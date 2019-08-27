29 concursos abertos com salários de até R$ 28 mil; veja lista

Concursos vão aplicar provas em todo o país Crédito: Arquivo

Pelo menos 29 concursos públicos estão com inscrições abertas em todo o país e reúnem milhares de oportunidades em cargos de todos os níveis de escolaridade. Além das vagas iniciais, há seleções para formação de cadastro de reserva.

Os salários chegam a R$ 28.884,20 no Ministério Público de Goiás.

Confira os concursos abertos de acordo com a data de encerramento das inscrições.

1 - Escola Naval

A Marinha do Brasil anuncia reabertura e retificação no Concurso Público para Admissão à Escola Naval, por meio do Serviço de Seleção do Pessoal da Marinha, na qualidade de Organização de Coordenação e Execução Geral.

Inscrições: até 27 de agosto de 2019, via internet no site da . A taxa de participação que deve ser pago pelo candidato é de R$ 106,00. até 27 de agosto de 2019, via internet no site da Marinha . A taxa de participação que deve ser pago pelo candidato é de R$ 106,00.

2 - Tribunal de Justiça do Maranhão

O Tribunal de Justiça do Maranhão (TJ - MA) abriu concurso com 63 vagas para cargos de níveis médio e superior. A remuneração varia de R$ 3.927,72 a R$ 8.230,35, acrescido de Auxílio-Alimentação no valor de R$ 885,00.

Inscrições: até as 14h do dia 28 de agosto de 2019, no site da Fundação Carlos Chaga.

3 - Aeronáutica

São 252 vagas para o Concurso de Admissão de Sargentos da Aeronáutica. Os candidatos precisam ter ensino médio. Durante a formação de soldado, o soldo será de R$ 1.066. Após a conclusão, o aluno recebe a graduação de sargento e o saldo passa a ser de R$ 3.825, mais adicionais que totalizam a remuneração em R$ 5.049.

Inscrições: até 30 de agosto no site da até 30 de agosto no site da FAB

4 - Câmara de Fortaleza (CE)

A Câmara Municipal de Fortaleza abriu concurso para preencher 31 vagas, para profissionais de nível médio e superior. Os cargos são para Consultor Técnico Jurídico (2), Engenheiro Civil (2), Contador (1), Consultor Técnico Legislativo (6), Consultor Técnico Administrativo (2), Médico Clínico Geral (2), Médico Clínico Geral (2), Bibliotecário (1), Redator (1), Revisor (1) e Agente Administrativo (13). A remuneração varia de R$ 2.788,31 ou R$ 4.182,48.

Inscrições: até as 14h do dia 30 de agosto de 2019, no site até as 14h do dia 30 de agosto de 2019, no site Concursos FFC

5 - Prefeitura de Jauru (MT)

A Prefeitura Municipal de Jauru (MT) anuncia as inscrições do novo Concurso Público, destinado ao preenchimento de 55 vagas. Há oportunidades para cargos de todos os níveis de escolaridade. A remuneração varia de R$ 977,76 a R$ 17.577,93.

Inscrições: até as 23h59 do dia 1º de setembro de 2019, no site até as 23h59 do dia 1º de setembro de 2019, no site KLC Concursos

6 - Instituto de Transportes e Trânsito de Foz do Iguaçu

O Instituto de Transportes e Trânsito de Foz do Iguaçu (Foztrans) anuncia Concurso Público destinado à admissão de 11 profissionais que tenham Ensino Médio, Ensino Superior nas áreas exigidas e Registro no Conselho de Classe. Há oportunidades disponíveis para os cargos de: Advogado Júnior, Assistente Administrativo Júnior (5), Contador Júnior, Engenheiro de Tráfego Júnior e Fiscal de Preceitos Júnior (6). Os salários variam de R$ 2.746,99 a R$ 3.802,48 e a carga horária a ser cumprida é de 20h e 40h semanais.

Inscrições: até 3 de setembro de 2019, exclusivamente via internet, no endereço eletrônico da até 3 de setembro de 2019, exclusivamente via internet, no endereço eletrônico da Fundação Unespar

7 - Prefeitura de Florianópolis (SC)

A Prefeitura Municipal de Florianópolis (SC) está com inscrições abertas para quatro novos concursos públicos. Ao todo, são 279 vagas para cargos de todos os níveis de escolaridade. A remuneração varia de R$ 1.189,09 a R$ 14.081,99, de acordo com o cargo escolhido.

