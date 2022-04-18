Agências do Sine têm 2.475 vagas de emprego e estágio no ES

Vendedor externo, atendente de restaurante, ajudante de obras, operador de equipamentos móveis, pintor industrial, montador de andaime, mecânico de comissionamento e lixador. Estes são apenas alguns dos postos de trabalho disponíveis nas agências do Sine e do Trabalhador no Espírito Santo.
Já no interior, o Sine de Aracruz tem 426 novas oportunidades de emprego com carteira assinada em diversas áreas, com destaque para pintor industrial com 110 vagas. Chances ainda em Anchieta (112), Linhares (118) e São Mateus (171).
CONFIRA AS VAGAS
SINE DE VILA VELHA
Como se candidatar: os interessados devem fazer o agendamento no site da prefeitura. O atendimento ocorre na sede do Sine, que funciona na Vila do Empreendedor, no subsolo do Boulevard Shopping.
- Vagas: 120
- Açougueiro (2)
- Auxiliar de açougueiro (2)
- Assistente administrativo (1)
- Atendente de loja PCD (1)
- Cabeleireiro feminino (1)
- Carpinteiro (3)
- Caseiro (1)
- Chapeiro (1)
- Chefe de cozinha (2)
- Confeiteiro (2)
- Consultor de vendas (21)
- Copeiro de restaurante (1)
- Costureira de máquina reta (1)
- Costureira em geral (14)
- Cozinheiro geral (7)
- Cuidador de pessoas idosas e dependentes (1)
- Eletricista de instalações (1)
- Encarregado de serraria (1)
- Engenheiro civil - estágio (1)
- Estatístico PCD (1)
- Fiscal de loja (2)
- Garçom (10)
- Gerente de restaurante (1)
- Mecânico de automóveis e caminhões PCD (1)
- Mecânico de automóvel (1)
- Mecânico eletricista de automóveis (1)
- Montador de estruturas metálicas (1)
- Motorista de automóveis (2)
- Operador de caixa (2)
- Operador de telemarketing ativo (3)
- Pedagogo - estágio (1)
- Pedreiro (4)
- Pedreiro de acabamento (3)
- Professor de Língua Portuguesa - estágio (1)
- Professor de Matemática no ensino médio - estágio (1)
- Representante comercial autônomo (1)
- Recepcionista em geral restaurante (3)
- Saladeira (1)
- Salgadeiro (1)
- Serralheiro de alumínio (1)
- Supervisor de vendas de serviços (10)
- Técnico mecânico em ar condicionado (1)
- Vendedor de serviços (3)
AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE CARIACICA
Como se candidatar: a agência retoma os atendimentos presenciais, sem a necessidade de agendamento. A unidade funciona na Avenida Kleber Andrade, nº 5, no bairro Rio Branco, das 8 às 15 horas.
- Vagas: 585
- Açougueiro (2)
- Ajudante (6)
- Ajudante de caminhão (6)
- Ajudante de cargas (1)
- Ajudante de mecânico (1)
- Ajudante de obras (10)
- Ajudante de pedreiro (2)
- Ajudante de vidraceiro (1)
- Ajudante geral (3)
- Analista contábil (1)
- Analista de suprimentos (1)
- Armador (5)
- Assistente de gerente (3)
- Assistente fiscal (1)
- Atendente de lanchonete (3)
- Atendente/vendedor (1)
- Atendimento ao público (1)
- Auxiliar administrativo (4)
- Auxiliar de almoxarife (1)
- Auxiliar de carga e descarga – cnh D (4)
- Auxiliar de carga e descarga (14)
- Auxiliar de compras (2)
- Auxiliar de cozinha (2)
- Auxiliar de depósito (2)
- Auxiliar de faturamento (1)
- Auxiliar de lavanderia (6)
- Auxiliar de logística (1)
- Auxiliar de manutenção predial (1)
- Auxiliar de mecânico - industrial (1)
- Auxiliar de obra (5)
- Auxiliar de produção (15
- Auxiliar de programação (1)
- Auxiliar de serviços gerais (3)
- Auxiliar de suporte técnico (2)
- Babá (2)
- Balconista de açougue (5)
- Bombeiro hidráulico (5)
- Caixa (2)
- Caldeireiro (15)
- Camareira (12)
- Carpinteiro (9)
- Caseiro - vaga para casal (1)
- Classificar contábil (1)
- Conferente (3)
- Contador (4)
- Costureira (3)
- Cozinheiro - noturno (1)
- Cozinheiro (2)
- Designer gráfico (1)
- Doméstica (1)
- Eletricista (23)
- Eletricista pleno (2)
- Empregada doméstica (4)
- Encarregado de obras (6)
- Encarregado de serraria (1)
- Estágio em Administração (1)
- Estágio em Logística (2)
- Estoquista (4)
- Faxineira (1)
- Fiscal de loja (4)
- Fresador (1)
- Instrutor de prático (1)
- Lanterneiro (1)
- Lanterneiro junior (2)
- Manobrista – cnh C/D (1)
- Mecânico – cnh D (1)
- Mecânico (2)
- Mecânico automotivo (4)
- Mecânico de manutenção (1)
- Mecânico de manutenção de máquinas leves (1)
- Mecânico de refrigeração a (1)
- Mecânico especializado/mecatrônica - linha amarela (1)
- Mecânico montador (27)
- Mecânico pleno (1)
- Merendeira (25)
- Montador (5)
- Montador de andaime (24)
- Motorista – cnh D (18)
- Motorista – cnh D/E (4)
- Motorista carreteiro – cnh E (16)
- Motorista d (3)
- Motorista de entrega – cnh D/E (3)
- Motorista operador munck – cnh C acima (1)
- Nutricionista (3)
- Oficial de pedreiro (2)
- Operador de empilhadeira (2)
- Operador de equipamentos pesados (1)
- Operador de escavadeira (1)
- Operador de forno elétrico (1)
- Operador de forno panela (1)
- Operador de ponte rolante (1)
- Operador de refratários (1)
- Operador de retroescavadeira (5)
- Padeiro (4)
- Pedreiro (6)
- Pedreiro oficial (5)
- Pintor automotivo (6)
- Porteiro (1)
- Promotor de vendas (2)
- Recepcionista (1)
- Repositor (1)
- Secretária (1)
- Separador (2)
- Serrador de madeiras (1)
- Supervisor de consórcio (3)
- Supervisor de vendas (1)
- Técnico em planejamento - programação e manutenção mecânica (1)
- Técnico em secretariado (1)
- Telemarketing ativo (5)
- Torneiro mecânico (1)
- Trabalhador rural (1)
- Trainee agente de soluções (10)
- Vendedor (2)
- Vendedor de consórcio (30)
- Vendedor externo (13)
- Vendedor interno (5)
- Vendedor porta a porta (5)
- Zelador (7)
- Vagas para pessoas com deficiência:
- Açougueiro (2)
- Ajudante de distribuição (3)
- Assistente operacional (1)
- Auxiliar administrativo (12)
- Auxiliar de almoxarife (1)
- Auxiliar de compras (1)
- Auxiliar de depósito (2)
- Auxiliar de expedição (4)
- Auxiliar de produção (9)
- Auxiliar de transporte (3)
- Auxiliar serviço apoio (10)
- Carpinteiro (3)
- Classificador contábil (1)
- Contador (1)
- Costureira (3)
- Empacotador (1)
- Estoquista (4)
- Mecânico – cnh D (1)
- Mecânico de máquinas pesadas (1)
- Merendeira (5)
- Operador de produção (3)
- Pintor de veículos (1)
- Promotor de vendas (1)
- Técnico automotivo (1)
- Zelador (6)
SINE DA SERRA
Como se candidatar: os interessados devem comparecer na agência, localizada no bairro Portal de Jacaraípe, no Pró-cidadão, das 8 às 17 horas.
