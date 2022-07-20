Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Ensino médio

Sesi do ES abre 305 vagas para EJA com curso de qualificação de graça

Interessados podem se inscrever até 2 de agosto; 80% das aulas serão a distância e 20% presenciais nas unidades onde os alunos estiverem matriculados
Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

20 jul 2022 às 11:12

Publicado em 20 de Julho de 2022 às 11:12

Senai; educação profissional; curso profissionalizante; curso técnico
Estudantes vão concluir o ensino médio e ainda aprender uma profissão Crédito: Divulgação/Senai

Correção

20/07/2022 - 5:25
O Sesi oferece curso profissionalizante gratuito para os interessados na modalidade Educação Jovem e Adulto (EJA) e não como foi informado no título anterior. 
O Serviço Social da Indústria no Espírito Santo (Sesi) está com inscrições abertas para quem quer fazer o ensino médio em menor tempo e ainda aprender uma profissão. São 305 vagas para Educação Jovem e Adulto (EJA) Profissionalizante no modelo Ensino a Distância (EaD). Os interessados não pagam pelos cursos.
Para participar, é necessário ter idade mínima de 18 anos e ter o ensino fundamental completo. As chances são destinadas a pessoas de baixa renda.
As oportunidades são distribuídas em sete unidades, incluindo o interior do Estado. O curso é totalmente gratuito, com 80% das aulas on-line e encontros presenciais uma vez por semana. Os participantes serão matriculados automaticamente em um curso de qualificação profissional, que será oferecido em parceria com o Senai de forma totalmente gratuita.
As inscrições podem ser feitas até o dia 2 de de agosto, no endereço eletrônico do Sesi
A metodologia elaborada pelo Sesi prepara o estudante para o mercado de trabalho. A duração do EJA profissionalizante é de 18 meses.
O certificado de conclusão do EJA Profissionalizante será concedido ao aluno que tiver alcance da média mínima nas atividades avaliativas do curso, frequência mínima de 75% nos encontros presenciais, entre outros requisitos.
CONFIRA A DISTRIBUIÇÃO DAS VAGAS
Sesi Araçás
  • Habilitação: Ensino Médio + Qualificação Profissional em Eletricista Instalador Residencial  
  • Modalidade: EJA Ensino Médio e EaD Profissionalizante 
  • Vagas: 70  
  • Turno das aulas presenciais: Vespertino / Noturno 
Sesi Aracruz
  • Habilitação: Ensino Médio + Qualificação Profissional em Controlador e Programador da Produção
  • Modalidade: EJA Ensino Médio e EaD Profissionalizante 
  • Vagas: 35 
  • Turno das aulas presenciais: Noturno 
Sesi Cachoeiro de Itapemirim
  • Habilitação: Ensino Médio + Qualificação Profissional em Controlador e Programador da Produção 
  • Modalidade: EJA Ensino Médio e EaD Profissionalizante 
  • Vagas: 35 
  • Turno das aulas presenciais: Noturno
Sesi Civit
  • Habilitação: EJA Ensino Médio + Qualificação Profissional em Eletricista Instalador Residencial
  • Modalidade: EJA Ensino Médio e EaD Profissionalizante 
  • Vagas: 60
  • Turno das aulas presenciais: Noturno 
Sesi Colatina
  • Habilitação: Ensino Médio + Qualificação Profissional em Eletricista Instalador Residencial  
  • Modalidade: EJA Ensino Médio e EaD Profissionalizante 
  • Vagas: 50 
  • Turno das aulas presenciais: Noturno 
Sesi Linhares
  • Habilitação: Ensino Médio + Qualificação Profissional em Eletricista Instalador Residencial  
  • Modalidade: EJA Ensino Médio e EaD Profissionalizante 
  • Vagas: 30 
  • Turno das aulas presenciais: Noturno 
Sesi Jardim da Penha
  • Habilitação: Ensino Médio + Qualificação Profissional em Eletricista Instalador Residencial
  • Modalidade: EJA Ensino Médio e EaD Profissionalizante 
  • Vagas: 25 
  • Turno das aulas presenciais: Noturno 

Veja Também

400 vagas abertas em cursos técnicos para estudantes do ES

Ifes vai abrir 2.850 vagas para cursos gratuitos de programação de computadores

ES vai oferecer 200 mil vagas em cursos de qualificação profissional em 60 cidades

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

cursos es Educação Qualificação Profissional Senai
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Bebê nasce dentro de carro de app a caminho de hospital na Serra
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 10/04/2026
Imagem de destaque
CDI não é tudo: como definir seu próprio benchmark

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados