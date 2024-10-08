Divulgadas notas do Enem dos Concursos; veja próximos passos

Provas do CNU foram aplicadas em 228 cidades do país Crédito: Lifestock

Os candidatos do Concurso Nacional Unificado (CNU) já podem consultar as notas finais das provas objetivas e a nota preliminar da prova discursiva.

Os resultados estão disponíveis para candidatos de todos os blocos, com exceção de quem prestou a prova no bloco 4, que teve a prova suspensa pela Justiça e a divulgação das notas bloqueada.

Nesta terça (8), sai também a convocação para a prova de títulos.

De acordo com o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI), os candidatos terão acesso à imagem da sua prova discursiva ou da redação, para os candidatos do bloco 8, com vagas que exigem ensino médio.

"Também será disponibilizado aos candidatos um extrato do resultado, que conterá os detalhes das notas de cada uma das provas", diz o ministério.

Para conferir os resultados, é necessário ter senha no Portal do Gov.br. O envio dos títulos deverá ocorrer nos dias 9 e 10 de outubro, por meio de foto ou PDF no site do concurso.

COMO CONFERIR AS NOTAS

Na página inicial, clique em "Área do Candidato", onde se lê "cartão de confirmação, resumo da inscrição, solicitações, perguntas frequentes, etc"

Depois, clique em "Entrar com gov.br"

Informe o CPF e clique em "Continuar"

Digite sua senha e vá em "Entrar"

Selecione "Área do Candidato" e vá para a aba "Resultados e Convocações"

NOTAS COM DETALHES

Os candidatos dos blocos 1 a 7 terão acesso aos números de acertos, à nota total e à nota ponderada obtida nas provas de conhecimentos gerais. As provas de conhecimentos específicos, que tinham pesos diferentes para cada eixo temático, também terão essas informações disponibilizadas.

Para a prova discursiva, os candidatos poderão checar os valores alcançados com relação a conhecimentos específicos, que representam 50% da nota, e conhecimentos gramaticais, que representam os outros 50%.

O CNU permitiu que seus candidatos se inscrevessem em mais de um bloco, assim, o resultado para cada cargo escolhido na hora da inscrição será disponibilizado no campo "situação do cargo" ao acessar as notas.

RESULTADOS PARA OS BLOCOS DE NÍVEL SUPERIOR

Os candidatos do bloco 8, único de nível médio, terão acesso ao número de acertos em cada uma das disciplinas das provas objetivas, à nota total e à nota ponderada.

O resultado da redação feita pelos candidatos será disponibilizado com base na avaliação de conhecimentos gramaticais. O resultado para cada cargo em que o candidato se inscreveu poderá ser visualizado no campo "situação do cargo".

RESULTADOS PARA O BLOCO DE NÍVEL MÉDIO

O CNU foi o maior concurso da história do país com mais de 2,1 milhões de pessoas inscritas para 6.640 vagas disponíveis em 21 órgãos no serviço público. As provas ocorreram em 228 cidades, incluindo todas as capitais, somando 3.647 locais de aplicação e 72.041 salas.

Após a divulgação da nota, será aberto prazo para recurso contra a nota da prova discursiva, que termina nesta quarta-feira (9). O pedido pode ser feito na aba "Interposição de Recursos", na área do candidato.

A divulgação das notas oficias é acompanha também pelo compartilhamento das questões que podem ter sido impugnadas. Nesses casos, todos os candidatos ganham o ponto em relação à pergunta.

PROVA DE TÍTULOS

Os candidatos convocados para a prova de títulos deve enviar a documentação nos dias 9 e 10 de outubro de 2024, pelo site do CNU.

As provas de títulos serão classificatórias, fazendo com que o candidato consiga posição melhor na lista final e, com isso, possa escolher o local de trabalho, em casos onde houver essa opção.

Houve alteração nas regras. Agora, o ponto no caso de experiência profissional será por ano completo, ou seja, os meses de trabalho serão descartados. Também não haverá sobreposição dos períodos de experiência em caso de o profissional ter dois empregos.

Os valores da pontuação seguem os mesmos. Eles variam de meio ponto por ano, com máximo de dez pontos.

COMO FICA A SITUAÇÃO DO BLOCO 4?

A Advocacia-Geral da União (AGU) está recorrendo da proibição de divulgação das notas. No entanto, ainda não há resultado para a continuidade da seleção. Com isso, o bloco fica parado, sem que se possa avançar para as próximas fases.

O caso foi parar na Justiça depois de troca das provas na cidade do Recife, em Pernambuco. O fiscal errou e entregou o exame da tarde pela manhã, mas recolheu as provas logo em seguida e o envelope foi lacrado.

Segundo o juiz responsável pela decisão, teria ocorrido comprovação de que os candidatos ficaram sabendo de questões da prova da tarde em virtude do erro de aplicação.

O governo alega no processo, no entanto, que "não houve vazamento de prova, nem quebra de isonomia em benefício de alguns candidatos, uma vez que não houve acesso às questões do caderno, mas apenas distribuição das provas de outro turno, fato imediatamente corrigido, antes mesmo da autorização para início da resolução de questões".

O CNU teve provas de manhã e à tarde, que começaram às 9h e terminaram às 18h. As provas da manhã tinham 20 questões objetivas de conhecimentos gerais, além de uma questão discursiva, que seria uma redação sobre temas específicos conforme cada bloco.

As provas da tarde tiverem três horas e meia de duração e 50 questões. O resultado final do CNU está previsto para ser divulgado no dia 21 de novembro.

CONFIRA O CALENDÁRIO DO CNU

Divulgação das notas finais das provas objetivas e da nota preliminar da discursiva; convocação para o envio de títulos (via upload): 8 de outubro

Prazo para entrar com recurso pedindo revisão das notas da prova discursiva: 8 e 9 de outubro

Envio dos títulos: 9 e 10 de outubro

Divulgação do resultado dos pedidos de revisão das notas da prova discursiva e convocação para o procedimento de verificação da condição declarada para concorrer às vagas reservadas aos candidatos negros e da condição declarada para concorrer às vagas reservadas aos indígenas (exclusivamente para os cargos da Funai): 17 de outubro

Prazo para perícia médica (avaliação biopsicossocial) de quem se declarar com deficiência: 17 a 25 de outubro

Procedimento de verificação da condição declarada para concorrer às vagas reservadas aos candidatos negros e indígenas: 2 e 3 de novembro

Resultado preliminar da avaliação de títulos: 4 de novembro

Prazo para apresentar recursos quanto ao resultado preliminar da avaliação de títulos: 4 e 5 de novembro

Divulgação dos resultados preliminares da avaliação da veracidade da autodeclaração prestada por candidatos concorrentes às vagas reservadas para negros e indígenas e da avaliação biopsicossocial dos candidatos que se declararem com deficiência: 13 de novembro

Prazo para apresentar recursos quanto aos resultados preliminares da avaliação da veracidade da autodeclaração de candidatos concorrentes às vagas reservadas para negros e indígenas e da avaliação biopsicossocial de quem se declarar com deficiência: 13 e 14 de novembro

Divulgação do resultado dos pedidos de revisão das notas dos títulos: 19 de novembro