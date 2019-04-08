29 concursos públicos abertos com salário de até R$ 35 mil

Concurso Crédito: Reprodução

concursos públicos A semana começa com 29e processos seletivos abertas no Brasil, com remuneração que ultrapassa R$ 35 mil. Há variadas oportunidades, principalmente na área jurídica e de educação. Os profissionais que tenham formação de nível fundamental a superior podem se inscrever.

No Espírito Santo, os destaques são a contratação efetiva de professor para a Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), com salário R$19.985,24 e o concurso de 33 vagas para delegados, aberto pela Polícia Civil. Além disso, as prefeituras de Vitória e da Serra também estão com vagas abertas.

Na área de educação, há oportunidades nas universidades de Pernambuco, Ceará e Rondônia. O benefício chega a 9.600,00.

Na área jurídica, os destaques são o Ministério Público de Contas do Pará, com benefícios de R$ R$35.462,22; Defensoria Pública do Distrito Federal, com remuneração de R$ 24.668,75 e Ministério Público de São Paulo, com remuneração de R$ 24.818,71.

Há oportunidades também nas Forças Armadas. É que Marinha do Brasil está com 36 oportunidades abertas para Sargento Músico Fuzileiro Naval.

OS CONCURSOS ABERTOS

Ufes

edital A Universidade Federal do Espírito Santo tornou público o edital de contratação para professores do magistério Superior do Quadro Permanente. Ao todo, são sete vagas, entre regime de dedicação exclusiva ou 20 horas semanais. O salário pode chegar a R$ 9.600,92. Áreas a serem preenchidas: Administração (nas subáreas de produção, recursos humanos e administração de empresas) (4); Medicina (cirurgia) (1); e Ciências da Saúde (odontologia/clínica odontológica) (2). Mais detalhes do concurso você confere no

Inscrições: do dia 28 de março até o dia 26 de abril nos departamentos que oferecem as vagas

Quadro técnico-administrativo da Ufes

São nove vagas para os cargos de assistente em administração (02), técnico de laboratório (na área de biologia) (01), técnico em contabilidade (01), bibliotecário (documentalista) (02), engenheiro (área agrícola) (01), engenheiro (área florestal) (01), e jornalista (01). Todas as oportunidades são de 40 horas de jornada semanal, exceto a vaga para Comunicação Social, que é de 25 horas.

Inscrições: do dia 6 de maio até o dia 27 de maio, no site https://www.progep.ufes.br/concurso2019 do dia 6 de maio até o dia 27 de maio, no site

Polícia Civil

A Polícia Civil do Espírito Santo abriu inscrições para o concurso com 33 vagas para delegado. A remuneração inicial será de R$10.058,56, para jornada de trabalho de 40 horas semanais, em regime de tempo integral e com dedicação exclusiva. A prova objetiva está marcada para o dia 14 de julho.

Inscrições: do dia 22 de março até 23h59 do dia 24 de abril, no site do dia 22 de março até 23h59 do dia 24 de abril, no. A taxa cobrada é de R$138,00

Prefeitura de Vitória

A Prefeitura Municipal de Vitória abriu processo seletivo simplificado em caráter de urgência para quatro vagas, além de cadastro de reserva. As oportunidades são para os cargos de analista em gestão público (estatístico); bibliotecário; nutricionista e engenheiro eletricista. Todas as vagas são para jornada de trabalho de 40 horas semanais. A remuneração chega a R$ R$ 5.535,22.

site. Inscrições: exclusivamente pela internet, noOs interessados têm a partir das 8h do dia 3 de abril até o dia 12 de abril.

Prefeitura de Vila Velha

A Prefeitura de Vila Velha, por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde, abriu processo seletivo para contratação temporária. A jornada de trabalho varia de 20 a 40 horas semanais. Os benefícios, entre salário e insalubridade, podem chegar a R$ R$ 8.805,79. Os cargos ofertados são: analista público de gestão (administrador, contador e direito); engenheiro sanitário; angiologista e clínico geral; infectologista; ginecologista; terapeuta ocupacional, psiquiatra, entre outros.

Inscrições: no site www.vilavelha.es.gov.br no siteaté as 10 horas do dia 10 de abril. Não haverá cobrança de taxa de inscrição.

Prefeitura da Serra

A Prefeitura da Serra abriu processo seletivo para médicos diaristas. Para 20 horas semanais, a remuneração é de R$ 3.222,98 mais 20% de insalubridade e auxílio alimentação mensal de R$ 300.

edital Há vagas para cardiologista; endocrinologista adulto; gastroenterologista adulto; dermatologista adulto; neurologista adulto e neurologista pediatra; ginecologista/obstetra; psiquiatra adulto; pediatra; e urologista. Mais informações estão disponíveis no

site Inscrições: até o dia 16 de abril, no

Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (Iases)

Está aberto processo seletivo para o cargo de agente socioeducativo para atuação em Linhares, no Norte do Espírito Santo. Os benefícios chegam R$ 2.767,00.

