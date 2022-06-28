XP lança faculdade de tecnologia com graduação gratuita

A XP Educação, braço educacional da XP Inc., anunciou a criação da faculdade XP com cinco cursos de graduação on-line e gratuitos focados em tecnologia . São 400 vagas para titulações em Sistemas de Informação, Ciência de Dados, Análise de Desenvolvimento de Sistemas, Banco de Dados e Defesa Cibernética. O investimento é de mais de R$ 100 milhões.

De acordo com a empresa, todos os alunos de graduação terão mensalidade zero durante todo o curso. As aulas estão previstas para começar em agosto de 2022. Os interessados podem se inscrever no site da instituição.

Paulo de Tarso, CEO da XP Educação Crédito: Divulgação

“Nosso sonho grande é ser a referência em educação de alta qualidade no universo de tecnologia, inovação e negócios, criando um verdadeiro ecossistema educacional. Uma aceleradora de carreiras que entrega os profissionais já preparados para os desafios da nova economia digital”, afirmou o CEO da XP Educação, Paulo de Tarso.

O executivo informou que a criação da faculdade teve como referência o conceito de “employer university” (universidade conectada a empresa, numa tradução livre), uma metodologia que tem tido muito sucesso em países como EUA, Alemanha e Áustria.

A ideia, segundo ele, é trazer para o mercado financeiro e de tecnologia do Brasil uma tendência das principais empresas do mundo digital, como Google e Amazon, que encontravam muita dificuldade na busca de talentos já prontos para as necessidades do dia a dia de trabalho, e começaram a desenvolver suas próprias escolas de graduação.

“Hoje, um dos maiores problemas corporativos é a falta de profissionais recém-formados realmente capacitados para a realidade de trabalho. Queremos revolucionar a lógica do Ensino Superior, criando soluções educacionais que possibilitem o desenvolvimento de conhecimentos, habilidades e atitudes que promovam o desenvolvimento dos alunos, entregando para o mercado pessoas muito mais preparadas para fazerem a diferença no ecossistema dos negócios”, completa.

OUTROS CURSOS

Além da graduação, a XP Educação anunciou a ampliação da grade de MBAs que passa a oferecer mais de 20 cursos, incluindo dois novos cursos: Ciência de dados para profissionais de Finanças e Customer Experience (CX) / Customer Sucess (CS). Entretanto, as especializações serão pagas.

A instituição lançou ainda uma nova plataforma de cursos livres, composta por Bootcamps (44 modalidades disponíveis nas áreas de tecnologia e inovação) – formato de aprendizado prático e imersivo para formar skills e habilidades técnicas para o mercado mais rápido que o ensino tradicional, principalmente para quem procura atualização curricular de qualidade –, e mais 35 cursos livres na área de finanças.

A plataforma fica disponível por meio de assinatura, em que o estudante paga uma mensalidade de R$ 65 e tem acesso a todos os cursos disponíveis. Como assinante, o aluno pode se matricular em diferentes cursos simultaneamente e acessar os conteúdos diariamente.