Sesi do ES abre 305 vagas para EJA com curso de qualificação de graça

Estudantes vão concluir o ensino médio e ainda aprender uma profissão Crédito: Divulgação/Senai

Correção O Sesi oferece curso profissionalizante gratuito para os interessados na modalidade Educação Jovem e Adulto (EJA) e não como foi informado no título anterior.

O Serviço Social da Indústria no Espírito Santo (Sesi) está com inscrições abertas para quem quer fazer o ensino médio em menor tempo e ainda aprender uma profissão. São 305 vagas para Educação Jovem e Adulto (EJA) Profissionalizante no modelo Ensino a Distância (EaD). Os interessados não pagam pelos cursos.

Para participar, é necessário ter idade mínima de 18 anos e ter o ensino fundamental completo. As chances são destinadas a pessoas de baixa renda.

As oportunidades são distribuídas em sete unidades, incluindo o interior do Estado. O curso é totalmente gratuito, com 80% das aulas on-line e encontros presenciais uma vez por semana. Os participantes serão matriculados automaticamente em um curso de qualificação profissional, que será oferecido em parceria com o Senai de forma totalmente gratuita.

As inscrições podem ser feitas até o dia 2 de de agosto, no endereço eletrônico do Sesi

A metodologia elaborada pelo Sesi prepara o estudante para o mercado de trabalho. A duração do EJA profissionalizante é de 18 meses.

O certificado de conclusão do EJA Profissionalizante será concedido ao aluno que tiver alcance da média mínima nas atividades avaliativas do curso, frequência mínima de 75% nos encontros presenciais, entre outros requisitos.

CONFIRA A DISTRIBUIÇÃO DAS VAGAS

Sesi Araçás

Habilitação: Ensino Médio + Qualificação Profissional em Eletricista Instalador Residencial

Ensino Médio + Qualificação Profissional em Eletricista Instalador Residencial Modalidade: EJA Ensino Médio e EaD Profissionalizante

EJA Ensino Médio e EaD Profissionalizante Vagas: 70

70 Turno das aulas presenciais: Vespertino / Noturno

Sesi Aracruz

Habilitação: Ensino Médio + Qualificação Profissional em Controlador e Programador da Produção

Ensino Médio + Qualificação Profissional em Controlador e Programador da Produção Modalidade: EJA Ensino Médio e EaD Profissionalizante

EJA Ensino Médio e EaD Profissionalizante Vagas: 35

35 Turno das aulas presenciais: Noturno

Sesi Cachoeiro de Itapemirim

Habilitação: Ensino Médio + Qualificação Profissional em Controlador e Programador da Produção

Ensino Médio + Qualificação Profissional em Controlador e Programador da Produção Modalidade: EJA Ensino Médio e EaD Profissionalizante

EJA Ensino Médio e EaD Profissionalizante Vagas: 35

35 Turno das aulas presenciais: Noturno

Sesi Civit

Habilitação: EJA Ensino Médio + Qualificação Profissional em Eletricista Instalador Residencial

EJA Ensino Médio + Qualificação Profissional em Eletricista Instalador Residencial Modalidade: EJA Ensino Médio e EaD Profissionalizante

EJA Ensino Médio e EaD Profissionalizante Vagas: 60

60 Turno das aulas presenciais: Noturno

Sesi Colatina

Habilitação: Ensino Médio + Qualificação Profissional em Eletricista Instalador Residencial

Ensino Médio + Qualificação Profissional em Eletricista Instalador Residencial Modalidade: EJA Ensino Médio e EaD Profissionalizante

EJA Ensino Médio e EaD Profissionalizante Vagas: 50

50 Turno das aulas presenciais: Noturno

Sesi Linhares

Habilitação: Ensino Médio + Qualificação Profissional em Eletricista Instalador Residencial

Ensino Médio + Qualificação Profissional em Eletricista Instalador Residencial Modalidade: EJA Ensino Médio e EaD Profissionalizante

EJA Ensino Médio e EaD Profissionalizante Vagas: 30

30 Turno das aulas presenciais: Noturno

Sesi Jardim da Penha