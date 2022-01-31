Agências do Sine oferecem 2.474 vagas de emprego e estágio no ES

As agências do Sine e do Trabalhador oferecem 2.474 vagas de emprego estágio nesta segunda-feira (31) no Espírito Santo . As oportunidades são para atuar na Grande Vitória e no interior do Estado e para profissionais de todos os níveis de escolaridade. Para se candidatar, basta procurar uma das unidades, sem esquecer de levar os documentos pessoais.

Os postos são para cargos como assistente administrativo, auxiliar técnico de mecânica, balconista, cozinheiro, engenheiro mecânico, pedreiro, encanador industrial, operador de ponte rolante, encarregado de montagem, soldador, telefonista, técnico em segurança do trabalho e pizzaiolo.

Postos de trabalho para soldador Crédito: Pixabay

Na Grande Vitória, a semana começa com chances no Sine de Vila Velha (435), Cariacica (246), Serra (233) e Vitória (267), além de oportunidades na Agência do Trabalhador de Cariacica (449).

CONFIRA AS VAGAS

SINE DE VILA VELHA

Como se candidatar: os interessados devem fazer o agendamento no os interessados devem fazer o agendamento no site da prefeitura . O atendimento ocorre na sede do Sine, que funciona na Vila do Empreendedor, no subsolo do Boulevard Shopping.

Vagas: 435

435 Ajudante de obras (7)

Ajudante de pintor (3)

Alinhador de direção (2)

Alinhador de rodas (1)

Almoxarife (8)

Analista de marketing (1)

Armador de estrutura de concreto (1)

Assistente administrativo (4)

Auxiliar administrativo (2)

Auxiliar contábil (1)

Auxiliar de cozinha (2)

Auxiliar de limpeza (4)

Auxiliar financeiro (1)

Auxiliar operacional de logística (2)

Auxiliar técnico de mecânica (1)

Auxiliar técnico de obras saneamento (1)

Balconista de açougue (2)

Caldeireiro de manutenção (5)

Camareira de hotel (1)

Cozinheiro geral (4)

Desenhista industrial de produto - designer de produto (1)

Desenvolvedor de TI (30)

Editor de mídia audiovisual (2)

Eletricista de manutenção industrial (1)

Encanador industrial (16)

Encarregado de montagem (13)

Engenheiro civil (1)

Engenheiro de segurança industrial (1)

Engenheiro eletricista (1)

Engenheiro mecânico (1)

Estoquista (15)

Funileiro de automóveis - reparação (1)

Gerente de obras (construção civil) 1

Gerente de vendas (1)

Gerente industrial (1)

Inspetor dimensional - estruturas metálicas (1)

Lavador de automóveis (1)

Mecânico (1)

Mecânico ajustador (2)

Mecânico de automóvel (3)

Mecânico de instalações industriais - manutenção (5)

Mecânico montador (13)

Mestre de soldagem (1)

Montador de instrumentos elétricos de medição (2)

Montador de vidros (1)

Oficial carpinteiro (2)

Oficial de manutenção (1)

Operador de máquina de empacotar (1)

Padeiro (1)

Panfleteiro (50)

Pedreiro (3)

Pedreiro de acabamento (3)

Pintor de automóveis (1)

Pintor industrial (1)

Pizzaiolo (1)

Polidor de automóveis (1)

Preparador físico (5)

Publicitário (5)

Serralheiro (1)

Soldador (42)

Supervisor comercial (1)

Supervisor de construção civil (1)

Técnico de documentação (1)

Técnico de planejamento de produção (1)

Técnico em segurança do trabalho (8)

Vendedor de consórcio (15)

Vendedor de serviços (100)

AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE CARIACICA

Como se candidatar: a agência retoma os atendimentos presenciais, sem a necessidade de agendamento. A unidade funciona na Avenida Kleber Andrade, nº 5, no bairro Rio Branco, das 8 às 15 horas.