Inscrições: até as 16h de 5 de setembro de 2019, no endereço eletrônico da até as 16h de 5 de setembro de 2019, no endereço eletrônico da Fepese

8 - Prefeitura de Guarapari

A Prefeitura de Guarapari está com inscrições abertas para o concurso público que visa a preencher 94 vagas para o quadro do magistério. O edital de abertura do processo seletivo foi divulgado nesta segunda-feira (5). As oportunidades são para professores e pedagogos e os candidatos precisam ter o nível superior. A remuneração é de R$ 1.741,30, para carga horária de 25 horas semanais.

inscrições: no endereço eletrônico da , até as 23h59 do dia 6 de setembro de 2019. A taxa é de R$ 70,00. no endereço eletrônico da INCP Concursos , até as 23h59 do dia 6 de setembro de 2019. A taxa é de R$ 70,00.

9 - CREA de Minas Gerais

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais (CREA - MG) abriu concurso com 12 vagas para cargos de vários níveis de escolaridade. O salário base ofertado equivale a R$ 8.483,00, mais R$ 978,00 de vale-alimentação; e gratificação de R$ 556,40 para a função de Fiscal de Campo.

Inscrições: até 8 de setembro de 2019, exclusivamente via internet, no endereço eletrônico da até 8 de setembro de 2019, exclusivamente via internet, no endereço eletrônico da IUDS Concursos

10 - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás (CREA - GO) divulgou a abertura do novo concurso público destinado ao preenchimento de 289 vagas de níveis médio e superior distribuídas em cadastro reserva e imediatas. Do total de de oportunidades, 38 são imediatas. O salário varia de R$ 2.160,21 a R$ 8.514,45.

Inscrições: até o dia 9 de setembro de 2019, no endereço eletrônico da Quadrix.

11 - Departamento Municipal de Saneamento de Muriaé (MG)

Estão abertas as inscrições para o concurso público do Departamento Municipal de Saneamento Urbano de Muriaé (Demsur) no Estado de Minas Gerais que pretende contratar 51 profissionais. A remuneração varia de R$ 998,00 a R$ 6.719,34.

12 - Câmara de Caldas Novas

A Câmara Municipal de Caldas Novas, em Goiás, abriu concurso público com 18 vagas, sendo sete de preenchimento imediato e 11 para formação de cadastro reserva. Há chances para candidatos com níveis fundamental, médio e superior de formação escolar. A remuneração varia de R$ 1.026,37 a R$ 4.277,99.

Inscrições: até 10 de setembro, pelo site até 10 de setembro, pelo site Itec Concursos . As taxas vão de R$ 30 a R$ 120.

13 - Polícia Militar do Paraná (PM-PR)

Já estão abertas as inscrições do concurso público da Polícia Militar do Paraná. A oferta é de 110 vagas para o ingresso ao Curso de Formação de Oficiais (CFO), sendo São 90 oportunidades para seu próprio quadro de pessoal e as demais 20 para o Corpo de Bombeiros. Todas as oportunidades destinam-se à carreira de cadete e para concorrer a tais chances é necessário possuir o certificado de ensino médio, idade máxima de 30 anos até o primeiro dia de inscrições, entre outros requisitos. O curso dura cerca de três anos e durante esse período o salário do cadete passa por aumentos. No primeiro ano, o profissional recebe subsídio de R$ 3.213,61, no segundo de R$ 3.599,25 e no terceiro de R$ 4.139,14. Após a conclusão, o cadete é declarado aspirante à oficial e começa a receber R$ 7.069,95, que após o período de estágio probatório estará apto à promoção 2º Tenente com inicial de R$ 9.544,44.

Inscrições: até as 17h do dia 10 de setembro, no site da até as 17h do dia 10 de setembro, no site da UFPR

14 - Câmara de São Roque (SP)

A Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque (SP) anuncia as inscrições do Concurso Público, destinado ao preenchimento de 12 vagas, para profissionais de nível Médio e Superior. Os cargos disponíveis para esse Concurso Público são: Agente de Operações II (2), Assistente de Comissões (4), Oficial Legislativo (3), Assistente de Licitações, Compras e Contratos (1) e Procurador Jurídico (2). A remuneração varia de R$ 2.283,34 a R$ 6.569,07.

