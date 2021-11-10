Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Vários níveis

16 indústrias abrem 124 novas vagas de emprego e estágio no ES

Oportunidades são para cargos como operador de máquinas florestais, mecânico, assistente administrativo, eletricista, psicólogo e técnico em instrumentação naval
Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

10 nov 2021 às 10:49

Publicado em 10 de Novembro de 2021 às 10:49

Suzano - empresa recebeu selo internacional e busca aumentar ainda mais a participação feminina
Suzano - empresa recebeu selo internacional e busca aumentar ainda mais a participação feminina Crédito: Divulgação/ Suzano
Indústrias do Espírito Santo estão com oportunidades em aberto para contratar novos colaboradores e estagiários. A oferta está disponível em 16 empresas que totalizam 124 vagas. Os interessados podem ter vários níveis de formação e precisam fazer o cadastro por e-mail ou na página de carreira das companhias. 
Postos de trabalho são para cargos como operador de máquinas florestais, mecânico, assistente administrativo, eletricista, psicólogo, técnico em instrumentação naval, operador de empilhadeira, técnico em informática, soldador, auxiliar de produção e auxiliar mecânico. 
Há vagas na Grande Vitória e no interior do Estado. As chances estão na Brinox, Estaleiro JurongSuzanoImetameVale, Fortlev, Brunox, Marcopolo, entre outras. 

CONFIRA AS VAGAS

Suzano

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site. 
  • Vagas:
  • Operador máquinas florestais (São Mateus)
  • Mecânico manutenção (Aracruz)

Imetame

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site.
  • Imetame Logística Porto
  • Assistente técnico (planilheiro)
  • Operador de equipamentos (caçamba)
  • Mecânico (máquinas pesadas)
  • Imetame Metalmecânica
  • Assistente administrativo (educação financeira)
  • Técnico (meio ambiente)
  • Técnico (projetista industrial)
  • Analista SGI
  • Eletricista
  • Pintor airless (offshore)
  • Eletricista (offshore)
  • Encarregado de pintura (offshore)
  • Mecânico operador de hidrojato (offshore)
  • Pintor hidrojatista (offshore)
  • Encarregado de andaime (offshore)
  • Supervisor de pintura (offshore)
  • Montador de andaime (offshore)
  • Inspetor de solda escalador LP/PM (offshore)
  • Inspetor de pintura escalador (offshore)
  • Assistente administrativo
  • Coordenador (administrativo/ financeiro / operacional)
  • Gerente (administrativo/ financeiro / operacional)
  • Analista (psicólogo)
  • Imetame Energia
  • Mecânico de sonda
  • Analista (integridade de poços offshore)
  • Assistente técnico (planejamento)
  • Operador de produção
  • Técnico (químico)

Veja Também

Obra de navio da Marinha no Estaleiro Jurong vai criar 600 empregos

Fortlev

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site. 
  • Vagas: para Serra
  • Analista de infraestrutura de TI júnior
  • Caldeireiro
  • Estagiário
  • Operador de televendas
  • Técnico de suporte i em comply
  • Analista de roteirização

Vale

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site.
  • Vaga: para Vitória
  • Analista tecnologia da informação master (arquiteto de tecnologia IIOT / OT master)

Nestlé

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site.
  • Vagas: para Vila Velha
  • Estágio em Gestão de Pessoas
  • Estágio em Manutenção Mecânica
  • Estágio em Fabricação

Veja Também

Weg vai ampliar fábrica de motores e gerar 250 empregos em Linhares

Estaleiro Jurong

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site.
  • Vagas: para Aracruz
  • Engenheiro comercial
  • Coordenador de serviços de saúde
  • Supervisor de manutenção
  • Advogado (a)
  • Mestre de cabotagem (Na função de Imediato)
  • Técnico de instrumentação
  • Engenheiro de instrumentação naval
  • Gerente de comissionamento
  • Engenheiro de projetos

Brinox

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site.
  • Vagas: para Linhares
  • Abastecedor de produção - montagem
  • Analista de métodos e processos pleno - ênfase em Logística
  • Assistente de faturamento
  • Auxiliar de logística
  • Auxiliar de produção 
  • Líder de logística
  • Líder de produção 
  • Médico do trabalho 
  • Operador de máquinas
  • Técnico de enfermagem do trabalho 

Realcafé

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site.
  • Vagas: para Viana
  • Estagiário(a) de Ensino Superior
  • Motorista
  • Soldador(a)

Adcos

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site.
  • Vagas: 
  • Vendedor (a) de loja (Vila Velha)
  • Assistente administrativo de vendas (Vitória)

Veja Também

Novos supermercados e atacarejos têm 2.356 vagas para obras e operação no ES

Villoni Alimentos

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site. 
  • Vaga: para Viana
  • Auxiliar de departamento pessoal

Zucchi Luxury Stones

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site.
  • Vaga: para Serra
  • Operador de ponte rolante
  • Auxiliar de produção
  • Operador de politriz
  • Trainee em vendas
  • Analista de dados
  • Analista de exportação | pós embarque
  • Auxiliar de mecânica

3 Corações

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site. 
  • Vagas: para Cariacica
  • Aprendiz administrativo
  • Consultor de vendas

Marcopolo

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site.
  • Vagas: para São Mateus
  • Almoxarife
  • Auxiliar de produção
  • Estágio
  • Operador de máquinas automatizadas
  • Projetista produto
  • Soldador montador de produção

Veja Também

Havan pode abrir 800 vagas em Cariacica e em outras três cidades do ES

Coopeavi

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site.
  • Vaga:
  • Assistente de T.I. hardware (Santa Maria Jetibá)
  • Consultor cultivos  e relacionamento (João Neiva e Santa Maria de Jetibá)
  • Consultor técnico de vendas (Santa Maria Jetibá)

Brasigran

Como se candidatar: os interessados devem enviar o currículo para o e-mail: [email protected].
  • Vagas: para Serra
  • Técnico em informática
  • Estágio de TI

Biancogrês

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site.
  • Vagas: para Serra
  • Auxiliar de carga
  • Estagiário de Administração
  • Estágio de Engenharia Elétrica
  • Menor Aprendiz
  • Técnico eletrônico
  • Eletromecânico
  • Estagiário de Engenharia
  • Estagiário de Engenharia Mecânica
  • Operador de empilhadeira

Veja Também

Nova termelétrica e expansão de 2 usinas devem criar 295 empregos no ES

Novo complexo médico vai ser construído na Serra e gerar 590 empregos

Fábrica de fogões vai criar 500 empregos ao ampliar indústria em Sooretama

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Empregos (ES) espírito santo indústria Suzano Papel e Celulose Vale SA Nestlé Estaleiro Jurong Aracruz Imetame Metalmecânica
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Delegado conclui pela 2ª vez que não houve interferência de Bolsonaro na PF
Imagem de destaque
Motociclista com sinais de embriaguez e sem CNH atropela criança em Marilândia
Imagem de destaque
Batida entre motos deixa um morto e dois feridos em Colatina

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados