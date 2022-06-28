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XP lança faculdade de tecnologia com graduação gratuita

São 400 vagas para titulações em Sistemas de Informação, Ciência de Dados, Análise de Desenvolvimento de Sistemas, Banco de Dados e Defesa Cibernética

Publicado em 28 de Junho de 2022 às 10:05

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 jun 2022 às 10:05
A XP Educação, braço educacional da XP Inc., anunciou a criação da faculdade XP com cinco cursos de graduação on-line e gratuitos focados em tecnologia. São 400 vagas para titulações em Sistemas de Informação, Ciência de Dados, Análise de Desenvolvimento de Sistemas, Banco de Dados e Defesa Cibernética. O investimento é de mais de R$ 100 milhões.
De acordo com a empresa, todos os alunos de graduação terão mensalidade zero durante todo o curso. As aulas estão previstas para começar em agosto de 2022. Os interessados podem se inscrever no site da instituição. 
Paulo de Tarso, CEO da XP Educação
Paulo de Tarso, CEO da XP Educação Crédito: Divulgação
“Nosso sonho grande é ser a referência em educação de alta qualidade no universo de tecnologia, inovação e negócios, criando um verdadeiro ecossistema educacional. Uma aceleradora de carreiras que entrega os profissionais já preparados para os desafios da nova economia digital”, afirmou o CEO da XP Educação, Paulo de Tarso.
O executivo informou que a criação da faculdade teve como referência o conceito de “employer university” (universidade conectada a empresa, numa tradução livre), uma metodologia que tem tido muito sucesso em países como EUA, Alemanha e Áustria.
A ideia, segundo ele, é trazer para o mercado financeiro e de tecnologia do Brasil uma tendência das principais empresas do mundo digital, como Google e Amazon, que encontravam muita dificuldade na busca de talentos já prontos para as necessidades do dia a dia de trabalho, e começaram a desenvolver suas próprias escolas de graduação.
“Hoje, um dos maiores problemas corporativos é a falta de profissionais recém-formados realmente capacitados para a realidade de trabalho. Queremos revolucionar a lógica do Ensino Superior, criando soluções educacionais que possibilitem o desenvolvimento de conhecimentos, habilidades e atitudes que promovam o desenvolvimento dos alunos, entregando para o mercado pessoas muito mais preparadas para fazerem a diferença no ecossistema dos negócios”, completa.
OUTROS CURSOS
Além da graduação, a XP Educação anunciou a ampliação da grade de MBAs que passa a oferecer mais de 20 cursos, incluindo dois novos cursos: Ciência de dados para profissionais de Finanças e Customer Experience (CX) / Customer Sucess (CS). Entretanto, as especializações serão pagas.
A instituição lançou ainda uma nova plataforma de cursos livres, composta por Bootcamps (44 modalidades disponíveis nas áreas de tecnologia e inovação) – formato de aprendizado prático e imersivo para formar skills e habilidades técnicas para o mercado mais rápido que o ensino tradicional, principalmente para quem procura atualização curricular de qualidade –, e mais 35 cursos livres na área de finanças.
A plataforma fica disponível por meio de assinatura, em que o estudante paga uma mensalidade de R$ 65 e tem acesso a todos os cursos disponíveis. Como assinante, o aluno pode se matricular em diferentes cursos simultaneamente e acessar os conteúdos diariamente.
Além disso, os assinantes têm acesso ao Radar de Oportunidades, em que poderão se candidatar a vagas em tecnologia disponibilizadas por grandes players da área de tecnologia”, completa. A expectativa da escola é ter mais de 10 mil assinantes da plataforma até o fim do ano.

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