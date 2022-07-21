Sesi abre inscrições de cursos para se qualificar sem sair de casa

Participantes podem fazer as aulas pelo computador Crédito: Cookie Studio/Freepik

O Serviço Social da Indústria no Espírito Santo (Sesi) está com inscrições abertas para cursos de qualificação on-line de graça. O objetivo dos treinamentos, na modalidade Educação a Distância (EaD), é aumentar os conhecimentos profissionais, pessoais e sociais dos participantes, preparando-os para atender as necessidades do mercado de trabalho.

As chances são distribuídas pelos seguintes treinamentos: Administrando o seu Dinheiro; Comunicação Efetiva; Comunicação com Foco Organizacional; Qualidade no Atendimento e Postura Profissional; Redação Administrativa; e Satisfação do Cliente. Veja como se inscrever mais abaixo.

De acordo com o Sesi, os cursos de educação continuada são direcionados a quem deseja aprender uma nova habilidade, aprimorando conhecimentos, e se preparando melhor para concorrer uma vaga de emprego.

Os alunos inscritos têm 30 dias para concluir os treinamento e os acessos podem ser feitos por meio do celular, tablet, notebook ou computador. Os participantes contam com e-books, vídeo aulas e um ambiente totalmente interativo.

Durante o curso, são oferecidas atividades de fixação, com o conteúdo do curso e atividades de passagem, e atividades avaliativas. Ao final do curso, são emitidos certificados de conclusão com a carga horária cursada.

CONFIRA OS CURSOS

Administrando o seu Dinheiro

Duração: 12h

12h Objetivo do curso: conscientizar sobre a importância de administrar suas finanças pessoais e familiares de forma adequada, prevenindo-se de possíveis transtornos decorrentes da má gestão do seu dinheiro.

conscientizar sobre a importância de administrar suas finanças pessoais e familiares de forma adequada, prevenindo-se de possíveis transtornos decorrentes da má gestão do seu dinheiro. Para se inscrever, clique aqui.

Comunicação com Foco Organizacional

Duração: 20h

20h Objetivo do curso: promover conhecimentos básicos sobre a Comunicação, ao que tange às situações de relacionamento pessoal e interpessoal no ambiente organizacional, considerando as demandas de trabalho e as interações de pessoas e produtividade, tendo-se em vista a educação de posturas adequadas frente às exigências das atividades de trabalho e relações humanas.

promover conhecimentos básicos sobre a Comunicação, ao que tange às situações de relacionamento pessoal e interpessoal no ambiente organizacional, considerando as demandas de trabalho e as interações de pessoas e produtividade, tendo-se em vista a educação de posturas adequadas frente às exigências das atividades de trabalho e relações humanas. Para se inscrever, clique aqui.

Comunicação Efetiva

Duração: 12h

12h Objetivo do curso: destinado ao público interessado em aperfeiçoar sua comunicação oral e escrita da língua portuguesa de forma assertiva.

destinado ao público interessado em aperfeiçoar sua comunicação oral e escrita da língua portuguesa de forma assertiva. Para se inscrever, clique aqui.

Qualidade no Atendimento e Postura Profissional

Duração: 10h

10h Objetivo do curso: conhecer técnicas e recursos para aprimorar o atendimento aos clientes interno e externo, com foco na satisfação, na humanização do atendimento, na qualidade, na assertividade, na resolutividade, na responsabilidade e na ética.

conhecer técnicas e recursos para aprimorar o atendimento aos clientes interno e externo, com foco na satisfação, na humanização do atendimento, na qualidade, na assertividade, na resolutividade, na responsabilidade e na ética. Para se inscrever, clique aqui.

Redação Administrativa

Duração: 10h

10h Objetivo do curso: escrever documentos administrativos com uma boa comunicação empresarial, clareza objetividade e uniformidade.

escrever documentos administrativos com uma boa comunicação empresarial, clareza objetividade e uniformidade. Para se inscrever, clique aqui.

Satisfação do Cliente