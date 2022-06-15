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No Brasil

Google terá novo centro de engenharia, bolsas e parcerias com jornais e ONGS

O centro de engenharia de São Paulo será instalado no IPT Open Experience, complexo de inovação do instituto, e abrigará até 400 profissionais de diversas áreas, com foco em privacidade e segurança digital

Publicado em 15 de Junho de 2022 às 09:44

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

15 jun 2022 às 09:44
Novo centro de engenharia do Google em São Paulo
Novo centro de engenharia do Google em São Paulo Crédito: Google/Divulgação
SÃO PAULO - O Google vai expandir as operações de engenharia no Brasil, oferecer 500 mil bolsas de capacitação e expandir parcerias com ONGs e veículos jornalísticos. Esses foram os destaques do evento Google for Brasil, realizado nesta terça-feira (14) em São Paulo.
A empresa anunciou uma parceria com o IPT (Instituto de Pesquisas Tecnológicas), situado na Cidade Universitária da USP, na capital paulista, com o intuito de expandir as operações técnicas no Brasil.
O centro de engenharia de São Paulo será instalado no IPT Open Experience, complexo de inovação do instituto, e abrigará até 400 profissionais de diversas áreas, com foco em privacidade e segurança digital. A previsão de inauguração é 2024. As contratações começaram em janeiro deste ano.

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"A parceria do Google com o IPT Open Experience deverá servir como um ambiente promotor da inovação para o ecossistema, apoiado nos pilares do desenvolvimento tecnológico e de negócios, capacitação de recursos humanos e engajamento com startups", disse Liedi Bernucci, presidente do IPT.
Outra iniciativa anunciada pela big tech é a ampliação do Startups Lab para acelerar até 16 empresas jornalísticas com modelos inovadores de negócio. O Local Lab, por sua vez, vai apoiar até cem veículos de pequeno e médio porte com capacitação para desenvolvimento técnico, estratégico e econômico.
O Google também anunciou que o Maps vai indicar pontos com distribuição de alimentos e cozinhas solitárias. A funcionalidade é uma parceria da empresa com a ONG Ação da Cidadania e com o Centro de Excelência contra a Fome do Programa Mundial de Alimentos da ONU.
A partir desta terça (14), o aplicativo terá categorias como "cozinha solidária" e "banco de alimentos" ao lado de "cafés", "bares" e "restaurantes".
A ideia do Google é criar uma rede solidária para ajudar pessoas em situação de vulnerabilidade social. O mapeamento das cozinhas será feito de forma contínua e tem como objetivo criar o maior banco de dados digital do tipo no país.
De acordo com estudo publicado na última semana pela Rede Penssam (Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional), 33,1 milhões de pessoas passam fome no Brasil. Além disso, a pesquisa mostrou que 6 em cada 10 brasileiros convivem com algum grau de insegurança alimentar.
Uma nova tecnologia de inteligência artificial baseada em conversas também vai chegar ao país. O Duplex está sendo testado em três funções: fazer ligações para atualizar informações de estabelecimentos comerciais, automatizar a compra de ingressos de cinema e consultar locais de votação, em uma parceria com o Tribunal Superior Eleitoral.
Por enquanto, a tecnologia não está disponível para consumidores, como já acontece nos Estados Unidos. Quando chegar por aqui, usuários também vão poder fazer reservas em restaurantes e agendar serviços apenas usando o assistente virtual da empresa.
O braço filantrópico Google.org doará R$ 10 milhões para o Instituto Rede Mulher Empreendedora. O objetivo é a capacitação profissional de 200 mil mulheres por meio do programa Ela Pode. A empresa também vai expandir a parceria com a Fundação Dorina Nowill, que promove a inclusão social de pessoas com deficiência visual, para Goiânia, Piauí e Tocantins.
Do 1 milhão de bolsas dos Certificados Profissionais do Google anunciadas para a América Latina na última quinta-feira (9), metade será do Brasil. A partir desta terça, 30 mil bolsas começam a ser distribuídas a jovens da rede do Centro de Integração Empresa-Escola (Ciee). Será dada prioridade a pessoas negras, LGBTQIA+, mulheres e população de baixa renda.
O Google também busca qualificar 200 pessoas negras na área de desenvolvimento de software nos próximos 12 meses. Isso será feito por meio de uma parceria com o Instituto Vamo que Vamo, associação que concede bolsas para grupos subrepresentados estudarem na Trybe, plataforma de ensino de áreas de tecnologia. A big tech vai oferecer ajuda de custo e garantir a empregabilidade dos estudantes em startups que passaram pelos programas de aceleração da empresa.
Durante o Google for Brasil, a empresa também lançou o Relatório de Impacto Econômico, elaborado pela consultoria AlphaBeta. O levantamento mostra que o serviço de busca, o Google Ads, o AdSense, a PlayStore e o YouTube movimentaram, juntos, R$ 104,5 bilhões de reais no ano passado.

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