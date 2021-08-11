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Oportunidade

De olho na Páscoa, Garoto abre 250 vagas temporárias no Sine de Vila Velha

Oportunidades são exclusivas para moradores do município. Interessados devem fazer o agendamento no site da prefeitura antes de ir até a agência

Publicado em 11 de Agosto de 2021 às 15:27

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

11 ago 2021 às 15:27
Chocolates Garoto
Profissionais assinarão contrato temporário com a Garoto Crédito: Chocolates Garoto/Divulgação
Chocolates Garoto abriu 250 vagas de emprego para trabalhadores que querem atuar na fábrica localizada na Glória, em Vila Velha. As oportunidades são temporárias para o cargo de auxiliar de produção.  Os interessados podem se candidatar no Sine do município.
A maior parte das vagas será destinada para a produção de Páscoa da unidade, que concentra toda a fabricação de ovos de chocolate das marcas Nestlé e Garoto. O salário oferecido é de R$ 1.473, com direito ainda a plano de saúde, alimentação e transporte.
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Para participar da seleção, os candidatos precisam ter o ensino médio completo e horário flexível para trabalhar.  Os postos de trabalho são exclusivos para moradores do município. A agência do Sine funciona na Vila do Empreendedor, criada pela prefeitura no subsolo do Boulevard Shopping, das 8 às 17 horas.
Antes de ir até a agência, é necessário agendar o atendimento presencial no site da prefeitura
Ao se apresentar, o trabalhador deve ter em mãos o original da carteira de identidade, ou Carteira de Trabalho ou Previdência Social; original ou cópia autenticada do comprovante de residência (conta de água, luz, telefone ou qualquer correspondência entregue pelos Correios); Cadastro de Pessoa Física (CPF); e número do PIS.

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De acordo com o prefeito de Vila Velha, Arnaldinho Borgo, no primeiro semestre deste ano foram 1.537 vagas de empregos geradas e captadas pelo Sine.
“Isso mostra o quanto o ambiente de negócios de Vila Velha vem se transformando e reaquecendo a economia, e o quanto estamos no caminho certo, de política assertiva, de incentivo e de retomada da credibilidade na nossa cidade”, ressalta o prefeito.

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