Inscrições: a partir das 10h do dia 3 de abril até 12 de abril de 2019 exclusivamente pela internet, no site a partir das 10h do dia 3 de abril até 12 de abril de 2019 exclusivamente pela internet, no

Marinha do Brasil

São 36 oportunidades para Sargento Músico Fuzileiro Naval na Marinha do Brasil. Os interessados devem atender aos seguintes requisitos: ser brasileiro, com idade mínima de 18 e máxima de 24 anos (em 1º de janeiro de 2019) e ter o ensino médio (ou curso equivalente) completo. As oportunidades são de acordo com os instrumentos: clarinete em Sib (03); Saxofone Alto em Mib (05); Saxofone Tenor em Sib (04); Trompete em Sib (06); Trompa em Fá (02); Trombone em Tenor em Dó (04); Euphonium em Dó/Bombardino (02); Tuba em Sib/Mib (03); Percussão (bateria completa) (05); Baixo Acústico (01); Harpa (01). A remuneração não foi divulgada.

Inscrições: 02 de abril a 30 de abril. No site www.marinha.mil.br/cgcfn 02 de abril a 30 de abril. No site, clicar em link “Concursos para o CFN”, ou presencialmente, nos endereços listados no edital. A taxa de inscrição é de R$ 26.

Mais oportunidades na Marinha

A Marinha do Brasil está com inscrições abertas ingresso no quadro complementar de fuzileiros navais. As 7 vagas são para o cargo de Segundo-Tenente. Podem concorrer os graduados em engenharia de comunicação, engenharia elétrica, engenharia de telecomunicações, entre outros.

site Inscrições: até as 23h59 do dia 12 de abril, no

Defensoria Pública do Distrito Federal

A Defensoria Pública do Distrito Federal tornou público o concurso público de 12 vagas para o cargo de Defensor Público. Os interessados devem ter graduação de bacharel em Direito e registro a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), além de dois anos de prática forense. A remuneração chega a R$ 24.668,75.

site Inscrições: a partir das 10 horas do dia 24 de abril até às 18 horas do dia 13 de maio, no

Defensoria Pública de MG

A Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais publicou um novo edital de concurso público para preenchimento de 30 vagas para a função de defensor público de classe inicial. Para ingressar na carreira é necessário possuir nível superior em direito, há no mínimo três anos, além de ter três anos de atividade jurídica até o término do prazo da inscrição definitiva, exercida a partir da conclusão do curso de direito. A remuneração inicial é de R$ 22.158,82.

www.gestaodeconcursos.com.br, até as 20h de 25 de abril. Inscrição: no site, até as 20h de 25 de abril.

Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (TJ - MG)

Câmara de Itaobim (MG)

Foram abertas 5 vagas nas áreas de Agente Administrativo (1); Agente Contábil (1); Auxiliar de Serviços Gerais (1); Motorista CNH B (1); Advogado (1). O valor da taxa varia de R$ 60,00 a R$ 100,00.

Inscrições: até o dia 18 de abril

Remuneração: pode chegar a R$ 3.800,00

Prefeitura de Nova Módica (MG)

Foram abertas 67 oportunidades, para cargos de nível fundamental, médio e superior, na Prefeitura de Nova Módica. Entre os cargos estão: fisioterapeuta, fonoaudiólogo, enfermeiro, assistente social, entre outros. O salário chega a R$ 10.500,00.

Inscrições: Pela internet, no site www.gestaoconcurso.com Pela internet, no site, do período as 10h00 horas do dia 25 de março de 2019 até as 13h00 horas do dia 26 de abril de 2019

Prefeitura de Frei Inocêncio (MG)

São 98 vagas abertas no concurso que abrangem os níveis fundamental, médio e superior. Há vagas para farmacêutico, fisioterapeuta, monitor de creche, recepcionista, entre outros. O candidato deve enviar o documento probatório de conclusão de curso.

Inscrições: do dia 6 de maio até o dia 5 de junho de 2019 via e-mail [email protected] . Mais informações podem ser conferidas no edital

Prefeitura de Cantagalo (RJ)

A Prefeitura de Cantagalo, no Rio de Janeiro, abriu 50 vagas para concurso público. As oportunidades são para os níveis de escolaridade fundamental, médio, e superior. Os valores das taxas de inscrição são, respectivamente: R$ 50,00; R$ 65,00 e R$ 90,00. A remuneração pode chegar a R$11.105,74.

site Inscrições: até o dia 10 de abril no

Ministério Público de Contas do Pará

Para concorrer à vaga de procurador de contas, que tem remuneração de R$ 35.462,22, é preciso ter nível superior. O valor da inscrição é de R$ 300,00. Há duas vagas para assistente e outras sete para analista, com remuneração de até a R$ 8.553,37.

https://www.cebraspe.org.br/concursos/mpc_pa_19_servidor e, para procurador, no Inscrições: Para servidores, no sitee, para procurador, no https://www.cebraspe.org.br/concursos/mpc_pa_19_procurador. O prazo para se inscrever termina em 23 de abril.

