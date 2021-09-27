Abertas 1.944 vagas de emprego e estágio nos Sines do ES

Oportunidades de emprego com carteira assinada Crédito: Ministério do Trabalho / Divulgação

As agências de emprego do Espírito Santo disponibilizam 1.944 vagas de emprego estágio nesta segunda-feira (27). Os postos de trabalho são para todos os níveis de escolaridade, desde pessoas com ensino fundamental ao superior completo. Há ainda oportunidades para pessoas com deficiência.

As chances são para cargos como vendedor, representante comercial, recepcionista, lanterneiro, estoquista, consultor de serviços, garçom, porteiro, contador, farmacêutico, faxineira, atendente de loja, balconista, analista de redes, estoquista, analista contábil, carpinteiro, armador, marceneiro, entre outras.

CONFIRA AS VAGAS

SINE DE VILA VELHA

Como se candidatar: os interessados devem fazer o agendamento no os interessados devem fazer o agendamento no site da prefeitura . O atendimento ocorre na sede do Sine, que funciona na Vila do Empreendedor, no subsolo do Boulevard Shopping.

Vagas: 248

248 Açougueiro (6)

Alinhador de direção (1)

Armador de estrutura de concreto (30)

Arte-finalista (1)

Auxiliar de cozinha (10)

Auxiliar de crédito (1)

Auxiliar de limpeza (2)

Auxiliar de manutenção predial (2)

Auxiliar de mecânico de autos (1)

Auxiliar de recepção (1)

Auxiliar financeiro (1)

Auxiliar técnico de refrigeração (1)

Caldeireiro - chapas de ferro e aço (4)

Carpinteiro (1)

Churrasqueiro (11)

Costureira de máquina overloque (5)

Costureira de máquinas industriais (1)

Cozinheiro geral (16)

Cuidador de pessoas idosas e dependentes (6)

Demonstrador de mercadorias (1)

Eletricista (60)

Eletricista de instalações industriais (20)

Empregado doméstico nos serviços gerais (2)

Encarregado de obras (1)

Engenheiro de minas (1)

Estoquista (1)

Gerente de restaurante (1)

Impressor flexográfico (1)

Instalador de linhas elétricas de alta e baixa - tensão - rede aérea e subterrânea (25)

Lavador de veículos (1)

Mecânico de automóveis e caminhões (1)

Montador de estruturas metálicas (3)

Montador instalador de acessórios (1)

Motorista de caminhão (1)

Passador de guarnição (10)

Pintor de automóveis (1)

Recepcionista de consultório médico ou dentário (2)

Serralheiro (1)

Técnico de captação de som (1)

Técnico de edificações (1)

Técnico de garantia da qualidade (1)

Técnico em segurança do trabalho (3)

Torneiro mecânico (1)

Vendedor - no comércio de mercadorias (3)

Vendedor interno (1)

Vidraceiro (2)

AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE CARIACICA

Como se candidatar: a agência retoma os atendimentos presenciais, sem a necessidade de agendamento. A unidade funciona na Avenida Kleber Andrade, nº 5, no bairro Rio Branco, das 8 às 15 horas.

Vagas: 701

701 Acabador de granito (2)

Açougueiro (11)

Agente de pré-vendas (1)

Ajudante de caminhão (6)

Ajudante de caminhão e armazém (4)

Ajudante de entrega – cnh D (20)

Ajudante de moleiro (2)

Ajudante de padeiro (5)

Ajudante geral (5)

Ajudante geral de mecânica (1)

Alinhador (1)

Almoxarife (4)

Analista contábil (1)

Analista de marketing (1)

Analista de redes (1)

Armador (1)

Arrematadeira de roupas (6)

Assistente administrativo (1)

Assistente comercial (3)

Assistente de compras (1)

Assistente de rastreamento (1)

Assistente de vendas (1)

Assistente fiscal (1)

Atendente (5)

Atendente de loja (1)

Atendente de portaria (2)

Auxiliar (2)

Auxiliar administrativo (8)

Auxiliar administrativo/departamento de pessoal (1)

Auxiliar de almoxarifado (3)

Auxiliar de câmara fria - noturno (2)

Auxiliar de carga e descarga (3)

Auxiliar de cobrança (3)

Auxiliar de corte (3)

Auxiliar de cozinha (9)

Auxiliar de estocagem (1)

Auxiliar de garantia (1)

Auxiliar de lavanderia (2)

Auxiliar de limpeza (5)

Auxiliar de obras (8)

Auxiliar de produção (15)

Auxiliar de recepção de serviços (1)

Auxiliar de secretaria (1)

Auxiliar de serviços gerais (28)

Auxiliar mecânico (2)

Auxiliar mecânico automotivo e diesel (2)

Auxiliar mecânico de refrigeração (2)

