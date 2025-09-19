Nível médio

Iases abre seleção para contratar agentes socioeducativos temporários

Inscrições poderão ser feitas no período de 23 a 30 de setembro; contrato terá vigência de até 12 meses, podendo ser prorrogado por igual período

Publicado em 19 de setembro de 2025 às 11:53

Unidade do Iases de Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Divulgação/ Iases

O Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santos (Iases) vai abrir processo seletivo simplificado para contratar agentes socioeducativos temporários. A oferta é de 12 vagas, sendo seis para homens e seis para mulheres.

A remuneração é de R$ 5.597,64, mais auxílio-alimentação de R$ 800. A carga horária é de 40 horas semanais ou em regime de escala, conforme a necessidade da administração pública.

De acordo com o edital publicado nesta sexta-feira (19), os postos estão distribuídos por unidades da região metropolitana, Sul e Norte do Estado. Haverá ainda formação de cadastro de reserva.

Para participar, os candidatos precisam ter nível médio completo, carteira de habilitação categoria B, não ter antecedentes criminais nem histórico de condenação que comprometa a conduta ilibada exigida para o cargo, entre outros requisitos.

As inscrições poderão ser feitas das 10 horas do dia 23 de setembro até as 23h59 do dia 30 do mesmo mês, no site selecao.es.gov.br. Só será permitida uma inscrição por candidato.

O processo seletivo contará com as seguintes etapas: análise da documentação comprobatória da qualificação e experiência profissional e investigação social e sindicância de vida pregressa.

O contrato terá vigência de até 12 meses, podendo ser prorrogado por igual período, a critério da Administração.

Concurso será lançado em breve

O Iases prepara a abertura de concurso público com 981 vagas, sendo 805 para agentes socioeducativos e 176 vagas para os técnicos de nível superior. O salário será de R$ 5.597,64 e R$ 7.547,78, respectivamente. Os servidores recebem ainda R$ 800 de auxílio-alimentação.

O certame será organizado pelo Instituto de Desenvolvimento e Capacitação (Idcap). A página oficial do certame já foi criada pela organizadora.

