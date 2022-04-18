Agências do Sine têm 2.475 vagas de emprego e estágio no ES

Vendedor externo, atendente de restaurante, ajudante de obras, operador de equipamentos móveis, pintor industrial, montador de andaime, mecânico de comissionamento e lixador. Estes são apenas alguns dos postos de trabalho disponíveis nas agências do Sine e do Trabalhador no Espírito Santo

Ao todo, nesta segunda-feira (18) são 2.475 vagas de emprego estádio . Os interessados devem procurar uma das unidades, sem esquecer de levar os documentos pessoais. É bom lembrar que o quadro de vagas é atualizado diariamente e podem ser retiradas do sistema à medida que são preenchidas.

Na Grande Vitória, a maior oferta de oportunidades está disponível no Sine da Serra, com 649 chances. Há ainda oportunidades na Agência do Trabalhador de Cariacica (585) e no Sine do município (53), além das unidades de Vila Velha (120) e Vitória (241).

Já no interior, o Sine de Aracruz tem 426 novas oportunidades de emprego com carteira assinada em diversas áreas, com destaque para pintor industrial com 110 vagas. Chances ainda em Anchieta (112), Linhares (118) e São Mateus (171).

CONFIRA AS VAGAS

SINE DE VILA VELHA

Como se candidatar: os interessados devem fazer o agendamento no os interessados devem fazer o agendamento no site da prefeitura . O atendimento ocorre na sede do Sine, que funciona na Vila do Empreendedor, no subsolo do Boulevard Shopping.

Carteira de trabalho digital. Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Vagas: 120

120 Açougueiro (2)

Auxiliar de açougueiro (2)

Assistente administrativo (1)

Atendente de loja PCD (1)

Cabeleireiro feminino (1)

Carpinteiro (3)

Caseiro (1)

Chapeiro (1)

Chefe de cozinha (2)

Confeiteiro (2)

Consultor de vendas (21)

Copeiro de restaurante (1)

Costureira de máquina reta (1)

Costureira em geral (14)

Cozinheiro geral (7)

Cuidador de pessoas idosas e dependentes (1)

Eletricista de instalações (1)

Encarregado de serraria (1)

Engenheiro civil - estágio (1)

Estatístico PCD (1)

Fiscal de loja (2)

Garçom (10)

Gerente de restaurante (1)

Mecânico de automóveis e caminhões PCD (1)

Mecânico de automóvel (1)

Mecânico eletricista de automóveis (1)

Montador de estruturas metálicas (1)

Motorista de automóveis (2)

Operador de caixa (2)

Operador de telemarketing ativo (3)

Pedagogo - estágio (1)

Pedreiro (4)

Pedreiro de acabamento (3)

Professor de Língua Portuguesa - estágio (1)

Professor de Matemática no ensino médio - estágio (1)

Representante comercial autônomo (1)

Recepcionista em geral restaurante (3)

Saladeira (1)

Salgadeiro (1)

Serralheiro de alumínio (1)

Supervisor de vendas de serviços (10)

Técnico mecânico em ar condicionado (1)

Vendedor de serviços (3)

AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE CARIACICA

Como se candidatar: a agência retoma os atendimentos presenciais, sem a necessidade de agendamento. A unidade funciona na Avenida Kleber Andrade, nº 5, no bairro Rio Branco, das 8 às 15 horas.

Vagas: 585

585 Açougueiro (2)

Ajudante (6)

Ajudante de caminhão (6)

Ajudante de cargas (1)

Ajudante de mecânico (1)

Ajudante de obras (10)

Ajudante de pedreiro (2)

Ajudante de vidraceiro (1)

Ajudante geral (3)

Analista contábil (1)

Analista de suprimentos (1)

Armador (5)

Assistente de gerente (3)

Assistente fiscal (1)

Atendente de lanchonete (3)

Atendente/vendedor (1)

Atendimento ao público (1)

Auxiliar administrativo (4)

Auxiliar de almoxarife (1)

Auxiliar de carga e descarga – cnh D (4)

Auxiliar de carga e descarga (14)

Auxiliar de compras (2)

Auxiliar de cozinha (2)

Auxiliar de depósito (2)

Auxiliar de faturamento (1)

Auxiliar de lavanderia (6)

Auxiliar de logística (1)

Auxiliar de manutenção predial (1)

Auxiliar de mecânico - industrial (1)

Auxiliar de obra (5)

Auxiliar de produção (15

Auxiliar de programação (1)

Auxiliar de serviços gerais (3)

Auxiliar de suporte técnico (2)

Babá (2)

Balconista de açougue (5)

Bombeiro hidráulico (5)

