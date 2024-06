PM do ES lança edital de concurso com 40 vagas para oficiais

Inscrições podem ser feitas de 4 de junho a 8 de julho; Os selecionados farão bacharelado em Ciências Policiais e Segurança Pública da corporação

A Polícia Militar do Espírito Santo (PMES) divulgou nesta terça-feira (4) o edital de abertura do concurso público para o Curso de Formação de Oficiais (CFO). A oferta é de 40 vagas para candidatos que tenham o ensino médio.

As inscrições poderão ser feitas a partir das 14h desta terça-feira, dia 4 de junho, até o dia 8 de julho, no site do Instituto de Desenvolvimento Educacional Cultural e Assistencial Nacional (Idecan), empresa responsável pelo certame.