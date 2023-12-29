Concursos federais vão abrir 25 mil vagas em 2024; confira as oportunidades

Com a chegada do ano novo, cresce a expectativa de abertura de novos concursos públicos na esfera federal. Estão previstos editais em carreiras nas áreas administrativa, fiscal, bancária, policial, entre outros segmentos. De acordo com levantamento feito por A Gazeta, serão 29 certames, totalizando mais de 25 mil postos no serviço público.
Algumas dessas oportunidades já estão autorizadas, como é o caso do Concurso Nacional Unificado, chamado de Enem dos Concursos. O Ministério de Gestão e Inovação anunciou que serão 6.640 vagas, distribuídas por 21 órgãos que aderiram ao novo modelo de provas. Conforme o cronograma, o edital deve ser publicado até 10 de janeiro. A seleção será organizada pela Fundação Cesgranrio.
Outro concurso que será unificado será o do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). A oferta incluirá os 26 Tribunais Regionais Eleitorais (TREs) do país, incluindo o do Espírito Santo. Ao todo, serão 520 chances, além da formação de cadastro de reserva.
O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), Receita Federal e as polícias Federal e Rodoviária Federal, entretanto, solicitaram a contratação de novos servidores no próximo ano, mas ainda aguardam a autorização do Ministério da Gestão e Inovação.
Confira a situação de alguns concursos:
- AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS E SANEAMENTO BÁSICO (ANA)
- Situação atual: o concurso foi autorizado e tem até 18 de janeiro para divulgar o edital. O certame será organizado pelo Cebraspe.
- Cargos: especialista em regulação de recursos hídricos e saneamento básico
- Escolaridade: nível superior
- Vagas: 40
- Remuneração: R$ 16.413,35
- AGÊNCIA NACIONAL DE PROTEÇÃO DE DADOS
- Situação atual: O órgão solicitou a contratação de servidores efetivos.
- Cargos : a definir
- Escolaridade: a definir
- Carreira: tecnologia da informação
- Vagas: 213 vagas
- Remuneração: a definir
- AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES (ANATEL)
- Situação atual: o prazo para a divulgação do edital vai até 24 de janeiro. O certame será organizado pelo Cebraspe.
- Cargos: especialista em regulação de serviços públicos de telecomunicações.
- Escolaridade: nível superior
- Vagas: 50
- Remuneração: R$ 17.071,35
- AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES (ANTT)
- Situação atual: o prazo para a publicação do edital termina em janeiro. O concurso será organizado pelo Cebraspe.
- Cargos: especialista em regulação de serviços públicos de energia
- Escolaridade: nível superior
- Vagas: 50
- Remuneração: R$ 17.071,35
- AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (ANVISA)
- Situação atual: o prazo para a publicação do edital termina em janeiro. A seleção será organizada pelo Cebraspe.
- Cargos: especialista em regulação e vigilância sanitária
- Escolaridade: nível superior
- Vagas: 50
- Remuneração: R$ 17.071,35
- BANCO CENTRAL (BACEN)
- Situação atual: o edital está previsto para ser publicado em janeiro. O concurso será organizado pelo Cebraspe
- Cargos: analista
- Escolaridade: nível superior
- Vagas: 100
- Remuneração: R$ 21.582,80
- BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL (BNDES)
- Situação atual: o concurso foi anunciado pela direção do banco e o edital está previsto para ser divulgado até junho de 2024.
- Cargos: ainda não divulgado
- Escolaridade: níveis médio e superior
- Vagas: 94
- Remuneração: de R$ 4.794,50 a R$ 15.048,69
- CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (CEF)
- Situação atual: a abertura de concurso foi anunciada pela direção do banco. Ainda não há data prevista para publicação do edital.
- Cargos: técnico bancário e área de TI
- Escolaridade: níveis médio e superior
- Vagas: não divulgadas
- Remuneração: de R$3.597 a R$14.261
- CONCURSO NACIONAL UNIFICADO
- Situação atual: o Enem dos Concursos conta com a adesão de 21 órgãos federais. O concurso será organizado pela Fundação Cesgranrio e o edital está previsto para ser publicado até 10 de janeiro.
- Cargos: diversos
- Escolaridade: nível médio e superior
- Vagas: 6.400
- Remuneração: até R$23.579,71
- COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
- Situação atual: o edital está previsto para ser publicado até a segunda quinzena de janeiro. A seleção será organizada pela FGV.
- Cargos : analista e inspetor
- Escolaridade: nível superior
- Vagas: 60 vagas
- Remuneração: até R$ 20,9 mil
- CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA
- Situação atual: o concurso já conta com a comissão formada. A previsão é de que o concurso seja lançado no primeiro semestre de 2024.
- Cargos: técnico e analista judiciário
- Escolaridade: nível superior
- Vagas: ainda não foi divulgado
- Remuneração: de R$ 8.046,84 a R$ 13.202,62
- CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO
- Situação atual: o órgão solicitou ao Ministério da Gestão e Inovação a abertura de um concurso.