Caixa (2)

Caldeireiro (15)

Camareira (12)

Carpinteiro (9)

Caseiro - vaga para casal (1)

Classificar contábil (1)

Conferente (3)

Contador (4)

Costureira (3)

Cozinheiro - noturno (1)

Cozinheiro (2)

Designer gráfico (1)

Doméstica (1)

Eletricista (23)

Eletricista pleno (2)

Empregada doméstica (4)

Encarregado de obras (6)

Encarregado de serraria (1)

Estágio em Administração (1)

Estágio em Logística (2)

Estoquista (4)

Faxineira (1)

Fiscal de loja (4)

Fresador (1)

Instrutor de prático (1)

Lanterneiro (1)

Lanterneiro junior (2)

Manobrista – cnh C/D (1)

Mecânico – cnh D (1)

Mecânico (2)

Mecânico automotivo (4)

Mecânico de manutenção (1)

Mecânico de manutenção de máquinas leves (1)

Mecânico de refrigeração a (1)

Mecânico especializado/mecatrônica - linha amarela (1)

Mecânico montador (27)

Mecânico pleno (1)

Merendeira (25)

Montador (5)

Montador de andaime (24)

Motorista – cnh D (18)

Motorista – cnh D/E (4)

Motorista carreteiro – cnh E (16)

Motorista d (3)

Motorista de entrega – cnh D/E (3)

Motorista operador munck – cnh C acima (1)

Nutricionista (3)

Oficial de pedreiro (2)

Operador de empilhadeira (2)

Operador de equipamentos pesados (1)

Operador de escavadeira (1)

Operador de forno elétrico (1)

Operador de forno panela (1)

Operador de ponte rolante (1)

Operador de refratários (1)

Operador de retroescavadeira (5)

Padeiro (4)

Pedreiro (6)

Pedreiro oficial (5)

Pintor automotivo (6)

Porteiro (1)

Promotor de vendas (2)

Recepcionista (1)

Repositor (1)

Secretária (1)

Separador (2)

Serrador de madeiras (1)

Supervisor de consórcio (3)

Supervisor de vendas (1)

Técnico em planejamento - programação e manutenção mecânica (1)

Técnico em secretariado (1)

Telemarketing ativo (5)

Torneiro mecânico (1)

Trabalhador rural (1)

Trainee agente de soluções (10)

Vendedor (2)

Vendedor de consórcio (30)

Vendedor externo (13)

Vendedor interno (5)

Vendedor porta a porta (5)

Zelador (7)

Vagas para pessoas com deficiência:

Açougueiro (2)

Ajudante de distribuição (3)

Assistente operacional (1)

Auxiliar administrativo (12)

Auxiliar de almoxarife (1)

Auxiliar de compras (1)

Auxiliar de depósito (2)

Auxiliar de expedição (4)

Auxiliar de produção (9)

Auxiliar de transporte (3)

Auxiliar serviço apoio (10)

Carpinteiro (3)

Classificador contábil (1)

Contador (1)

Costureira (3)

Empacotador (1)

Estoquista (4)

Mecânico – cnh D (1)

Mecânico de máquinas pesadas (1)

Merendeira (5)

Operador de produção (3)

Pintor de veículos (1)

Promotor de vendas (1)

Técnico automotivo (1)

Zelador (6)

SINE DA SERRA

Como se candidatar: os interessados devem comparecer na agência, localizada no bairro Portal de Jacaraípe, no Pró-cidadão, das 8 às 17 horas.

Vagas: 649

649 Agente de pátio (1)

Ajudante de carga e descarga de mercadoria (30)

Ajudante de obras pcd (1)

Analista de folha de pagamento (1)

Atendente de serviço odontológico (1)

Auxiliar administrativo pcd (5)

Auxiliar contábil (1)

Auxiliar de bobinagem (1)

Auxiliar de limpeza pcd (10)

Auxiliar de limpeza (54)

Auxiliar de linha de produção (20)

Auxiliar de manutenção elétrica e hidráulica (2)

Auxiliar de pessoal (1)

Auxiliar técnico eletrônico (4)

Borracheiro (4)

Caldeireiro de manutenção (1)

Caldeireiro montador (5)

Caldeireiro (60)

Colorista (1)

Consultor de vendas (4)

Cozinheiro de restaurante (1)

Cozinheiro geral (1)

Dedetizador (1)

Eletricista de instalações de veículos automotores (1)

Encanador (55)

Encarregado de manutenção (11)

Encarregado eletromecânico de instalações (1)

Enfermeiro (3)

Gerente de departamento pessoal (2)

Instalador de sistemas eletroeletrônicos de segurança (4)