Balconista (10)

Balconista de açougue (12)

Borracheiro (2)

Caldeireiro - chaparia fina (3)

Call center (15)

Camareira (4)

Capoteiro (1)

Carpinteiro (1)

Chapeiro (5)

Concretista (5)

Conferente (5)

Conferente líder (1)

Consultor comercial externo (1)

Consultor de serviços (1)

Consultor(a) de vendas (5)

Contador (1)

Copeiro(a) (5)

Costureira pilotista (5)

Costureira retista (6)

Cozinheiro(a) (5)

Cuidador de saúde mental (5)

Designer gráfico (1)

Desossador (3)

Eletricista industrial (1)

Empacotador (5)

Empregada doméstica (5)

Encarregado (1)

Encarregado de pátio – cnh D (1)

Encarregado de peças (1)

Encarregado de turma – terraplanagem e pavimentação (1)

Estágio engenharia civil/ edificações (2)

Estágio ensino médio (2)

Estágio superior (1)

Estágio técnico em mecânica/refrigeração (2)

Estoquista (2)

Fiscal de loja (1)

Fiscal de monitoramento (1)

Fresador (1)

Garçom (5)

Gerente (1)

Governanta (1)

Instrutor de treinamento comercial (1)

Laboratorista de solo e asfalto (1)

Lanterneiro (2)

Lavadeira (3)

Líder de equipe - cozinha (2)

Logística/estoque (1)

Manicure (10)

Marceneiro -A (1)

Mecânico automotivo (3)

Mecânico de ferramentas (1)

Mecânico de manutenção industrial (1)

Mecânico de refrigeração - A (2)

Mecânico diesel (1)

Mecânico profissional (1)

Meio oficial de marcenaria (1)

Modelista (4)

Moleiro (2)

Montador de guias e cadeiras - temporário (1)

Mosqueadeira de roupas (4)

Motorista – cnh D (4)

Motorista carreteiro - cnh E (15)

Motorista cegonheiro – cnh E (5)

Motorista de caminhão – cnh C (2)

Motorista de entrega – cnh D (10)

Motorista munck - cnh D (2)

Oficial de manutenção (1)

Oficial polivalente (1)

Operador de caixa (4)

Operador de caminhão munck – cnh D (1)

Operador de empilhadeira – cnh B (3)

Operador de escavadeira hidráulica – cnh D (1)

Operador de forno elétrico - temporário (1)

Operador de logística (1)

Operador de perfuratriz (2)

Operador de retroescavadeira – cnh D (1)

Pedreiro oficial (2)

Preparador de veículos (1)

Promotor de vendas externas (3)

Recepcionista (5)

Representante comercial (2)

Salgadeira (1)

Soldador de chaparia (1)

Supervisor de obras (5)

Supervisor de obras de terraplenagem (2)

Supervisor de vendas (1)

Supervisor técnico - informática (1)

Técnico de manutenção (1)

Técnico de segurança do trabalho (5)

Técnico em edificações (2)

Técnico em manutenção de impressoras - interno (1)

Técnico em manutenção mecânica - temporário (1)

Técnico em mecânica (1)

Vendedor (27)

Vendedor de pneus (1)

Vendedor executivo (30)

Vendedor externo (10)

Vendedor interno (10)

Vendedor(a) (1)

Vendedora (5)

Vagas para pessoas com deficiência:

Agente de vendas (20)

Ajudante de cargas (3)

Ajudante de produção (12)

Assistente de compras (1)

Assistente de faturamento (1)

Assistente de operações (5)

Atendente de relacionamento (20)

Auxiliar administrativo (2)

Auxiliar de escritório (2)

Auxiliar de expedição (5)

Auxiliar de obras (2)

Auxiliar de produção (13)

Empacotador (3)

Gari (3)

Motorista carreteiro – cnh e (10)

Operador de caixa (5)

Operador de empilhadeira – cnh b (3)

Porteiro (2)

Recepcionista/administrativo (3)

Repositor (3)

Representante de atendimento (25)

Técnico em segurança do trabalho (3)

SINE DA SERRA

Como se candidatar: os interessados devem comparecer na agência, localizada no bairro Portal de Jacaraípe, no Pró-cidadão, das 8 às 17 horas.