- Vagas: 649
- Agente de pátio (1)
- Ajudante de carga e descarga de mercadoria (30)
- Ajudante de obras pcd (1)
- Analista de folha de pagamento (1)
- Atendente de serviço odontológico (1)
- Auxiliar administrativo pcd (5)
- Auxiliar contábil (1)
- Auxiliar de bobinagem (1)
- Auxiliar de limpeza pcd (10)
- Auxiliar de limpeza (54)
- Auxiliar de linha de produção (20)
- Auxiliar de manutenção elétrica e hidráulica (2)
- Auxiliar de pessoal (1)
- Auxiliar técnico eletrônico (4)
- Borracheiro (4)
- Caldeireiro de manutenção (1)
- Caldeireiro montador (5)
- Caldeireiro (60)
- Colorista (1)
- Consultor de vendas (4)
- Cozinheiro de restaurante (1)
- Cozinheiro geral (1)
- Dedetizador (1)
- Eletricista de instalações de veículos automotores (1)
- Encanador (55)
- Encarregado de manutenção (11)
- Encarregado eletromecânico de instalações (1)
- Enfermeiro (3)
- Gerente de departamento pessoal (2)
- Instalador de sistemas eletroeletrônicos de segurança (4)
- Instalador de som e acessórios de veículos (1)
- Instalador de tubulação - embarcações (10)
- Jardineiro pcd (1)
- Maçariqueiro (12)
- Manobrista (5)
- Marceneiro (2)
- Mecânico de auto em geral (1)
- Mecânico de automóveis e caminhões (2)
- Mecânico de manutenção de máquina industrial (6)
- Mecânico de suspensão (2)
- Mecânico industrial (80)
- Montador instalador de baterias (1)
- Motorista de caminhão -guincho munck (2)
- Motorista de ônibus (5)
- Oficial de manutenção civil (5)
- Operador de caixa (1)
- Operador de central de concreto (2)
- Operador de empilhadeira (4)
- Operador de jato abrasivo (10)
- Operador de máquinas fixas, em geral (1)
- Operador de mistura (2)
- Padeiro confeiteiro (1)
- Pedreiro de edificações (2)
- Pedreiro (20)
- Pizzaiolo (1)
- Porteiro pcd (2)
- Radiologista (1)
- Reparador de aparelhos eletrodomésticos (1)
- Serralheiro (6)
- Soldador (150)
- Soldador manual (1)
- Supervisor de manutenção industrial (1)
- Técnico de produção - encarregado (1)
- Técnico de sistema automação industrial (1)
- Técnico em automação industrial (1)
- Técnico em metalurgia - soldagem (1)
- Técnico em segurança do trabalho (1)
- Técnico em suporte de documentação (1)
- Técnico mecânico industrial (3)
- Torneiro mecânico (1)
- Vendedor de serviços (10)
- Vendedor interno (1)
SINE DE VITÓRIA
Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência que funciona na Casa do Cidadão, Avenida Maruípe, 2.544, Itararé, das 8h às 17h.
- Vagas: 241
- Açougueiro (11)
- Açougueiro desossador (1)
- Ajudante de açougueiro (6)
- Analista de controle de qualidade (1)
- Analista de recursos humanos (1)
- Arquivista de documentos (10)
- Atendente balconista (15)
- Atendente de cafeteria (1)
- Auxiliar contábil (3)
- Auxiliar de cozinha (7)
- Auxiliar de estoque (1)
- Auxiliar de garçom (1)
- Auxiliar de limpeza pcd (1)
- Auxiliar de limpeza (3)
- Auxiliar de padeiro (3)
- Auxiliar de recepção (3)
- Auxiliar mecânico de ar condicionado (1)
- Cartazeiro (1)
- Chapeiro (1)
- Comprador (1)
- Confeiteiro (2)
- Conferente mercadoria - exceto carga e descarga (4)
- Cozinheiro de restaurante (3)
- Cozinheiro geral (1)
- Dedetizador (1)
- Embalador, a mão (1)
- Encarregado de supermercado (13)
- Fiscal de caixa (5)
- Fiscal de loja (15)
- Fiscal de prevenção de perdas (2)
- Garçom (1)
- Gerente comercial (2)
- Gerente de supermercado (2)
- Marcador de preços (1)
- Masseiro - massas alimentícias (1)
- Motorista de automóveis (2)
- Operador de caixa (63)
- Operador de câmaras frias (3)
- Operador de cobrança (1)
- Operador de empilhadeira (6)
- Operador de empilhadeira elétrica (1)
- Operador de vendas (23)
- Padeiro (4)
- Programador de internet (1)
- Recepcionista, em geral (1)
- Salgadeiro (1)
- Subchefe de cozinha (1)
- Subgerente de loja (1)
- Técnico de apoio ao usuário de informática (3)
- Técnico em segurança do trabalho (1)
- Vendedor interno (3)
SINE DE CARIACICA
Como se candidatar: o trabalhador deve procurar a agência que funciona no Faça Fácil, Av. Aloizio Santos, 500, Santo André, Cariacica.