Instalador de som e acessórios de veículos (1)

Instalador de tubulação - embarcações (10)

Jardineiro pcd (1)

Maçariqueiro (12)

Manobrista (5)

Marceneiro (2)

Mecânico de auto em geral (1)

Mecânico de automóveis e caminhões (2)

Mecânico de manutenção de máquina industrial (6)

Mecânico de suspensão (2)

Mecânico industrial (80)

Montador instalador de baterias (1)

Motorista de caminhão -guincho munck (2)

Motorista de ônibus (5)

Oficial de manutenção civil (5)

Operador de caixa (1)

Operador de central de concreto (2)

Operador de empilhadeira (4)

Operador de jato abrasivo (10)

Operador de máquinas fixas, em geral (1)

Operador de mistura (2)

Padeiro confeiteiro (1)

Pedreiro de edificações (2)

Pedreiro (20)

Pizzaiolo (1)

Porteiro pcd (2)

Radiologista (1)

Reparador de aparelhos eletrodomésticos (1)

Serralheiro (6)

Soldador (150)

Soldador manual (1)

Supervisor de manutenção industrial (1)

Técnico de produção - encarregado (1)

Técnico de sistema automação industrial (1)

Técnico em automação industrial (1)

Técnico em metalurgia - soldagem (1)

Técnico em segurança do trabalho (1)

Técnico em suporte de documentação (1)

Técnico mecânico industrial (3)

Torneiro mecânico (1)

Vendedor de serviços (10)

Vendedor interno (1)

SINE DE VITÓRIA

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência que funciona na Casa do Cidadão, Avenida Maruípe, 2.544, Itararé, das 8h às 17h.

Vagas: 241

241 Açougueiro (11)

Açougueiro desossador (1)

Ajudante de açougueiro (6)

Analista de controle de qualidade (1)

Analista de recursos humanos (1)

Arquivista de documentos (10)

Atendente balconista (15)

Atendente de cafeteria (1)

Auxiliar contábil (3)

Auxiliar de cozinha (7)

Auxiliar de estoque (1)

Auxiliar de garçom (1)

Auxiliar de limpeza pcd (1)

Auxiliar de limpeza (3)

Auxiliar de padeiro (3)

Auxiliar de recepção (3)

Auxiliar mecânico de ar condicionado (1)

Cartazeiro (1)

Chapeiro (1)

Comprador (1)

Confeiteiro (2)

Conferente mercadoria - exceto carga e descarga (4)

Cozinheiro de restaurante (3)

Cozinheiro geral (1)

Dedetizador (1)

Embalador, a mão (1)

Encarregado de supermercado (13)

Fiscal de caixa (5)

Fiscal de loja (15)

Fiscal de prevenção de perdas (2)

Garçom (1)

Gerente comercial (2)

Gerente de supermercado (2)

Marcador de preços (1)

Masseiro - massas alimentícias (1)

Motorista de automóveis (2)

Operador de caixa (63)

Operador de câmaras frias (3)

Operador de cobrança (1)

Operador de empilhadeira (6)

Operador de empilhadeira elétrica (1)

Operador de vendas (23)

Padeiro (4)

Programador de internet (1)

Recepcionista, em geral (1)

Salgadeiro (1)

Subchefe de cozinha (1)

Subgerente de loja (1)

Técnico de apoio ao usuário de informática (3)

Técnico em segurança do trabalho (1)

Vendedor interno (3)

SINE DE CARIACICA

Como se candidatar: o trabalhador deve procurar a agência que funciona no Faça Fácil, Av. Aloizio Santos, 500, Santo André, Cariacica.

Vagas: 53

53 Ajudante de carga e descarga (9)

Ajudante de obras (5)

Arqueador de molas (1)

Assistente de planejamento (1)

Auxiliar contábil (1)

Auxiliar de escritório PCD (1)

Auxiliar técnico em mecânica (2)

Carpinteiro (3)

Chefe de armazém (1)

Consultor de vendas (2)

Coordenador de obras (1)

Embalador (1)

Encarregado de obras (1)

Gerente de bar e restaurante (1)

Gerente de suprimentos (1)

Moleiro de especiarias (1)

Motorista carreteiro (10)

Pedreiro (10)

Sondador (1)

SINE DE ANCHIETA

Como se candidatar: os interessados podem procurar a agência, das 8 às 17 horas, na Casa do Cidadão, Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 767, Centro.

