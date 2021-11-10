16 indústrias abrem 124 novas vagas de emprego e estágio no ES

Indústrias do Espírito Santo estão com oportunidades em aberto para contratar novos colaboradores e estagiários. A oferta está disponível em 16 empresas que totalizam 124 vagas. Os interessados podem ter vários níveis de formação e precisam fazer o cadastro por e-mail ou na página de carreira das companhias.
Postos de trabalho são para cargos como operador de máquinas florestais, mecânico, assistente administrativo, eletricista, psicólogo, técnico em instrumentação naval, operador de empilhadeira, técnico em informática, soldador, auxiliar de produção e auxiliar mecânico.
Há vagas na Grande Vitória e no interior do Estado. As chances estão na Brinox, Estaleiro Jurong, Suzano, Imetame, Vale, Fortlev, Brunox, Marcopolo, entre outras.
CONFIRA AS VAGAS
Suzano
- Vagas:
- Operador máquinas florestais (São Mateus)
- Mecânico manutenção (Aracruz)
Imetame
- Imetame Logística Porto
- Assistente técnico (planilheiro)
- Operador de equipamentos (caçamba)
- Mecânico (máquinas pesadas)
- Imetame Metalmecânica
- Assistente administrativo (educação financeira)
- Técnico (meio ambiente)
- Técnico (projetista industrial)
- Analista SGI
- Eletricista
- Pintor airless (offshore)
- Eletricista (offshore)
- Encarregado de pintura (offshore)
- Mecânico operador de hidrojato (offshore)
- Pintor hidrojatista (offshore)
- Encarregado de andaime (offshore)
- Supervisor de pintura (offshore)
- Montador de andaime (offshore)
- Inspetor de solda escalador LP/PM (offshore)
- Inspetor de pintura escalador (offshore)
- Assistente administrativo
- Coordenador (administrativo/ financeiro / operacional)
- Gerente (administrativo/ financeiro / operacional)
- Analista (psicólogo)
- Imetame Energia
- Mecânico de sonda
- Analista (integridade de poços offshore)
- Assistente técnico (planejamento)
- Operador de produção
- Técnico (químico)
Fortlev
- Vagas: para Serra
- Analista de infraestrutura de TI júnior
- Caldeireiro
- Estagiário
- Operador de televendas
- Técnico de suporte i em comply
- Analista de roteirização
Vale
- Vaga: para Vitória
- Analista tecnologia da informação master (arquiteto de tecnologia IIOT / OT master)
Nestlé
- Vagas: para Vila Velha
- Estágio em Gestão de Pessoas
- Estágio em Manutenção Mecânica
- Estágio em Fabricação
Estaleiro Jurong
- Vagas: para Aracruz
- Engenheiro comercial
- Coordenador de serviços de saúde
- Supervisor de manutenção
- Advogado (a)
- Mestre de cabotagem (Na função de Imediato)
- Técnico de instrumentação
- Engenheiro de instrumentação naval
- Gerente de comissionamento
- Engenheiro de projetos
Brinox
- Vagas: para Linhares
- Abastecedor de produção - montagem
- Analista de métodos e processos pleno - ênfase em Logística
- Assistente de faturamento
- Auxiliar de logística
- Auxiliar de produção
- Líder de logística
- Líder de produção
- Médico do trabalho
- Operador de máquinas
- Técnico de enfermagem do trabalho
Realcafé
- Vagas: para Viana
- Estagiário(a) de Ensino Superior
- Motorista
- Soldador(a)
Adcos
- Vagas:
- Vendedor (a) de loja (Vila Velha)
- Assistente administrativo de vendas (Vitória)
Villoni Alimentos
- Vaga: para Viana
- Auxiliar de departamento pessoal
Zucchi Luxury Stones
- Vaga: para Serra
- Operador de ponte rolante
- Auxiliar de produção
- Operador de politriz
- Trainee em vendas
- Analista de dados
- Analista de exportação | pós embarque
- Auxiliar de mecânica
3 Corações
- Vagas: para Cariacica
- Aprendiz administrativo
- Consultor de vendas
Marcopolo
- Vagas: para São Mateus
- Almoxarife
- Auxiliar de produção
- Estágio
- Operador de máquinas automatizadas
- Projetista produto
- Soldador montador de produção
Coopeavi
- Vaga:
- Assistente de T.I. hardware (Santa Maria Jetibá)
- Consultor cultivos e relacionamento (João Neiva e Santa Maria de Jetibá)
- Consultor técnico de vendas (Santa Maria Jetibá)
Brasigran
Como se candidatar: os interessados devem enviar o currículo para o e-mail: [email protected].
- Vagas: para Serra
- Técnico em informática
- Estágio de TI
Biancogrês
- Vagas: para Serra
- Auxiliar de carga
- Estagiário de Administração
- Estágio de Engenharia Elétrica
- Menor Aprendiz
- Técnico eletrônico
- Eletromecânico
- Estagiário de Engenharia
- Estagiário de Engenharia Mecânica
- Operador de empilhadeira