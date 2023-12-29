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Concursos federais vão abrir 25 mil vagas em 2024; confira as oportunidades

Estão previstos editais em carreiras nas áreas administrativa, fiscal, bancária, policial, entre outros segmentos. De acordo com levantamento feito por A Gazeta, serão 29 certames

Diná Sanchotene

Repórter

Publicado em 29 de Dezembro de 2023 às 08:20

Publicado em

29 dez 2023 às 08:20
Provas de concursos público do governo federal
Setor de concursos deve movimentar a vida dos candidatos Crédito: Freepik
Com a chegada do ano novo, cresce a expectativa de abertura de novos concursos públicos na esfera federal. Estão previstos editais em carreiras nas áreas administrativa, fiscal, bancária, policial, entre outros segmentos. De acordo com levantamento feito por A Gazeta, serão 29 certames, totalizando mais de 25 mil postos no serviço público.
Algumas dessas oportunidades já estão autorizadas, como é o caso do Concurso Nacional Unificado, chamado de Enem dos Concursos. O Ministério de Gestão e Inovação anunciou que serão 6.640 vagas, distribuídas por 21 órgãos que aderiram ao novo modelo de provas. Conforme o cronograma, o edital deve ser publicado até 10 de janeiro. A seleção será organizada pela Fundação Cesgranrio.
Outro concurso que será unificado será o do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). A oferta incluirá os 26 Tribunais Regionais Eleitorais (TREs) do país, incluindo o do Espírito Santo. Ao todo, serão 520 chances, além da formação de cadastro de reserva.
► Como conciliar estudo para concurso público com trabalho
O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), Receita Federal e as polícias Federal e Rodoviária Federal, entretanto, solicitaram a contratação de novos servidores no próximo ano, mas ainda aguardam a autorização do Ministério da Gestão e Inovação.

Confira a situação de alguns concursos:

  • AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS E SANEAMENTO BÁSICO (ANA)
  • Situação atual: o concurso foi autorizado e tem até 18 de janeiro para divulgar o edital. O certame será organizado pelo Cebraspe.
  • Cargos: especialista em regulação de recursos hídricos e saneamento básico
  • Escolaridade: nível superior
  • Vagas: 40
  • Remuneração: R$ 16.413,35
  • AGÊNCIA NACIONAL DE PROTEÇÃO DE DADOS
  • Situação atual: O órgão solicitou a contratação de servidores efetivos. 
  • Cargos : a definir
  • Escolaridade: a definir
  • Carreira: tecnologia da informação
  • Vagas: 213 vagas
  • Remuneração: a definir
  • AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES (ANATEL)
  • Situação atual: o prazo para a divulgação do edital vai até 24 de janeiro. O certame será organizado pelo Cebraspe.
  • Cargos: especialista em regulação de serviços públicos de telecomunicações. 
  • Escolaridade: nível superior
  • Vagas: 50
  • Remuneração: R$ 17.071,35
  • AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES (ANTT)
  • Situação atual: o prazo para a publicação do edital termina em janeiro. O concurso será organizado pelo Cebraspe.
  • Cargos: especialista em regulação de serviços públicos de energia
  • Escolaridade: nível superior
  • Vagas: 50
  • Remuneração: R$ 17.071,35
  • AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (ANVISA)
  • Situação atual: o prazo para a publicação do edital termina em janeiro. A seleção será organizada pelo Cebraspe.
  • Cargos: especialista em regulação e vigilância sanitária
  • Escolaridade: nível superior
  • Vagas: 50
  • Remuneração: R$ 17.071,35
  • BANCO CENTRAL (BACEN)
  • Situação atual: o edital está previsto para ser publicado em janeiro. O concurso será organizado pelo Cebraspe
  • Cargos: analista
  • Escolaridade: nível superior
  • Vagas: 100
  • Remuneração: R$ 21.582,80
  • BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL (BNDES)
  • Situação atual: o concurso foi anunciado pela direção do banco e o edital está previsto para ser divulgado até junho de 2024.
  • Cargos: ainda não divulgado
  • Escolaridade: níveis médio e superior
  • Vagas: 94
  • Remuneração: de R$ 4.794,50 a R$ 15.048,69
  • CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (CEF)
  • Situação atual: a abertura de concurso foi anunciada pela direção do banco. Ainda não há data prevista para publicação do edital. 
  • Cargos: técnico bancário e área de TI
  • Escolaridade: níveis médio e superior
  • Vagas: não divulgadas
  • Remuneração: de R$3.597 a R$14.261
  • CONCURSO NACIONAL UNIFICADO
  • Situação atual: o Enem dos Concursos conta com a adesão de 21 órgãos federais. O concurso será organizado pela Fundação Cesgranrio e o edital está previsto para ser publicado até 10 de janeiro. 
  • Cargos: diversos
  • Escolaridade: nível médio e superior
  • Vagas: 6.400
  • Remuneração: até R$23.579,71
  • COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
  • Situação atual: o edital está previsto para ser publicado até a segunda quinzena de janeiro. A seleção será organizada pela FGV. 
  • Cargos : analista e inspetor
  • Escolaridade: nível superior
  • Vagas: 60 vagas
  • Remuneração: até R$ 20,9 mil
  • CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA
  • Situação atual: o concurso já conta com a comissão formada. A previsão é de que o concurso seja lançado no primeiro semestre de 2024. 
  • Cargos: técnico e analista judiciário
  • Escolaridade: nível superior
  • Vagas: ainda não foi divulgado
  • Remuneração: de R$ 8.046,84 a R$ 13.202,62
  • CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO 
  • Situação atual: o órgão solicitou ao Ministério da Gestão e Inovação a abertura de um concurso. 
  • Cargos: auditor e técnico federal de finanças e controle 
  • Escolaridade: nível médio superior
  • Vagas: ainda não divulgado
  • Remuneração: de R$ 7.938,81 e R$ 20.924,80
  • EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
  • Situação atual: de acordo com um cronograma preliminar, as inscrições estão previstas para ocorrer em outubro de 2024. A comissão organizadora deve ser anunciada em maio do próximo ano. 
  • Cargos: diversos
  • Escolaridade: níveis médio e superior
  • Vagas: a definir
  • Remuneração: até R$ 5,9 mil
  • EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA (EMBRAPA)
  • Situação atual: o concurso já está atualizado e as oportunidades serão distribuídas entre os próximos quatro anos. 
  • Cargos: diversos
  • Escolaridade: níveis médio e superior
  • Vagas: 890 vagas
  • Remuneração: até R$ 11 mil
  • INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
  • Situação atual: o INSS tem concurso em validade, mas já planeja um novo edital. Isto porque o déficit do órgão é grande e não está nem perto de ser preenchido. A autarquia solicitou a abertura de novo certame. 
  • Cargo: perito
  • Escolaridade: nível superior
  • Vagas: 1.700 vagas
  • Remuneração: até R$ 16,5 mil
  • MINISTÉRIO DA ECONOMIA
  • Situação atual: o órgão solicitou a abertura de concurso no próximo ano. 
  • Cargos : analista e assistente
  • Escolaridade: níveis médio e superior
  • Vagas: 160 vagas
  • Remuneração: R$ 6 mil
  • MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO
  • Situação atual: a seleção está em fase de planejamento. A banca organizadora deve ser definida em breve. 
  • Cargos : técnico e analista
  • Escolaridade: níveis médio e superior
  • Vagas: a definir
  • Remuneração: até R$ 13 mil
  • PETROBRAS
  • Situação atual: o edital do novo concurso da estatal foi publicado com 6.412 vagas, sendo 916 para preenchimento imediato e 5.496 para formação de cadastro de reserva. Os interessados podem se inscrever até 31 de janeiro, no site do Cebraspe.   
  • Cargos: técnico
  • Escolaridade: nível técnico
  • Vagas: 458
  • Remuneração: R$ 5.878,82
  • POLÍCIA FEDERAL 
  • Situação atual: a corporação não recebeu autorização de concurso em 2023, no pacote liberado pelo governo. A expectativa é de que a PF receba o aval para abrir seleção nas áreas administrativa e policial. As contratações já foram solicitadas. 
  • Cargos : diversos
  • Escolaridade: níveis médio e superior
  • Vagas: 734 vagas
  • Remuneração: até R$ 9,2 mil
  • POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL
  • Situação atual: a corporação solicitou a abertura de concurso no próximo ano. 
  • Cargos: policial rodoviário e agente administrativo
  • Escolaridade: níveis médio e superior
  • Vagas: 5.121 vagas
  • Remuneração: até R$ 10,7 mil
  • RECEITA FEDERAL ADMINISTRATIVO
  • Situação atual: a Receita Federal solicitou a abertura de um novo concurso em 2024. Desta vez, as chances serão para carreira administrativa. 
  • Cargos : diversos
  • Escolaridade: níveis de médio e superior
  • Vagas: 1.310 vagas
  • Remuneração: até R$ 7 mil
  • SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
  • Situação atual: o órgão já teve o concurso autorizado e será organizado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV). 
  • Cargos: auditor federal
  • Escolaridade: nível superior
  • Vagas: 40 vagas
  • Remuneração: R$ 20,9 mil
  • SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS
  • Situação atual: o órgão solicitou a abertura de novos concursos e aguarda o aval para o próximo ano. 
  • Cargos : analista e técnico
  • Escolaridade: nível superior
  • Vagas: 302 vagas
  • Remuneração: até R$ 20 mil
  • SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ)
  • Situação atual: concurso previsto para a contratação de servidores. A previsão é de que a contratação da banca organizadora aconteça até fevereiro. 
  • Cargos: analista judiciário
  • Escolaridade: nível superior
  • Vagas: ainda não foi divulgado
  • Remuneração: R$ 16.035
  • SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (STM)
  • Situação atual: a comissão organizadora já está formada. O edital está previsto para ser publicado até junho de 2024. A escolha da banca deve ocorrer em breve. 
  • Cargos: técnico e analista judiciários
  • Escolaridade: nível superior
  • Vagas: 240
  • Remuneração: de R$8.046,86 a R$13.202,64
  • TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO (TCU)
  • Situação atual: a comissão organizadora já está formada. 
  • Cargos: auditor
  • Escolaridade: nível superior
  • Vagas: a definir
  • Remuneração: até R$ 23 mil
  • TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL (TSE)
  • Situação atual: o presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes, confirmou a abertura de concurso público no primeiro semestre de 2024. O certame será organizado pela FGV. No concurso unificado, um único edital será divulgado com postos para o TSE e para os Tribunais Regionais Eleitorais (TREs) que assinaram o termo de adesão, entre eles o do Espírito Santo.
  • Cargos: técnico e analista judiciário.  
  • Escolaridade: níveis médio e superior
  • Vagas:520
  • Remuneração: de R$ 8.046,84 a R$ 13.202,62

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