Vagas: 146

146 Ajudante de cozinha (1)

Armador de ferragens e construção (1)

Artífice de manutenção (2)

Assistente de frota (1)

Auxiliar de almoxarifado (1)

Auxiliar de escrituração fiscal (2)

Auxiliar de linha de produção (15)

Auxiliar de marceneiro (1)

Auxiliar de mecânico de autos (1)

Auxiliar mecânico de refrigeração (2)

Borracheiro (2)

Caldeireiro de manutenção (1)

Carpinteiro (1)

Carregador - veículos de transportes terrestres (1)

Chefe de cozinha (2)

Costureira de máquinas industriais (1)

Cozinheiro geral (1)

Eletricista (2)

Eletricista de instalações (1)

Eletricista de manutenção de linhas elétricas (5)

Encanador (12)

Estofador de móveis (1)

Estoquista (2)

Instrumentista de precisão (4)

Mecânico (1)

Mecânico de amortecedores (3)

Mecânico de manutenção de automóveis (1)

Mecânico de refrigeração (1)

Mecânico montador (9)

Mestre de obras (1)

Motoboy entregador (2)

Motorista carreteiro (10)

Motorista de caminhão (1)

Motorista entregador (1)

Operador de empilhadeira (2)

Operador de escavadeira (2)

Operador de retroescavadeira (1)

Operador eletromecânico (2)

Pedreiro (10)

Planejador (1)

Serralheiro (1)

Técnico em instrumentação (1)

Técnico em segurança do trabalho pcd (1)

Trabalhador de serviços de limpeza e conservação de áreas públicas (3)

Vendedor de consórcio (19)

Vendedor de serviços (10)

SINE DE VITÓRIA

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência que funciona na Casa do Cidadão, Avenida Maruípe, 2.544, Itararé, das 8h às 17h.

Vagas: 39

39 Alinhador de direção (1)

Assistente administrativo (1)

Auxiliar contábil (1)

Auxiliar de limpeza (1)

Auxiliar de mecânico de autos (1)

Auxiliar de recepção (1)

Babá (1)

Consultor de vendas (1)

Copeiro de bar (1)

Cozinheiro de restaurante (2)

Encarregado de estoque (1)

Estoquista (1)

Garçom (2)

Lavador de automóveis (1)

Mecânico de automóvel (1)

Mecânico de manutenção de automóveis (1)

Operador de caixa (1)

Operador de lavador de veículos (1)

Orientador de tráfego para estacionamento (5)

Padeiro (1)

Representante comercial autônomo (8)

Serralheiro (2)

Subgerente de loja - operações comerciais (1)

Técnico de garantia da qualidade (1)

Técnico de manutenção eletrônica (1)

SINE DE CARIACICA

Como se candidatar: o trabalhador deve procurar a agência que funciona no Faça Fácil, Av. Aloizio Santos, 500, Santo André, Cariacica.

Vagas: 310

310 Açougueiro desossador (1)

Armador de ferragens (20)

Auxiliar administrativo (1)

Carpinteiro (21)

Eletricista de prédios (5)

Encanador (5)

Engenheiro civil (1)

Gerente de supermercado (1)

Mecânico de automóvel (1)

Motorista de automóveis (7)

Motorista de carro de passeio - motorista de aplicativo - exclusiva para mulheres (200)

Operador de motoniveladora (4)

Operador de retroescavadeira (2)

Operador de tesoura volante (1)

Pedreiro (21)

Pedreiro de fachada (3)

Pintor a revolver (1)

Pintor de edifícios (5)

Servente de obras (1)

Técnico de refrigeração (3)

Técnico em segurança do trabalho (2)

Vendedor de serviços (2)

Vendedor porta a porta (9)

SINE DE ANCHIETA

Como se candidatar: os interessados podem procurar a agência, das 8 às 17 horas, na Casa do Cidadão, Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 767, Centro.

Vagas: 34

34 Auxiliar de cozinha (3)

Auxiliar de limpeza (1)

Auxiliar de serviços gerais (1)

Camareira de pousada (1)

Chefe de cozinha (2)

Consultor de vendas (1)

Contador (1)

Cozinheiro (a) de quiosque (1)

Faxineiro (1)

Garçom (3)

Meio oficial de açougue (1)

Recepcionista (3)

Recepcionista de pousada (1)

Supervisor de estoque (1)

Supervisor de facilities (1)

Técnico informática (1)

Técnico instalador internet (2)

Técnico refrigeração - instalação e manutenção (1)

Técnico suporte (2)

Vendedor call center e atendimento (2)

Vendedor externo (2)

Vendedor interno (2)



SINE DE ARACRUZ

Como se candidatar: o atendimento aos candidatos ocorre na Rua Alegria 795, Bairro Polivalente, das 8 às 17 horas.

Vagas: 46

46 Assistente técnico em engenharia (1)

Auxiliar de serviços gerais (3)

Bombeiro hidráulico (1)

Engenheiro de segurança do trabalho (1)

Mecânico de manutenção de máquinas (4)

Montador de estrutura metálica (6)

Motorista caçambeiro (10)

Motorista caminhão pipa (1)

Operador de equipamentos de escavadeiras (3)

Pintor industrial (10)

Pintor letrista (3)

Técnico de rede de água e esgoto (2)

Técnico mecânico de refrigeração (1)

SINE DE BARRA DE SÃO FRANCISCO

Como se candidatar: os interessados devem enviar o currículos para o e-mail: currí os interessados devem enviar o currículos para o e-mail: currí [email protected] com o número de CPF.

Vagas: 14

14 Analista de departamento pessoal (1)

Analista PCP (1)

Balconista (1)

Cozinheira em geral (1)

Engenheiro civil (1)

Montador de estruturas metálicas (1)

Motociclistas de entregas rápidas (1)

Motorista de veículos de cargas em geral (1)

Operador de pórtico rolante (1)

Representante comercial (1)

Soldador (1)

Técnico em informática (1)

Técnico em segurança do trabalho (1)

Torneiro mecânico (1)

SINE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade, das 8 às 17 horas, que fica na Av. Beira Rio, 141. Edifício Portela, Bairro Guandu.

Vagas: 145

Ajudante de confeiteiro e ajudante de padaria (4)

Ajudante de pátio de sucata (4)

Assistente comercial (1)

Atendente de loja (9)

Auxiliar de expedição (1)

Auxiliar de manutenção (1)

Auxiliar de serviço bucal (1)

Auxiliar técnico de rede - telecomunicações (6)

Auxiliares de serviços - serviço pesado (4)

Bombeiro hidráulico (2)

Chefe de cozinha (1)

Confeiteiro (1)

Conferente (11)

Controle de estoque (1)

Coordenador comercial (1)

Cortadeira fábrica de costura (1)

Costureira (2)

Cozinheira(o) (3)

Eletricista industrial (1)

Eletromecânico (1)

Empregada doméstica (1)

Encarregado de hortifruti (1)

Fiscal de balança (1)

Fiscal de loja (1)

Implantodontista protesista (1)

Instalador de cortinas (1)

Laboratorista (1)

Marceneiro (2)

Mecânico industrial (2)

Motorista (1)

Motorista de ônibus (1)

Operador de empilhadeira (4)

Operador de máquinas e equipamentos (1)

Operador de suporte técnico (2)

Operadora de caixa (5)

Pedagoga (1)

Pedreiro (10)

Pintor automotivo (1)

Pintor industrial (1)

Polidor (1)

Representante comercial (1)

Representante comercial autônomo (4)

Serrador de mármore (3)

Soldador (2)

Técnico de informática (3)

Técnico de rede telecomunicações (8)

Técnico em automação industrial (1)

Técnico em eletrônica (2)

Técnico instalador de antenas (3)

Torneiro mecânico (1)

Vendedor (3)

Vendedor de consórcio (10)

Vendedor externo (6)

Vendedor interno (1)

Vendedor motorizado (1)

SINE DE COLATINA

Como se candidatar: o atendimento é on-line e os candidatos devem enviar o currículo e número do PIS e do CPF para o e-mail [email protected]

Vagas: 39

Ajudante de obras (5)

Assistente comercial externo (1)

Auxiliar de linha de produção (2)

Carpinteiro (1)

Consultor de vendas (1)

Costureira máquinas industriais (2)

Costureira em geral (1)

Costureira alfaiataria roupas delicadas (5)

Cozinheira (1)

Eletricista de distribuição (1)

Encarregado de obras (4)

Engenheiro civil (1)

Gerente de loja (1)

Lavador de carros (1)

Motorista de ambulância pcd (1)

Pedreiro (6)

Recepcionista de motel (1)

Técnico segurança do trabalho (1)

Vendedor externo (1)

Vendedor interno (1)

Vidraceiro (1)

SINE DE LINHARES

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência, das 8 às 13 horas, localizada na Av. Governador Carlos Lindenberg, 660, Centro.

Vagas: 74

74 Almoxarife (2)

Auxiliar de escritório (1)

Auxiliar de limpeza (2)

Analista de rede social (1)

Caldeireiro (2)

Carpinteiro (2)

Carregador de caminhão (1)

Contador (2)

Costureira overlock e coloreti (2)

Cozinheiro (2)

Eletricista predial (1)

Encarregado de obras (3)

Estoquista (3)

Farmacêutico (1)

Gerente transportadora (2)

Inspetor monitoramento (2)

Instrutor de trânsito (3)

Pedreiro oficial (2)

Mecânico automotivo (1)

Motorista operador de munck (1)

Operador de caixa (1)

Operador maquina industrial (1)

Oficial pedreiro (5)

Pintor de obras (3)

Representante comercial autônomo (1)

Salgadeira (1)

Soldador (1)

Técnico agrícola (1)

Técnico em automação (1)

Técnico segurança do trabalho (1)

Vendedor de consórcios (20)

Vendedor (2)

SINE DE NOVA VENÉCIA

Como se candidatar: a agência funciona na Rua Jussara, 10, Margareth, das 8 às 17 horas.