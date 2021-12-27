1.516 oportunidades de emprego e estágio nos Sines do ES

Postos de trabalho com carteira assinada em todo o ES Crédito: Fernando Madeira

Profissionais que estão em busca de emprego estágio têm 1.516 vagas oferecidas pelas agências do Sine e do Trabalhador de todo o Espírito Santo nesta segunda-feira (27). Chances ainda para pessoas com deficiência.

Para se candidatar, o trabalhador precisa procurar uma das unidades, conforme modelo de atendimento definido pelos estabelecimentos. As vagas são atualizadas diariamente e podem ser retiradas do sistema sem aviso prévio.

Há postos de trabalho para funções como ajudante geral, eletricista, pedreiro, pintor automotivo, nutricionista, trabalhador rural, manicure, açougueiro, técnico de enfermagem, operador de caixa e borracheiro.

CONFIRA AS VAGAS

SINE DE VILA VELHA

Como se candidatar: os interessados devem fazer o agendamento no os interessados devem fazer o agendamento no site da prefeitura . O atendimento ocorre na sede do Sine, que funciona na Vila do Empreendedor, no subsolo do Boulevard Shopping.

Vagas: 299

299 Açougueiro (3)

Ajudante de eletricista (6)

Ajudante de obras (9)

Almoxarife (1)

Apontador de obras (1)

Armador de estrutura de concreto (3)

Assistente de cozinhador (1)

Atendente de lanchonete (1)

Auxiliar administrativo (1)

Auxiliar de cozinha (3)

Auxiliar de pessoal (2)

Auxiliar técnico de obras saneamento (1)

Bombeiro civil (1)

Camareira de hotel (1)

Carpinteiro de obras (3)

Caseiro (1)

Chapeiro (3)

Churrasqueiro (2)

Consultor de vendas (10)

Copeiro (1)

Cozinheiro geral (1)

Desenvolvedor de internet - técnico (1)

Eletricista (60)

Eletricista de instalações industriais (30)

Embalador, a mão PCD (20)

Encarregado de obras (2)

Engenheiro projetista (1)

Fisioterapeuta geral (1)

Fonoaudiólogo geral (1)

Instalador de linhas elétricas de alta e baixa - tensão - rede aérea e subterrânea (20)

Ladrilheiro (3)

Lavador de veículos (1)

Manicure (10)

Motorista de caminhão (1)

Nutricionista PCD (1)

Operador de caixa PCD (5)

Operador de caixa lotérico (3)

Operador de retroescavadeira (1)

Pedicure (3)

Pedreiro (13)

Pedreiro de manutenção e conservação (2)

Pintor de obras (3)

Profissional de educação física na saúde (1)

Promotor de vendas (1)

Psicólogo clínico (1)

Retificador, em geral (2)

Saladeiro (1)

Secretário escolar tecnólogo (3)

Servente de obras (3)

Supervisor de cozinha (1)

Supervisor de vendas de serviços (1)

Técnico de enfermagem (1)

Técnico de em segurança do trabalho (2)

Terapeuta ocupacional (1)

Vendedor - no comércio de mercadorias (7)

Vendedor de serviços (3)

Vendedor interno (20)

AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE CARIACICA

Como se candidatar: a agência retoma os atendimentos presenciais, sem a necessidade de agendamento. A unidade funciona na Avenida Kleber Andrade, nº 5, no bairro Rio Branco, das 8 às 15 horas.

Vagas: 433

433 Açougueiro (4)

Ajudante de caminhão (3)

Ajudante de produção (5)

Ajudante prático (3)

Artífice (1)

Assistente de marketing (1)

Assistente de rh (1)

Assistente de vendas (2)

Assistente operacional (1)

Atendente - horista (1)

Auxiliar administrativo (1)

Auxiliar administrativo de obras (1)

Auxiliar de atendimento ao cliente (1)

Auxiliar de cozinha (6)

Auxiliar de departamento de pessoal (1)

Auxiliar de depósito (2)

Auxiliar de estoque (2)

Auxiliar de lavanderia (3)

Auxiliar de logística (1)

Auxiliar de obras (5)

Auxiliar de produção (32)

Auxiliar de serviços gerais (7)

Auxiliar de serviços técnicos (1)

Auxiliar de vendas (2)

Auxiliar na produção de salgados (1)

Balconista (5)

Balconista de açougue (5)

Balconista de farmácia (1)

Borracheiro (2)

Caixa (4)

Caldeireiro (1)

Camareira (10)

Carpinteiro (20)

Caseiro (1)

Churrasqueiro (1)

Consultor comercial - pj (5)

Consultor comercial externo (3)

Consultor de vendas (18)

Controlador de pragas (3)

Cozinheira (1)

Cuidador (2)

Eletricista de distribuição de rede (4)

Eletricista de manutenção (1)

Empacotador (5)

Empregada doméstica (5)

Encarregado de departamento de pessoal (1)

Encarregado de obra (1)

Engenheiro mecânico (1)

Estágio de Engenharia Civil (1)

Faturista (1)

Gerente de loja (1)

