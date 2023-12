Concursos federais vão abrir 25 mil vagas em 2024; confira as oportunidades

Com a chegada do ano novo, cresce a expectativa de abertura de novos concursos públicos na esfera federal. Estão previstos editais em carreiras nas áreas administrativa, fiscal, bancária, policial, entre outros segmentos. De acordo com levantamento feito por A Gazeta, serão 29 certames, totalizando mais de 25 mil postos no serviço público.

Algumas dessas oportunidades já estão autorizadas, como é o caso do Concurso Nacional Unificado, chamado de Enem dos Concursos. O Ministério de Gestão e Inovação anunciou que serão 6.640 vagas, distribuídas por 21 órgãos que aderiram ao novo modelo de provas. Conforme o cronograma, o edital deve ser publicado até 10 de janeiro. A seleção será organizada pela Fundação Cesgranrio.

Outro concurso que será unificado será o do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). A oferta incluirá os 26 Tribunais Regionais Eleitorais (TREs) do país, incluindo o do Espírito Santo. Ao todo, serão 520 chances, além da formação de cadastro de reserva.

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), Receita Federal e as polícias Federal e Rodoviária Federal, entretanto, solicitaram a contratação de novos servidores no próximo ano, mas ainda aguardam a autorização do Ministério da Gestão e Inovação.

Confira a situação de alguns concursos:

AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS E SANEAMENTO BÁSICO (ANA)

o concurso foi autorizado e tem até 18 de janeiro para divulgar o edital. O certame será organizado pelo Cebraspe. Cargos: especialista em regulação de recursos hídricos e saneamento básico

especialista em regulação de recursos hídricos e saneamento básico Escolaridade: nível superior

nível superior Vagas: 40

40 Remuneração: R$ 16.413,35

AGÊNCIA NACIONAL DE PROTEÇÃO DE DADOS

O órgão solicitou a contratação de servidores efetivos. Cargos : a definir

a definir Escolaridade: a definir

a definir Carreira: tecnologia da informação

tecnologia da informação Vagas: 213 vagas

213 vagas Remuneração: a definir

AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES (ANATEL)

o prazo para a divulgação do edital vai até 24 de janeiro. O certame será organizado pelo Cebraspe. Cargos: especialista em regulação de serviços públicos de telecomunicações.

especialista em regulação de serviços públicos de telecomunicações. Escolaridade: nível superior

nível superior Vagas: 50

50 Remuneração: R$ 17.071,35

AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES (ANTT)

o prazo para a publicação do edital termina em janeiro. O concurso será organizado pelo Cebraspe. Cargos: especialista em regulação de serviços públicos de energia

especialista em regulação de serviços públicos de energia Escolaridade: nível superior

nível superior Vagas: 50

50 Remuneração: R$ 17.071,35

AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (ANVISA)

o prazo para a publicação do edital termina em janeiro. A seleção será organizada pelo Cebraspe. Cargos: especialista em regulação e vigilância sanitária

especialista em regulação e vigilância sanitária Escolaridade: nível superior

nível superior Vagas: 50

50 Remuneração: R$ 17.071,35

BANCO CENTRAL (BACEN)

o edital está previsto para ser publicado em janeiro. O concurso será organizado pelo Cebraspe Cargos: analista

analista Escolaridade: nível superior

nível superior Vagas: 100

100 Remuneração: R$ 21.582,80

BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL (BNDES)

o concurso foi anunciado pela direção do banco e o edital está previsto para ser divulgado até junho de 2024. Cargos: ainda não divulgado

ainda não divulgado Escolaridade: níveis médio e superior

níveis médio e superior Vagas: 94

94 Remuneração: de R$ 4.794,50 a R$ 15.048,69

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (CEF)

a abertura de concurso foi anunciada pela direção do banco. Ainda não há data prevista para publicação do edital. Cargos: técnico bancário e área de TI

técnico bancário e área de TI Escolaridade: níveis médio e superior

níveis médio e superior Vagas: não divulgadas

não divulgadas Remuneração: de R$3.597 a R$14.261

CONCURSO NACIONAL UNIFICADO

o Enem dos Concursos conta com a adesão de 21 órgãos federais. O concurso será organizado pela Fundação Cesgranrio e o edital está previsto para ser publicado até 10 de janeiro. Cargos: diversos

diversos Escolaridade: nível médio e superior



Vagas: 6.400

6.400 Remuneração: até R$23.579,71

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

o edital está previsto para ser publicado até a segunda quinzena de janeiro. A seleção será organizada pela FGV. Cargos : analista e inspetor

Escolaridade: nível superior

nível superior Vagas: 60 vagas

60 vagas Remuneração: até R$ 20,9 mil

CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA

o concurso já conta com a comissão formada. A previsão é de que o concurso seja lançado no primeiro semestre de 2024. Cargos: técnico e analista judiciário

técnico e analista judiciário Escolaridade: nível superior

nível superior Vagas : ainda não foi divulgado

: ainda não foi divulgado Remuneração: de R$ 8.046,84 a R$ 13.202,62

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

o órgão solicitou ao Ministério da Gestão e Inovação a abertura de um concurso. Cargos: auditor e técnico federal de finanças e controle

auditor e técnico federal de finanças e controle Escolaridade: nível médio superior

nível médio superior Vagas: ainda não divulgado

ainda não divulgado Remuneração: de R$ 7.938,81 e R$ 20.924,80

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

de acordo com um cronograma preliminar, as inscrições estão previstas para ocorrer em outubro de 2024. A comissão organizadora deve ser anunciada em maio do próximo ano. Cargos: diversos

diversos Escolaridade: níveis médio e superior

níveis médio e superior Vagas: a definir

a definir Remuneração: até R$ 5,9 mil

EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA (EMBRAPA)

o concurso já está atualizado e as oportunidades serão distribuídas entre os próximos quatro anos. Cargos: diversos

diversos Escolaridade: níveis médio e superior

níveis médio e superior Vagas: 890 vagas

890 vagas Remuneração: até R$ 11 mil

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

o INSS tem concurso em validade, mas já planeja um novo edital. Isto porque o déficit do órgão é grande e não está nem perto de ser preenchido. A autarquia solicitou a abertura de novo certame. Cargo: perito

perito Escolaridade: nível superior

nível superior Vagas: 1.700 vagas

1.700 vagas Remuneração: até R$ 16,5 mil

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

o órgão solicitou a abertura de concurso no próximo ano. Cargos : analista e assistente

analista e assistente Escolaridade: níveis médio e superior

níveis médio e superior Vagas: 160 vagas

160 vagas Remuneração: R$ 6 mil

MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO

a seleção está em fase de planejamento. A banca organizadora deve ser definida em breve. Cargos : técnico e analista

técnico e analista Escolaridade: níveis médio e superior

níveis médio e superior Vagas: a definir

a definir Remuneração: até R$ 13 mil

PETROBRAS

o edital do novo concurso da estatal foi publicado com 6.412 vagas, sendo 916 para preenchimento imediato e 5.496 para formação de cadastro de reserva. Os interessados podem se inscrever até 31 de janeiro, no site do Cebraspe. Cargos: técnico

técnico Escolaridade: nível técnico

nível técnico Vagas: 458

458 Remuneração: R$ 5.878,82

POLÍCIA FEDERAL

a corporação não recebeu autorização de concurso em 2023, no pacote liberado pelo governo. A expectativa é de que a PF receba o aval para abrir seleção nas áreas administrativa e policial. As contratações já foram solicitadas. Cargos : diversos

diversos Escolaridade: níveis médio e superior

níveis médio e superior Vagas: 734 vagas

734 vagas Remuneração: até R$ 9,2 mil

POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL

a corporação solicitou a abertura de concurso no próximo ano. Cargos: policial rodoviário e agente administrativo

policial rodoviário e agente administrativo Escolaridade: níveis médio e superior

níveis médio e superior Vagas: 5.121 vagas

5.121 vagas Remuneração: até R$ 10,7 mil

RECEITA FEDERAL ADMINISTRATIVO

a Receita Federal solicitou a abertura de um novo concurso em 2024. Desta vez, as chances serão para carreira administrativa. Cargos : diversos

diversos Escolaridade: níveis de médio e superior

níveis de médio e superior Vagas: 1.310 vagas

1.310 vagas Remuneração: até R$ 7 mil

SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

o órgão já teve o concurso autorizado e será organizado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV). Cargos: auditor federal

auditor federal Escolaridade: nível superior

nível superior Vagas: 40 vagas

40 vagas Remuneração: R$ 20,9 mil

SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS

o órgão solicitou a abertura de novos concursos e aguarda o aval para o próximo ano. Cargos : analista e técnico

analista e técnico Escolaridade: nível superior

nível superior Vagas: 302 vagas

302 vagas Remuneração: até R$ 20 mil

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ)

concurso previsto para a contratação de servidores. A previsão é de que a contratação da banca organizadora aconteça até fevereiro. Cargos: analista judiciário

analista judiciário Escolaridade: nível superior

nível superior Vagas: ainda não foi divulgado

ainda não foi divulgado Remuneração: R$ 16.035

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (STM)

a comissão organizadora já está formada. O edital está previsto para ser publicado até junho de 2024. A escolha da banca deve ocorrer em breve. Cargos: técnico e analista judiciários

técnico e analista judiciários Escolaridade: nível superior

nível superior Vagas: 240

240 Remuneração: de R$8.046,86 a R$13.202,64

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO (TCU)

a comissão organizadora já está formada. Cargos: auditor

auditor Escolaridade: nível superior

nível superior Vagas: a definir

a definir Remuneração: até R$ 23 mil

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL (TSE)

o presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes, confirmou a abertura de concurso público no primeiro semestre de 2024. O certame será organizado pela FGV. No concurso unificado, um único edital será divulgado com postos para o TSE e para os Tribunais Regionais Eleitorais (TREs) que assinaram o termo de adesão, entre eles o do Espírito Santo. Cargos: técnico e analista judiciário.

técnico e analista judiciário. Escolaridade: níveis médio e superior

níveis médio e superior Vagas: 520

520 Remuneração: de R$ 8.046,84 a R$ 13.202,62