Vagas: 112

112 Ajudante geral (67)

Ajudante geral PCD (6)

Ajudante de obras (6)

Apontador (1)

Assistente de recursos humanos (1)

Auxiliar de cozinha (1)

Auxiliar de eletricista veicular (1)

Caldeireiro (4)

Confeiteiro (1)

Copeiro (1)

Cozinheiro (1)

Garçom (3)

Instrutor de inglês (1)

Instrumentista de manutenção (1)

Motorista de caminhão (3)

Operador de retroescavadeira (3)

Pedreiro (3)

Soldador (2)

Técnico analista de qualidade (1)

Técnico mecânico (2)

Técnico de telecomunicações (2)

Zelador (1)

SINE DE ARACRUZ

Como se candidatar: o atendimento aos candidatos ocorre na Rua Alegria 795, Bairro Polivalente, das 8 às 17 horas.

Vagas: 426

426 Ajudante de montagem (1)

Ajudante de obras (2

Ajudante de serralheria/geral (10)

Artífice (1)

Assistente administrativo (1)

Assistente de planejamento (1)

Assistente de produção-elétrica (1)

Auxiliar administrativo (1)

Auxiliar de limpeza (1)

Auxiliar de manutenção (1)

Auxiliar de movimentação de carga (1)

Auxiliar de obras (3)

Caldeireiro (1)

Chefe de máquinas (1)

Comandante (1)

Eletricista FC (5)

Eletricista montador (5)

Encanador (20)

Lider de montagem de estruturas (1)

Líder de solda (1)

Lixador (30)

Maçariqueiro (13)

Mecânico (3)

Mecânico de comissionamento (30)

Mecânico diesel (1)

Mecânico montador (15)

Moço de convés (2)

Montador de andaimes (40)

Montador de esquadrias de alumínio (1)

Montador de estruturas metálicas (16)

Montador de vidro temperado (1)

Motorista caminhão (4)

Oficial (1)

Operador de equipamento (1)

Operador de equipamento (2)

Operador de picador florestal Nível 1 (5)

Pedreiro (5)

Pintor de obras (1)

Pintor industrial (110)

Pintor letrista (2)

Porteiro diurno (1)

Rigger (2)

Soldador Tig/ER (15)

Soldador arco submerso (15)

Soldador Mig (15)

Supervisor de comissionamento (15)

Supervisor de montagem de tubos (1)

Técnico de instalação (7)

Técnico de segurança do trabalho (1)

Técnico em informática (1)

Técnico em mecânica (10)

Trabalhador rural (1)

SINE DE LINHARES

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência, das 8 às 13 horas, localizada na Av. Governador Carlos Lindenberg, 660, Centro.

Vagas: 118

118 Acoplador (1)

Agente de relacionamento (1)

Ajudante (8)

Ajudante de obras (5)

Ajudante de soldador (1)

Ajudante de vaqueiro (2)

Arte-finalista (2)

Assistente administrativo (1)

Assistente de qualidade (1)

Assistente de vendas (1)

Atendente de restaurante (8)

Auxiliar administrativo (1)

Auxiliar de expedição (5)

Auxiliar de mecânico (2)

Auxiliar de mecânico de moto (1)

Auxiliar de padeiro (1)

Auxiliar de saúde bucal (1)

Borracheiro (2)

Conferente (1)

Consultor de negócios (1)

Comprador técnico (1)

Costureira (1)

Eletricista (1)

Encanador de manutenção (1)

Encarregado de obras (4)

Expedidor (5)

Lixador (1)

Lubrificador (1)

Irrigador (1)

Mecânico mat/ industrial (1)

Motorista de caminhão (3)

Oficial pedreiro (5)

Oficial polivalente (2)

Operador de equipamentos móveis (6)

Operador escavadeira (3)

Operador de manipulador telescopico (1)

Operador ponte rolante (4)

Operador de retroescavadeira (1)

Padeiro (1)

Representante comercial (1)

Revestidor (1)

Rigger (1)

Salgadeira (1)

Soldador/montador (1)

Técnico controle qualidade (1)

Técnico em manut/impressora (1)

Técnico em refrigeração (2)

Técnico de informática (1)

Técnico segurança trabalho (2)

Trabalhador rural (3)

Tratorista agrícola (1)

Vendedor externo (11)

Vendedor interno (2)

Vidraceiro instalador (1)

SINE DE SÃO MATEUS

Como se candidatar: a unidade já realiza atendimento presencial, mas em virtude da pandemia, o currículo também será recolhido via e-mail ( a unidade já realiza atendimento presencial, mas em virtude da pandemia, o currículo também será recolhido via e-mail ( [email protected] ou [email protected] ), que deverá conter o nome, o cargo e o número do PIS do trabalhador. Caso seja necessário a presença do trabalhador, a agência entra em contato por telefone, para atendimento agendado.