Instalador de acessórios automotivos (1)

Jardineiro (3)

Líder de transporte (1)

Mecânico (1)

Mecânico sênior (1)

Moleiro de caminhão (2)

Motorista – cnh D (8)

Motorista bitrem – cnh E (20)

Motorista carreteiro – cnh E (5)

Motorista carreteiro bitrem - cnh E (1)

Motorista cegonheiro – cnh E (15)

Motorista entregador – cnh B (1)

Motorista entregador – cnh D (2)

Oficial de manutenção predial (1)

Oficial pedreiro (3)

Oficial pintor (1)

Oficial polivalente (3)

Oficial polivalente pedreiro (4)

Operador de caixa (1)

Operador de escavadeira (2)

Operador de rastreamento (2)

Pedreiro (20)

Pedreiro oficial (2)

Pintor de acabamento (1)

Preparador de veículos (1)

Promotor de vendas (4)

Recepcionista (9)

Representante de atendimento (20)

Salgadeira (1)

Secretaria executiva (1)

Supervisor de cursos híbridos (1)

Supervisor de suporte técnico (1)

Supervisor/líder de vendas (1)

Técnico ambiental (1)

Técnico em manutenção predial (1)

Trabalhador polivalente (3)

Tutor de polo - comercial (1)

Vendedor (1)

Vendedor externo (21)

Vistoriador de veículo (1)

Vagas para pessoas com deficiência:

Açougueiro (2)

Ajudante de produção (5)

Artífice (1)

Atendente de portaria (1)

Auxiliar administrativo (2)

Auxiliar de produção (10)

Auxiliar serviço apoio (10)

Motorista carreteiro – cnh e (5)

Motorista parqueador (5)

Oficial de serviços gerais (1)

Porteiro (1)

Representante de atendimento (20)

Vendedor externo (10)

SINE DA SERRA

Como se candidatar: os interessados devem comparecer na agência, localizada no bairro Portal de Jacaraípe, no Pró-cidadão, das 8 às 17 horas.

Vagas: 219

219 Açougueiro (12)

Ajudante de carga e descarga de mercadoria (6)

Armador de ferros (6)

Armazenista (20)

Auxiliar de conservação de obras civis pcd (5)

Auxiliar de dentista (1)

Auxiliar de estoque (19)

Auxiliar de linha produção (15)

Auxiliar de logística (7)

Auxiliar de mecânico de autos (1)

Calceteiro (10)

Caseiro (1)

Conferente de carga e descarga (11)

Conferente de logistica (10)

Costureira em geral (1)

Cumim (1)

Embalador a mão pcd (10)

Encarregado de acabamento (1)

Enfermeiro (1)

Garçom (1)

Instalador-reparador de redes telefônicas e de comunicação de dados (2)

Mecânico de manutenção de máquina industrial (1)

Mecânico (2)

Oficial de manutenção civil (20)

Operador de caixa (10)

Operador de empilhadeira elétrica (3)

Operador de empilhadeira (1)

Operador de mistura - tratamentos químicos e afins (2)

Pintor de estruturas (1)

Promotor de vendas (2)

Recreador (1)

Repositor de mercadorias pcd (14)

Supervisor de conservação de obras (1)

Supervisor de operações logísticas (1)

Técnico de edificações (3)

Técnico em segurança do trabalho (1)

Vendedor de serviços (15)

SINE DE VITÓRIA

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência que funciona na Casa do Cidadão, Avenida Maruípe, 2.544, Itararé, das 8h às 17h.

Vagas: 59

59 Apontador de obras (1)

Auxiliar de cozinha (6)

Auxiliar de manutenção predial (2)

Auxiliar técnico de obras saneamento (1)

Carpinteiro (10)

Caseiro (1)

Chefe de departamento de pessoal (1)

Churrasqueiro (2)

Cozinheiro geral (4)

Gerente de contratos - construção civil (1)

Jardineiro (3)

Mecânico de ar-condicionado e refrigeração (1)

Mecânico de refrigeração (1)

Montador de automóveis (2)

Operador de ponte rolante (8)

Pedreiro (6)

Polidor de automóveis (1)

Salgadeiro (1)

Subgerente de loja - operações comerciais (1)

Técnico de controle de meio ambiente (1)

Técnico em segurança do trabalho (3)

Torneiro mecânico (1)

Vendedor orçamentista (1)

SINE DE CARIACICA

Como se candidatar: o trabalhador deve procurar a agência que funciona no Faça Fácil, Av. Aloizio Santos, 500, Santo André, Cariacica.

Vagas: 141

141 Açougueiro (1)

Ajudante de açougueiro (1)

Ajudante de carga e descarga (3)

Ajudante de obras (40)

Ajudante de pintor (3)

Apontador de obras (1)

Carpinteiro (30)

Churrasqueiro (1)

Conferente (2)

Eletricista (5)

Eletricista de veículos (2)

Encanador (10)

Encarregado de obras (2)

Gerente de logística (1)

Mecânico de veículos (3)

Motorista de caminhão (3)

Passador de roupas (1)

Pedreiro (26)

Pintor industrial (5)

Plaqueiro (1)

SINE DE ARACRUZ

Como se candidatar: o atendimento aos candidatos ocorre na Rua Alegria 795, Bairro Polivalente, das 8 às 17 horas.