Inscrições: até as 23h59 de 12 de setembro de 2019, no site da até as 23h59 de 12 de setembro de 2019, no site da Vunesp

15 - Metrô de São Paulo

A Companhia do Metropolitano de São Paulo (Metrô-SP) abriu concurso para agente de segurança metroviária I, cargo que exige o ensino médio. Serão preenchidas quatro vagas para contratação imediata, sendo duas destinadas a homens e duas a mulheres. A altura mínima exigida é de 1,70m e 1,65m, respectivamente. A remuneração é de R$ 3.075,16 e jornada semanal de 40 horas.

Inscrições: até as 14h de 13 de setembro, no até as 14h de 13 de setembro, no endereço . O valor da taxa é de R$ 85.

16 - Prefeitura de São Gabriel da Palha

A Prefeitura de São Gabriel da Palha, que fica na região Noroeste do Espírito Santo, vai abrir processo seletivo simplificado para contratar eletricista predial e pedreiro. A remuneração é de R$ 998. Os selecionados vão atender as necessidades das Secretarias Municipais de Educação, Saúde e Obras. Os contratos serão temporários.

Inscrições: no período de 9 a 13 de setembro de 2019, das 13 às 17h (segunda a quinta-feira) e de 8 às 12h na sexta-feira. O atendimento ocorre na Secretaria Municipal de Obras e Desenvolvimento Urbano, que fica na Rua 14 de maio, 54, bairro Glória.

17 - Prefeitura de Ponta Porã (MS)

Já estão abertas as inscrições para o concurso público da Prefeitura de Ponta Porã, município do Mato Grosso do Sul (MS). A oferta é de 612 vagas temporárias, além de formação de cadastro reserva (CR) de eventuais oportunidades. Os salários variam de R$ 965,11 a R$ 3.020,75.

Inscrições: até o dia 15 de setembro de 2019, no site da até o dia 15 de setembro de 2019, no site da MAG Sul

18 - Prefeitura de João Neiva

A Prefeitura, a Câmara, o Instituto de Previdência e o Serviço Autônomo de Água e Esgoto de João Neiva vão abrir concurso público para preencher 35 vagas para cargos de nível superior. A remuneração varia de R$ 1.876,61 a R$ 4.062,90.

Inscrições: até 16 de setembro, no site da até 16 de setembro, no site da FSJB . A taxa de participação é de R$ 100.

19 - Prefeitura de Carmópolis de Minas (MG)

A Prefeitura de Carmópolis de Minas, no Estado de Minas Gerais, está com inscrições abertas para o concurso público que vai preencher 93 vagas de níveis fundamental, médio e superior. A remuneração é de R$ 998,00 a R$ 2.722,10 ao mês.

Inscrições: no endereço eletrônico da no endereço eletrônico da IBGP Concursos , até 15h59 do dia 17 de setembro de 2019.

20 - Prefeitura de Bombinhas (SC)

A Prefeitura de Bombinhas, que fica em Santa Catarina, está com inscrições abertas para cinco concursos públicos que totalizam 98 oportunidades de nível fundamental, médio e superior. A remuneração varia de R$ 1.153,93 a R$ 15.757,99.

Inscrições: até as 16h do dia 19 de setembro de 2019 pelo site da até as 16h do dia 19 de setembro de 2019 pelo site da Fepese . As taxas têm valores de R$ 60,00; R$ 100,00 e R$ 120,00.

21 - Ministério Público de Goiás

O Ministério Público do Estado de Goiás (MP - GO) está com inscrições abertas para o concurso público que visa preencher 40 vagas para Promotores de Justiça Substitutos. Vale ressaltar que para participação deste certame, é necessário que os candidatos tenham Ensino Superior em Direito; e comprovação de Três anos de Atividade Jurídica. Os profissionais contratados farão jus à subsidio inicial no valor de R$ 28.884,20.

