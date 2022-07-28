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Norte do Estado

Suzano abre 620 vagas em cursos de qualificação de graça no ES

São 600 oportunidades para as comunidades de São Mateus e Conceição da Barra e 20 chances para jovens de Aracruz; inscrições já estão abertas
Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

28 jul 2022 às 15:33

Publicado em 28 de Julho de 2022 às 15:33

Sede da Suzano, em Aracruz
Sede da Suzano, em Aracruz Crédito: Suzano/ Divulgação
Suzano está com inscrições abertas para 620 vagas em cursos de qualificação profissional de graça destinadas aos moradores do Norte do Espírito Santo
Para o programa Suzano nas Comunidades, a oferta é de 600 oportunidades, distribuídas por 15 cursos. A iniciativa é de desenvolvida em parceria com o Senai e terá um total de 30 opções de qualificação. As aulas serão destinadas aos moradores de São Mateus e Conceição da Barra.
O programa inclui cursos de confeitaria, doces e salgados, elétrica básica, informática básica, costura industrial básica, modelagem e costura de bolsas, noções de serviços administrativos e diversos outros nas áreas de Alimentos, Automotiva, Gestão, Informática, Metalmecânica, Construção Civil, Eletroeletrônica e Vestuário. A carga horária varia de 20h a 80h e as aulas começam a partir da segunda quinzena de agosto.
As qualificações visam atender 20 comunidades, são elas: Água Preta, Angelim DISA, Angelim 1, 2 e 3, Assentamento Paulo Vinhas, Assentamento Valdício Barbosa, Braço do Rio, Córrego do Alexandre, Córrego do Artur, Córrego do Chiado, Córrego do Macuco, Córrego do Santana, Coxi, Dilô Barbosa, Morro da Arara e Córrego do Sapato, Morro da Onça, Nova Vista 1 e 2, Roda D`Água, Santana, São Domingos de Itauninha, São Domingos do Paraíso e São Jorge.
As inscrições nos cursos são on-line. Os interessados devem acessar o site ou contatar o WhatsApp (27) 99573-2085. Será necessário apresentar CPF, comprovante de residência atualizado, comprovante de escolaridade e documento de identificação com foto (como RG, Carteira de Habilitação ou Carteira de Trabalho).
A iniciativa faz parte das ações sociais da empresa na região, que totalizam um investimento de cerca de R$ 10 milhões contemplando diferentes frentes de atuação.
QUALIFICAÇÃO DE JOVENS
A Suzano também anunciou a abertura de nova turma de qualificação de jovens em Aracruz, no Norte do Espírito Santo. São 20 vagas para o curso de operador de processo de produção. A iniciativa faz parte do Programa Formare, que tem o objetivo de capacitar para a educação profissional e para o mercado de trabalho jovens em situação de vulnerabilidade social.
Os interessados podem se inscrever até 26 de agosto, por meio do formulário disponibilizado na página Processo Seletivo Formare Aracruz 2022. 
O candidato deve ter 18 anos ou 19 anos completos até 31 de outubro de 2022; renda per capita de até um salário-mínimo por pessoa da residência; não ser filho(a) de colaborador(a) da empresa; Ensino Médio completo ou estar cursando o 2º ou 3º ano em escola pública; ser morador das comunidades do entorno da empresa: Aracruz, Barra do Riacho, Vila do Riacho, Barra do Sahy, João Neiva e Ibiraçu, ter disponibilidade de horário para estudar no período das 8h às 16h (de segunda a sexta, durante o curso), não ter vínculo de aprendiz e participar de um processo seletivo da programa, que inclui prova de matemática e português e outras etapas do processo.
Os jovens recebem capacitação profissional gratuita com carga horária média de 1.200 horas, considerando aulas teóricas e práticas; uniforme; material escolar; alimentação no local; transporte; seguro de vida e bolsa de auxílio de meio salário-mínimo. As aulas são ministradas por colaboradores voluntários da companhia, capacitados pela Fundação Iochpe.
As etapas do processo seletivo serão realizadas on-line, via plataforma da Fundação Iochpe, e informadas pelo e-mail cadastrado pelos candidatos.
Os interessados devem conferir todos os dados e verificar se a inscrição foi efetuada até o final. Mais informações podem ser obtidas pelo e-mail: [email protected].
SERVIÇO
  • Suzano Comunidades
  • Vagas: 600 em 15 cursos. As chances são destinadas a moradores de São Mateus e Conceição da Barra
  • Inscrições: podem ser feitas no site ou pelo WhatsApp (27) 99573-2085
  • Programa Formare
  • Vagas: 20 para operador de processo de produção na unidade de Aracruz
  • Inscrições: até o dia 26 de agosto no formulário disponibilizado na página Processo Seletivo Formare Aracruz 2022. 

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