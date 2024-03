Carreira pública

Exército, Bandes e Ministério da Saúde: 27 mil vagas em 180 concursos e seleções

Há chances para trabalhar como efetivo ou temporário em câmaras municipais, assembleias legislativas, prefeituras, bancos, secretarias de segurança, entre outros órgãos

Pelo menos 180 concursos públicos e processos seletivos estão abertos em todo o país e reúnem mais de 27 mil vagas destinadas a profissionais de todos os níveis de escolaridade. Há oportunidades para trabalhar como efetivo ou temporário em câmaras municipais, assembleias legislativas, prefeituras, governos estaduais, bancos, secretarias de segurança, tribunais, entre outros órgãos.

O destaque da semana fica por conta do Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo (Bandes), que reabriu as inscrições para o concurso público com 12 vagas para analista bancário de nível superior, além da formação de cadastro de reserva. Agora, as inscrições podem ser realizadas até o dia 25 de março, no site do Idecan e as provas serão aplicadas em 28 de abril.

O novo edital também ampliou as formações necessárias para candidatura aos cargos de analista bancário, incluindo Sistemas de Tecnologia da Informação e Infraestrutura de Tecnologia da Informação. Além dessas, também estão abertas inscrições para quem tem formação em nível superior nas áreas de Administração e Ciências Econômicas.

Já o Exército Brasileiro está com 210 vagas para os cursos de Formação de Oficiais do Serviço de Saúde e Formação de Oficiais do Quadro Complementar e de Capelães Militares. Para concorrer às vagas, é necessário que os candidatos, do sexo masculino, tenham no mínimo, 1,60m de altura, e do sexo feminino, 1,55m. Outros requisitos são ser brasileiro nato e possuir diploma de graduação nas áreas ofertadas.

Os interessados em seguir a carreira militar podem realizar as inscrições no período das 10h de 1º de abril até as 15h do dia 14 de junho, no site do Exército, com taxa no valor de R$ 150,00.

O Ministério da Saúde está com 1.889 vagas temporárias em hospitais e institutos do Rio de Janeiro, sendo 479 vagas para contratação imediata e 1.410 para formação de cadastro de reserva. As oportunidades são de nível médio e superior para os cargos de médico, técnico de enfermagem, fonoaudiólogo, biólogo, analista administrativo, entre outras funções. As remunerações variam de R$ 2 mil a R$ 11 mil.

As inscrições podem ser feitas até 19 de março, no site do Instituto Carlos Chagas. A taxa de participação é de R$ 12 para nível médio e R$ 15 para cargos de nível superior.

Ainda com oportunidades para a área da Saúde, a Prefeitura da Serra está com 31 postos para médicos atuarem nas unidades de saúde do município. Os salários chegam a R$ 3.345,79 com gratificação de atendimento em UPA de R$ 2.389,45, totalizando R$ 5.735,24. Além de adicional de insalubridade, auxílio-alimentação de R$ 800,00 e outros benefícios. Os candidatos devem se inscrever pelo site da Serra até o dia 20 de março.