Vagas: 449

449 Açougueiro (10)

Ajudante - entrega (10)

Ajudante - noturno (10)

Ajudante de carga e descarga (4)

Ajudante de motorista (1)

Ajudante de obras - pintura (1)

Ajudante de obras (9)

Ajudante de padaria (2)

Ajudante de serviços gerais (1)

Ajudante prático (3)

Almoxarife (1)

Analista de departamento de pessoal (3)

Analista de frota (1)

Analista de recursos humanos (1)

Analista fiscal (1)

Armador (9)

Arrematadeira (1)

Assistente controlador de fluxo de serviços (1)

Assistente de contas a receber (1)

Assistente de marketing (1)

Assistente de vendas (2)

Assistente técnico de redes (1)

Auxiliar administrativo (2)

Auxiliar administrativo financeiro (1)

Auxiliar de cozinha (5)

Auxiliar de depósito (20)

Auxiliar de frente de loja (1)

Auxiliar de lavanderia (3)

Auxiliar de logística (1)

Auxiliar de obras (20)

Auxiliar de produção (8)

Auxiliar de serviços (1)

Auxiliar de serviços gerais (10)

Auxiliar de torneiro mecânico (1)

Auxiliar de vendas (2)

Auxiliar financeiro/faturamento (1)

Balconista (4)

Balconista de açougue (6)

Balconista de farmácia (2)

Balconista/atendente (3)

Bombeiro hidráulico (1)

Borracheiro (2)

Camareira (11)

Camareira (4)

Carpinteiro (2)

Caseiro (1)

Conferente - diurno (5)

Conferente - noturno (5)

Conferente (1)

Consultor comercial - pj (5)

Consultor comercial externo (3)

Consultor de vendas (10)

Controlador de pragas (6)

Cozinheiro (1)

Doméstica (1)

Eletricista (1)

Eletricista de distribuição de rede (4)

Empregada doméstica (1)

Encarregado de obra (2)

Encarregado de produção (1)

Engenheiro mecânico (1)

Estágio em Logística (1)

Estágio nível superior (1)

Estágio superior Engenharia Civil (1)

Estoquista (1)

Faturista (2)

Garçom (10)

Gerente fiscal e contábil (1)

Instalador de acessórios automotivos (1)

Instalador de som e acessórios (3)

Jardineiro (3)

Lanterneiro (1)

Lavadeira (1)

Mecânico de máquinas pesadas (2)

Mecânico de motor a diesel (1)

Mecânico sênior (1)

Meio oficial de manutenção (1)

Moleiro de caminhão (2)

Motorista carreteiro – cnh E (16)

Motorista carreteiro bitrem - cnh E (1)

Motorista cegonheiro – cnh E (10)

Oficial (4)

Oficial de manutenção (2)

Oficial de obras (10)

Oficial pedreiro (3)

Oficial pleno (4)

Operador de rolo compactador (5)

Passadeira (1)

Pedreiro (5)

Pedreiro oficial (2)

Pintor automotivo (1)

Preparador de veículos (1)

Professor de inglês (1)

Programador de sistemas (1)

Projetista (1)

Promotor de vendas (1)

Recepcionista (1)

Recepcionista/auxiliar administrativo (1)

Representante de atendimento (20)

Saladeira (1)

Separador (1)

Técnico ambiental (1)

Técnico de manutenção (4)

Técnico de segurança do trabalho (1)

Técnico em manutenção predial (1)

Torneiro mecânico (1)

Trabalhador polivalente (3)

Vendedor/balconista (1)

Vendedor/motorista (1)

Vagas para pessoas com deficiência:

Açougueiro (2)

Ajudante de motorista (1)

Auxiliar administrativo (19)

Auxiliar de expedição (2)

Auxiliar de obras (2)

Auxiliar de produção (2)

Auxiliar de serviços gerais (2)

Auxiliar serviço apoio (10)

Encarregado de produção (1)

Estágio nível superior (1)

Gari (2)

Mecânico de máquinas pesadas (1)

Merendeira (11)

Porteiro (1)

Representante de atendimento (20)

SINE DA SERRA

Como se candidatar: os interessados devem comparecer na agência, localizada no bairro Portal de Jacaraípe, no Pró-cidadão, das 8 às 17 horas.

