29 concursos públicos abertos com salários de até R$ 30 mil

Haverá aplicação de provas em todo o país Crédito: Reprodução internet

Pelo menos 29 concursos públicos estão com inscrições abertas em todo o país e reúnem milhares de oportunidades em cargos de todos os níveis de escolaridade, em vários Estados.

Os salários chegam a R$ 30.404,42 no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro.

No Espírito Santo, a Prefeitura de Vitória abriu concurso com 151 vagas para área da Saúde. Já Cariacica e Anchieta estão com inscrições abertas para a contratação de profissionais temporários.

Confira os concursos abertos de acordo com a data de encerramento das inscrições.

1 - Secti (ES)

A Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional do Espírito Santo (Secti) está com inscrições abertas para o processo seletivo simplificado que visa preencher vagas para os cargos de Auxiliar Administrativo: atuação Administrativa e atuação Informática e Auxiliar de Biblioteca. Os contratados terão carga horária de 40 horas semanais, remuneração que varia de R$ 1.314,69 a R$ 1.711,71 acrescido de auxílio-alimentação de R$ 300,00 e os requisitos para se inscrever são: Nível Médio/ Técnico Completo.

Inscrições: até 21 de outubro no site até 21 de outubro no site Seleção ES

2 - Prefeitura de Barrazópolis (PR)

A Prefeitura de Barrazópolis, no Estado do Paraná anuncia a realização de novo Concurso Público para contratar profissionais de níveis médio e superior. Há vagas nos cargos de: Agente Comunitário de Saúde (2), Técnico de Raio X (1), Técnico em Enfermagem (2), Enfermeiro (2), Farmacêutico (1), Fisioterapeuta (1), Medico (3), Médico Ginecologista (1) e Médico Pediatra (1). O salário varia de R$ 1.285,00 a R$ 14.448,43.

Inscrições: até 21 de outubro de 2019, no endereço eletrônico da até 21 de outubro de 2019, no endereço eletrônico da Fundação Fafipa

3 - Prefeitura de Cariacica

A Prefeitura de Cariacica, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semus), está com inscrições abertas para o processo seletivo que visa a contratação temporária de 150 profissionais. As chances são para agentes comunitários de saúde (100) e agentes de combate a endemias (50). Além das oportunidades iniciais, haverá formação de cadastro de reserva. O salário é de R$ 1.250 para carga horária de 40 horas semanais. Os candidatos precisam ter o ensino médio.

Inscrições: podem ser feitas até as 23h59 do dia 23 de outubro, pelo endereço eletrônico : podem ser feitas até as 23h59 do dia 23 de outubro, pelo endereço eletrônico instituto Acesso , na página do Processo Seletivo Público. A taxa de inscrição será de R$ 44 em ambos os cargos.

4 - Prefeitura de João Neiva

Estão abertas as inscrições para o concurso que vai preencher três vagas para procurador jurídico e procurador. Os contratados atuarão em regime de 20 horas semanais, referente ao salário que varia de R$ 1.876,32 a R$ 1.876,61, acrescido do ticket alimentação entre R$ 200,00 a R$ 490,23.

Inscrições: podem ser realizadas através do site podem ser realizadas através do site FSJB até o dia 23 de outubro de 2019. A taxa é de R$ 100,00.

5 - Ministério Público do Rio de Janeiro

O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) divulgou a abertura do novo concurso destinado ao preenchimento de vagas em níveis médio/técnico e superior. As oportunidades são para as funções de Analista do Ministério Público nas especialidades de Administrativo (3) e Processual (8), como aos cargos de Técnico do Ministério Público - Administrativo (6) e Oficial do Ministério Público (1), dentre as oportunidades há aquelas reservadas para pessoas especificadas nos itens do edital. A remuneração varia de R$ 4.382,84 a R$ 7.139,16.

Inscrições: até as 16h do dia 24 de outubro de 2019, por meio do endereço eletrônico da até as 16h do dia 24 de outubro de 2019, por meio do endereço eletrônico da FGV Projetos . A taxa de participação é no valor de R$ 95,00 a R$ 120,00.

6 - Prefeitura de Suzano (SP)

A Prefeitura de Suzano, município do Estado de São Paulo, vai abrir concurso público para preencher 100 vagas para cargos níveis fundamental, médio, técnico e superior. As jornadas de trabalho variam de 10h a 40h por semana e a remuneração de R$ 1.531,45 a R$ 8.774,57.

