casa

O Serviço Social da Indústria no Espírito Santo (Sesi) está com inscrições abertas para cursos de qualificação on-line de graça. O objetivo dos treinamentos, na modalidade Educação a Distância (EaD), é aumentar os conhecimentos profissionais, pessoais e sociais dos participantes, preparando-os para atender as necessidades do mercado de trabalho.
As chances são distribuídas pelos seguintes treinamentos: Administrando o seu Dinheiro; Comunicação Efetiva; Comunicação com Foco Organizacional; Qualidade no Atendimento e Postura Profissional; Redação Administrativa; e Satisfação do Cliente. Veja como se inscrever mais abaixo.
De acordo com o Sesi, os cursos de educação continuada são direcionados a quem deseja aprender uma nova habilidade, aprimorando conhecimentos, e se preparando melhor para concorrer uma vaga de emprego.
Os alunos inscritos têm 30 dias para concluir os treinamento e os acessos podem ser feitos por meio do celular, tablet, notebook ou computador. Os participantes contam com e-books, vídeo aulas e um ambiente totalmente interativo.
Durante o curso, são oferecidas atividades de fixação, com o conteúdo do curso e atividades de passagem, e atividades avaliativas. Ao final do curso, são emitidos certificados de conclusão com a carga horária cursada.
CONFIRA OS CURSOS
Administrando o seu Dinheiro
- Duração: 12h
- Objetivo do curso: conscientizar sobre a importância de administrar suas finanças pessoais e familiares de forma adequada, prevenindo-se de possíveis transtornos decorrentes da má gestão do seu dinheiro.
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Comunicação com Foco Organizacional
- Duração: 20h
- Objetivo do curso: promover conhecimentos básicos sobre a Comunicação, ao que tange às situações de relacionamento pessoal e interpessoal no ambiente organizacional, considerando as demandas de trabalho e as interações de pessoas e produtividade, tendo-se em vista a educação de posturas adequadas frente às exigências das atividades de trabalho e relações humanas.
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Comunicação Efetiva
- Duração: 12h
- Objetivo do curso: destinado ao público interessado em aperfeiçoar sua comunicação oral e escrita da língua portuguesa de forma assertiva.
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Qualidade no Atendimento e Postura Profissional
- Duração: 10h
- Objetivo do curso: conhecer técnicas e recursos para aprimorar o atendimento aos clientes interno e externo, com foco na satisfação, na humanização do atendimento, na qualidade, na assertividade, na resolutividade, na responsabilidade e na ética.
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Redação Administrativa
- Duração: 10h
- Objetivo do curso: escrever documentos administrativos com uma boa comunicação empresarial, clareza objetividade e uniformidade.
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Satisfação do Cliente
- Duração: 40h
- Objetivo do curso: promover conhecimentos no foco da satisfação do cliente, considerando que todo serviço e produto ofertado passam pelo clivo de análise da clientela de uma empresa, sendo que a qualidade dos mesmos estará sempre em função da necessidade e das expectativas que o cliente deposita sobre eles.
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