Vagas: 233

233 Agente de portaria PCD (4)

Ajudante de carga e descarga de mercadoria (16)

Ajudante de elétrica (6)

Ajudante de obras (1)

Analista de recursos de humanos (1)

Armador de ferragens na construção civil (3)

Atendente de telemarketing PCD (50)

Auxiliar administrativo PCD (4)

Auxiliar de conservação de obras civis PCD (5)

Auxiliar de escritório (1)

Auxiliar de jardineiro (1)

Auxiliar de lavanderia (1)

Auxiliar de limpeza PCD (4)

Auxiliar de limpeza (4)

Auxiliar de linha de produção (15)

Auxiliar de linha de produção PCD (2)

Auxiliar de logística PCD (1)

Auxiliar de logística (15)

Auxiliar de padeiro (2)

Barbeiro (1)

Carpinteiro (4)

Caseiro (1)

Chapeiro (1)

Conferente de logística (10)

Cortador de roupas (1)

Costureira de reparos de roupas (1)

Costureira em geral (1)

Dedetizador (2)

Encarregado de acabamento de chapas e metais (1)

Encarregado de obra (2)

Faxineiro (1)

Fresador cnc (1)

Jardineiro (2)

Mandrilhador cnc (1)

Mecânico (1)

Mecânico de automóvel (1)

Mecânico de manutenção de automóvel, motocicleta e veículos similares (2)

Motofretista (2)

Motorista carreteiro (10)

Motorista operador de caminhão betoneira (2)

Oficial de manutenção civil (1)

Operador de eletromecânico (4)

Operador de equipamentos pesados e móveis-mineração (1)

Padeiro confeiteiro (1)

Porteiro PCD (2)

Preparador de massa abrasiva (2)

Rebarbador de metal (2)

Representante comercial autônomo (2)

Serralheiro de alumínio (5)

Serralheiro de ferro (2)

Técnico em segurança do trabalho (1)

Técnico mecânico (1)

Técnico orçamentista de obras na construção civil (1)

Topógrafo (1)

Torneiro cnc (1)

Torneiro mecânico (2)

Vendedor de serviços (10)

Vendedor interno (10)

SINE DE VITÓRIA

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência que funciona na Casa do Cidadão, Avenida Maruípe, 2.544, Itararé, das 8h às 17h.

Vagas: 267

267 Ajudante de obras (50)

Alinhador de direção (1)

Almoxarife (1)

Analista administrativo (2)

Armador de ferragens na construção civil (50)

Atendente balconista (1)

Auxiliar administrativo (1)

Auxiliar de lavanderia (3)

Auxiliar de manutenção predial (1)

Auxiliar de mecânico de autos (1)

Auxiliar de pedreiro (5)

Auxiliar de pintor de automóveis (1)

Auxiliar mecânico de ar condicionado (1)

Balconista (2)

Carpinteiro (50)

Confeiteiro (1)

Cuidador de idosos domiciliar (1)

Empregado doméstico nos serviços gerais (1)

Enfermeiro do trabalho (1)

Garçom (2)

Gerente comercial (1)

Lavador de automóveis (1)

Mecânico de automóvel (2)

Mecânico de refrigeração (1)

Montador de automóveis (1)

Motorista carreteiro (10)

Motorista de caminhão (1)

Motorista de caminhão leve (1)

Padeiro (1)

Pedreiro (54)

Pintor de automóveis (1)

Polidor de automóveis (1)

Recepcionista atendente (2)

Serralheiro (1)

Soldador (2)

Subgerente de loja - operações comerciais (1)

Supervisor comercial (1)

Vendedor de serviços (8)

Vendedor porta a porta (1)

SINE DE CARIACICA

Como se candidatar: o trabalhador deve procurar a agência que funciona no Faça Fácil, Av. Aloizio Santos, 500, Santo André, Cariacica.

Vagas: 246

246 Alinhador de direção (1)

Analista de negócios (1)

Analista de recursos humanos (1)

Armador de ferragens (30)

Arrematadeira (1)

Assistente de controladoria (1)

Auxiliar de contas a receber (1)

Auxiliar de enfermagem (2)

Auxiliar financeiro (1)

Caldeireiro de manutenção (5)

Carpinteiro (30)

Cozinheiro geral (20)

Cozinheiro industrial (1)

Desenhista técnico (1)

Eletricista de veículos (2)

Encanador (10)

Encanador industrial (16)

Encarregado de montagem (13)

Engenheiro civil (1)

Engenheiro de manutenção (1)

Gari (10)

Inspetor de qualidade (1)

Mecânico alinhador (1)

Mecânico de máquinas (1)

Mecânico diesel (1)

Mecânico de veículos (3)

Montador de instrumentos elétricos (2)

Montador de móveis (1)

Oficial de manutenção (3)

Operador de balanças (1)

Operador de caixa (5)

Operador de laminação (1)

Operador de ponte rolante (8)

Operador de serra mecânica (1)

Passadeira de peças confeccionadas (1)

Pedreiro (26)

Pedreiro de edificações (1)

Pintor industrial (1)

Pizzaiolo (1)

Repositor em supermercados (1)

Serralheiro (2)

Soldador (21)

Supervisor de manutenção (1)

Técnico de documentação (1)

Técnico em manutenção elétrica (1)

Técnico em segurança do trabalho (9)

Telefonista (2)

SINE DE ANCHIETA

Como se candidatar: os interessados podem procurar a agência, das 8 às 17 horas, na Casa do Cidadão, Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 767, Centro.

