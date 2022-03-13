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Beleza

Veja as tendências de maquiagem e cabelo para o Carnaval de Vitória

Contornos marcados, olhos com muitas cores e pele iluminada estão entre as tendências para os desfiles.

Públicado em 

13 mar 2022 às 02:02
Ziriguidum

Colunista

Ziriguidum

Olhos marcados e pele iluminada estão entre as tendências de maquiagem para o Carnaval de 2022
Olhos marcados e pele iluminada estão entre as tendências de maquiagem para o Carnaval de 2022 Crédito: Tarcio Bastos
Preparem os pincéis, que vêm aí as tendências de maquiagem para o carnaval deste ano! A maior aposta desse ano são os olhos marcados, nas cores azul, laranja e rosa pink. Em geral, a maquiagem acompanha desenhos e traços da fantasia. Como neste ano, há seres marinhos, fênix e outros personagens bastante coloridos, os artistas de make e cabelo estão felizes em poder brincar com as cores! O maquiador Tarcio Bastos aposta nos contornos marcados, tanto nos olhos quanto no rosto. "Esse ano será daquele olhão de musa! Fazendo algumas pesquisas, percebo que os olhos estão bastante evidentes nas avenidas de Vitória e também do Rio e de São Paulo".

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Brilho pra dar e vender

E se engana quem acha que o brilho vem só nas fantasias ou no glitter que é lançado à revelia sobre os corpos dos foliões. Na maquiagem, o efeito iluminado, aquele brilho natural do rosto que é enfatizado com um pouquinho de pó, também estará bastante presente. A tendência, que ficou em alta durante todo o verão, permanece para a avenida, de acordo com Tarcio, e será usada aliada ao famoso contorno, que marca as formas do rosto, principalmente no nariz e bochechas. A ideia do contorno é dar continuidade às formas das fantasias e valorizar a performance do folião, como se make e vestimenta estivessem totalmente conectados. Tá, meu bem?
Jucutuquara é a segunda escola a desfilar no Sambão do Povo
Schyrley Moura, rainha de bateria da Jucutuquara, desfilou com aplique de cabelo cacheado em 2020. Curvatura também é tendência nos desfiles desse ano. Crédito: Fernando Madeira

Os caracóis dos cabelos

Os cabelos ondulados e cacheados estão sendo assumidos com força pelas ruas e nos salões. Muitas mulheres deixaram de fazer alisamentos químicos e estão cultivando a curvatura natural do cabelo. E é claro que, no mundo do samba, essa tendência não seria diferente! Quem frequenta as escolas de samba costuma dizer que cada dia as musas e passistas estão com um cabelo diferente. De fato, elas trocam de aplique com muita frequência! E, nesse carnaval, não será diferente. Os apliques continuarão sendo muito usados e, acompanhando a tendência, vão aparecer mais nas curvaturas dos ondulados e cacheados. O cabelereiro Geórgenes Muniz diz que até musas e rainhas que têm cabelos naturalmente lisos vão apostar nos cachinhos.

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Voltando à maquiagem... fica a dica!

Para chegar ao fim da avenida com a maquiagem intacta, tem que ter preparação! A dica de Tarcio é limpar a pele muito bem, tirando resquícios de outros produtos e oleosidade, e passar um hidratante antes de começar a arte. Para quem quer valorizar o nariz, a dica dele é espalhar um pouquinho de iluminador na ponta, com ajuda dos dedos, dando pequenas batidinhas. "Na hora de passar o glitter, o conselho é, antes, passar uma sombra. E depois, pôr o glitter na mesma cor da sombra. Isso dá uma profundidade muito bacana no olhar. Também aconselho a usar cílios postiços, que são o coringa da maquiagem. Eles que vão dar toda a pegada diferenciada no olhar".

Truque

Para o maquiador, o melhor produto para fixar a maquiagem no rosto são as brumas, que existem nas versões glow, com partículas iluminadoras, e matte, para peles com acabamento mais seco, sem brilho. No entanto, quem não dispõe desse produto pode lançar mão de um curinga: spray fixador de cabelo! Ele pode ser aplicado por cima da maquiagem, para fixar, e também em outras áreas do corpo, como bumbum e pernas, para valorizar as formas.

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Ziriguidum

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