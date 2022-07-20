Sesi do ES abre 305 vagas para EJA com curso de qualificação de graça

Correção
20/07/2022 - 5:25
O Sesi oferece curso profissionalizante gratuito para os interessados na modalidade Educação Jovem e Adulto (EJA) e não como foi informado no título anterior.
O Serviço Social da Indústria no Espírito Santo (Sesi) está com inscrições abertas para quem quer fazer o ensino médio em menor tempo e ainda aprender uma profissão. São 305 vagas para Educação Jovem e Adulto (EJA) Profissionalizante no modelo Ensino a Distância (EaD). Os interessados não pagam pelos cursos.
Para participar, é necessário ter idade mínima de 18 anos e ter o ensino fundamental completo. As chances são destinadas a pessoas de baixa renda.
As oportunidades são distribuídas em sete unidades, incluindo o interior do Estado. O curso é totalmente gratuito, com 80% das aulas on-line e encontros presenciais uma vez por semana. Os participantes serão matriculados automaticamente em um curso de qualificação profissional, que será oferecido em parceria com o Senai de forma totalmente gratuita.
As inscrições podem ser feitas até o dia 2 de de agosto, no endereço eletrônico do Sesi.
A metodologia elaborada pelo Sesi prepara o estudante para o mercado de trabalho. A duração do EJA profissionalizante é de 18 meses.
O certificado de conclusão do EJA Profissionalizante será concedido ao aluno que tiver alcance da média mínima nas atividades avaliativas do curso, frequência mínima de 75% nos encontros presenciais, entre outros requisitos.
CONFIRA A DISTRIBUIÇÃO DAS VAGAS
Sesi Araçás
- Habilitação: Ensino Médio + Qualificação Profissional em Eletricista Instalador Residencial
- Modalidade: EJA Ensino Médio e EaD Profissionalizante
- Vagas: 70
- Turno das aulas presenciais: Vespertino / Noturno
Sesi Aracruz
- Habilitação: Ensino Médio + Qualificação Profissional em Controlador e Programador da Produção
- Modalidade: EJA Ensino Médio e EaD Profissionalizante
- Vagas: 35
- Turno das aulas presenciais: Noturno
Sesi Cachoeiro de Itapemirim
- Habilitação: Ensino Médio + Qualificação Profissional em Controlador e Programador da Produção
- Modalidade: EJA Ensino Médio e EaD Profissionalizante
- Vagas: 35
- Turno das aulas presenciais: Noturno
Sesi Civit
- Habilitação: EJA Ensino Médio + Qualificação Profissional em Eletricista Instalador Residencial
- Modalidade: EJA Ensino Médio e EaD Profissionalizante
- Vagas: 60
- Turno das aulas presenciais: Noturno
Sesi Colatina
- Habilitação: Ensino Médio + Qualificação Profissional em Eletricista Instalador Residencial
- Modalidade: EJA Ensino Médio e EaD Profissionalizante
- Vagas: 50
- Turno das aulas presenciais: Noturno
Sesi Linhares
- Habilitação: Ensino Médio + Qualificação Profissional em Eletricista Instalador Residencial
- Modalidade: EJA Ensino Médio e EaD Profissionalizante
- Vagas: 30
- Turno das aulas presenciais: Noturno
Sesi Jardim da Penha
- Habilitação: Ensino Médio + Qualificação Profissional em Eletricista Instalador Residencial
- Modalidade: EJA Ensino Médio e EaD Profissionalizante
- Vagas: 25
- Turno das aulas presenciais: Noturno