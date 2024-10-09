Enem dos Concursos tem 7 questões anuladas; confira quais

O Concurso Nacional Unificado (CNU) divulgou nesta terça-feira (8) as questões anuladas da seleção.
Os pontos relativos a essas questões serão atribuídos a todos os candidatos que realizaram as provas desses blocos, conforme o tipo de prova e o edital do concurso.
A divulgação ocorre no mesmo dia em que as notas finais das provas objetivas e das notas preliminares das provas discursivas e da redação foram liberadas.
Só não estão liberados os resultados do bloco 4, de trabalho e saúde do servidor, que foi suspenso pela Justiça por denúncia de vazamento do conteúdo da prova.
Os gabaritos finais das provas objetivas do concurso, pós recursos, estão disponíveis na seção "Caderno de provas e Gabaritos" do site do concurso.
Após as análises dos recursos, a Fundação Cesgranrio, organizadora do certame, decidiu que, no turno da manhã, nos blocos 1, 2, 3, 5, 6, 7 e 8 não houve questão anulada nem alteração de gabarito.
Já no turno da tarde, nos blocos 1,2,3,5, 6, 7 e 8 não houve alteração de gabarito. Somente nos blocos 1,3 e 7, houve anulação de questões.
CONFIRA ABAIXO AS QUESTÕES ANULADAS NOS RESPECTIVOS BLOCOS:
BLOCO 1 - TARDE - Infraestrutura, Exatas e Engenharia
Questão 26 - Anulada
Questão 41 - Anulada
BLOCO 2 - TARDE - Tecnologia, Dados e Informação
Não houve questão anulada
BLOCO 3 - TARDE - Ambiental, Agrário e Biológicas
Questão 11 - Anulada
Questão 13 - Anulada
Questão 46 - Anulada
BLOCO 5 - TARDE - Educação, Saúde, Desenvolvimento Social e Direitos Humanos
Não houve questão anulada
BLOCO 6 - TARDE - Setores Econômicos e Regulação
Não houve questão anulada
BLOCO 7 - TARDE - Gestão Governamental e Administração Pública
Gabarito 1
Questão 2 - Anulada
Questão 23 - Anulada
Gabarito 2
Questão 1 - Anulada
Questão 25 - Anulada
Gabarito 3
Questão 1 - Anulada
Questão 24 - Anulada
BLOCO 8 - TARDE - Nível Intermediário
Não houve questão anulada
Também estão disponíveis na seção "Caderno de provas e Gabaritos" os padrões de respostas das provas discursivas, para os blocos de nível superior. Para o bloco de nível médio, segundo o
Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, não há padrão de resposta, pois os candidatos fizeram uma redação.
Para acessar os resultados das provas é preciso fazer o login na área do candidato, no site da Cesgranrio, organizadora da seleção, ou no site do próprio CNU.
Os candidatos podem ainda conferir a imagem de suas provas discursivas e redação, além de um extrato detalhado que apresenta as notas de cada uma das provas realizadas. Este documento possibilita a cada candidato entender a composição de sua nota.
Se discordar da nota obtida, o candidato pode pedir revisão das notas preliminares das provas discursivas e da redação até esta quarta-feira (9), em campo específico da área do candidato.
A divulgação dos resultados finais está prevista para o dia 21 de novembro, mesmo período em que as convocações devem ser iniciadas.
O concurso, promovido pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI), teve mais de 2,1 milhões de inscritos competindo por 6.640 vagas em 21 órgãos da administração pública federal, mas apenas pouco mais de 970 mil pessoas realizaram o exame no país uma abstenção de 54,12%. A prova foi aplicada no dia 18 de agosto, após adiamento devido às chuvas no Rio Grande do Sul.
Os cargos que exigem treinamento específico devem começar as contratações a partir de janeiro de 2025.
No concurso, foram aplicadas, ao todo, 36 provas, somando entre discursivas e objetivas, além de uma redação.
COMO CONSULTAR A NOTA E A CONVOCAÇÃO PARA A PROVA DE TÍTULOS
1 - Acesse o site
2 - Na página inicial, clique em "Área do Candidato", onde se lê "cartão de confirmação, resumo da inscrição, solicitações, perguntas frequentes, etc"
3 - Depois, clique em "Entrar com gov.br"
4 - Informe o CPF e clique em "Continuar"
5 - Digite sua senha e vá em "Entrar"
6 - Selecione "Área do Candidato"
7 - Na área do candidato estarão as informações de notas e a convocação de títulos, se for o caso