- Cargos: auditor e técnico federal de finanças e controle
- Escolaridade: nível médio superior
- Vagas: ainda não divulgado
- Remuneração: de R$ 7.938,81 e R$ 20.924,80
- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
- Situação atual: de acordo com um cronograma preliminar, as inscrições estão previstas para ocorrer em outubro de 2024. A comissão organizadora deve ser anunciada em maio do próximo ano.
- Cargos: diversos
- Escolaridade: níveis médio e superior
- Vagas: a definir
- Remuneração: até R$ 5,9 mil
- EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA (EMBRAPA)
- Situação atual: o concurso já está atualizado e as oportunidades serão distribuídas entre os próximos quatro anos.
- Cargos: diversos
- Escolaridade: níveis médio e superior
- Vagas: 890 vagas
- Remuneração: até R$ 11 mil
- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
- Situação atual: o INSS tem concurso em validade, mas já planeja um novo edital. Isto porque o déficit do órgão é grande e não está nem perto de ser preenchido. A autarquia solicitou a abertura de novo certame.
- Cargo: perito
- Escolaridade: nível superior
- Vagas: 1.700 vagas
- Remuneração: até R$ 16,5 mil
- MINISTÉRIO DA ECONOMIA
- Situação atual: o órgão solicitou a abertura de concurso no próximo ano.
- Cargos : analista e assistente
- Escolaridade: níveis médio e superior
- Vagas: 160 vagas
- Remuneração: R$ 6 mil
- MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO
- Situação atual: a seleção está em fase de planejamento. A banca organizadora deve ser definida em breve.
- Cargos : técnico e analista
- Escolaridade: níveis médio e superior
- Vagas: a definir
- Remuneração: até R$ 13 mil
- PETROBRAS
- Situação atual: o edital do novo concurso da estatal foi publicado com 6.412 vagas, sendo 916 para preenchimento imediato e 5.496 para formação de cadastro de reserva. Os interessados podem se inscrever até 31 de janeiro, no site do Cebraspe.
- Cargos: técnico
- Escolaridade: nível técnico
- Vagas: 458
- Remuneração: R$ 5.878,82
- POLÍCIA FEDERAL
- Situação atual: a corporação não recebeu autorização de concurso em 2023, no pacote liberado pelo governo. A expectativa é de que a PF receba o aval para abrir seleção nas áreas administrativa e policial. As contratações já foram solicitadas.
- Cargos : diversos
- Escolaridade: níveis médio e superior
- Vagas: 734 vagas
- Remuneração: até R$ 9,2 mil
- POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL
- Situação atual: a corporação solicitou a abertura de concurso no próximo ano.
- Cargos: policial rodoviário e agente administrativo
- Escolaridade: níveis médio e superior
- Vagas: 5.121 vagas
- Remuneração: até R$ 10,7 mil
- RECEITA FEDERAL ADMINISTRATIVO
- Situação atual: a Receita Federal solicitou a abertura de um novo concurso em 2024. Desta vez, as chances serão para carreira administrativa.
- Cargos : diversos
- Escolaridade: níveis de médio e superior
- Vagas: 1.310 vagas
- Remuneração: até R$ 7 mil
- SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
- Situação atual: o órgão já teve o concurso autorizado e será organizado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV).
- Cargos: auditor federal
- Escolaridade: nível superior
- Vagas: 40 vagas
- Remuneração: R$ 20,9 mil
- SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS
- Situação atual: o órgão solicitou a abertura de novos concursos e aguarda o aval para o próximo ano.
- Cargos : analista e técnico
- Escolaridade: nível superior
- Vagas: 302 vagas
- Remuneração: até R$ 20 mil
- SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ)
- Situação atual: concurso previsto para a contratação de servidores. A previsão é de que a contratação da banca organizadora aconteça até fevereiro.
- Cargos: analista judiciário
- Escolaridade: nível superior
- Vagas: ainda não foi divulgado
- Remuneração: R$ 16.035
- SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (STM)
- Situação atual: a comissão organizadora já está formada. O edital está previsto para ser publicado até junho de 2024. A escolha da banca deve ocorrer em breve.
- Cargos: técnico e analista judiciários
- Escolaridade: nível superior
- Vagas: 240
- Remuneração: de R$8.046,86 a R$13.202,64
- TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO (TCU)
- Situação atual: a comissão organizadora já está formada.
- Cargos: auditor
- Escolaridade: nível superior
- Vagas: a definir
- Remuneração: até R$ 23 mil
- TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL (TSE)
- Situação atual: o presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes, confirmou a abertura de concurso público no primeiro semestre de 2024. O certame será organizado pela FGV. No concurso unificado, um único edital será divulgado com postos para o TSE e para os Tribunais Regionais Eleitorais (TREs) que assinaram o termo de adesão, entre eles o do Espírito Santo.
- Cargos: técnico e analista judiciário.
- Escolaridade: níveis médio e superior
- Vagas:520
- Remuneração: de R$ 8.046,84 a R$ 13.202,62