Vagas: 84

84 Ajudante (10)

Ajudante de obras civil (4)

Almoxarife (1)

Auxiliar de limpeza (1)

Caldeireiro (2)

Caldeireiro alpinista (10)

Embalador PCD (1)

Encarregado de obra civil (1)

Jatista (10)

Mecânico alpinista (10)

Oficial - bombeiro hidráulico (1)

Pedreiro (1)

Pintor alpinista (10)

Planejador (2)

Soldador (13)

Técnico segurança do trabalho (1)

Torneiro mecânico (1)

Vendedor panfleteiro (5)

SINE DE ARACRUZ

Como se candidatar: o atendimento aos candidatos ocorre na Rua Alegria 795, Bairro Polivalente, das 8 às 17 horas.

Vagas: 238

238 Acabador de granito (2)

Arte-finalista (1)

Artífice de manutenção (1)

Auxiliar administrativo (1)

Auxiliar nos serviços de alimentação (3)

Caldeireiro (3)

Comprador (1)

Consultor de vendas (2)

Encanador (11)

Encarregado de drenagem e pavimentação (1)

Engenheiro projeto tubulação naval (1)

Estagiário de engenharia civil (1)

Líder de pintura (20)

Maçariqueiro (1)

Mecânico ajustador (25)

Mecânico de manutenção industrial (35)

Mecânico de veículo e máquinas pesadas (3)

Montador de estrutura metálica (13)

Motorista guincho (2)

Operador de equipamento - caçamba (10)

Operador de equipamento (1)

Pedreiro (3)

Pintor industrial (20)

Pintor industrial (60)

Pintor jatista (2)

Professor de inglês (1)

Soldador ER (4)

Supervisor de pintura (2)

Técnico de segurança do trabalho (2)

Técnico de segurança do trabalho (2)

Técnico de telefonia celular (1)

Técnico em eletromecânica (2)

Técnico industrial (1)

SINE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade, das 8 às 17 horas, que fica na Av. Beira Rio, 141. Edifício Portela, Bairro Guandu.

Vagas: 62

62 Acabador de mármore (1)

Ajudante de pintor de produção (1)

Almoxarife (1)

Analista financeiro (1)

Auxiliar administrativo - estágio (1)

Auxiliar de encia logística (1)

Auxiliar de linha de produção (2)

Auxiliar de logística ou de manutenção (1)

Auxiliar de serviços gerais (4)

Auxiliar de soldagem indiferente pcd (1)

Carga e descarga de caminhão pcd (5)

Cirurgião dentista - clínico geral (1)

Classificador (1)

Costureira (1)

Cozinheiro profissional (1)

Cozinheiro(a) geral (1)

Doméstica (1)

Eletricista (1)

Empregada doméstica (1)

Endodontista (1)

Estágio em Química (1)

Fisioterapeuta geral (1)

Gerente industrial (1)

Marceneiro (3)

Mecânico (7)

Mecânico de instalações industriais - manutenção de máquinas, em geral (1)

Mecânico de manutenção de máquinas industriais (5)

Motorista de caminhão guincho pesado com munk (1)

Operador de máquina a fio diamantado (1)

Operador de ponte rolante (2)

Ortodontista (5)

Pedreiro polivalente (6)

Polidor de mármore 16 cabeças (1)

Resinador (2)

Serrador de mármore (1)

Supervisor comercial (1)

Técnico de telefonia (2)

Torneiro mecânico (1)

Vendedor externo (3)

Vendedor interno (1)

Vendedor reserva (1)

SINE DE COLATINA

Como se candidatar: o atendimento é on-line e os candidatos devem enviar o currículo e número do PIS e do CPF para o e-mail [email protected]. o atendimento é on-line e os candidatos devem enviar o currículo e número do PIS e do CPF para o e-mail