- Vagas: 53
- Ajudante de carga e descarga (9)
- Ajudante de obras (5)
- Arqueador de molas (1)
- Assistente de planejamento (1)
- Auxiliar contábil (1)
- Auxiliar de escritório PCD (1)
- Auxiliar técnico em mecânica (2)
- Carpinteiro (3)
- Chefe de armazém (1)
- Consultor de vendas (2)
- Coordenador de obras (1)
- Embalador (1)
- Encarregado de obras (1)
- Gerente de bar e restaurante (1)
- Gerente de suprimentos (1)
- Moleiro de especiarias (1)
- Motorista carreteiro (10)
- Pedreiro (10)
- Sondador (1)
SINE DE ANCHIETA
Como se candidatar: os interessados podem procurar a agência, das 8 às 17 horas, na Casa do Cidadão, Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 767, Centro.
- Vagas: 112
- Ajudante geral (67)
- Ajudante geral PCD (6)
- Ajudante de obras (6)
- Apontador (1)
- Assistente de recursos humanos (1)
- Auxiliar de cozinha (1)
- Auxiliar de eletricista veicular (1)
- Caldeireiro (4)
- Confeiteiro (1)
- Copeiro (1)
- Cozinheiro (1)
- Garçom (3)
- Instrutor de inglês (1)
- Instrumentista de manutenção (1)
- Motorista de caminhão (3)
- Operador de retroescavadeira (3)
- Pedreiro (3)
- Soldador (2)
- Técnico analista de qualidade (1)
- Técnico mecânico (2)
- Técnico de telecomunicações (2)
- Zelador (1)
SINE DE ARACRUZ
Como se candidatar: o atendimento aos candidatos ocorre na Rua Alegria 795, Bairro Polivalente, das 8 às 17 horas.
- Vagas: 426
- Ajudante de montagem (1)
- Ajudante de obras (2
- Ajudante de serralheria/geral (10)
- Artífice (1)
- Assistente administrativo (1)
- Assistente de planejamento (1)
- Assistente de produção-elétrica (1)
- Auxiliar administrativo (1)
- Auxiliar de limpeza (1)
- Auxiliar de manutenção (1)
- Auxiliar de movimentação de carga (1)
- Auxiliar de obras (3)
- Caldeireiro (1)
- Chefe de máquinas (1)
- Comandante (1)
- Eletricista FC (5)
- Eletricista montador (5)
- Encanador (20)
- Lider de montagem de estruturas (1)
- Líder de solda (1)
- Lixador (30)
- Maçariqueiro (13)
- Mecânico (3)
- Mecânico de comissionamento (30)
- Mecânico diesel (1)
- Mecânico montador (15)
- Moço de convés (2)
- Montador de andaimes (40)
- Montador de esquadrias de alumínio (1)
- Montador de estruturas metálicas (16)
- Montador de vidro temperado (1)
- Motorista caminhão (4)
- Oficial (1)
- Operador de equipamento (1)
- Operador de equipamento (2)
- Operador de picador florestal Nível 1 (5)
- Pedreiro (5)
- Pintor de obras (1)
- Pintor industrial (110)
- Pintor letrista (2)
- Porteiro diurno (1)
- Rigger (2)
- Soldador Tig/ER (15)
- Soldador arco submerso (15)
- Soldador Mig (15)
- Supervisor de comissionamento (15)
- Supervisor de montagem de tubos (1)
- Técnico de instalação (7)
- Técnico de segurança do trabalho (1)
- Técnico em informática (1)
- Técnico em mecânica (10)
- Trabalhador rural (1)
SINE DE LINHARES
Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência, das 8 às 13 horas, localizada na Av. Governador Carlos Lindenberg, 660, Centro.
- Vagas: 118
- Acoplador (1)
- Agente de relacionamento (1)
- Ajudante (8)
- Ajudante de obras (5)
- Ajudante de soldador (1)
- Ajudante de vaqueiro (2)
- Arte-finalista (2)
- Assistente administrativo (1)
- Assistente de qualidade (1)
- Assistente de vendas (1)
- Atendente de restaurante (8)
- Auxiliar administrativo (1)
- Auxiliar de expedição (5)
- Auxiliar de mecânico (2)
- Auxiliar de mecânico de moto (1)
- Auxiliar de padeiro (1)
- Auxiliar de saúde bucal (1)
- Borracheiro (2)
- Conferente (1)
- Consultor de negócios (1)
- Comprador técnico (1)
- Costureira (1)
- Eletricista (1)
- Encanador de manutenção (1)
- Encarregado de obras (4)
- Expedidor (5)
- Lixador (1)
- Lubrificador (1)
- Irrigador (1)
- Mecânico mat/ industrial (1)
- Motorista de caminhão (3)
- Oficial pedreiro (5)
- Oficial polivalente (2)
- Operador de equipamentos móveis (6)
- Operador escavadeira (3)
- Operador de manipulador telescopico (1)
- Operador ponte rolante (4)
- Operador de retroescavadeira (1)
- Padeiro (1)
- Representante comercial (1)
- Revestidor (1)
- Rigger (1)
- Salgadeira (1)
- Soldador/montador (1)
- Técnico controle qualidade (1)
- Técnico em manut/impressora (1)
- Técnico em refrigeração (2)
- Técnico de informática (1)
- Técnico segurança trabalho (2)
- Trabalhador rural (3)
- Tratorista agrícola (1)
- Vendedor externo (11)
- Vendedor interno (2)
- Vidraceiro instalador (1)
SINE DE SÃO MATEUS
Como se candidatar: a unidade já realiza atendimento presencial, mas em virtude da pandemia, o currículo também será recolhido via e-mail ([email protected] ou [email protected]), que deverá conter o nome, o cargo e o número do PIS do trabalhador. Caso seja necessário a presença do trabalhador, a agência entra em contato por telefone, para atendimento agendado.
- Vagas: 171
- Ajudante de serralheria e vidros (1)
- Atendente - vendas (2)
- Ajudante de pedreiro (2)
- Auxiliar administrativo (2)
- Auxiliar de cozinha (2)
- Auxiliar de eletricista (1)
- Auxiliar de limpeza PCD (1)
- Auxiliar de mecânico de caminhonete a diesel (1)
- Auxiliar de produção (2)
- Ajudante de padeiro (1)
- Babá (2)
- Chapeiro (1)
- Consultor de vendas internas e externas (14)
- Cozinheiro (1)
- Cozinheira (1)
- Cortador de roupas (1)
- Eletricista de automóvel (1)
- Eletricista automotivo (2)
- Encarregado de elétrica (1)
- Instalador júnior (5)
- Mecânico de automóveis (1)
- Mecânico alinhador (1)
- Mecânico de automóvel (1)
- Mecânico consultor (1)
- Mecânico de caminhonete a diesel (1)
- Mecânico de manutenção (1)
- Motorista de ônibus (10)
- Motorista de caminhão (3)
- Operador de máquina de bloco (1)
- Oficial de manutenção (3)
- Oficial de serviços gerais (3)
- Operador de motosserra (5)
- Operador de secador (4)
- Pedreiro (3)
- Padeiro (1)
- Representante comercial (2)
- Soldador (10)
- Técnico em enfermagem do trabalho (1)
- Técnico de instalação de segurança eletrônica (2)
- Tratorista (3)
- Trabalhador rural (63)
- Vendedor interno (2)
- Vendedor de serviços (2)
- Vendedor externo (3)