Ministério Público de São Paulo

O Ministério Público de São Paulo abriu concurso público para promotor de justiça substituto. São 80 vagas abertas! Os interessados devem ter formação em direito e, no mínimo, 3 anos em atividade jurídica. A remuneração inicial é de R$ 24.818,71.

site Inscrições: Até o dia 25 de abril de 2019, no

Conselho Regional de Educação Física da 4ª Região (SP)

edital O presidente do Conselho Regional de Educação Física da 4ª região abriu 21 vagas para diferentes níveis de escolaridade. Há vagas para motorista, atendente de unidade móvel, ouvidor, analista contábil, entre outros. O salário pode chegar a R$ 6.552,34. Mais informações você confere no

Inscrições: Até o dia 02 de maio de 2019, exclusivamente pelo site Até o dia 02 de maio de 2019, exclusivamente pelo

Prefeitura de Araras (SP)

edital Foram abertas paras para inspetor de alunos, médico do trabalho, professor de educação básica (I) e (II), professor de educação especial e secretário de escola. Ao todo, são 10 vagas, com jornada de trabalho que varia entre 24 e 40 horas semanais, depende do cargo pretendido. O salário chega a R$ 14.524,48. Mais informações estão disponíveis no

Inscrição: Até o dia 11 de abril, no site. Até o dia 11 de abril,

Prefeitura de Toledo (PR)

edital . São 78 vagas abertas, em diferentes áreas, para os cargos de nível fundamental, médio e superior. O valor da taxa de inscrição depende do cargo pretendido, e variam de R$ 35,00 a R$ 100,00. Mais informações estão disponíveis no

Remuneração: pode chegar a R$ 18.363,38.

www.toledo.pr.gov.br Inscrições: até o dia 17 de abril, no site

Universidade Federal de Pernambuco

A partir do dia 16 de abril de 2019, podem ser efetuadas as inscrições para o Concurso Público da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), que conta com um total de 166 oportunidades, para Técnico-Administrativos em Educação. As vagas são para cargos de níveis Médio/ Técnico e Superior são destinadas à diferentes cidades. A carga horária é de 20h a 40h semanais de trabalho, com remunerações que variam de R$ 1.945,07 a R$ 4.180,66 ao mês.

www.ufpe.br. Inscrições: até o dia 19 de maio de 2019, por meio do endereço eletrônico

Universidade Federal do Ceará (CE)

A Universidade Federal do Ceará abriu 13 vagas para professor efetivo. As oportunidades são para os departamentos de Biologia, Farmácia, Odontologia, Enfermagem. A remuneração chega a R$ 9.600,92.

edital Inscrições: de forma presencial, por procuração ou via Correios. Os endereços das secretarias de cada departamento estão disponíveis no anexo do

Prefeitura de Salvador (BA)

A Prefeitura de Salvador abriu concurso público com 368 vagas, para agentes de trânsito, agentes de fiscalização municipal, professor, técnico em enfermagem do trabalho, entre outros. Há oportunidades para os níveis médio, técnico e superior. A remuneração pode chegar a R$ 10.902,39.

site Inscrições: até o dia 7 de abril, no

PROCURADORIA GERAL DE CAMPO GRANDE (MS)

São 10 vagas abertas para o cargo de procurador. Dessas, uma é destinada aos candidatos portadores de deficiência e, outra, para candidatos negros. O salário mensal é de R$ 10.020,58. Os interessados devem ter bacharel em Direito e registro na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB).

Inscrições: até o dia 11 de abril, no site até o dia 11 de abril, no

Prefeitura Municipal de Catalão (GO)

edital Foram abertas 277 vagas com salário de até R$ 10.081,52. As oportunidades são para os níveis fundamental, médio e superior. Há ofertas para os cargos de assistente social, enfermeiro, médico (várias especialidades), psicólogo, porteiro, entre outros. Mais informações podem ser conferidas no

site Inscrições: até o dia 10 de abril, no

Universidade Federal de Rondônia (RO)

A Universidade Federal de Rondônia abriu concurso público para Professor do Magistério Superior. São 24 oportunidades nas áreas de Engenharia de Produção, Psicologia, Ciências Biológicas, Administração, entre outras. O regime de trabalho pode ser de 20 horas semanais ou de dedicação exclusiva. A remuneração chega a R$ 9.570,41.

Inscrições: no site : noa partir desta segunda (01) até o dia 10 de abril de 2019. Não há cobrança de taxa de inscrição.

Tribunal de Justiça de Santa Catarina (SC)

site O Tribunal de Justiça de Santa Catarina (SC) abriu concurso público para o preenchimento de 193 vagas. Os interessados devem ter concluído o curso superior em Direito e/ou candidatos que tenham exercido função em serviço notarial por 10 anos completos ou mais. Mais informações estão disponíveis no. A taxa de inscrição é de R$ 350,00.

site Inscrições: até o dia 12 de abril, no

Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto (Samae) (SC)

O Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto (Samae) de Santa Catarina abriu 21 vagas para concurso público. As oportunidades são para integrar o quadro permanente da instituição. Entre os cargos, estão auxiliar administrativo, engenheiro, motorista, contador, operador de máquinas, entre outros. A remuneração chega a R$ R$7.270,47.