IBGE lança edital para contratar 1.812 temporários com vagas no ES

IBGE vai contar com novos servidores temporários Crédito: Tânia Rêgo/Agência Brasil

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística ( IBGE ) vai contratar 1.812 profissionais temporários para atuar no Censo Demográfico 2022. Para o Espírito Santo , foram destinadas 26 vagas.

Ao todo, o órgão publicou dois editais. No primeiro, a oferta é de 1.781 postos para agente censitário de administração de informática, enquanto que o segundo tem 31 chances para coordenador censitário de área. A remuneração é de R$ 1.700 e R$ 3.677,27, respectivamente.

Os selecionados receberão ainda auxílio-alimentação, transporte e pré-escolar, assim como férias e 13º salário proporcionais.

O requisito para concorrer é ter o ensino médio completo. Porém, os candidatos ao cargo de coordenador censitário de área precisam ter também carteira de habilitação na categoria B.

Os extratos dos editais foram publicados no Diário Oficial da União desta terça-feira (14). Esta é a primeira seleção de uma série de processos seletivos que, ao todo, contemplarão 209.024 vagas.

As inscrições podem ser feitas de 14 de dezembro de 2021 a 10 de janeiro de 2022, no site do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC) . As taxas serão de R$ 44 (agente) e R$ 66 (coordenador).

O processo seletivo contará com apenas uma etapa, a de provas objetivas. Os exames serão aplicados no dia 20 de fevereiro de 2022, das 13 às 17 horas.

Os aprovados, na função de coordenador, serão contratados pelo prazo inicial de sete meses, cabendo prorrogação. Já os agentes terão um contrato inicial de cinco meses, podendo prorrogar por mais cinco.

CONFIRA AS VAGAS PARA O ES

Coordenador censitário de área

Alegre (1)



Agente censitário de administração e informática