Vagas: 33

33 Auxiliar de produção (2)

Caçambeiro (3)

Comprador (1)

Farmacêutico (1)

Líder de solda (1)

Mecânico de carreta (4)

Mecânico de máquinas pesadas (3)

Operador de equipamentos (1)

Operador de martelete (1)

Operador de pá carregadeira (5)

Operador de ponte rolante (1)

Polidor de pedras (1)

Resinador (1)

Secretária (3)

Soldador alpinista N1 (2)

Técnico mecânico/técnico mecânico hidráulico (1)

Torneiro mecânico (1)

Vendedor externo (1)

SINE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade, das 8 às 17 horas, que fica na Av. Beira Rio, 141. Edifício Portela, Bairro Guandu.

Vagas: 150

150 Acabador de superfícies de concreto (3)

Ajudante de padeiro (1)

Ajudante de obras (14)

Analista de recursos humanos (1)

Armador de ferragens (2)

Auxiliar administrativo - estágio (1)

Administrativo em geral (1)

Auxiliar de serviços gerais PCD (6)

Auxiliar de linha de produção (14)

Marceneiro/auxiliar de marceneiro (2)

Auxiliar mecânico de autos (1)

Carpinteiro (5)

Carpinteiro de telhados (2)

Classificador (1)

Auxiliar contábil (1)

Cozinheiro (1)

Costureira (1)

Eletricista de automóveis (1)

Eletricista de iluminação pública (6)

Eletricista industrial (2)

Instalador solar (3)

Ladrilheiro (2)

Relojoeiro (1)

Motorista operacional de munck (6)

Motorista de ônibus (5)

Operador de betoneira (2)

Operador de empilhadeira (3)

Operador de ponte rolante (8)

Operador de máquina a fio diamantado (1)

Operador de máquinas industriais (1)

Padeiro (1)

Pedreiro (20)

Pintor (2)

Polidor (1)

Serralheiro (1)

Soldador (14)

Torneiro mecânico (2)

Vendedor no comércio de mercadorias PCD (2)

Vendedor interno (4)

Vendedor porta a porta (5)

SINE DE COLATINA

Como se candidatar: o atendimento é on-line e os candidatos devem enviar o currículo e número do PIS e do CPF para o e-mail [email protected]. o atendimento é on-line e os candidatos devem enviar o currículo e número do PIS e do CPF para o e-mail

Vagas: 52

52 Ajudante de obras (5)

Ajudante de padeiro (1)

Armador de estrutura de concreto (1)

Auxiliar administrativo (1)

Auxiliar de climatização (1)

Auxiliar de expedição (2)

Auxiliar de estoque (5)

Auxiliar de inspeção veicular (1)

Auxiliar de linha de produção (2)

Auxiliar de limpeza (1)

Bombeiro hidráulico (1)

Borracheiro (1)

Camareira de motel (1)

Carpinteiro (1)

Expedidor de roupas (1)

Garçom (1)

Mecânico de caminhões (1)

Mecânico de refrigeração automotiva (1)

Movimentador de mercadorias (9)

Oficial de manutenção predial (1)

Pedreiro (5)

Recepcionista de motel (1)

Vendedor interno (1)

Vendedor pracista (1)

Vigilante (6)

SINE DE LINHARES

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência, das 8 às 13 horas, localizada na Av. Governador Carlos Lindenberg, 660, Centro.

Vagas: 114

114 Ajudante geral (22)

Auxiliar conferente PCD (1)

Borracheiro (1)

Capoteiro (1)

Carpinteiro (1)

Consultor de serviços (1)

Costureira - estofados (1)

Eletricista - área civil (1)

Eletricista eletroeletrônico (3)

Encanador área civil (1)

Encarregado de obras (3)

Enfermeiro do trabalho (1)

Estoquista (2)

Farmacêutico para manipulação (1)

Jatista (1)

Lavador de veículo (2)

Lubrificador (2)

Mecânico diesel (2)

Mecânico de suspensão (2)

Mecânico de veículos (2)

Mecânico de veículos leves (1)

Montador de móveis (2)

Motoboy (1)

Motorista de caminhão (2)

Motorista caminhão comboio (1)

Navegador (2)

Operador de retroescavadeira (1)

Padeiro (1)

Pedreiro oficial (5)

Pedreiro (4)

Pintor automotivo (4)

Pintor - área civil (1)

Recepcionista (1)

Repositor (1)

Repositor / entregador (1)

Revestidor (3)

Serralheiro (3)

Soldador (2)

Supervisor de pós vendas (1)

Técnico em segurança do trabalho (2)

Trabalhador rural (11)

Tratorista (2)

Vendedor interno (5)

Vendedor externo (6)

Vidraceiro instalador (1)

SINE DE NOVA VENÉCIA

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência que funciona na Rua Jussara, 10, bairro Margareth.