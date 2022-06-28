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Qualificação

Santander abre 6 mil bolsas para quem quer atuar no mercado financeiro

Programa de capacitação é destinado a profissionais graduados e estudantes que desejam atuar com investimentos e produtos financeiros; inscrições até 16 de julho

Publicado em 28 de Junho de 2022 às 09:09

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 jun 2022 às 09:09
O Santander Universidades está com inscrições abertas para cursos voltados para quem quer atuar no mercado financeiro. São 6 mil bolsas de estudos, sendo que os 2 mil bolsistas de melhor desempenho terão suas certificações custeadas pelo banco.
O programa de capacitação é destinado a profissionais graduados e estudantes que desejam atuar com investimentos e produtos financeiros. De acordo com a instituição, são 4,2 mil bolsas para CPA-20 e 1,8 mil para CEA. Estas são duas das mais buscadas certificações do mercado de investimentos concedidas pela Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (ANBIMA).
As inscrições podem ser feitas até 16 de julho, no site do Santander
Durante o programa, os participantes terão acesso aos principais conteúdos abordados nas provas das certificações. Após concluírem todos os módulos, será aplicada uma avaliação pelo Cursos Edgar Abreu, parceiro do programa, em que os 1.650 bolsistas que obtiverem o melhor desempenho poderão realizar prova oficial do CPA-20, realizada pela ANBIMA, com os custos pagos pelo banco e pela associação.
Mercado financeiro
Bolsas de estudo ajudam quem quer atuar no mercado financeiro Crédito: Austin Distel/Unsplash
Para o CEA, as inscrições também serão gratuitas para os 350 primeiros colocados. Os cursos têm um custo total de R$ 1.436 e a certificação R$ 1.286. Os alunos terão acesso vitalício ao curso e terão até 2 meses para realizarem a prova, que abordará temas como renda variável, renda fixa, derivativos, fundos de investimento e princípios básicos de economia e finanças.
“As bolsas representam uma grande oportunidade de ingressar na área de investimentos de forma gratuita. Essa área segue crescendo e cada vez mais conta com a necessidade de profissionais com certificações específicas do mercado. O Santander segue investindo de forma consistente em pessoas, fortalecendo a educação e a capacitação por meio de nossos programas”, afirma o superintendente executivo do Santander Universidades no Brasil, Nicolás Vergara.
As inscrições gratuitas para os exames da CPA-20 e da CEA serão oferecidas em parceria com a ANBIMA, que custeará metade das inscrições por meio do seu programa Portas Abertas.
O CPA-20 (Certificação Profissional ANBIMA Série 20) é pré-requisito para quem deseja atuar no atendimento de clientes de alta renda, private, corporate e investidores institucionais em agências bancárias, plataformas de atendimento e corretoras de valores mobiliários.
A CEA (Certificação ANBIMA de Especialistas em Investimento) habilita profissionais do mercado financeiro a atuar como especialistas em investimentos. A habilitação é obrigatória para realizar algumas funções do mercado financeiro.

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