Inscrições: podem ser feitas até as 16h do dia 24 de outubro de 2019, no site do podem ser feitas até as 16h do dia 24 de outubro de 2019, no site do instituto Consulplan

7 - Prefeitura de Belo Jardim (PE)

A Prefeitura de Belo Jardim, no Estado de Pernambuco, está vai abrir concurso público com 370 vagas. As oportunidades contemplam cargos de nível fundamental, médio e superior, com jornadas de 20h a 40h semanais, sendo que em alguns casos o regime equivale a 150h por mês. Os vencimentos iniciais variam de R$ 998,00 a R$ 3.000,00.

Inscrições: até 25 de outubro de 2019, no site da até 25 de outubro de 2019, no site da Facet Concursos

8 - Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro

O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro divulgou concurso para preencher 50 vagas de juiz substituto. A remuneração é de R$ 30.404,42.

Inscrições: até 25 de outubro, no site da até 25 de outubro, no site da Vunesp . A taxa para participar é de R$ 250.

9 - Assembleia Legislativa do Amapá

A Assembleia Legislativa do Estado do Amapá (ALAP) está com inscrições abertas para o concurso que visa preencher 129 vagas e a formação de cadastro reserva em níveis médio e superior. A remuneração varia de R$ 3.798,34 a R$ 11.395,01, sendo que existe o auxílio-alimentação no valor de R$ 1.000,00.

Inscrições: até as 14h dia 30 de outubro de 2019, exclusivamente, por meio do endereço eletrônico da : até as 14h dia 30 de outubro de 2019, exclusivamente, por meio do endereço eletrônico da Concursos FFC . A taxa de participação é entre R$ 80,00 a R$ 140,00.

10 - Prefeitura de Vitória

Estão abertas 151 vagas em dois concursos públicos para área da Saúde. A remuneração pode chegar a R$ 8.143. No primeiro documento, as chances são distribuídas por cargos de todos os níveis de escolaridade. A remuneração varia de R$ 1.153,56 a R$ 8.143,00. Já o segundo edital, conta com nove vagas para os cargos de agente comunitário de saúde e agente de combate a endemias. São seis e três oportunidades, respectivamente. Haverá ainda formação de cadastro de reserva. A remuneração é de R$ 1.250.

Inscrições: podem ser feitas até as 23h59 de 30 de outubro de 2019, no endereço eletrônico do : podem ser feitas até as 23h59 de 30 de outubro de 2019, no endereço eletrônico do instituto AOCP . A taxa de participação é de R$ 45.

11 - Prefeitura de Viana (MA)

A Prefeitura de Viana, no Maranhão, vai abrir concurso com 338 vagas em cargos de todos os níveis de escolaridade. Este Concurso que tem validade de dois anos, oferece remunerações entre R$ 998,00 a R$ 5.998,00 para jornada de 20 a 40 horas semanais.

Inscrições: Até 31 de outubro de 2019, no site da Até 31 de outubro de 2019, no site da Crescer Concursos . As taxas de participação têm valores de R$ 60,00 a R$ 115,00.

12 - Prefeitura de Pelotas (RS)

A Prefeitura de Pelotas, no Rio Grande do Sul, está com inscrições abertas para o concurso que vai preencher 375 vagas, além de formar cadastro de reserva. A remuneração varia de R$ 998 a R$ 7.107,14. As inscrições começam na próxima quarta-feira (9).

Inscrições: O prazo para se inscrever vai até 31 de outubro, no site da O prazo para se inscrever vai até 31 de outubro, no site da Legalle Concursos . As taxas variam de R$ 56,96 a R$ 170,88.

13 - Prefeitura de Anchieta (ES)

A Prefeitura Municipal de Anchieta, que fica no Sul do Espírito Santo, vai abrir processo seletivo com dez vagas para auxiliar de secretaria escolar. Os interessados precisam ter Ensino Médio completo. O salário base é de R$ 1.256,61 e a carga horária a ser cumprida é de 160 horas mensais.

Inscrições: de 29 a 31 de outubro, no endereço eletrônico do município de de 29 a 31 de outubro, no endereço eletrônico do município de Anchieta

14 - Instituto de Gestão e Humanização (GO)

O Instituto de Gestão e Humanização de Goiás (IGH) abriu processo seletivo para admissão de 275 profissionais que se enquadrem nos requisitos especificados no edital. O salário varia de R$ 1.074,59 a R$ 8.211,82 e a carga horária a ser cumprida é de 18h a 44 horas semanais.

15 - Instituto de Previdência Social dos Servidores de Cajamar (SP)

O Instituto de Previdência Social dos Servidores de Cajamar, no Estado de São Paulo, abriu concurso para cargos de todos os níveis de escolaridade. Há vagas disponíveis entre os seguintes cargos: Auxiliar de Serviços Gerais; Motorista (1); Oficial Administrativo Previdenciário (1); Técnico Contábil; Telefonista/ Recepcionista; Assistente Social (1); Procurador Autárquico (1); Analista Previdenciário; Controlador; Contador Previdenciário; e Técnico Administrativo Jurídico. A remuneração varia de R$ 1.223,28 a R$ 6.082,14.

Inscrições: até o dia 4 de novembro de 2019, no site do : até o dia 4 de novembro de 2019, no site do Nosso Rumo . O pagamento da taxa no valor entre R$ 40,00 a R$ 60,00.

16 - Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul

Estão abertas as inscrições para o concurso público do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul). A oferta é de três vagas, além de formar cadastro reserva, no cargo de oficial de justiça. A função requer nível médio completo e apresenta salário inicial de R$ 5.639,73, além de gratificação de R$ 845,96, auxílio condução de R$ 845,96 e adicional de risco de vida de R$ 1.973,90, totalizando R$ 9.305,55.

Inscrições: até as 16h do dia 5 de novembro de 2019, por meio do site da FGV. A taxa é de R$ 86.

17 - Assembleia Legislativa do Piauí

A Assembleia Legislativa do Piauí abriu concurso público para preencher 41 vagas. Do total de ofertas, 20 são para nível médio e 21 para formação superior. Os salários variam de R$ 2.310,14 para assessor e R$ 4.068,39 para consultor. A jornada de trabalho semanal é de 30 horas para todos os empregos.

Inscrições: serão recebidas até o dia 6 de novembro de 2019, exclusivamente pela internet, através do site da serão recebidas até o dia 6 de novembro de 2019, exclusivamente pela internet, através do site da UFI

18 - Prefeitura de Barra Bonita (SP)

Estão abertas as inscrições para o concurso público da Prefeitura de Barra Bonita, no Estado de São Paulo. A oferta é de 18 vagas. Os salários variam de R$ 1.001,72 a R$ 4.407,46.

Inscrições: até as 16h do dia 7 de novembro de 2019, no site da até as 16h do dia 7 de novembro de 2019, no site da Coscam Web

19 - Departamento de Administração Prisional de Santa Catarina

O Departamento de Administração Prisional de Santa Catarina abriu concurso público para o cargo de agente penitenciário. A oferta é de 600 vagas imediatas, além de formar cadastro reserva de pessoal. Do total de postos imediatos, 480 são para homens e 120 para mulheres. A seleção é aberta a candidatos que tenham com nível superior. A remuneração é de R$ 3.993,82, com jornada de trabalho de 40 horas semanais.

Inscrições: até 13 de novembro, no site da até 13 de novembro, no site da Fesepe . A taxa é de R$ 150.

20 - Ufes

A Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) abriu concurso público para professor do Magistério Superior. Os docentes vão atuar nas áreas de Medicina (3) - Departamento de Pediatria Centro de Ciências da Saúde; Administração (1) - Departamento de Administração e Arquivologia (1) - Departamento de Arquivologia, pertencentes ao Centro de Ciências Jurídicas e Econômicas. As jornadas serão de 40h semanais ou em regime de dedicação exclusiva, com salários de R$ 3.130,85 a R$ 9.616,18.

Inscrições: até 13 de novembro de 2019, com exceção do Departamento de Pediatria que tem prazo de 19 a 29 de outubro de 2019. O atendimento ocorre no departamento que oferece a vaga. A taxa é de R$ 250.

21 - Prefeitura de Joinville (SC)

Estão abertas as inscrições para o concurso Guarda Municipal de Joinville, no Estado de Santa Catarina, destinado a preencher cinco vagas na corporação, além de formar cadastro reserva. Os candidatos devem ter o ensino médio, Carteira Nacional de Habilitação (CNH) categoria "B" e idade mínima de 18 anos. A remuneração é de R$ 3.255,59.

Inscrições: até 13 de novembro, devendo ser efetuadas pelo site do município de até 13 de novembro, devendo ser efetuadas pelo site do município de Joinville . Não há cobrança de taxa de participação.

22 - Polícia Militar da Bahia

A Polícia Militar da Bahia publicou o edital do concurso destinado a preencher 1.250 vagas de soldado, sendo 250 para o quadro do Corpo de Bombeiros. Os candidatos devem ter nível médio, idade entre 18 e 30 anos, altura mínima de 1,55 (mulheres) ou 1,60m (homens) e Carteira Nacional de Habilitação (CNH) categoria "B". Durante o curso de formação, os recrutas recebem remuneração de R$ 998. Após a conclusão do treinamento, os vencimentos sobem para R$ 3.410,68, já considerando a gratificação de atividade militar.