Inscrições: até o dia 20 de setembro de 2019, exclusivamente via internet, no até o dia 20 de setembro de 2019, exclusivamente via internet, no endereço eletrônico . O valor da taxa a ser paga é de R$ 262,00.

22 - Prefeitura de Monte Mor (SP)

A Prefeitura de Monte Mor (SP) está com inscrições abertas para o concurso público com 55 vagas para profissionais de nível Fundamental, Médio e Superior. A remuneração varia de R$ 1.266,33 a R$ 10.626,03, referente a jornada de trabalho entre 12 a 40 horas semanais.

Inscrições: até 20 de setembro de 2019, no site até 20 de setembro de 2019, no site RB Concursos . As taxas variam de R$ 24 a R$ 50.

24 - Conselho Regional de Farmácia (CRF-ES)

O Conselho Regional de Farmácia do Espírito Santo (CRF-ES) vai abrir concurso público para preencher 180 vagas, sendo oito delas para preenchimento imediato. As oportunidades são destinadas a profissionais de níveis médio e superior. A remuneração varia de R$ 2.154,88 a R$ 7.058,96. A carga horária é de 40 horas semanais. Os aprovados vão trabalhar em Vitória, Cachoeiro de Itapemirim e São Mateus.

Inscrições: podem ser feitas no endereço eletrônico da Quadrix até as 23h59 do dia 23 de setembro de 2019.

25 - Polícia Militar de São Paulo

A Polícia Militar de São Paulo abriu concurso público com 2.700 vagas para o cargo de soldado. Para concorrer ao cargo de soldado é necessário possuir ensino médio, carteira de habilitação entre as categorias B e E, idade de 17 a 30 anos e altura mínima de 1,60m para homens e 1,55 m para mulheres. A remuneração inicial do servidor é de R$ 3.143,70, incluindo salário base de R$ 1.226,03, regime especial de trabalho policial no mesmo valor e adicional de insalubridade de R$ 691,94.

Inscrições: até 25 de setembro, por meio do até 25 de setembro, por meio do site da Vunesp

26 - Instituto Federal de Farroupilha

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Farroupilha, no Rio Grande do Sul, abriu concurso com 19 vagas para cargos técnico-administrativos em educação. As oportunidades são para cargos de níveis médio, técnico e superior. As remunerações iniciais são de R$ 2.403,07 (nível médio), R$ 2.904,96 (técnico) e R$ 4.638,66 (superior), já considerando o auxílio alimentação de R$ 458.

Inscrições: de 3 de setembro a 2 de outubro, devendo ser efetuadas pelo site da Fundatec

27 - Superintendência Executiva de Administração Penitenciária de Goiás

A Superintendência Executiva de Administração Penitenciária de Goiás abriu concurso com 500 vagas para o cargo de agente de segurança prisional. O candidato precisa ter nível superior em qualquer área de formação. A remuneração inicial é de R$ 4.891,25 para jornada de trabalho semanal de 40 horas, preferencialmente no regime de plantão.

Inscrições: de 29 de agosto a 13 de outubro de 2019, exclusivamente pela internet, no endereço eletrônico da de 29 de agosto a 13 de outubro de 2019, exclusivamente pela internet, no endereço eletrônico da Iades

28 - Instituto de Gestão e Humanização (GO)

O Instituto de Gestão e Humanização de Goiás (IGH) abriu processo seletivo para admissão de 275 profissionais que se enquadrem nos requisitos especificados no edital. O salário base ofertado varia de R$ 1.074,59 a R$ 8.211,82 e a carga horária a ser cumprida é de 18h a 44 horas semanais.

29 - Prefeitura de São Roque do Canaã

A Prefeitura de São Roque do Canaã, município que fica ao Norte do Espírito Santo, vai abrir concurso público para preencher 159 vagas. As oportunidades são para cargos de todos os níveis de escolaridade. O salário varia de R$ 982,58 a R$ 4.469,31 e a carga horária a ser cumprida varia de 15h a 44h semanais.

Inscrições: até 2 de novembro de 2019, exclusivamente via internet, no endereço eletrônico da até 2 de novembro de 2019, exclusivamente via internet, no endereço eletrônico da IDCAP . O valor da taxa a ser paga varia de R$ 40,00 a R$ 60,00.