Vagas: 42

42 Ajudante de obras (1)

Analista social (5)

Aprendiz de torneiro (1)

Auxiliar de cozinha (3)

Auxiliar de estoque (1)

Auxiliar de soldador (1)

Auxiliar técnico em eletrônica (1)

Bombeiro civil (4)

Consultor de vendas (1)

Coordenador de qualidade (1)

Cozinheira (4)

Encarregado de obras (1)

Entregador de gás (1)

Estoquista (1)

Garçom (2)

Gerente de loja (1)

Gerente operacional (1)

Lavador de carros (1)

Motorista de caminhão (1)

Motorista de caminhão basculante (1)

Oficial pleno (2)

Promotor de vendas (1)

Soldador (1)

Técnico em segurança do trabalho (1)

Topógrafo (1)

Vendedor interno (1)

Vendedor pracista (2)

SINE DE LINHARES

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência, das 8 às 13 horas, localizada na Av. Governador Carlos Lindenberg, 660, Centro.

Vagas: 179

179 Ajudante de obras (11)

Ajudante produção (5)

Ajudante de produção pcd (10)

Ajudante de serralheiro (1)

Almoxarife (1)

Analista de recursos humanos (1)

Analista de suporte (2)

Armador (11)

Artífice encarregado geral (1)

Atendente cafeteria (2)

Auxiliar departamento contábil (1)

Auxiliar de manutenção (1)

Auxiliar de montagem est/met (2)

Assistente administrativo (2)

Biomédico (2)

Borracheiro (2)

Borracheiro caminhão (2)

Caldeireiro (9)

Carpinteiro (13)

Consultor de vendas (10)

Consultor de vendas (4)

Eletricista de veículos (2)

Eletricista caminhão (1)

Encarregado de obras (4)

Encarregado de estruturas/met (1)

Enfermeiro do trabalho (1)

Farmacêutico (1)

Gerente de loja (1)

Marceneiro (1)

Mecânico de caminhão (6)

Mecânico de moto (1)

Mecânico diesel (7)

Montador de estruturas metal (3)

Motoboy (1)

Operador (2)

Operador de escavadeira (1)

Operador de escavadeira hidráulica (1)

Padeiro (1)

Pedreiro (17)

Pintor de obras (1)

Pintor industrial (2)

Serralheiro (1)

Soldador industrial (15)

Subgerente (2)

Técnico enfermagem do trabalho (1)

Técnico em segurança do trabalho (2)

Topógrafo (1)

Torneiro mecânico (1)

Trabalhador rural (1)

Vendedor externo (2)

Vendedor (3)

Vidraceiro (2)

SINE DE NOVA VENÉCIA

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência, que funciona na Rua Jussara, 10, Margareth.

Vagas: 48

48 Ascenssorista (1)

Açougueiro (1)

Agente de microcrédito rural (1)

Assistente administrativo (1)

Atendente (2)

Auxiliar de açougue (1)

Auxiliar de compras (1)

Auxiliar de cozinha (2)

Auxiliar de depósito (1)

Auxiliar de supermercado (1)

Balconista (4)

Chapeiro (1)

Compradora (1)

Costureira (1)

Doméstica (1)

Eletricista manutenção (1)

Empacotador (1)

Entregador (1)

Mecânico (1)

Mecânico de manutenção (3)

Motorista (2)

Operador de máquina de fio (7)

Operador de motosserra (2)

Supervisor de vendas (1)

Suporte técnico (1)

Técnico de vendas (1)

Técnico em segurança do trabalho (1)

Trabalhador de extração (2)

Trabalhador rural (2)

Tratorista (1)

Vendedor externo (1)

SINE DE SÃO MATEUS

Como se candidatar: a unidade já realiza atendimento presencial, mas em virtude da pandemia, o currículo também será recolhido via e-mail ([email protected] ou [email protected]), que deverá conter o nome, o cargo e o número do PIS do trabalhador. Caso seja necessário a presença do trabalhador, a agência entra em contato por telefone, para atendimento agendado. a unidade já realiza atendimento presencial, mas em virtude da pandemia, o currículo também será recolhido via e-mail (ou), que deverá conter o nome, o cargo e o número do PIS do trabalhador. Caso seja necessário a presença do trabalhador, a agência entra em contato por telefone, para atendimento agendado.