Inscrições: até 19 de novembro, devendo ser efetuadas pelo site do até 19 de novembro, devendo ser efetuadas pelo site do IBFC . O valor da taxa de participação é de R$ 70.

23 - Tribunal de Justiça do Pará

O Tribunal de Justiça Pará vai abrir concurso público para preencher 200 vagas imediatas, além de formar cadastro reserva de pessoal. Do total de postos imediatos, 49 são para cargos com exigência de ensino médio e 151 para nível superior. A remuneração varia de R$ 3.207,90 a R$ 11.719,75.

Inscrições; de 22 de outubro a 20 de novembro, no site da de 22 de outubro a 20 de novembro, no site da Cebraspe . As taxas serão de R$ 90 para os cargos com exigência de ensino médio e R$ 110 para nível superior.

24 - Prefeitura de Osasco (SP)

A Prefeitura de Osasco está com inscrições abertas para o concurso que visa preencher 15 vagas de fiscal tributário. Para participar, é necessário ter curso superior em qualquer área do conhecimento. A carreira oferece remuneração inicial de R$ 4.968,92 e conta com jornada semanal de 40 horas de trabalho. Além do salário, os contratados terão direito a dois benefícios: cesta básica e auxílio transporte.

Inscrições: até 25 de novembro, no site da até 25 de novembro, no site da Vunesp . O valor da taxa de participação é de R$ 82,20.

25 - Câmara de Monte Claros (MG)

A Câmara Municipal de Montes Claros, no Estado de Minas Gerais, abriu concurso público para preencher 13 vagas distribuídas entre as funções de: Agente do Legislativo (6), Técnico em Tradução e Interpretação de Libras (2), Analista do Legislativo (Consultor Administrativo) (2), Analista do Legislativo (Consultor em Direito) (1), Analista do Legislativo (Contador) (1) e Controlador Interno (1). A remuneração varia de R$ 2.042,75 a R$ 8.783,53.

Inscrições: as 8h do dia 31 de outubro de 2019 às 17h do dia 3 de dezembro de 2019, no site da as 8h do dia 31 de outubro de 2019 às 17h do dia 3 de dezembro de 2019, no site da Cotec . A taxa varia de R$ 55,00 a R$ 90,00.

26 - Prefeitura de Jaguaré (ES)

A Prefeitura de Jaguaré, município que fica na Região Norte do ES, vai abrir processo seletivo para preencher 115 vagas, além da formação de cadastro de reserva. Os selecionados terão carga horária que varia de 25 a 40 horas semanais, remuneração de R$ 954,00 a R$ 1.774,80 e os requisitos para se inscrever são: Nível Médio e Superior Completos.

Inscrições: das 8h do dia 1º de novembro de 2019 até às 13h do dia 8 de novembro de 2019, no site através do site do município de das 8h do dia 1º de novembro de 2019 até às 13h do dia 8 de novembro de 2019, no site através do site do município de Jaguaré

27 - ANS

A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) abriu processo seletivo, com o objetivo de atualizar e ampliar seu banco de profissionais de nível superior. Os novos contratados poderão ser chamados para atuar junto às operadoras de planos de saúde nos casos de instauração de regime especial de Direção Técnica. As chances serão para os seguintes estados: Acre, Amapá, Amazonas, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará, Paraná, Piauí, Rio Grande do Norte, Rondônia, Roraima, Santa Catarina, Sergipe e Tocantins.

Inscrições: Os interessados podem encaminhar o currículo até 13 de dezembro, em PDF, com destaque para formação, experiência profissional, habilidades e os conhecimentos mencionados acima, para o endereço eletrônico: Os interessados podem encaminhar o currículo até 13 de dezembro, em PDF, com destaque para formação, experiência profissional, habilidades e os conhecimentos mencionados acima, para o endereço eletrônico: [email protected] . A seleção será feita por análise de currículo e entrevistas.

28 - Prefeitura de Governador Valadares (MG)

A Prefeitura de Governador Valadares, município do Estado de Minas Gerais, lançou três editais de concursos público, totalizando 1.150 vagas. O salário varia de R$ 1.218.20 a R$ 5.075,30.

Inscrições: 18 de novembro de 2019 a 18 de dezembro de 2019, no site da 18 de novembro de 2019 a 18 de dezembro de 2019, no site da MSM Consultoria

29 - Secretaria da Fazenda do Distrito Federal

A Secretaria da Fazenda do Distrito Federal vai abrir concurso com 120 vagas para o cargo de auditor fiscal, sendo 40 imediatas e 80 para formação de cadastro reserva de futuras. A carreira exige curso de nível superior em qualquer área de formação. A remuneração inicial é de R$ 14.970 para jornada de trabalho semanal de 40 horas.