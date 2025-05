Veja a lista

11 concursos e seleções abertos com salários de até R$ 11 mil no ES

Postos estão distribuídos pela Câmara de Vargem Alta, Ifes, Polícia Federal, cinco prefeituras, Instituto Chico Mendes e Tribunal de Justiça

Publicado em 12 de maio de 2025 às 11:31

Prefeitura de Brejetuba tem mais de 200 vagas temporárias Crédito: Divulgação/PMB

Pelo menos 11 concursos públicos e processos seletivos estão abertos no Espírito Santo e reúnem vagas imediatas, além da formação de cadastro de reserva. Os editais têm como objetivo selecionar profissionais efetivos e temporários em prefeituras, instituições de ensino, entre outros órgãos. >

As inscrições para o certame da Polícia Federal seguem até 21 de maio. São 192 vagas, sendo 100 oportunidades para agente administrativo e 92 para quem tem nível superior. Do total de postos, dois são para o Espírito Santo. Os salários chegam a R$ 11 mil. >

A Câmara de Vargem Alta, município que fica no Sul do Espírito Santo, abriu um processo seletivo simplificado para contratar servente, motorista, adjunto de secretaria, auxiliar administrativo, oficial administrativo, advogado e contador. O salário pode chegar a R$ 3,5 mil. Os interessados podem se inscrever nos dias 12 de 13 de maio. >

A Prefeitura de Brejetuba, município que fica no Sul do Espírito Santo, publicou edital de processo seletivo simplificado com 211 vagas, com postos temporários para todos os níveis de escolaridade. Os ganhos chegam a R$ 4.187. Os interessados têm até o dia 19 de maio para garantir a participação na seleção. >

>

O Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) anunciou a abertura de processo seletivo simplificado para contratar um professor substituto nas disciplinas de Português ou Português-Espanhol ou Português-Inglês no campus de Montanha, no Norte do Espírito Santo. Os interessados podem se inscrever até 20 de maio. os ganhos chegam a R$ 5.949,07.>

Segue até o dia 26 de maio as inscrições para o concurso para o ingresso na atividade notarial e de registro do Tribunal de Justiça do Espírito Santo. Ao todo, serão 100 vagas para provimento e 50 vagas para remoção. >

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta